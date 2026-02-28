Turiști români blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian. „Am văzut două rachete și s-au auzit bubuituri puternice”
Adevarul.ro, 28 februarie 2026 16:30
Vacanța mai multor români aflați în Orientul Mijlociu s-a transformat într-o situație tensionată, după ce numeroase zboruri au fost anulate pe fondul atacurilor Iranului asupra unor baze militare americane din regiune.
Prețurile carburanților au crescut din nou sâmbătă, 28 februarie 2026, iar luna se încheie astfel cu șapte scumpiri consecutive în rețeaua Petrom. Ultima majorare avusese loc în urmă cu doar trei zile.
Soarta liderului suprem iranian Ali Khamenei, incertă. Surse israeliene susțin că sunt indicii în creștere că acesta ar fi fost ucis # Adevarul.ro
Potrivit postului israelian Channel 12, evaluarea preliminară a Israelului este că liderul suprem Ali Khamenei ar fi fost „cel mai probabil” ucis într-un atac aerian israelian desfășurat mai devreme în cursul zilei.
Israelul și Statele Unite au lansat sâmbătă, 28 februarie, lovituri asupra Teheranului și asupra unor ținte din vestul Iranului, într-o operațiune menită, potrivit armatei israeliene, să reducă amenințarea reprezentată de lansările de rachete balistice către teritoriul israelian, după ce Iranul a î
Actorii din „Bridgerton“, despre libertate, dragoste și importanța cărților. „A fi îndrăgostit este un amestec de fantezie și realitate“ # Adevarul.ro
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“, actorii serialului „Bridgerton“ ne-au dezvăluit, strat cu strat, ce se ascunde în spatele unei măști de bal, ce înseamnă un nobil cu spirit liber și cât de importante sunt cărțile în viața noastră.
Rusia condamnă atacurile SUA și Israelului și avertizează cu privire la o catastrofă „radiologică” în Iran # Adevarul.ro
Ministerul rus de Externe a denunțat sâmbătă atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, calificându-le drept „un act de agresiune armată pregătit dinainte și neprovocat împotriva unui stat suveran și independent membru al ONU”.
Sorin Grindeanu: PSD analizează rămânerea la guvernare. „Nu avem o obligaţie faţă de un premier vremelnic” # Adevarul.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că partidul va face o analiză „serioasă şi responsabilă” a participării la guvernare, subliniind că social-democraţii nu rămân la putere „din inerţie” şi nu au „o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care se victimizează şi cere încredere oarbă”.
Radu Miruță prezintă dovada că și-a plătit impozitul la casă: „Doamne, cum le mai trece unora prin cap să mintă despre mine” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat public că și-a achitat integral impozitul pentru locuința sa din Târgu Jiu, contrazicând astfel informațiile apărute recent despre o presupusă casă fără autorizație și fără taxe plătite.
Mai mulți pelerini români, blocați în Israel. Patriarhia Română le oferă sprijin și asistență # Adevarul.ro
Reprezentanța Patriarhia Română la Locurile Sfinte acordă sprijin pelerinilor români aflați în Israel, pe fondul tensiunilor de securitate și al închiderii temporare a spațiului aerian.
Ce seriale și filme noi apar pe Netflix în martie 2026. Reveniri spectaculoase, premiere și evenimente live # Adevarul.ro
Primăvara începe în forță pe Netflix, care aduce în martie 2026 unele dintre cele mai așteptate lansări ale anului.
Neymar, ciuca bătăilor pe internet, chiar dacă a marcat de două ori! Prefăcătoria de zile mari care l-a transformat în clovnul partidei # Adevarul.ro
Neymar a fost omul decisiv al meciului, marcând de două ori și contribuind direct la victoria echipei sale.
Cel puțin 51 de eleve au murit și alte zeci au fost rănite după un bombardament israelian asupra unei școli din Iran # Adevarul.ro
51 de eleve au fost ucise și 60 au fost rănite în urma unui atac atribuit Israelului care distrus o școală elementară de fete din Minab, provincia Hormozgan, sudul Iranului, conform rapoartelor agențiilor de stat iraniene.
O mamă din New Jersey a cumpărat o statuetă cu 25 de dolari și a descoperit că este o piesă rară semnată de Piero Fornasetti # Adevarul.ro
O femeie a avut parte de o surpriză neașteptată după ce a cumpărat, cu doar 25 de dolari, o statuetă din ceramică la o licitație imobiliară. Obiectul s-a dovedit a fi o piesă autentică realizată de celebrul artist italian Piero Fornasetti, iar valoarea sa ar putea ajunge astăzi la 3.000 de dolari.
Război fără mască: alianța SUA–Israel intră în acțiune. Scutul de la Deveselu, posibil punct sensibil în noua ecuație de securitate # Adevarul.ro
În timp ce sirenele continuă să sune în Tel Aviv și fumul se ridică deasupra Teheranului, lumea așteaptă să vadă dacă diplomația mai are vreun loc la masa negocierilor sau dacă 2026 va rămâne în istorie drept anul marelui război din Orientul Mijlociu.
Putin „își roade unghiile”, în timp ce SUA și Israelul lovesc Iranul. Experții avertizează: „Rusia va pierde un partener militar vital” # Adevarul.ro
Vladimir Putin își „roade unghiile” pe fondul atacurilor americane asupra Iranului, spune un expert în securitate. Acesta susține că pierderea acestui aliat ar putea slăbi poziția strategică a Rusiei.
Iranul a lansat primul său atac cu drone la scară largă asupra Israelului, folosind „zeci de drone de atac”, a anunțat armata iraniană.
Teodora Tompea a anunțat oficial că părăsește Digi24: „Primăvara vine cu un nou început, aștept cu nerăbdare” # Adevarul.ro
După o carieră de succes la Digi24, unde a prezentat știri și a moderat emisiuni de dezbatere, Teodora Tompea se alătură Antena 1 pentru ediția de după-amiază a Observatorului.
Radu Miruță: Mâncarea de la Parlament a devenit mai scumpă decât la restaurant. „N-am prins niciodată ciorba la 3,23 lei” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține că prețurile de la cantina Parlamentului nu mai sunt deloc mici și că, în prezent, o masă acolo ar costa mai mult decât la un restaurant din apropiere.
Șeful Gărzii Revoluționare Islamice din Iran ar fi fost ucis, iar palatul ayatollahului Khamenei, distrus, susțin israelienii # Adevarul.ro
Israelul afirmă că generalul Mohammad Pakpour, comandantul Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a murit în prima serie de lovituri coordonate lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran.
O bacterie obișnuită ascunde un virus necunoscut care ar putea fi legat de apariția cancerului # Adevarul.ro
O echipă internațională de cercetători a descoperit un virus necunoscut până acum, care trăiește în interiorul bacteriilor intestinale și ar putea fi legat de apariția cancerului colorectal, unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer din țările dezvoltate.
Sărmășan forțează mâna celor de la CFR! Clubul riscă o depunctare masivă după scandalul cu impresarul suspendat pentru pariuri. Verdict dur de la TAS # Adevarul.ro
CFR Cluj se află pe loc de play-off după șapte victorii consecutive, dar riscă să fie depunctată în perioada următoare.
Țări din întreaga lume au reacționat la atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Preşedinta Comisiei Europene Ursul von der Leyen şi preşedintele Consiliului Europene Antonio Costa au calificat evoluţiile din Iran ca fiind ”extrem de îngrijorătoare”.
Scandal în industria de lux: 383 de genți Chanel au fost compromise. Instanța a decis reangajarea unei femei concediate # Adevarul.ro
O firmă din provincia Florența risca să piardă un contract important cu Chanel după ce 383 de genți au fost compromise, iar soluția patronilor a fost concedierea unei ucenice.
I-am văzut într-o după-amiază care nu avea nimic spectaculos în ea, ceea ce, în fond, poate fi definiția celor mai bune după-amiezi. Aerul era curat, cu un soare blând, de parcă lumina însăși își scosese pălăria, în semn de politețe.
În numele păcii: Caravana care a unit, simbolic, Washingtonul, Moscova, Tel Avivul și Bruxelles-ul... în inima Bucureștiului # Adevarul.ro
Pe data de 27.02.2026, membri ai echipei World BEYOND War România au mers la ambasadele SUA, Rusia, Israel și UE pentru a transmite mesajul păcii.
Destinație de vacanță cu adrenalină. Cel mai adânc și cel mai înalt hotel din Europa: de la 419 metri sub pământ la 3.212 metri deasupra mării # Adevarul.ro
Europa găzduiește două unități de cazare-record, aflate la extremele altitudinii: Deep Sleep Hotel din Țara Galilor și Glacier Hotel Grawand din Tirolul de Sud.
Clădire din Centrul Vechi scoasă la vânzare pentru 3 milioane de euro. Legătura pe care o are cu Mihai Eminescu # Adevarul.ro
În inima Centrului Vechi din București, clădirea fostului Hotel Kiriazi își caută un nou proprietar.
Reacțiile Bucureștiului la atacul din Iran. Consilierul prezidențial Lazurca: „Prioritatea este siguranța cetățenilor români din Iran și Israel” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurca, a anunțat sâmbătă că ambasadoarea României la Teheran, Mirela Grecu, și întregul personal al ambasadei sunt în siguranță, în contextul atacurilor coordonate Israel-SUA asupra Iranului.
Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, declarat nevinovat definitiv în dosarul de corupție privind înstrăinarea patrimoniului # Adevarul.ro
Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost declarat nevinovat definitiv de Curtea de Apel Timișoara în dosarul de corupție în care era acuzat de DNA că ar fi înstrăinat locuințe din patrimoniul municipal.
Pensionari păcăliți de două surori contabile: o schemă de fraudă de aproape 1,5 milioane de lei le-a blocat pensiile ani de zile # Adevarul.ro
Pensionarii din Brăila s-au trezit cu conturile blocate și popriri pe pensii, după ce anchetatorii au descoperit că în evidențele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Ana Aslan” apăreau drept beneficiari ai unor împrumuturi fictive. Prejudiciul calculat se ridică la aproape 1,5 milioane de lei.
Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul său din serialul HBO „The Wire”, a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland.
Ngezana, ghimpe în coasta FCSB! Conflictul care a provocat pierderi de sute de mii de euro. „Nu va mai juca nicio secundă la noi” # Adevarul.ro
Siyabonga Ngezana traversează o perioadă dificilă la FCSB, creând tensiuni în club.
Şofer turc arestat în România după ce a încercat să introducă un migrant ascuns sub patul TIR-ului # Adevarul.ro
Un şofer de TIR cu cetăţenie turcă a fost arestat preventiv în România, fiind anchetat într-un dosar pentru trafic de migranţi. Incidentul a fost descoperit de poliţiştii de frontieră din Giurgiu, care au găsit un bărbat ascuns sub salteaua patului din cabina camionului.
„Nu exclud un război cu China”. Propagandistul lui Putin critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare” # Adevarul.ro
Un scandal fără precedent a izbucnit în mass‑media de stat din Rusia. Propagandistul Kirill Fedorov a fost dat afară din emisiune de pe canalul lui Vladimir Soloviov, după ce a făcut declarații care contrazic narativa oficială rusă.
Mai multe explozii au fost raportate sâmbătă dimineață în orașe din Iran, inclusiv în capitala Teheran, după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra unor ținte iraniene.
Contractul pentru realizarea blindatelor Cobra II. Cum răspund MApN și NATO în cazul subcontractorilor cu legături în Federația Rusă # Adevarul.ro
Ministerul Apărării și NATO au oferit explicații, la solicitarea „Adevărul”, în cazul Automecanica Mediaș, companie controlată de doi afaceriști cu conexiuni în Federația Rusă, care ar fi trebuit să producă o parte din blindatele COBRA II destinate Armatei Române.
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, mesaj pentru Donald Trump, după atacul asupra țării # Adevarul.ro
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, a transmis sâmbătă un mesaj pe platforma X, după atacul militar al SUA asupra Iranului.
Emma Răducanu, cunoscută pentru „infidelitățile nebune față de antrenori”. Spaniolii au spus tot adevărul # Adevarul.ro
Situația din echipa Emmei Răducanu rămâne una instabilă, cu schimbări frecvente de antrenori.
O româncă din Israel: „Se aud bombardamente, oamenii sunt speriați”. Netanyahu avertizează: „Regimul iranian nu trebuie să obțină arma nucleară” # Adevarul.ro
Armata israeliană a anunțat că a interceptat rachete lansate din Iran, la scurt timp după atacurile comune ale SUA și Israel asupra unor ținte iraniene. Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat asupra pericolului reprezentat de regimul de la Teheran.
Iranul a declanșat riposta. Cât îi ia unei rachete iraniene să ajungă pe teritoriul israelian # Adevarul.ro
Sirenele au rupt liniștea dimineții în nordul Israel, după ce armata israeliană a anunțat detectarea unor lansări de rachete dinspre Iran.
„Operaţiuni militare majore în desfăşurare”. Donald Trump confirmă implicarea SUA în atacurile Israelului asupra Iranului # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trumpa postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care a confirmat că armata americană a lansat operaţiuni militare majore în Iran.
Toate zborurile Bucureşti - Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, însă deocamdată nu se înregistrează anulări pe această destinaţie, a anunţat sâmbătă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
A murit fostul primar al Iașului, Emil Uncheșel. A fost primul edil de după Revoluție al capitalei Moldovei # Adevarul.ro
Fostul primar al Municipiului Iași, Emil Uncheșel, a decedat, vestea fiind transmisă sâmbătă dimineață de actualul edil al orașului, Mihai Chirica.
Cum ne afectează tehnologia capacitatea de concentrare. Specialiștii explică fenomenul și oferă soluții # Adevarul.ro
Durata medie de atenție a scăzut dramatic în ultimele două decenii, de la aproximativ două minute și jumătate la doar 47 de secunde, potrivit cercetărilor realizate de Gloria Mark, profesor de informatică la University of California, Irvine.
În epoca de aur Trump, în plin război al tarifelor, e oare posibilă recalibrarea relației UE cu China? # Adevarul.ro
De voie-nevoie, toate semnalele spun acum că răspunsul ar putea fi favorabil, iar semnalul cel mai clar îl dă vizita Cancelarului german la Beijing, reacție logică la presiunile economice exercitate asupra țării sale și întregii Uniuni Europene.
„Începutul sfârșitului!”. 8 jucători ai Craiovei sunt la un pas de suspendare. Probleme disciplinare în vestiarul din Bănie # Adevarul.ro
Universitatea Craiova abordează confruntarea cu Metaloglobus București cu obiectivul clar de a obține victoria.
Nereguli grave au fost descoperite la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”, în urma unui control efectuat în ambulatoriu. Vicepreședintele Consiliul Județean Călărași, Bogdan Mihai, a anunțat că telefonul destinat programărilor era setat pe silențios, iar site-ul nu era actualizat.
Mai multe explozii au fost auzite în centrul capitalei iraniene, după ce Israelul a anunțat că a lansat un atac cu rachete asupra Iranului. Proiectilele au lovit zona University Street și cartierul Jomhouri din Teheran, iar coloane de fum au fost văzute ridicându-se deasupra orașului.
Caz rar la Timișoara: Femeie care își dorea un copil a născut tripleți din sarcină naturală # Adevarul.ro
Un caz extrem de rar a avut loc la Maternitatea Odobescu, unde o femeie a adus pe lume tripleți concepuți natural. Medicii spun că probabilitatea unei astfel de sarcini este de aproximativ 1 la 100.000 la nivel mondial, iar în vestul țării un astfel de caz nu a mai fost înregistrat de opt ani.
Cel puțin 15 morți după prăbușirea unui avion militar care transporta bancnote, în Bolivia # Adevarul.ro
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbușit vineri în apropierea capitalei Boliviei, La Paz, avariind mai multe vehicule aflate pe o autostradă și împrăștiind bani pe carosabil, relatează The Guardian.
