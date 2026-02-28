12 zboruri anulate de pe Aeroportul Otopeni

15:10

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, s-a scuzat față de personalul fundației sale pentru legăturile pe care le-a avut cu pedofilul miliardar Jeffrey Epstein, recunoscând că a pătat reputația organizației, deși s-a delimitat de faptele magnatului care s-a sinucis în detenție în 2019 după ce ani la rând a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice și de afaceri pe care-i găzduia la petreceri pe insula sa privată, relatează miercuri agenția EFE.