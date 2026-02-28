Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, este blocat cu familia în Dubai
Jurnalul.ro, 28 februarie 2026 19:50
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel și Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanței acestora în Dubai.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
20:00
O româncă stabilită în Qatar a dezvăluit faptul că reprezentanții ambasadei României la Doha nu au avertizat-o despre criza din Orientul Mijlociu.
Acum 15 minute
19:50
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel și Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanței acestora în Dubai.
19:50
Pe 1 martie 2026, șase semne din zodiacul chinezesc se bucură de noroc și prosperitate, într-o zi de duminică marcată de Ziua Succesului a Câinelui de Lemn.
Acum 30 minute
19:40
Alertă pe apă: Navele trebuie să stea departe de Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz, Golful Oman şi Marea Arabiei # Jurnalul.ro
Ministerul american al Transporturilor face apel la navele comerciale să rămână la distanţă de Golf din cauza "activităţilor militare importante" din regiune, în urma loviturilor Statelor Unite şi ale Israelului asupra Iranului, transmite France Presse.
Acum o oră
19:30
Autorităţile din Dubai au anunţat că un incendiu izbucnit sâmbătă pe o emblematică insulă artificială din Dubai, Palm Jumeirah, a rănit patru persoane, în timp ce doi martori au declarat pentru AFP că au auzit o explozie, în momentul în care Iranul a ripostat militar în regiunea Golfului Persic la atacurile americane şi israeliene, informează AFP.
19:30
Macron: Teheranul nu are ”altă opțiune” decât să negocieze ”cu bună-credință” în privința programului nuclear # Jurnalul.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat sâmbătă că 'escaladarea actuală' din Orientul Mijlociu este 'periculoasă pentru toți' și că 'trebuie să înceteze', iar regimul iranian trebuie să inițieze negocieri de bună-credință pentru a pune capăt programului său nuclear. De asemenea, liderul francez a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), transmit AFP și EFE.
19:10
O mare parte din dezacordul dintre SUA și Iran se concentrează pe insistența Iranului de a îmbogăți uraniu pe propriul teritoriu. Uraniul este un combustibil utilizat în centralele nucleare, dar când este îmbogățit la niveluri foarte ridicate, poate fi utilizat pentru fabricarea unei arme nucleare
Acum 2 ore
18:50
Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătății construiește 22 de spitale noi # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat sâmbătă că, în timpul în care 'unii' se tăvălesc pe jos prin Parlament, ministerul pe care îl conduce construiește pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România, adăugând că reforma nu înseamnă tăierea salariilor doctorilor.
18:30
Locurile sfinte din Israel sunt închise pentru vizitatori în conformitate cu directivele naţionale privind starea de urgenţă, a anunţat sâmbătă poliţia israeliană.
18:10
Ilie Bolojan, despre conflictul izbucnit în Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții pentru transportul către casă, 'în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile'.
18:10
Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Antonio Guterres cere oprirea luptelor # Jurnalul.ro
O reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU se va desfășura sâmbătă seara. Aceasta a fost solicitată de Iran și a fost susținută de China și Rusia. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a emis o declarație care cere oprirea luptelor.
Acum 4 ore
18:00
Conflictul actual din Orientul Mijlociu este un „moment istoric plin de provocări”, a declarat pentru CNN un înalt oficial din Emiratele Arabe Unite (EAU), adăugând că țara sa și alte țări din regiune „nu au reușit” să asigure stabilitatea regională.
17:50
12 zboruri către Tel Aviv, Dubai și Abu Dhabi au fost anulate pe Otopeni. Peste 1.500 de pasageri sunt afectați.
17:30
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la restaurantul unei pensiuni din orașul Slănic-Moldova, județul Bacău. Flăcările s-au manifestat generalizat la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.
17:10
Cinci zodii se bucură de cele mai favorabile horoscoape în luna martie 2026, o perioadă care se simte ca un adevărat montagne russe astral, în care lecțiile puternice din februarie continuă, dar încep să dea roade.
17:00
Războinicii au câștigat o super recompensă la piscină, însă Faimoșii au o misiune clară – să obțină Imunitatea în această seară, la Survivor! # Jurnalul.ro
Gândul că ar putea ieși din camp și să ajungă la o super petrecere, dorința de a lua o pauză de la tot ceea ce presupune cel mai dur format de televiziune și motivația de a începe etapa cu un câștig au rezultat într-o seară de neuitat, la Survivor.
16:50
Sorin Grindeanu: PSD are „o legitimitate puternică dată de votul a milioane de români” # Jurnalul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță evaluarea guvernării după aproape nouă luni de la intrarea la putere și afirmă că partidul nu rămâne în Executiv „din inerție”, ci doar dacă produce rezultate pentru cetățeni.
16:30
Potrivit MAE rus, „agresiunea armată iresponsabilă” a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului ar fi fost „neprovocată” în viziunea regimului de la Moscova.
16:10
14.000 de angajați luau sporul de anticorupție la Apărare. Curtea de Conturi a tăiat lista # Jurnalul.ro
Curtea de Conturi a descoperit că 14.000 de angajați ai Ministerului Apărării încasau sporul de 12,5% pentru anticorupție, deși legea prevede că doar 3.000 au dreptul la el. Sporul a fost retras celor 11.000 de beneficiari ilegali, a anunțat ministrul Radu Miruță.
Acum 6 ore
15:50
De ce este Iranul atacat? Trump vrea să răstoarne regimul și să încurajeze o lovitură de stat # Jurnalul.ro
Trump a cerut deschis armatei iraniene să depună armele și populației să preia controlul guvernului. Nu este retorică de război, este un obiectiv politic explicit: schimbarea regimului de la Teheran.
15:30
Radu Miruță: „România nu e o țară săracă, e o țară sărăcită". Ministrul Apărării despre armată # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit la Insider Politic de la Prima TV, despre relansarea armatei voluntare, norma de hrană a militarilor și creșterea vârstei de pensionare în sistem.
15:10
Bill Gates, cofondatorul Microsoft, s-a scuzat față de personalul fundației sale pentru legăturile pe care le-a avut cu pedofilul miliardar Jeffrey Epstein, recunoscând că a pătat reputația organizației, deși s-a delimitat de faptele magnatului care s-a sinucis în detenție în 2019 după ce ani la rând a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice și de afaceri pe care-i găzduia la petreceri pe insula sa privată, relatează miercuri agenția EFE.
14:50
TAROM suspendă temporar zborurile către Tel Aviv. Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026.
14:30
Palatul liderului suprem Khamenei, distrus în atacurile asupra Iranului. Nu se știe dacă ayatolahul era în clădire.
14:30
Internetul este aproape complet blocat în Iran, potrivit unui organism de supraveghere # Jurnalul.ro
Iranul se confruntă cu o blocare aproape totală a internetului, potrivit organismului de supraveghere a libertății online Netblocks.
14:10
Vânzările online de mărţişoare au crescut cu 54% faţă de 2025, interesul pentru acestea începând încă din luna ianuarie, deşi cei mai mulţi clienţi au început să caute astfel de produse din luna februarie, relevă o analiză de specialitate.
Acum 8 ore
14:00
Cât potențial pierdem fără să știm? Dialog România–Europa despre viitorul copiilor cu abilități înalte: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și președintele European Council for High Ability # Jurnalul.ro
România produce performanțe spectaculoase, olimpici internaționali, tineri cercetători premiați și elevi care impresionează în competiții globale. Și totuși, la nivel sistemic, țara rămâne la coada clasamentelor europene în ceea ce privește inovarea și investiția în cercetare. În acest paradox se înscrie dialogul dintre Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Dr. Colm O’Reilly, președintele European Council for High Ability, una dintre cele mai influente voci europene în domeniul educației de excelență. Miza discuției nu a fost una teoretică, ci profund strategică: cum transformăm potențialul înalt al tinerilor într-un avantaj real pentru societate?
13:50
Ministerul de Externe al Iranului afirmă într-o declarație că, deși Iranul era conștient de „intențiile” SUA și Israelului de a lansa atacuri, a intrat totuși în negocieri.
13:30
Medvedev, după atacurile asupra Iranului: „SUA are 249 de ani. Imperiul Persan, 2.500” # Jurnalul.ro
Israelul și SUA au atacat Iranul sâmbătă, 28 februarie 2026. Reacțiile internaționale variază de la avertismente diplomatice la critici dure la adresa Washingtonului.
13:10
Poliţia Capitalei: Bărbat fără permis, care ar fi lovit 5 maşini şi ar fi fugit de la accident cu tramvaiul 41, arestat # Jurnalul.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat preventiv, după ce, aflându-se la volanul unui autoturism fără a deţine permis de conducere, ar fi avariat cinci autovehicule aflate în aşteptare la un semafor pe şoseaua Virtuţii şi ar fi fugit cu tramvaiul 41 ce se afla oprit în staţie la locul accidentului, a informat, sâmbătă, Poliţia Capitalei.
12:50
Noul Nostradamus a prezis Covid, acum vorbește despre catastrofe globale și soarta lui Trump # Jurnalul.ro
Un clarvăzător poreclit noul Nostradamus spune că omenirea se va confrunta cu mai multe dezastre, inclusiv o lovitură de meteorit. De asemenea, bărbatul care susține că a prezis pandemia Covid și moartea reginei, anunță mai multe războaie și un al treilea mandat pentru Donald Trump.
12:30
Wizz Air anulează toate zborurile spre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până în 7 martie # Jurnalul.ro
Compania aeriană Wizz Air a anunțat sâmbătă printr-un comunicat că din cauza războiului dintre Israle, SUA și Iran, a suspendat toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie inclusiv.
12:30
Apel neașteptat din cercul apropiat al lui Vladimir Putin: Fina liderului de la Kremlin cere public încetarea războiului din Ucraina # Jurnalul.ro
Un apel public neașteptat vine din cercurile apropiate ale puterii de la Kremlin. Ksenia Sobchak, fina președintelui Vladimir Putin, a făcut un apel la încetarea războiului din Ucraina, într-un mesaj publicat la împlinirea a patru ani de la declanșarea conflictului.
12:20
Ce face România după ce SUA și Israel au atacat Iranul. Primele măsuri ale lui Nicușor Dan # Jurnalul.ro
România este în contact permanent cu misiunile sale diplomatice din Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Consilierul prezidențial, Marius Lazurcă, a anunțat primele măsuri dispuse de președintele Nicușor Dan.
12:10
Un accident rutier s-a produs la ieșire din localitatea Popricani, județul Iași, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule, în urma căruia trei persoane sunt încarcerate, dar conștiente.
Acum 12 ore
11:50
Alertă de călătorie pentru Israel: MAE îndeamnă cetățenii să nu călătorească în regiune.Spațiul aerian a fost închis # Jurnalul.ro
MAE avertizează: evitați orice călătorie în Israel. Spațiul aerian, închis de autoritățile israeliene.
11:30
Vineri, 27 februarie 2026, Sala de Expoziții „Constantin Brâncuși” din Palatul Parlamentului – Centrul Internațional de Conferințe a găzduit evenimentul aniversar „Brâncuși și Cântecul Pietrei – Anul 2026, Anul Brâncuși”, dedicat celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.
11:30
Liderul suprem al Iranului este ayatollahul Ali Khamenei, aflat la conducerea Republicii Islamice din 1989, considerat autoritatea politică și religioasă decisivă în stat.
11:20
Zboruri București – Tel Aviv, în alertă. O cursă spre Abu Dhabi s-a întors pe aeroport # Jurnalul.ro
Toate zborurile dintre București și Tel Aviv ar putea fi afectate din cauza situației din Orientul Mijlociu. Deocamdată nu se înregistrează anulări, anunță Compania Națională Aeroporturi București.
11:10
Horoscop zilnic, 1 martie 2026: Berbecii se gândesc la trecut, Săgetătorii sunt tandri, iar Vărsătorii își asumă rolul de mentori.
10:50
Scutul de la Deveselu, piesă-cheie în apărarea Europei într-un eventual conflict SUA-Iran # Jurnalul.ro
Scutul antirachetă de la Deveselu devine un element strategic crucial pentru apărarea Europei, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și Iran, notează G4Media.
10:30
Spunem despre cineva că „bate câmpii” atunci când divaghează, vorbește pe lângă subiect sau își pierde firul ideilor.
10:10
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în luna martie 2026. Există un sentiment puternic că totul se va schimba.
09:50
O rețetă clasică, aromată și ușor de făcut acasă
09:10
Planeta comunicării va fi retrogradă în semnele de apă Pești, Rac și Scorpion în 2026, exact în această ordine. Acesta este un moment în care foștii parteneri reapar, trecutul revine să ne bântuie, dezinformarea este nesfârșită și apar întârzieri în călătorii
09:00
Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării.
08:50
Premierul ungar Viktor Orbán a anunțat că a convenit cu prim-ministrul slovac Robert Fico înființarea unei comisii ungaro-slovace pentru a verifica situația conductei de petrol Drujba.
08:50
Inteligența Artificială este...proastă. Vezi testul simplu pe care IA l-a picat cu brio # Jurnalul.ro
Un test de logică extrem de simplu, care pentru oameni nu pune niciun fel de problemă, e de natură să pună-n cap majoritatea modelelor de Inteligență Artificială.
08:30
Tehnologia a ieșit din laboratoare direct pe stradă la Târgu Mureș: un câine-robot care merge printre trecători și le vorbește despre colectarea selectivă nu mai ține de domeniul SF.
08:10
Trei zodii sunt favorizate de noroc, oportunități și schimbări de destin în săptămâna 2–8 martie 2026.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.