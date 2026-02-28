O femeie este dispusă să ofere 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco

13:00

Un grup de cercetători de la Universitatea Berkeley din California, Statele Unite ale Americii, a efectuat mai multe teste pe teren la maimuţe, prin care au detectat niveluri semnificative de alcool la majoritatea acestor animale. Alcoolul degustat de maimuţe nu este făcut din struguri, ci din mere albe, dar rezultatul este același: fermentație, alcool şi […]