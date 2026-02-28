Un hotel de lux din Dubai lovit de resturile unei rachete iraniene interceptate a luat foc
Gândul, 28 februarie 2026 17:50
Un incendiu a izbucnit lângă intrarea hotelului Fairmont The Palm din Dubai, după ce resturile unei rachete iraniene interceptate au căzut din cer în timpul unui atac din partea Iranului. Fotografiile de pe rețelele de socializare și videoclipurile verificate de Sky News arată un incendiu mare și fum ridicându-se din exteriorul clădirii. Potrivit site-ului web […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
18:00
Netanyahu și Trump au discutat la telefon. Biroul premierului israelian publică o imagine oficială # Gândul
Biroul prim-ministrului israelian a publicat o fotografie în care Benjamin Netanyahu apare vorbind la telefon, precizând că acesta a avut o convorbire cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Imaginea, distribuită pe canalele oficiale, îl arată pe Netanyahu în biroul său, în timpul discuției telefonice. Ironic, Netanyahu are în fața lui o carte intitulată „Allies at […]
18:00
Experiența teribilă a unei românce stabilite în Abu Dhabi: ”Pare că tocmai a început războiul”. Decizia autorităților după ce și Riad a fost bombardat # Gândul
SUA și Israel au lansat sâmbătă dimineața un atac masiv de anvergură împotriva Iranului, după luni întregi de negocieri și tatonări diplomatice cu puterea de la Teheran. Conflictul s-a extins și în țările limitrofe, astfel că unii locuitori ai acestora au simțit din plin impactul acestuia. O româncă stabilită în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe […]
18:00
Ministrul Apărării i-a făcut praf pe conducătorii Stelei! „Ce se întâmplă acum acolo este o bătaie de joc faţă de fiecare om din România” # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruţă a spus că cei care conduc Steaua București au pus o chirie cu 10.000 de euro mai mare la stadionul din Ghencea față de Arena Națională pentru a fi închiriat cât mai greu și încearcă să găsească o rezolvare pentru ca echipa de fotbal să primească drept de promovare în prima […]
Acum 30 minute
17:50
Un incendiu a izbucnit lângă intrarea hotelului Fairmont The Palm din Dubai, după ce resturile unei rachete iraniene interceptate au căzut din cer în timpul unui atac din partea Iranului. Fotografiile de pe rețelele de socializare și videoclipurile verificate de Sky News arată un incendiu mare și fum ridicându-se din exteriorul clădirii. Potrivit site-ului web […]
17:50
O femeie este dispusă să ofere 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco # Gândul
O femeie oferă un salariu care ajunge la 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco. Sarcinile presupun ca angajatul să o însoțească pe femeie în timpul ieșirilor la restaurant, la cumpărături și în călătorii făcute între Marea Britanie și Monaco, relatează Antena 3 […]
Acum o oră
17:40
Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite” # Gândul
Prințul Mohammed bin Salman din Arabia Saudită își exprimă „solidaritatea deplină” cu Emiratele Arabe Unite, a transmis mass-media de stat. Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a purtat o convorbire telefonică cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pentru a discuta despre recentele atacuri iraniene, a raportat agenția de […]
17:30
Orașul care îi face pe vizitatori să se simtă ca într-un basm. Este în Europa și este diferit de orice altă destinație # Gândul
Un oraș fermecător din Europa oferă vizitatorilor șansa de a își imagina că se află într-un basm. Micul oraș Mostar, plin de farmec, se află în Bosnia și Herțegovina, între Croația, Serbia și Muntenegru. Mostar impresionează prin istoria lui captivantă, străzile sunt pavate cu piatră cubică, iar clădirile pitorești datează încă din secolul al XV-lea, […]
Acum 2 ore
17:10
Ministrul iranian al Apărării, Amir Nasirzadeh, a fost ucis în atacurile israeliene. Știrea morții generalului iranian a fost confirmată de Reuters. A fost ucis și comandantul Gărzilor Revoluționare Iraniene, Mohammed Pakpour, susțin două surse în legătură cu operațiunile militare israeliene și o sursă regională pentru publicația Reuters.
17:10
Una dintre cele mai așteptate reacții la războiul din Orient. China cere încetarea de urgență a focului: ”Suveranitatea Iranului trebuie respectată” # Gândul
Beijingul a ieșit public cu una dintre cele mai urmărite poziții după escaladarea majoră din Orientul Mijlociu, pe fondul confruntării directe dintre SUA–Israel și Iran. China cere oprirea imediată a operațiunilor militare și încetarea de urgență a focului, înainte ca spirala violenței să scape complet de sub control. Într-o reacție atribuită unui purtător de cuvânt […]
17:10
Zelenski acuză Iranul că l-a aprovizionat pe Putin cu drone și tehnologie pentru razboiul din Ucraina. „Poziția noastră este cunoscută. Să oferim poporului iranian șansa de a scăpa de regimul terorist“ # Gândul
Volodimir Zelenski consideră că atacurile americane oferă iranienilor „posibilitatea de a scăpa de un regim terorist”. Într-un mesaj video, președintele ucrainean salută „determinarea” Statelor Unite, după lansarea atacurilor asupra Iranului. „Este important ca Statele Unite să fie hotărâte. Și de fiecare dată când America este hotărâtă, criminalii din lume slăbesc”, declară liderul ucrainean. „Este corect […]
17:10
Made in Japan. Buddharoidul, îndrumătorul spiritual la un clik distanță. Călugărul AI la dispoziția ta non-stop, acum și în mănăstiri # Gândul
Penuria de călugări budiști disponibili la orice oră și cererea de piață crescândă datorată suprapopulării i-a inspirat pe japonezi să producă „Buddharoid-ul”. Este un robot ca orice robot, amabil și disponibil 24 din 24 de ore, 365 de zile pe an, dar burdușit cu toate perceptele budiste. Poate să te îndrume spiritual de pe noptieră, […]
17:00
Keir Starmer, premierul Marii Britanii, a anunțat că avioanele britanice sunt pe cerul Orientului Mijlociu. Declarația făcută de la Downing Street a fost făcută imediat după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, ca parte a operațiunilor coordonate defensive pentru „protejarea poporului nostru, a intereselor noastre și aliaților noștri”. Sursa Foto: Profimedia Autorul recomandă: Cum și-au împărțit rolurile […]
17:00
Ministrul iranian al Apărării, Amir Nasirzadeh, a fost ucis în atacurile israeliene. Știrea morții generalului iranian a fost confirmată de Reuters. A fost ucis și comandantul Gărzilor Revoluționare Iraniene, Mohammed Pakpour, susțin două surse în legătură cu operațiunile militare israeliene și o sursă regională pentru publicația Reuters.
17:00
Relatarea unei românce din Dubai, pentru Gândul, unde scutul antirachetă interceptează rachetele iraniene: „Lucrurile se precipită” # Gândul
Tensiunile din Orientul Mijlociu se simt tot mai aproape de viața de zi cu zi a civililor. După atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, Teheranul a ripostat cu tiruri de rachete către ținte din regiune, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat activarea sistemelor de apărare antiaeriană. În Dubai, oraș cunoscut pentru stabilitate și […]
16:50
Un ghid turistic a fost arestat, acesta a desenat un „omuleț” pe o piramidă veche de 4.000 de ani din Egipt # Gândul
Un ghid turistic din Egipt este acuzat că ar fi desenat un „omuleț” pe peretele unei piramide antice, chiar în timp ce prezenta unui grup de vizitatori istoria monumentului. Un videoclip postat de Ministerul egiptean de Interne arată cum un bărbat, prins în explicațiile sale despre modul în care a fost construită Piramida lui Unas, […]
16:40
Cum și-au împărțit rolurile SUA și Israel: americanii au atacat bazele militare, israelienii liderii iranieni # Gândul
Atacul aerian al SUA și al Israelului asupra Iranului de sâmbătă dimineața a fost „coordonat”, a dezvăluit un oficial american pentru postul de televiziune de știri Fox News. Iran a ripostat prin multiple atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și a țărilor din Golful Persic în care sunt stabilite baze militare cu trupe SUA. Rolul […]
16:40
Reacții în lanț pe scena internațională după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Liderii lumii se tem de un conflict regional extins # Gândul
Atacurile coordonate ale SUA și Israelului asupra unor ținte din Iran, lansate sâmbătă, au declanșat reacții rapide din mai multe capitale, pe fondul temerilor că escaladarea poate împinge regiunea spre un conflict mai amplu. UE: von der Leyen și Costa cer „reținere maximă” și protejarea civililor Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului […]
16:30
Picher a ajuns să fie considerat unul dintre cele mai contaminate locuri din lume. Ceea ce cândva era un centru minier prosper, cu aproximativ 10.000 de locuitori și o economie în plină expansiune, astăzi este cunoscut drept oraș-fantomă. Povestea orașului din statul Oklahoma reprezintă un real avertisment despre consecințele exploatării industriale necontrolate și despre prețul […]
16:30
Misterul morții lui Khamenei. Presa israeliană spune că liderul suprem ar fi murit, presa iraniană că trăiește. Ce știm în acest moment # Gândul
Donald Trump a efectuat cel de-a doilea bombardament asupra Iranului de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial. Oficialii iranieni au declarat că liderul suprem iranian, aflat la putere din 1989, a fugit din Teheran și s-ar afla la loc sigur. Potrivit presei iraniene, liderul suprem s-ar ascunde și ar fi în afara pericolului. Presa […]
16:20
Haos pe Aeroportul Otopeni după atacul SUA asupra Iranului. 1.500 de persoane afectate. Anunțul oficial al autorităților # Gândul
Atacul fulger declanșat în comun de SUA și Israel asupra Iranului, sâmbătă dimineață, a produs panică la mii de kilometri distanță, inclusiv în România. La București, o stare generală de haos s-a instalat pe Aeroportul Otopeni, nu mai puțin de 1500 de persoane fiind afectate. Gândul a stat de vorbă cu reprezentantul aeroportului, care a […]
Acum 4 ore
16:10
Cazul Ana Bărbosu la Paris 2024, comentat de Mihai Covaliu: „Se poate acorda o medalie și sportivei din SUA” # Gândul
Mihai Covaliu, șeful COSR, a făcut primele declarații oficiale după cele două scandaluri în care e implicată Ana Bărbosu. Primul este legat de medalia de bronz de la Paris 2024, eveniment care ajunge iar la TAS, dar și-a exprimat opinia și despre informația că sportiva a refuzat apelurile comisarilor antidoping și ar urma să fie […]
16:00
Grindeanu scoate Guvernul la tablă. Miniștrii PSD și cei din Coaliție vor fi evaluați de întreaga suflare social-democrată # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, la Forumul Național al PES Activists România, că analiza activității guvernamentale este „obligatorie”, în contextul apropierii a nouă luni de la intrarea PSD la guvernare. Liderul social-democrat a subliniat că evaluarea vizează atât miniștrii PSD, cât și întreaga activitate a coaliției. „Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene mature […]
16:00
Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre atacurile SUA-Israel asupra Iranului # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a discutat despre atacurile în plină desfășurare din Iran în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, a confirmat, sâmbătă, pentru Interfax, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Mai exact, președintele Rusiei a organizat o videoconferință cu Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre recentele acțiuni militare ale […]
15:40
Avertismentul consultantului în turism Răzvan Pascu: ”Anulați orice aveți departe prin lume, cu escală în Orientul Mijlociu în următoarele zile” # Gândul
Antreprenorul și consultantul în turism Răzvan Pascu a lansat un apel alarmant către toți românii: să evite cu oric preț orice escală în Orientul Mijlociu în zilele care urmează. Cunoscutul blogger este în acest moment la Doha, iar zborul său către București a fost anulat. Sâmbătă dimineață, un atac comun al Statelor Unite și Israelului […]
15:40
Grindeanu pune tunurile pe USR. Aruncarea din barca guvernementală a progresiștilor ar putea fi condiția ca PSD să rămână în Alianță # Gândul
Într-un mesaj în care a invocat „responsabilitatea” față de electorat, Grindeanu a afirmat că PSD va face „o analiză serioasă, responsabilă și fără menajamente” privind participarea la guvernare, după „mai bine de șase luni, în curând nouă luni, de guvernare”, insistând că evaluarea este „nu doar legitimă, ci obligatorie”, publică Mediafax într-o analiză. „Acesta nu […]
15:30
U Cluj s-a CALIFICAT în play-off-ul Superligii. „Sunt și singur, că a plecat nevasta cu fetele” # Gândul
U Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii, după ce a câștigat cu Oțelul Galați, 4-0, într-un meci din etapa 29. Au marcat Issouf Macalou (4), Jovo Lukic (28), Andrei Coubiș (70) și Mouahamadou Drammeh (75). U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off, locul patru în clasament, cu 51 de puncte. U Cluj s-a calificat în […]
15:20
Furturi de dulciuri de milioane de lire sterline. Ciocolata, păzită în supermarketurile din Anglia mai ceva ca alcoolul. # Gândul
Rafturile de ciocolată din supermarketurile din Anglia sunt protejate precum alcoolul cu sisteme antifurt, după ce furturile organizate, inclusiv de bande românești, au luat amploare, provocând pagube uriașe și forțând magazinele să adopte măsuri de securitate extreme. Raionul de ciocolată al supermarketului din Cambridgeshire arată mai degrabă ca o bancă, decât ca un loc unde […]
15:10
Un accident rutier a avut loc pe bulevardul Pipera din București, după ce o autoutilitară de Poliție, care ieșea de pe o stradă laterală, a fost implicată într-o coliziune cu un autoturism. Potrivit primelor informații, mașina de Poliție ar fi avut în funcțiune semnalele acustice și luminoase în momentul în care a pătruns pe bulevardul […]
15:10
Artileria grea trimisă de SUA în Orientul Mijlociu. Cât de departe este dispus Trump să meargă în confruntarea cu Iranul # Gândul
Mobilizarea militară americană din Orientul Mijlociu nu arată ca o simplă rotație de trupe. Dimensiunea și tipul echipamentelor trimise indică o structură completă de luptă, capabilă să susțină o campanie aeriană și navală de amploare. Care e mesajul pe care vrea Donald Trump să îl trimită? Washingtonul este pregătit să escaladeze rapid conflictul, dacă va […]
15:00
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a făcut mai multe declarații despre armata voluntară, pensiile militarilor, dar și despre norma de hrană a militarilor. Invitat în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, Radu Miruță a vorbit despre programul de pregătire militară voluntară, primul astfel de program după 19 ani. El a precizat că tinerii cu […]
15:00
De ce au bombardat SUA și Israelul Iranul. Cronologia discuțiilor și amenințărilor care au dus la atacuri # Gândul
Atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului își au originea în ani de confruntări legate de programul nuclear al Teheranului, relatează Al Jazeera. Cei doi aliați susțin că activitățile de îmbogățire a uraniului și capacitățile balistice ale Iranului reprezintă „o amenințare existențială“ și au amenințat în repetate rânduri că vor recurge la forță pentru a […]
14:50
Numărul de studenți uciși în urma atacului americano-israelian a crescut la 40. Iranul este paralizat # Gândul
Numărul victimelor care și-au pierdut viața în urma atacului israelian de sâmbătă dimineața a crescut la 40, transmite ediția în engleză a AlJazeera. Israel și SUA au atacat masiv sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă generală în întreaga țară. Orientul Mijlociu este în alertă. ȘTIREA INIȚIALĂ Agenția de știri iraniană Mehr a […]
14:30
Prima reacție a Rusiei după ce SUA și Israel i-au atacat aliatul Iran: „O aventură periculoasă”. Kremlinul se oferă mediator # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a condamnat ferm loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, pe care le califică drept „un act premeditat și neprovocat de agresiune armată” împotriva unui stat suveran, membru al ONU. Într-un comunicat emis de diplomația rusă se afirmă că în dimineața zilei de 28 februarie, forțe americane și […]
14:30
Pespectiva unui astronaut privind spre Terra. Din spațiu, poți realiza cât de fragilă este soarta omenirii # Gândul
Spațiul se află literalmente într-o lume, sau mai degrabă într-un univers, în sine. Vă puteți doar imagina ce fel de lucruri văd astronauții și cum le-ar transforma perspectiva atunci când se întorc pe Pământ. Pentru fostul cadet spațial NASA, Ron Garan, în vârstă de 63 de ani, un singur lucru îl preocupa atunci când se […]
14:30
Prima reacție a lui Ilie Bolojan la războiul SUA-Iran: „Toate structurile noastre sunt în alertă”. Mesajul premierului pentru românii blocați pe aeroporturi # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a dat câteva declarații în legătură cu poziția guvernului României raportată la atacul SUA asupra Iranului. Toate structurile noastre sunt în alertă. Multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că multe zboruri nu vor mai avea loc, iar prin ambasadele noastre vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în […]
14:30
Emmanuel Macron, prima reacție după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Escaladarea periculoasă trebuie să înceteze” # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis primul mesaj, după ce SUA și Israel au atacat Iranul, precizând că situația are „consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională”. „Escaladarea actuală este periculoasă pentru toată lumea. Ea trebuie să înceteze”, a declarat acesta. Emmanuel Macron a precizat, de asemenea, că Franța este pregătită să mobilizeze resursele necesare […]
14:20
Se extinde „moda” scoaterii sălilor de jocuri de noroc din orașe? Ce vor să facă primarii din județul Iași # Gândul
Primarul Iașului, Mihai Chirica, a transmis că „păcănelele nu au ce căuta” în orașul pe care îl conduce. „Părerea mea e că nu au ce căuta nicăieri, dar dacă tot reușim să acționăm în Iași și vin și alți primari alături de noi, e bine să o facem la nivel național. Nu stăm în banii […]
Acum 6 ore
14:10
Mesajul unui român blocat în Dubai, după atacul american asupra Iranului: „La sol, suntem în siguranță în acest moment / Orașul este intact” # Gândul
Adrian Dragomir, un antreprenor român, care a rămas blocat în Dubai, din cauza faptului că zborurile au fost anulate, pe fondul atacurilor Iranului asupra bazelor americane din Qatar, Bahrain și Emiratele Arabe Unite, spune că Dubaiul nu a fost lovit direct și că exploziile care s-au auzit sunt detonările la mare altitudine ale sistemelor de […]
13:50
Februarie, a doua lună a calendarului gregorian, este diferită de toate celelalte luni pentru este cu cel puțin două zile mai scurtă. În timp ce majoritatea lunilor au 30 sau 31 de zile, februarie are doar 28 de zile în anii obișnuiți și 29 de zile în anii bisecți. Pentru a înțelege particularitățile lunii februarie, […]
13:50
Prima reacție din Ucraina, după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Regimul de la Teheran putea preveni un scenariu violent” # Gândul
Ministerul de Externe al Ucrainei și-a declarat sprijinul pentru poporul iranian, precizând totodată că actualele evenimente sunt cauzate de violența și abuzurile regimului iranian, relatează Ukrainskaia Pravda. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a afirmat sâmbătă că poziția Ucrainei față de Iran este „consecventă și regională”. El a precizat că regimul iranian „terorizează regiunea, sprijină […]
13:50
De ce ne trezim noaptea din somn. Nu este deloc întâmplător, iar psihologia a demonstrat ce face creierul, de fapt # Gândul
Dacă v-ați întrebat vreodată de ce vă treziți noaptea din somn, aflați că acest obicei nu este unul întâmplător. Psihologia chiar a demonstrat ce face creierul, de fapt, și explică de unde apar gândurile din mijlocul nopții, scrie Mediafax. Creierul urmează șase tipare precise de procesare emoțională pe care le suprimă în timpul zilei. „Munca” […]
13:50
Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România, după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană # Gândul
Mai mulți afaceriști iranieni stabiliți în România au fost contactați, cu aproximativ o lună în urmă, de reprezentanții Ambasadei Iranului la București, care i-ar fi convins de faptul că au unele probleme legate de pașapoarte. Când și-au dat seama că au căzut într-o cursă, a fost prea târziu. Protestele de mare amploare care au izbucnit, […]
13:30
Care este marele câștig din reforma administrativă. Suma câștigată din tăieri într-un mare județ al României # Gândul
Publicația Ziarul de Iași continuă serialul „Dosarele ZDI” despre reforma administrativ-teritorială și arată care este marele câștig al județului Iași. Suma de ordinul miliardelor câștigată din tăieri. Profesorul de economie Ionel Bostan, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a UAIC Iași, face o interesantă analiză a beneficiilor directe pentru buget. „Nu apar sume […]
13:00
Arabia Saudită condamnă „agresiunea brutală” a Iranului împotriva țărilor din Golf și Orientul Mijlociu # Gândul
Autoritățile de la Riad au emis o declarație oficială în care Arabia Saudită condamnă în termenii cei mai fermi atacurile lansate de Iran asupra unor state vecine din Peninsula Arabică și Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuwait și Iordania. Riadul a caracterizat aceste acțiuni drept o „agresiune brutală” și o încălcare flagrantă […]
13:00
Ipoteza maimuței bete a fost confirmată științific. Cimpanzeii beau cu moderație alcool din fructe fermentate # Gândul
Un grup de cercetători de la Universitatea Berkeley din California, Statele Unite ale Americii, a efectuat mai multe teste pe teren la maimuţe, prin care au detectat niveluri semnificative de alcool la majoritatea acestor animale. Alcoolul degustat de maimuţe nu este făcut din struguri, ci din mere albe, dar rezultatul este același: fermentație, alcool şi […]
12:50
Ce este serviciul VRTube, care îți „umflă” factura la telefon cu zeci de lei. Pățania unui bărbat din Iași și explicațiile companiei Orange # Gândul
Cu un simplu click, vizionarea unui videoclip într-un abonament neașteptat poate însemna un cost suplimentar de 8-9 euro pe lună la factura de telefonie mobilă, arată Ziarul de Iași. Sursa citată prezintă cazul unui bărbat și explicațiile primite de la operatorul Orange. Sunt clienți care au descoperit că serviciul VRTube apare pe facturile lor deși […]
12:50
UE reacționează la criza din Iran. Von der Leyen și Costa cer „reținere maximă” și protejarea civililor # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au publicat o declarație comună despre evoluțiile din Iran, pe care le descriu drept „extrem de îngrijorătoare”. Liderii europeni arată că Uniunea Europeană se află în contact permanent cu partenerii din regiune. Cei doi reafirmă angajamentul UE pentru securitatea și stabilitatea regională. […]
12:50
Orientul e în flăcări, iar ministrul Apărării din România anunță pe Facebook că și-a plătit impozitul la casă # Gândul
Orientul e în flăcări, iar ministrul Apărării din România, Radu Miruță, anunță pe Facebook că și-a plătit impozitul la casă, într-o postare pe Facebook, pe care a făcut-o în urmă cu puțin timp. Statele Unite și Israel au atacat Iranul, însă, ministrul Apărării nu a abordat, se pare, acest subiect, pe rețeaua sa de socializare. […]
12:40
Israelul şi SUA au atacat Iranul. Lista companiilor aeriene care au suspendat toate zborurile către țări din Orientul Mijlociu # Gândul
Companiile aeriene la nivel global au anulat sâmbătă zborurile din întreaga regiune a Orientului Mijlociu, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, aruncând regiunea într-un nou conflict, relatează Reuters. Spațiul aerian deasupra Iranului și Irakului era gol sâmbătă dimineață, conform hărților serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24. Potrivit Reuters, următoarele companii […]
12:30
Analistul Ion Crisotiu, în analiza despre atacul SUA împotriva Iranului, nu ar paria că actuala conducere de la Teheran va abandona puterea în favoarea unui guvern pro-american, că iranienii se vor revolta. Dar, în opinia jurnalistului, rezultatul final al războiului va fi favorabil Americii, mai bine zis lui Donald Trump, și Israelului Așadar, războiul, mult […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.