Europa, lider mondial la fumat în rândul adolescentelor. OMS trage un semnal de alarmă
Adevarul.ro, 28 februarie 2026 18:15
Europa înregistrează cele mai ridicate rate de consum de tutun în rândul fetelor cu vârste între 13 și 15 ani la nivel mondial, iar unul din șapte adolescenți de pe continent folosește vape-uri și țigări electronice, potrivit unui raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății.
