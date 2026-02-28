MLB: Fostul jucător Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor. Victimele, socrii săi
News.ro, 28 februarie 2026 21:00
Fostul aruncător din MLB Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată pentru uciderea socrului său şi tentativă de omor în cazul soacrei sale, în 2021, în North Lake Tahoe, California, relatează Reuters.
• • •
Acum 5 minute
21:10
Suceava: Două tinere, lovite pe trecerea pentru pietoni de un autoturism condus de un şofer de 84 de ani/ Una dintre victime, în stare gravă # News.ro
Două tinere au fost lovite de un autoturism, sâmbătă seară, pe o trecere pentru pietoni din municipiul Suceava. La volanul maşinii se afla un şofer în vârstă de 84 de ani. Una dintre femei este grav rănită în urma accidentului.
21:10
Ceaţă densă pe mai multe drumuri din cinci judeţe/ Izolat, vizibilitatea scade sub 50 de metri # News.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, sâmbătă seară, că pe mai multe drumuri din judeţele Olt, Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Buzău este ceaţă, avertizând că izolat vizibilitatea scade sub 50 de metri.
21:10
Trump şi principalii săi consilieri urmăresc ”îndeaproape” situaţia în Iran de la Mar-a-Lago, anunţă Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump şi principalii săi consilieri urmăresc ”îndeaproape”, sâmbătă, situaţia în Iran de la reşedinţa Mar-a-Lago a miliardarului în Florida, anunţă Casa Albă, în urma unor atacuri ale Statelor unite şi Israelului, relatează AFP.
21:10
Campioana Italiei, Napoli, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, echipa Hellas Verona, în etapa a 27-a din Serie A.
Acum 15 minute
21:00
Fostul aruncător din MLB Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată pentru uciderea socrului său şi tentativă de omor în cazul soacrei sale, în 2021, în North Lake Tahoe, California, relatează Reuters.
Acum o oră
20:40
MAE despre conflictul din Orientul Mijlociu: Nu sunt români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran/ Misiunile diplomatice, în contact cu aproximativ 1.000 de români/ Prioritate, minorii şi familiile cu copii # News.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe precizează, sâmbătă seară, în legătură cu situaţia românilor aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, că la acest moment nu sunt români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran. Potrivit MAE, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români. Oficialii ministerului informează că este prioritizată acordarea asistenţei consulare pentru minori şi pentru familiile cu copii. MAE face o serie de recomandări cetăţenilor români aflaţi în zonele de conflict.
20:40
Olt: Traficul rutier pe Drumul Expres 12, blocat în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme # News.ro
Poliţiştii au anunţat că traficul rutier pe Drumul Expres 12 este blocat, sâmbătă seara, pe sensul de mers către Craiova, după un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme.
20:30
Sute de români din Dubai şi Doha au cerut sprijin consular după suspendarea multor zboruri ca urmare a atacurilor din Orientul Mijlociu, anunţă Oana Ţoiu # News.ro
Peste 500 de români din Dubai şi peste 200 din Doha, între care şi 20 de minori, au cerut sprijin consular după atacurile de sâmbătă, din orientul Mijlociu şi suspendarea multor zboruri spre România, anunţă ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
20:20
Fosta aleasă trumpistă în Congres Marjorie Taylor Greene denunţă atacurile SUA în Iran şi-l atacă pe Donald Trump, pe care-l acuză de ”trădare” şi ”minciună” # News.ro
Fosta aleasă republicană în Congres Marjorie Taylor Greene, o fostă susţinătoare loială a lui Donald Trump, condamnă sâmbătă atacurile Statelor Unite în Iran drept o ”trădare” a preşedintelui republican faţă de baza sa electorală, care a votat, subliniază ea, pentru a pune capăt intervenţiilor americane în străinătate, şi-l acuză pe miliardar de faptul că ”minte” că Iranul este pe punctul să obţină armament nuclear, relatează AFP.
Acum 2 ore
20:00
Forţele Aeriene Israeliene desfăşoară cel mai amplu atac din istorie: peste 200 de aeronave lovesc 500 de ţinte în Iran # News.ro
IDF a anunţat că peste 200 de aeronave ale Forţelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ţinte iraniene sâmbătă noaptea, în cel mai amplu atac aerian desfăşurat vreodată de forţele israeliene, anunţă Jerusalem Post.
19:40
Lideri democraţi din Congresul american denunţă atacurile americano-israeliene în Iran şi acuză desfăşurarea atacurilor americane fără aprobarea Legislativului, relatează The Associated Press.
19:40
Campioana Angliei, FC Liverpool, a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 5-2, gruparea londoneză West Ham United, în etapa a 28-a din Premier League.
19:40
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Villarreal, în etapa a 26-a din La Liga. Lamine Yamal a reuşit o triplă pentru catalani.
19:30
Israelul şi SUA au atacat Iranul - De la Dubai la Doha, Iranul a răspuns cu atacuri în întreaga regiune / A fost vizată cea mai mare bază americană din regiune / Explozie la hotelul Fairmont din Dubai / O rachetă a vizat baza americană de la Erbil # News.ro
După loviturile americane şi israeliene asupra Iranului, represalii iraniene au fost observate în Orientul Mijlociu, în principal asupra unor locuri care găzduiesc baze militare americane sau în state aliate ale SUA, relatează BBC.
19:30
USR introduce în statut posibilitatea ca Biroul Naţional, cu majoritate de două treimi, să poată demite conducerea unei filiale judeţene care nu îşi îndeplineşte obligaţiile / Primul criteriu de performanţă, rezultatele la alegerile locale şi naţionale # News.ro
Uniunea Salvaţi România (USR) a introdus în statutul partidului posibilitatea ca Biroul Naţional să poată demite conducerea unei filiale care nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu o majoritate de două treimi. Astfel, o filială judeţeană este evaluată în primul rând în urma rezultatelor obţinute în alegerile locale şi naţionale.
19:20
Giganţi din petrol şi gaze, precum şi case de trading, suspendă transporturile prin Strâmtoarea Ormuz după atacurile SUA asupra Iranului # News.ro
Mai mulţi armatori, companii petroliere majore şi case de trading au suspendat transporturile de ţiţei, produse rafinate şi gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului şi după ce Teheranul a anunţat închiderea navigaţiei, au declarat sâmbătă surse din piaţă, citate de Reuters.
19:20
Cluj: Doi turişti francezi blocaţi pe o stâncă, în apropierea Cascadei Vălul Miresei, salvaţi de jandarmii montani şi salvamontişti/ Turiştii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale # News.ro
Doi turişti francezi care rămăseseră blocaţi, sâmbătă după-amiază, deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei, din judeţul Cluj, au fost aduşi în siguranţă de jandarmii montani clujeni şi salvamontiştii de la Vlădeasa. După ce au fost coborâţi din peretele de stâncă, turiştii, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, au fost duşi cu autospeciala jandarmilor până la locul unde îşi parcaseră maşina.
Acum 4 ore
19:10
FIFA a anunţat sâmbătă că monitorizează evenimentele din Iran, după ce Statele Unite au lansat un atac militar asupra acestei ţări, relatează Reuters.
19:00
O a doua persoană, un adolescent de 17 ani, rănit la picioare, în Israel, în urma unor tiruri iraniene de rachetă, anunţă Magen David Adom # News.ro
O a doua persoană - un adolescent - a fost rănită sâmbătă după-amiaza în Israel, în noi tiruri iraniene de rachetă, anunţă salvatori israelieni, relatează AFP.
19:00
Cluj: Presupus cămătar acuzat şi de şantaj şi influenţarea declaraţiilor, arestat preventiv/ Alături de el, alţi doi inculpaţi, unul arestat preventiv, celălalt în arest la domiciliu/ Împrumuturi ilegale de un milion de lei, cu dobânzi de până la 50% # News.ro
Un presupus cămătar cercetat pentru că ar fi acordat de 35 de ori împrumuturi în valoare totală de aproximativ un milion de lei, percepând dobânzi de până la 50%, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat şi de şantaj şi influenţarea declaraţiilor. Alături de el, a fost arestat preventiv un alt bărbat acuzat de şantaj, în timp ce un al treilea a fost plasat în arest la dimiciliu, pentru camătă, şantaj şi distrugere.
19:00
Congresul a fost notificat înaintea atacurilor din Iran. Rubio i-a informat personal pe unii congresmeni de rang înalt # News.ro
Congresul Statelor Unite a fost notificat înaintea atacurilor americano-israeliene în Iran, aşa cum prevedere legea americană, relatează The Associated Press.
18:50
Zelenski susţine atacurile SUA în Iran, care dau o ”şansă” poporului iranian să se debaraseze de un ”regim terorist” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski salută sâmbătă ”determinarea” Satelor Unite, după lansarea unor atacuri americane şi israeliene în Iran şi apreciază că acestea dau o ”şansă” poporului iranian ”să se debaraseze de un regim terorist”, relatează AFP.
18:40
Israelul şi SUA au atacat Iranul - Consiliul Naţional de Securitate al Israelului, către israelienii din străinătate: Creşte probabilitatea ca Iranul să intensifice tentativele de a comite atacuri împotriva unor ţinte israeliene sau evreieşti. # News.ro
Consiliul Naţional de Securitate al Israelului recomandă precauţie ţi vigilenţă cetăţenilor israelienii din străinătate: Evitaţi participarea la evenimente sau vizitarea unor obiective asociate cu Israelul sau comunitatea evreiască care nu beneficiază de protecţie, evitaţi intrarea în zone ostile israelienilor şi evreilor, este mesajul Consiliului Naţional de Securitate.” Escaladarea cu Iranul creşte probabilitatea ca, în viitorul apropiat, regimul iranian să intensifice tentativele de a comite atacuri în afara ţării împotriva unor ţinte israeliene sau evreieşti.”, avertizează Consiliul
18:40
Companiile DNO, listată la Oslo, şi Dana Gas, listată la Dubai, au oprit producţia de petrol şi gaze din exploatările lor din regiunea Kurdistan a Irakului, ca măsură de precauţie, după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului, transmite Reuters.
18:40
Echipa italiană Como a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Lecce, în etapa a 27-a din Serie A.
18:20
Bilanţul victimelor atacului israelian de la şcoala de fete din sudul Iranului creşte la 85 de morţi. Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian denunţă un ”act barbar” # News.ro
Cel puţin 85 de persoane au fost ucise sâmbătă într-un atac vizând o şcoală de fete în sudul Iranului, potrivit unui nou bilanţ provizoriu, relatează AFP.
18:20
Un oficial israelian anunţă că ”mai mulţi oficiali iranieni de rang înalt” au fost ”eliminaţi” în timpul unor reuniuni în trei instalaţii ”lovite simultan” # News.ro
Un oficial militar israelian anunţă sâmbătă că mai mulţi oficiali iranieni de rang înalt au fost ”eliminaţi” în atacuri desfăşurate în Iran împreună cu Statele Unite, relatează AFP.
18:20
Israelul şi SUA au atacat Iranul - Netanyahu a vorbit la telefon cu Trump, anunţă Israelul - FOTO # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit sâmbătă dimineaţă la telefon cu preşedintele american Donald Trump, potrivit Biroului Prim-ministrului.
18:10
Avioane britanice participă la operaţiuni ”defensive” în Orientul Mijlociu, anunţă Starmer. Atacul americano-israelian împotriva Iranului este ”conform dreptului internaţional” # News.ro
Avioane britanice de luptă se află ”pe cer” sâmbătă, în ”operaţiuni defensive regionale coordonate în vederea apărării poporului nostru, intereselor noastre şi aliaţilor noştri”, a anunţat premierul britanic Keir Starmer, relatează AFP.
18:10
Megan Rapinoe critică atitudinea jucătorilor americani de hochei, după gluma lui Donald Trump # News.ro
Megan Rapinoe critică atitudinea jucătorilor americani de hochei, care au râs de gluma de prost gust a lui Donald Trump referitoare la echipa feminină.
18:00
Antrenorul Mihai Teja a anunţat sâmbătă, după meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu 1-2, că nu mai este antrenorul echipei Metaloglobus.
17:50
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se întâlnească la iniţiativa Franţei şi Bahrainului, în urma atacurilor SUA şi Israelului în Iran şi represaliilor iraniene în O. Mijlociu. Guterres condamnă ”escaladarea” şi cere ”oprirea imediată a ostilităţilor # News.ro
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească sâmbătă, la ora 21.00 GMT (23.00, ora României), pentru a discuta despre ”situaţia în Orientul Mijlociu”, după o operaţiune militară lansată de către Statele Unite împotriva Iranului, anunţă ONU, relatează AFP.
17:50
Israelul închide preventiv exploatări de gaze, după atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului # News.ro
Ministerul Energiei din Israel a ordonat oprirea temporară, preventivă, a unor exploatări de gaze ale ţării, în urma atacurilor lansate sâmbătă de Statele Unite şi Israel asupra Iranului, transmite Reuters.
17:40
17:40
Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi ”să-şi păstreze totodată calmul”, în urma unor atacuri israeliene şi americane, relatează AFP.
17:30
Radu Miruţă: Preşedintele Nicuşor Dan era acuzat că nu găsim uşa de la Casa Albă / Nu doar că am găsit, dar am stat lângă preşedintele SUA / A fost o oportunitate pe care România a fructificat-o # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că România era acuzată, la fel şi preşedintele Nicuşor Dan, că nu găseşte uşa de la Casa Albă după instalarea noii administraţii. Miruţă a afirmat că prin participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace nu doar că am găsit uşa, dar preşedintele României a stat lângă preşedintele SUA, Donald Trump. Ministrul Apărării consideră că a fost o oportunitate pe care România a fructificat-o.
17:30
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă ”din câte ştiu eu”, anunţă şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi. El cere, într-o convorbire cu Serghei Lavrov, ”traducerea în justiţie a criminalilor”, după atacurile Sua şi Israelului î # News.ro
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă, anunţă ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP.
17:30
17:20
Macron, Starmer şi Merz cer SUA şi Iranului să reia negocierile şi ”condamnă atacurile iraniene” în O.Mijlociu, fără că comenteze atacurile americano-israeliene în Iran # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer condamnă atacurile iraniene împotriva unor ţări din Orientul Mijlociu, după ce Republica islamică a ripostat prin salve de rachete unor atacuri desfăşurate sâmbătă de către Statele Unite şi Israel, relatează AFP.
17:20
Pieţele globale se pregătesc pentru volatilitate, pe fondul atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului; reacţiile analiştilor # News.ro
Analiştii financiari avertizează că pieţele vor deschide săptămâna sub presiunea riscurilor geopolitice crescute, după loviturile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului. Evaluările lor converg către aceeaşi concluzie: pieţele petrolului, gazelor, aurului şi monedelor sensibile la risc vor intra într-o perioadă de volatilitate accentuată, alimentată de riscul unor noi escaladări şi al posibilelor perturbări în Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.
17:20
Incendiu la restaurantul unei pensiuni din Slănic-Moldova/ La sosirea pompierilor, tot acoperişul clădirii era în flăcări/ Incendiul este localizat, iar echipajele lucrează la lichidarea acestuia # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la restaurantul unei pensiuni din oraşul Slănic-Moldova. La sosirea pompierilor militari ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” Bacău, tot acoperişul clădirii era în flăcări. La această oră, incendiul este localizat, iar echipajele operative lucrează pentru lichidarea acestuia
Acum 6 ore
17:10
La Liga: Egal între Rayo Vallecano şi Athletic Bilbao, scor 1-1 / Andrei Raţiu a fost integralist # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Athletic Bilbao, în etapa a 26-a din La Liga.
17:00
Alianţa Nord-Atlantică ”urmăreşte îndeaproape evoluţiile în Iran şi în regiunea” Orientului Mijlociu, anunţă sâmbătă o purtătoare de cuvânt a NATO, Allison Hart, relatează The Associated Press.
17:00
Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 29-a din Superligă.
16:40
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene - surse # News.ro
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene în Iran, declară sâmbătă două surse apropiate operaţiunilor israeliene şi o sursă regională, relatează Le Figaro.
16:20
Israelul şi SUA au atacat Iranul: Liga israeliană de baschet îşi suspendă activitatea, meciurile din Euroligă au fost relocate # News.ro
Din cauza atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, liga israeliană de baschet îşi suspendă activitatea. De asemenea, meciurile din Euroligă sunt relocate.
16:20
Macron cere o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU. El cere Tehranului să negocieze ”cu bună-credinţă” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron avertizează sâmbătă că ”escaladarea în curs este periculoasă pentru toţi” şi ”trebuie să înceteze”, în urma unor atacuri americane şi israeliene în Iran, care a ripostat cu salve de rachete în Orientul Mijlociu, relatează AFP.
16:00
Grindeanu: Suntem la guvernare pentru a reprezenta votul românilor, nu pentru a valida decizii luate în mod unilateral, nu pentru a fi spectatori / Vom rămâne la guvernare cât timp vocea PSD contează # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii sunt la guvernare pentru a reprezenta votul românilor şi nu prea a valida decizii luate în mod unilateral şi nu pentru a fi spectatori. El a explicat că stabilitatea nu înseamnă supunere şi că PSD va rămâne la guvernare cât timp vocea sa contează.
16:00
Preşedintele PSD: Nu avem nimic cu minorităţile sexuale, respectăm deciziile CEDO, dar prioritatea noastră este să ne apărăm în primul rând valorile naţionale şi tradiţiile creştine # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au nimic cu minorităţile sexuale, respectă deciziile CEDO, dar a adăugat că prioritatea acestora este să apere în primul rând valorile naţionale şi tradiţiile creştine. Grindeanu a declarat că PSD este un partid pro-european, care doreşte să aibă o voce puternică şi clară în Europa.
15:50
Daniil Medvedev a câştigat turneul de la Dubai, după forfaitul lui Tallon Griekspoor. Finala ar fi avut loc într-un context geopolitic tensionat # News.ro
Într-un context tensionat la Dubai şi în alte ţări din Golf, sâmbătă, ca reacţie la atacurile americane şi israeliene asupra Iranului, finala turneului ATP de simplu organizat în emirat nu va avea loc, Tallon Griekspoor declarând forfait înainte de a-l înfrunta pe Daniil Medvedev.
