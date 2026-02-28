Lamine Yamal, de neoprit în Barcelona – Villarreal! Starul catalanilor a reușit primul hattrick din carieră
Fanatik, 28 februarie 2026 19:20
Lamine Yamal a fost de neoprit în Barcelona - Villarreal! Tânărul atacant a reușit să marcheze în premieră un hattrick. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
19:20
Denis Alibec, pus la zid după declaraţiile la adresa lui Gigi Becali: “Ăsta nu e comportament de jucător! Nu se face aşa ceva” # Fanatik
Denis Alibec a fost pus la punct la scurt timp după ce l-a ironizat pe Gigi Becali, fostul său patron de la FCSB: „Ți-a dat bani cât ai vrut tu”
19:20
Lamine Yamal, de neoprit în Barcelona – Villarreal! Starul catalanilor a reușit primul hattrick din carieră # Fanatik
Lamine Yamal a fost de neoprit în Barcelona - Villarreal! Tânărul atacant a reușit să marcheze în premieră un hattrick. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum o oră
18:50
Decizia luată de fostul coleg al lui Cristi Chivu. Adriano a uimit cu declarația sa: ”Am anulat documentul pe care îl semnasem” # Fanatik
Fostul coleg al lui Cristi Chivu, de la Inter Milan, a dezvăluit hotărârea care i-a schimbat cursul vieții. Adriano Leite Ribeiro a șocat cu afirmația sa.
Acum 2 ore
18:40
Mihai Teja s-a dezlănțuit după despărțirea de Metaloglobus: „Nu am făcut eu strategia! Mi s-a cerut minge lungă, că poate câștigăm puncte” # Fanatik
Mihai Teja a oferit prima reacție după ce s-a despărțit de Metaloglobus. Tehnicianul nu s-a abținut și a criticat unele decizii luate de către conducerea clubului.
18:20
Coelho a remarcat probleme Craiovei după victoria cu Metaloglobus: „Am pierdut controlul. Trebuie să învățăm ceva” # Fanatik
Filipe Coelho a dezvăluit care sunt problemele pe care Universitatea Craiova le-a avut în duelul câștigat greu, 2-1, contra celor de la Metaloglobus, din etapa cu numărul 29 din SuperLiga.
18:10
Al-Najma – Al-Okhdood, live blog de la ora 21:00. Toate informațiile despre meciul lui Marius Șumudică # Fanatik
Echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood Club, joacă în această seară, de la ora 21:00, cu Al-Najma, în deplasare, iar toate informațiile în timp real le găsiți aici.
18:00
FIFA, prima reacție oficială după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacul asupra Iranului! Ce a spus despre Cupa Mondială # Fanatik
Un oficial al FIFA a reacționat la scurt timp după ce Israelul și Statele Unite au atacat Iranul, țară a cărei echipă națională este calificată la Cupa Mondială.
Acum 4 ore
17:40
Cosmin Contra, reacție direct din Qatar după atacurile Iranului asupra bazelor americane din Doha. „Suntem cu echipa la hotel!”. Exclusiv # Fanatik
Războiul pornit de Israel împotriva Iranului a tulburat situația din Orientul Mijlociu. Cosmin Contra a reacționat direct din Qatar după cele mai recente atacuri cu rachete.
17:30
Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afara de Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Exclusiv # Fanatik
Mihai Teja a demisionat după Universitatea Craiova - Metaloglobus 2-1. Rezultatele slabe l-au împins pe tehnician să părăsească echipa nou-promovată.
17:20
Campionatul Mondial 2026, aruncat în haos după atacul SUA în Iran! Donald Trump se poate răzbuna pe naționala de la Teheran în vară # Fanatik
Campionatul Mondial din 2026 stă pe un butoi cu pulbere după ultimele evenimente! Ce ar putea face Donald Trump pentru a-i potoli pe iranieni
17:10
Gino Iorgulescu, „taxat” după declarațiile pro-FCSB. Ultrașii de la Universitatea Craiova au afișat un mesaj clar # Fanatik
Declarațiile date de Gino Iorgulescu nu au rămas fără ecou, iar fanii Universității Craiova au avut un mesaj clar la partida pe care oltenii au disputat-o contra celor de la Metaloglobus.
16:50
Ultimele detalii despre situaţia lui Ştefan Târnovanu la FCSB! Când va reveni în poartă: “Atunci sigur va juca!”. Exclusiv # Fanatik
Anunț crucial despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB! Când va intra din nou în poarta campioanei României și ce se va întâmpla în cazul unei oferte de transfer
16:40
Cora Schumacher, declarație specială pentru iubitul ei. A postat primele imagini, la un deceniu de la divorțul de Ralf Schumacher # Fanatik
Cora Schumacher nu-și mai ascunde sentimentele pentru partenerul de viață. Fosta soție a lui Ralf Schumacher a distribuit mai multe poze cu bărbatul cu care are o relație.
16:20
Orientul Mijlociu are pare de un nou conflict armat după ce Israel și SUA au atacat Iranul. Ce decizie de ultim moment a fost luată de către autoritățile țării atacate.
16:10
Desertul ce poate duce spre Primăria Cluj. Familia care schimbă scena culturală din fieful lui Emil Boc: Daiszler, în mijlocul unui scandal provocat de PSD în pandemie # Fanatik
Un activist civic din Cluj începe să capete tot mai multă relevanță, iar desertul prin care propune finanțarea culturii locale l-ar putea duce chiar pe scaunul de primar
15:50
Dan Șucu de Turcia! Patronul lui Beșiktaș a mers în peluză alături de suporteri la meciul contra lui Kocaelispor. Video # Fanatik
În Turcia, ca în România! Patronul lui Beșiktaș l-a copiat pe Dan Șucu și a mers să vadă din galerie meciul echipei sale. Imagini de senzație
Acum 6 ore
15:00
Clipe de groază pentru antrenorul român aflat în Abu Dhabi, după ce Iran a atacat bazele americane: „Au fost bubuituri, le-am auzit!”. Exclusiv # Fanatik
Războiul proaspăt-pornit dintre Israel și Iran dă peste cap situația din Orientul Mijlociu din toate punctele de vedere. Ce se întâmplă cu românii din acea zonă. Reacția unui antrenor aflat chiar în Abu Dhabi.
14:40
Revenire importantă la CFR Cluj: „Va fi apt în play-off! O gură de tun, depăşeşte orice jucător din SuperLiga!” # Fanatik
Ce se întâmplă cu jucătorii accidentați de la CFR Cluj. Președintele Iuliu Mureșan a oferit ultimele detalii despre Mohammed Kamara și Simao Rocha.
14:30
Valentin Mihăilă, un nou meci mare în Turcia! Internaționalul român a marcat din nou pentru Rizespor!
14:20
După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea care i-a adus o adevărată avere # Fanatik
I-a fost infidel partenerei de viață, însă milionarul a prins o ofertă uriașă. Iată cum a reușit acesta să adauge în conturile bancare o sumă colosală.
14:00
Italienii de la Inter Milano au pus ochii pe un jucător din Premier League. Colegul lui Radu Drăgușin ar putea face pasul în Serie A. De ce depinde transferul.
Acum 8 ore
13:40
Răsturnare de situație la Dinamo! Kennedy Boateng a făcut anunțul despre viitorul său: „Sunt fericit în fiecare zi aici” # Fanatik
Kennedy Boateng a făcut anunțul despre plecarea sa în China: „E o nebunie! O iau razna”. Rămâne până la urmă la Dinamo și din vară?
13:30
Israelul și SUA au atacat Iranul! Teheranul a ripostat la operațiunea lui Donald Trump și a bombardat bazele americane din Orientul Mijlociu # Fanatik
Israelul și SUA au atacat sâmbătă, 28 februarie, Iranul. Război în toată regula după mai multe avertismente ale americanilor. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
13:20
Motivul pentru care Valentin Costache s-a transferat la Noah: “A fost un câştig de ambele părţi!”. Cât a încasat UTA Arad. Exclusiv # Fanatik
De ce au fost nevoiți cei de la UTA Arad să îl cedeze pe Valentin Costache în Armenia, la Noah. Alexandru Meszar a oferit toate detaliile
13:00
Zeljko Kopic, încântat deja de George Pușcaș: „Îl simt foarte motivat”. Când poate juca și ce a spus croatul despre noi transferuri și plecarea lui Boateng. Video # Fanatik
Zeljko Kopic a făcut anunțul despre George Pușcaș! Când va putea atacantul să joace pentru Dinamo: „Este pregătit să muncească”.
12:50
„E out!”. Elias Charalambous, anunț devastator înainte de UTA – FCSB: „Nu știm când va reveni” # Fanatik
Elias Charalambous a prefațat meciul cu UTA în cadrul unei conferințe de presă. Anunțul devastator făcut de antrenorul FCSB-ului înaintea jocului de la Arad. Cine este titularul incert pentru restul sezonului.
12:40
Jucătorul de la CFR Cluj trece prin momente delicate! Clubul a transmis un mesaj de susținere: „Îți dorim multă putere!”
12:20
Andrei Vochin a găsit adevărul trist care poate salva echipa națională: „Valoroasa Românie de dincolo de granițe” # Fanatik
Andrei Vochin a scris în FANATIK despre importanța pe care o are diaspora în revitalizarea și salvarea echipei naționale de fotbal a României
12:10
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm # Fanatik
Hotărârea care l-a determinat pe Ilie Năstase să refuze milioane de dolari. Fostul mare jucător de tenis a dezvăluit propunerea care i-ar fi schimbat viața.
11:50
Incredibil! Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională, iar apoi a șters dovada. Video # Fanatik
Moment de uluială la FC Argeș înaintea meciului crucial cu Dinamo! Mesajul transmis de oficialul clubului piteștean: Bogdan Andone și jucătorii săi au rămas fără cuvinte
Acum 12 ore
11:40
Laszlo Dioszegi, dezvăluiri de culise după coşmarul retrogradării lui Sepsi: „Am avut încredere în jucători şi am rămas dezamăgit când mi-au spus asta”. Exclusiv # Fanatik
Laszlo Dioszegi a povestit pentru FANATIK cum a trăit coşmarul retrogradării neaşteaptate a lui Sepsi. Patronul covăsnenilor e cu sufletul la gură în finalul sezonului de regulat din liga secundă, obiectivul fiind promovarea directă.
11:20
Fostul jucător al lui Inter și al naționalei Italiei a auzit că Simone Inzaghi are probleme în Arabia Saudită și a dat un verdict clar cu privire la o revenire a sa la gruparea nerazzurrilor.
10:50
Hunedoara e în delir! Ce se va întâmpla cu Corvinul, imediat după promovarea în SuperLiga României # Fanatik
Corvinul a transmis un comunicat extrem de important pentru hunedoreni! Ce se va întâmpla cu echipa de fotbal după ce va obține promovarea în SuperLiga României
10:40
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi, needucaţilor! De aia aveţi trei puncte!” # Fanatik
Cum a făcut Dumitru Dragomir iureș în vestiarul echipei din SuperLiga! Dezvăluiri de senzație în direct, în premieră: legătura cu Daniel Pancu
10:10
Duel românesc în Serie A, între echipele lui Cristi Chivu și Dan Șucu! Ce decizie a luat omul de afaceri înainte de Inter - Genoa
10:10
Headhunter de România sau ce este recrutarea inversă. Oamenii care caută joburi pentru manageri # Fanatik
Tot mai mulți manageri români își angajează headhunteri pentru a-și regândi și controla cariera în era algoritmilor.
09:50
Afacerile care l-au „curățat în mare parte” pe Cristi Borcea: ”Pachetul era în piață cam 100 de lei” # Fanatik
Care sunt businessurile ce l-au făcut să fie aproape de pragul falimentului pe Cristi Borcea. Fostul acționar de la Dinamo a spus adevărul abia acum.
09:40
Universitatea Craiova pregătește duelul cu Metaloglobus București din postura de lider, iar Alexandru Crețu a dezvăluit rolul decisiv al antrenorului Filipe Coelho în transformarea vestiarului.
09:20
Benfica, decizie radicală după scandalul de rasism de la meciul cu Real Madrid! „Clubul nu tolerează nicio formă de discriminare” # Fanatik
Benfica a anunțat prima sancțiune aplicată de club după scandalul de rasism de la meciul cu Real Madrid din play-off-ul UEFA Champions League. Ce măsuri a luat gruparea portugheză.
09:10
Pe patru roți pentru Știința! Imagini spectaculoase ale camionului decorat în „hainele alb-albastre“ ale Universității Craiova # Fanatik
Descoperă camionul impresionant decorat în „alb-albastru“, care va purta spiritul Universității Craiova pe drumurile României. Imaginile sunt spectaculoase.
08:50
„Nebunie!” Spaniolii au reacționat după ce Real Madrid a dezvăluit cât vor costa biletele pentru meciul de Champions League cu Manchester City # Fanatik
Real Madrid și Manchester City se vor întâlni din nou în UEFA Champions League, iar gruparea din capitala Spaniei a dezvăluit cât vor costa biletele pentru duelul din prima manșă.
08:40
Au sărit să îl bată pe arbitru fix sub ochii lui Florinel Coman! Imagini șocante de la ultimul meci al lui Al-Gharafa. Video # Fanatik
Scene reprobabile s-au petrecut în Al-Gharafa - Al-Rayyan. Colegii lui Florinel Coman au sărit la gâtul arbitrului. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
08:20
Cristi Chivu a aflat când se joacă marele derby pentru Scudetto! Inter Milano, program complicat # Fanatik
Inter a părăsit lamentabil Champions League și nu-i mai rămâne decât obiectivele interne. Pentru Cristi Chivu urmează o perioadă grea cu meciuri dificile în Serie A.
08:20
Pensia incredibilă pe care o încasează soția lui Dumitru Dragomir după 50 de ani în învățământ. Diferență uriașă de venit între ei # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit, la FANATIK, pensia pe care o încasează soția sa după 50 de ani pe care i-a petrecut în învățământ. Suma este una incredibil de mică raportat la anii dedicați meseriei.
08:10
Barcelona a făcut pași importanți pentru a perfecta un prim transfer în vara acestui an. Care este singurul impediment care ar mai putea să blocheze mutarea.
07:50
Scene incredibile în prima ligă din Turcia! Antrenorul a vrut să îl schimbe pe fostul coleg al lui Messi, dar acesta a refuzat să iasă de pe teren. Ce a urmat. Video # Fanatik
Un fost internațional argentinian, care evoluează momentan în Turcia, a refuzat să iasă de pe teren, deși antrenorul său pregătise o schimbare. Ce s-a întâmplat mai apoi.
07:40
Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a fost ferm în ceea ce privește diferența dintre echipa sa și cei de la Dinamo, marea rivală din SuperLiga cu care se luptă de mulți ani.
07:20
Real Madrid, contre cu UEFA la cel mai înalt nivel după ce a căzut din nou cu Manchester City în Champions League: ”E curios”. Video # Fanatik
Real Madrid va întâlni Manchester City în optimile Champions League. Cum au comentat spaniolii faptul că vor juca din nou cu formația lui Pep Guardiola.
07:10
Cristi Chivu a făcut lista de cumpărături pentru șefii lui Inter Milano. Planuri mari pentru campania de transferuri din vară # Fanatik
Anunț uriaș pentru Cristi Chivu! Inter se pregătește de o campanie de transferuri spectaculoasă în vară: care sunt numele vehiculate în prezent în presa italiană
06:50
Infidelitatea Emmei Răducanu taxată dur: „Are o lipsă de loialitate aproape nesănătoasă! ” # Fanatik
Britanica cu tată român și mamă din China a fost criticată după ultima ei mutare, care i-a adus însă un câștig financiar important, de câteva milioane de dolari
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.