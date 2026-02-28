Dennis Man, un nou gol în Olanda. Românul a marcat în Heracles – PSV și este în formă mare înaintea barajului din luna martie cu Turcia
Fanatik, 28 februarie 2026 21:00
Dennis Man este pe val în Olanda. Românul a marcat din nou pentru PSV în meciul din deplasare cu Heracles. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
21:10
Ajunsă la 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare. A uimit pe toată lumea # Fanatik
Și-a serbat ziua de naștere în decembrie, iar acum fosta adversară a Simonei Halep face un anunț uriaș. Ce eveniment a bifat, de fapt, fosta jucătoare de tenis.
Acum 30 minute
21:00
Dennis Man, un nou gol în Olanda. Românul a marcat în Heracles – PSV și este în formă mare înaintea barajului din luna martie cu Turcia # Fanatik
Dennis Man este pe val în Olanda. Românul a marcat din nou pentru PSV în meciul din deplasare cu Heracles. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
20:50
FCSB a ajuns la Arad pentru meciul cu UTA. Cum au fost întâmpinați jucătorii lui Charalambous # Fanatik
UTA și FCSB se întâlnesc duminică seara, de la ora 21, în penultima etapă din Superliga. Jucătorii campioanei au ajuns la Arad și au fost întâmpinați de simpatizanți la hotel.
20:50
Urmărește Inter - Genoa live video în etapa 27 de Serie A pe FANATIK! Aici găsești toate informațiile despre meciul dintre echipa antrenată de Cristi Chivu și cea patronată de Dan Șucu.
Acum o oră
20:30
Giovanni Becali, dezamăgit de eşecul lui Chivu în Champions League: “Nu credeam niciodată!”. Dezvăluiri despre venirea lui Diego Simeone la Inter. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali, luat total prin surprindere de eliminarea Interului lui Cristi Chivu din Champions League în fața lui Bodo/Glimt: „Să pierzi și acasă...”
Acum 2 ore
20:10
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum # Fanatik
Înainte de conflictul militar declanșat de Statele Unite în Iran, un fotbalist local a fost condamnat la moarte din cauza că a participat la proteste împotriva regimului.
19:50
Bancu trage un semnal de alarmă după Craiova – Metaloglobus: „Am crezut că vom câștiga doar dacă intrăm pe teren!” # Fanatik
Unul dintre cei mai buni jucători de la Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, a vorbit după victoria dificilă obținută de formația olteană, 2-1, cu Metaloglobus.
19:20
Denis Alibec, pus la zid după declaraţiile la adresa lui Gigi Becali: “Ăsta nu e comportament de jucător! Nu se face aşa ceva” # Fanatik
Denis Alibec a fost pus la punct la scurt timp după ce l-a ironizat pe Gigi Becali, fostul său patron de la FCSB: „Ți-a dat bani cât ai vrut tu”
19:20
Lamine Yamal, de neoprit în Barcelona – Villarreal! Starul catalanilor a reușit primul hattrick din carieră # Fanatik
Lamine Yamal a fost de neoprit în Barcelona - Villarreal! Tânărul atacant a reușit să marcheze în premieră un hattrick. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum 4 ore
18:50
Decizia luată de fostul coleg al lui Cristi Chivu. Adriano a uimit cu declarația sa: ”Am anulat documentul pe care îl semnasem” # Fanatik
Fostul coleg al lui Cristi Chivu, de la Inter Milan, a dezvăluit hotărârea care i-a schimbat cursul vieții. Adriano Leite Ribeiro a șocat cu afirmația sa.
18:40
Mihai Teja s-a dezlănțuit după despărțirea de Metaloglobus: „Nu am făcut eu strategia! Mi s-a cerut minge lungă, că poate câștigăm puncte” # Fanatik
Mihai Teja a oferit prima reacție după ce s-a despărțit de Metaloglobus. Tehnicianul nu s-a abținut și a criticat unele decizii luate de către conducerea clubului.
18:20
Coelho a remarcat probleme Craiovei după victoria cu Metaloglobus: „Am pierdut controlul. Trebuie să învățăm ceva” # Fanatik
Filipe Coelho a dezvăluit care sunt problemele pe care Universitatea Craiova le-a avut în duelul câștigat greu, 2-1, contra celor de la Metaloglobus, din etapa cu numărul 29 din SuperLiga.
18:10
Al-Najma – Al-Okhdood, live blog de la ora 21:00. Toate informațiile despre meciul lui Marius Șumudică # Fanatik
Echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood Club, joacă în această seară, de la ora 21:00, cu Al-Najma, în deplasare, iar toate informațiile în timp real le găsiți aici.
18:00
FIFA, prima reacție oficială după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacul asupra Iranului! Ce a spus despre Cupa Mondială # Fanatik
Un oficial al FIFA a reacționat la scurt timp după ce Israelul și Statele Unite au atacat Iranul, țară a cărei echipă națională este calificată la Cupa Mondială.
17:40
Cosmin Contra, reacție direct din Qatar după atacurile Iranului asupra bazelor americane din Doha. „Suntem cu echipa la hotel!”. Exclusiv # Fanatik
Războiul pornit de Israel împotriva Iranului a tulburat situația din Orientul Mijlociu. Cosmin Contra a reacționat direct din Qatar după cele mai recente atacuri cu rachete.
17:30
Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afara de Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Exclusiv # Fanatik
Mihai Teja a demisionat după Universitatea Craiova - Metaloglobus 2-1. Rezultatele slabe l-au împins pe tehnician să părăsească echipa nou-promovată.
17:20
Campionatul Mondial 2026, aruncat în haos după atacul SUA în Iran! Donald Trump se poate răzbuna pe naționala de la Teheran în vară # Fanatik
Campionatul Mondial din 2026 stă pe un butoi cu pulbere după ultimele evenimente! Ce ar putea face Donald Trump pentru a-i potoli pe iranieni
Acum 6 ore
17:10
Gino Iorgulescu, „taxat” după declarațiile pro-FCSB. Ultrașii de la Universitatea Craiova au afișat un mesaj clar # Fanatik
Declarațiile date de Gino Iorgulescu nu au rămas fără ecou, iar fanii Universității Craiova au avut un mesaj clar la partida pe care oltenii au disputat-o contra celor de la Metaloglobus.
16:50
Ultimele detalii despre situaţia lui Ştefan Târnovanu la FCSB! Când va reveni în poartă: “Atunci sigur va juca!”. Exclusiv # Fanatik
Anunț crucial despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB! Când va intra din nou în poarta campioanei României și ce se va întâmpla în cazul unei oferte de transfer
16:40
Cora Schumacher, declarație specială pentru iubitul ei. A postat primele imagini, la un deceniu de la divorțul de Ralf Schumacher # Fanatik
Cora Schumacher nu-și mai ascunde sentimentele pentru partenerul de viață. Fosta soție a lui Ralf Schumacher a distribuit mai multe poze cu bărbatul cu care are o relație.
16:20
Orientul Mijlociu are pare de un nou conflict armat după ce Israel și SUA au atacat Iranul. Ce decizie de ultim moment a fost luată de către autoritățile țării atacate.
16:10
Desertul ce poate duce spre Primăria Cluj. Familia care schimbă scena culturală din fieful lui Emil Boc: Daiszler, în mijlocul unui scandal provocat de PSD în pandemie # Fanatik
Un activist civic din Cluj începe să capete tot mai multă relevanță, iar desertul prin care propune finanțarea culturii locale l-ar putea duce chiar pe scaunul de primar
15:50
Dan Șucu de Turcia! Patronul lui Beșiktaș a mers în peluză alături de suporteri la meciul contra lui Kocaelispor. Video # Fanatik
În Turcia, ca în România! Patronul lui Beșiktaș l-a copiat pe Dan Șucu și a mers să vadă din galerie meciul echipei sale. Imagini de senzație
Acum 8 ore
15:00
Clipe de groază pentru antrenorul român aflat în Abu Dhabi, după ce Iran a atacat bazele americane: „Au fost bubuituri, le-am auzit!”. Exclusiv # Fanatik
Războiul proaspăt-pornit dintre Israel și Iran dă peste cap situația din Orientul Mijlociu din toate punctele de vedere. Ce se întâmplă cu românii din acea zonă. Reacția unui antrenor aflat chiar în Abu Dhabi.
14:40
Revenire importantă la CFR Cluj: „Va fi apt în play-off! O gură de tun, depăşeşte orice jucător din SuperLiga!” # Fanatik
Ce se întâmplă cu jucătorii accidentați de la CFR Cluj. Președintele Iuliu Mureșan a oferit ultimele detalii despre Mohammed Kamara și Simao Rocha.
14:30
Valentin Mihăilă, un nou meci mare în Turcia! Internaționalul român a marcat din nou pentru Rizespor!
14:20
După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea care i-a adus o adevărată avere # Fanatik
I-a fost infidel partenerei de viață, însă milionarul a prins o ofertă uriașă. Iată cum a reușit acesta să adauge în conturile bancare o sumă colosală.
14:00
Italienii de la Inter Milano au pus ochii pe un jucător din Premier League. Colegul lui Radu Drăgușin ar putea face pasul în Serie A. De ce depinde transferul.
13:40
Răsturnare de situație la Dinamo! Kennedy Boateng a făcut anunțul despre viitorul său: „Sunt fericit în fiecare zi aici” # Fanatik
Kennedy Boateng a făcut anunțul despre plecarea sa în China: „E o nebunie! O iau razna”. Rămâne până la urmă la Dinamo și din vară?
13:30
Israelul și SUA au atacat Iranul! Teheranul a ripostat la operațiunea lui Donald Trump și a bombardat bazele americane din Orientul Mijlociu # Fanatik
Israelul și SUA au atacat sâmbătă, 28 februarie, Iranul. Război în toată regula după mai multe avertismente ale americanilor. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
13:20
Motivul pentru care Valentin Costache s-a transferat la Noah: “A fost un câştig de ambele părţi!”. Cât a încasat UTA Arad. Exclusiv # Fanatik
De ce au fost nevoiți cei de la UTA Arad să îl cedeze pe Valentin Costache în Armenia, la Noah. Alexandru Meszar a oferit toate detaliile
Acum 12 ore
13:00
Zeljko Kopic, încântat deja de George Pușcaș: „Îl simt foarte motivat”. Când poate juca și ce a spus croatul despre noi transferuri și plecarea lui Boateng. Video # Fanatik
Zeljko Kopic a făcut anunțul despre George Pușcaș! Când va putea atacantul să joace pentru Dinamo: „Este pregătit să muncească”.
12:50
„E out!”. Elias Charalambous, anunț devastator înainte de UTA – FCSB: „Nu știm când va reveni” # Fanatik
Elias Charalambous a prefațat meciul cu UTA în cadrul unei conferințe de presă. Anunțul devastator făcut de antrenorul FCSB-ului înaintea jocului de la Arad. Cine este titularul incert pentru restul sezonului.
12:40
Jucătorul de la CFR Cluj trece prin momente delicate! Clubul a transmis un mesaj de susținere: „Îți dorim multă putere!”
12:20
Andrei Vochin a găsit adevărul trist care poate salva echipa națională: „Valoroasa Românie de dincolo de granițe” # Fanatik
Andrei Vochin a scris în FANATIK despre importanța pe care o are diaspora în revitalizarea și salvarea echipei naționale de fotbal a României
12:10
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm # Fanatik
Hotărârea care l-a determinat pe Ilie Năstase să refuze milioane de dolari. Fostul mare jucător de tenis a dezvăluit propunerea care i-ar fi schimbat viața.
11:50
Incredibil! Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională, iar apoi a șters dovada. Video # Fanatik
Moment de uluială la FC Argeș înaintea meciului crucial cu Dinamo! Mesajul transmis de oficialul clubului piteștean: Bogdan Andone și jucătorii săi au rămas fără cuvinte
11:40
Laszlo Dioszegi, dezvăluiri de culise după coşmarul retrogradării lui Sepsi: „Am avut încredere în jucători şi am rămas dezamăgit când mi-au spus asta”. Exclusiv # Fanatik
Laszlo Dioszegi a povestit pentru FANATIK cum a trăit coşmarul retrogradării neaşteaptate a lui Sepsi. Patronul covăsnenilor e cu sufletul la gură în finalul sezonului de regulat din liga secundă, obiectivul fiind promovarea directă.
11:20
Fostul jucător al lui Inter și al naționalei Italiei a auzit că Simone Inzaghi are probleme în Arabia Saudită și a dat un verdict clar cu privire la o revenire a sa la gruparea nerazzurrilor.
10:50
Hunedoara e în delir! Ce se va întâmpla cu Corvinul, imediat după promovarea în SuperLiga României # Fanatik
Corvinul a transmis un comunicat extrem de important pentru hunedoreni! Ce se va întâmpla cu echipa de fotbal după ce va obține promovarea în SuperLiga României
10:40
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi, needucaţilor! De aia aveţi trei puncte!” # Fanatik
Cum a făcut Dumitru Dragomir iureș în vestiarul echipei din SuperLiga! Dezvăluiri de senzație în direct, în premieră: legătura cu Daniel Pancu
10:10
Duel românesc în Serie A, între echipele lui Cristi Chivu și Dan Șucu! Ce decizie a luat omul de afaceri înainte de Inter - Genoa
10:10
Headhunter de România sau ce este recrutarea inversă. Oamenii care caută joburi pentru manageri # Fanatik
Tot mai mulți manageri români își angajează headhunteri pentru a-și regândi și controla cariera în era algoritmilor.
09:50
Afacerile care l-au „curățat în mare parte” pe Cristi Borcea: ”Pachetul era în piață cam 100 de lei” # Fanatik
Care sunt businessurile ce l-au făcut să fie aproape de pragul falimentului pe Cristi Borcea. Fostul acționar de la Dinamo a spus adevărul abia acum.
09:40
Universitatea Craiova pregătește duelul cu Metaloglobus București din postura de lider, iar Alexandru Crețu a dezvăluit rolul decisiv al antrenorului Filipe Coelho în transformarea vestiarului.
09:20
Benfica, decizie radicală după scandalul de rasism de la meciul cu Real Madrid! „Clubul nu tolerează nicio formă de discriminare” # Fanatik
Benfica a anunțat prima sancțiune aplicată de club după scandalul de rasism de la meciul cu Real Madrid din play-off-ul UEFA Champions League. Ce măsuri a luat gruparea portugheză.
09:10
Pe patru roți pentru Știința! Imagini spectaculoase ale camionului decorat în „hainele alb-albastre“ ale Universității Craiova # Fanatik
Descoperă camionul impresionant decorat în „alb-albastru“, care va purta spiritul Universității Craiova pe drumurile României. Imaginile sunt spectaculoase.
08:50
„Nebunie!” Spaniolii au reacționat după ce Real Madrid a dezvăluit cât vor costa biletele pentru meciul de Champions League cu Manchester City # Fanatik
Real Madrid și Manchester City se vor întâlni din nou în UEFA Champions League, iar gruparea din capitala Spaniei a dezvăluit cât vor costa biletele pentru duelul din prima manșă.
08:40
Au sărit să îl bată pe arbitru fix sub ochii lui Florinel Coman! Imagini șocante de la ultimul meci al lui Al-Gharafa. Video # Fanatik
Scene reprobabile s-au petrecut în Al-Gharafa - Al-Rayyan. Colegii lui Florinel Coman au sărit la gâtul arbitrului. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
08:20
Cristi Chivu a aflat când se joacă marele derby pentru Scudetto! Inter Milano, program complicat # Fanatik
Inter a părăsit lamentabil Champions League și nu-i mai rămâne decât obiectivele interne. Pentru Cristi Chivu urmează o perioadă grea cu meciuri dificile în Serie A.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.