„Raiul striptease” din București a fost închis de poliție fiindcă „îngerii striptease” practicau prostituția la subsolul raiului
Impact.ro, 27 februarie 2026 13:50
Cel mai mare club de striptease din București a fost închis de mascați după ce poliția a aflat ce știa tot orașul: că „striptisul” era doar un paravan pentru prostituție. Clubul, cunoscut popular ca „raiul […] The post „Raiul striptease” din București a fost închis de poliție fiindcă „îngerii striptease” practicau prostituția la subsolul raiului appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum o oră
13:50
„Raiul striptease” din București a fost închis de poliție fiindcă „îngerii striptease” practicau prostituția la subsolul raiului # Impact.ro
Cel mai mare club de striptease din București a fost închis de mascați după ce poliția a aflat ce știa tot orașul: că „striptisul” era doar un paravan pentru prostituție. Clubul, cunoscut popular ca „raiul […] The post „Raiul striptease” din București a fost închis de poliție fiindcă „îngerii striptease” practicau prostituția la subsolul raiului appeared first on IMPACT.ro.
Acum 2 ore
13:20
Ciprian Ciucu: „În oraşele civilizate, când ninge peste 40 cm, nimeni nu mai circulă”. Da, dar acolo firmele de deszăpezire nu așteaptă să deszăpezească soarele # Impact.ro
Primarul Capitalei, domnul Ciucu, îi ceartă pe bucureșteni că au pretenția să poată circula la muncă și atunci când ninge mai mult: „În oraşele civilizate, precum New York, când ninge peste 40 cm, nimeni nu […] The post Ciprian Ciucu: „În oraşele civilizate, când ninge peste 40 cm, nimeni nu mai circulă”. Da, dar acolo firmele de deszăpezire nu așteaptă să deszăpezească soarele appeared first on IMPACT.ro.
Acum 4 ore
12:00
Dorian Popa, fără echilibru pe scenă, la un concert. Munca în folosul comunității, în pericol # Impact.ro
În timpul unui concert, Dorian Popa a vrut să execute o săritură care nu i-ar fi ridicat probleme lui Cheluțu. Însă, pentru om, săritură aceea s-a dovedit incompatibilă cu sistemul biped. Factorul dezechilibru a intervenit […] The post Dorian Popa, fără echilibru pe scenă, la un concert. Munca în folosul comunității, în pericol appeared first on IMPACT.ro.
11:30
Robert Negoiță a găsit doi vinovați pentru gropile de pe străzile din Sectorul 3: sarea și „alții” # Impact.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 și cel mai bun frate al fratelui său, a postat pe TikTok un filmuleț în care spune cine e de vină pentru că faptul că va rupeți mașinile pe străzile […] The post Robert Negoiță a găsit doi vinovați pentru gropile de pe străzile din Sectorul 3: sarea și „alții” appeared first on IMPACT.ro.
10:50
Nicușor Dan a promulgat legea care tunde din pensiile speciale ale magistraților. Aceștia vor fi mai puțin speciali, dar tot speciali # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile speciale ale magistraților a doua zi după ce Curtea Constituțională a trimis motivarea către Monitorul Oficial. Gestul a fost prezentat de șeful statului drept unul de echitate […] The post Nicușor Dan a promulgat legea care tunde din pensiile speciale ale magistraților. Aceștia vor fi mai puțin speciali, dar tot speciali appeared first on IMPACT.ro.
Acum 6 ore
09:50
În Capitală, zăpada are o viață scurtă ca simbol al purității. În schimb, are o carieră lungă ca probă la dosar. La dosarul de poluare. La câteva zile după ninsoare, omătul de pe marginea drumurilor […] The post În București, până și zăpada conține întuneric appeared first on IMPACT.ro.
09:20
U Cluj – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 27 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: U Cluj vs Oţelul Galaţi – Ardelenii, aproape de play-off appeared first on IMPACT.ro.
09:20
Iată și gropile din Sectorul 1. Lumea începe să creadă că, la noi, rețeta de asfalt e cea de clătite # Impact.ro
Au apărut pe internet și gropile din Sectorul 1. Asfaltul pare preparat la tigaie, ca o clătită făcută de cineva care a văzut rețeta doar pe TikTok și a zis că merge și-așa. Stratul e […] The post Iată și gropile din Sectorul 1. Lumea începe să creadă că, la noi, rețeta de asfalt e cea de clătite appeared first on IMPACT.ro.
09:10
Hermannstadt – Botoşani, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul României, este programat, vineri, 27 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Hermannstadt vs Botoşani – Sibienii, sub presiune appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
00:00
Iar se scumpește țuica! Țăranii vor beneficia de niște bani dacă primesc orășeni în curte ca să le arate cum e viața la țară # Impact.ro
Statul, prin Ministerul Agriculturii, pregătește programul „Viața la țară”, prin care gospodarii din mediul rural pot câștiga bani dacă primesc în curte orășeni curioși să vadă cum se trăiește autentic, cu animale, sapă și miros […] The post Iar se scumpește țuica! Țăranii vor beneficia de niște bani dacă primesc orășeni în curte ca să le arate cum e viața la țară appeared first on IMPACT.ro.
26 februarie 2026
23:20
Nicușor Dan, executat silit pentru că nu și-a plătit un impozit local. S-o fi aliat la protestul suveraniștilor care plătesc mai târziu # Impact.ro
Gândul dezvăluie că președintele României, Nicușor Dan, ar fi executat silit de către statul pe care îl conduce fiindcă nu a plătit impozitului aferent unui teren de 7.460 mp din Predeal. Potrivit documentelor deținute de […] The post Nicușor Dan, executat silit pentru că nu și-a plătit un impozit local. S-o fi aliat la protestul suveraniștilor care plătesc mai târziu appeared first on IMPACT.ro.
21:40
Invazia șacalilor pare să fi pornit din Dobrogea, unde locuitorii se plâng că de ani buni se trezesc cu ei prin curți. Șacalii au învățat să sape adevărate tuneluri pe sub garduri și, dacă nu […] The post România, invadata de șacali. Unii avem și în familie… appeared first on IMPACT.ro.
20:10
Pe rețelele de socializare sunt tot mai multe dovezi sub formă de filmulețe de laudă cu români care fac aligator la grătar. Chiar și în această perioadă de post. Sau poate o fi dezlegare la […] The post Postul tradițional românesc cu aligator la grătar. Sau așa-zisa „mâncare Lacoste” appeared first on IMPACT.ro.
19:40
Noi imagini de pe Centura București. Arată ca și cum ar fi intrat în contact cu Centura de asteroizi din Sistemul Solar # Impact.ro
Ceva foarte grav se întâmplă în Sistemul Solar: se pare că a dispărut Centura de asteroizi. Toți asteroizii au căzut în ultimele 2-3 zile pe Centura Bucureștiului. Craterele din asfalt sunt unul lângă altul altul. […] The post Noi imagini de pe Centura București. Arată ca și cum ar fi intrat în contact cu Centura de asteroizi din Sistemul Solar appeared first on IMPACT.ro.
19:00
Deputata Codruța Maria Corcheș, aleasă în Timiș pe lista Partidului Oamenilor (îmbătrâniți de) Tineri, a cerut printr-o petiție interzicerea imediată a concertului „Regeneza” al trupei Trooper, programat pe 28 februarie și 1 martie la Palatul […] The post O deputată POT cere anularea concertului trupei Trooper deoarece suntem în post appeared first on IMPACT.ro.
18:10
Influencerul Dorian Popa, condamnat la 8 luni cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru că a condus sub influență # Impact.ro
JSunt influențe și influenceri pe lumea aceasta, iar nu toate dau bine la CV. În cazul lui Dorian Popa, un tip de influență i-a adus faimă, urmăritori și Lamborghini, iar alt tip de influență i-a […] The post Influencerul Dorian Popa, condamnat la 8 luni cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru că a condus sub influență appeared first on IMPACT.ro.
17:50
Prețul litrului de benzină a trecut de pragul psihologic de 8 lei și se îndreaptă spre pragul psihiatric de 10 lei # Impact.ro
Un litru de benzină a ajuns la 8,04 lei în mai multe stații din țară, iar motorina a urcat la 8,20 lei,. Pragul psihologic a fost depășit elegant, iar următoarea destinație pare a fi pragul […] The post Prețul litrului de benzină a trecut de pragul psihologic de 8 lei și se îndreaptă spre pragul psihiatric de 10 lei appeared first on IMPACT.ro.
16:00
1,34 euro (adică 6,8 lei) motorina în Bulgaria. La noi e 8,2 lei, dar benzina cică ar putea fi 1 leu # Impact.ro
Creșterea prețurilor la carburanți a readus în atenția oamenilor de rând, cei al căror nivel de trai e sensibil la aceste oscilații, discuția despre cum se prezintă situația în vecini. Și, cum cea mai relevantă […] The post 1,34 euro (adică 6,8 lei) motorina în Bulgaria. La noi e 8,2 lei, dar benzina cică ar putea fi 1 leu appeared first on IMPACT.ro.
15:30
Chinezii i-au arătat cancelarului german noii lor roboți karatiști. Cancelarul ar putea arăta la schimb sticla europeană cu capacul legat # Impact.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a fost în prima sa vizită oficială în China și s-a arătat foarte impresionat de demonstrațiile tehnologice pregătite de gazde. În imagini devenite virale, acesta urmărește roboți umanoizi care execută mișcări […] The post Chinezii i-au arătat cancelarului german noii lor roboți karatiști. Cancelarul ar putea arăta la schimb sticla europeană cu capacul legat appeared first on IMPACT.ro.
14:40
Dan Bălan, suspectat că s-ar fi maturizat după ce a apărut pe scenă arătând ca un bărbat de vârsta lui # Impact.ro
Celebrul cântăreț și compozitor Dan Bălan, cel căruia nu i se răspundea la SMS în hiturile trupei O-Zone, este în acest moment subiect de îngrijorare printre români și moldoveni deopotrivă. Mai exact, publicul se întreabă […] The post Dan Bălan, suspectat că s-ar fi maturizat după ce a apărut pe scenă arătând ca un bărbat de vârsta lui appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
13:40
62% dintre cetățenii Republicii Moldova nu vor unirea cu România. Vor doar o garsonieră în Pantelimon pe care să își facă toți mutație # Impact.ro
Un sondaj IMAS recent ne arată ceea ce se știa de mult: frații de peste Prut nu doresc, statistic vorbind, unirea cu România. Însă îi interesează Uniunea Europeană. În spiritul pragmatismului, cetățenii Republicii Moldova ne […] The post 62% dintre cetățenii Republicii Moldova nu vor unirea cu România. Vor doar o garsonieră în Pantelimon pe care să își facă toți mutație appeared first on IMPACT.ro.
12:00
Sorin Grindeanu, cel mai bun ascunzător de ceasuri, vrea să ascundă și pe Bolojan. Și USR-ul # Impact.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD și cel mai talentat ascunzător de ceas din țară, vrea să îi ascundă de la guvernare pe premierul Bolojan și pe partenerii de la USR. Sau poate ar fi mai potrivit […] The post Sorin Grindeanu, cel mai bun ascunzător de ceasuri, vrea să ascundă și pe Bolojan. Și USR-ul appeared first on IMPACT.ro.
11:30
Un patron din China a împărțit angajaților bonusuri de 26 de milioane de dolari în loc să își ia el yacht și BMW-uri multe # Impact.ro
Imagini cu puternic impact atât emoțional, cât și financiar vin din China, unde un patron a ales să își premieze argații cu 26 de milioane de dolari, în loc să își mai ia el un […] The post Un patron din China a împărțit angajaților bonusuri de 26 de milioane de dolari în loc să își ia el yacht și BMW-uri multe appeared first on IMPACT.ro.
11:00
Celebrul fizician Stephen Hawking, în dosarele Epstein într-o fotografie cu două femei în costum de baie. Le explica cosmologia cuantică # Impact.ro
O fotografie apărută în noile documente legate de cazul Jeffrey Epstein îl arată pe Stephen Hawking la plajă, alături de două femei în costum de baie. Imaginea, preluată de presa internațională, a reaprins imaginația publică […] The post Celebrul fizician Stephen Hawking, în dosarele Epstein într-o fotografie cu două femei în costum de baie. Le explica cosmologia cuantică appeared first on IMPACT.ro.
10:20
Kim Jong Un și-a numit fiica de 13 ani director general al armelor nucleare. Vedeți să nu enervați copilul! # Impact.ro
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, cunoscut și că Omul-rachetă, ar fi numit-o pe fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, șefă peste forțele nucleare ale țării, potrivit informațiilor distribuite în presa internațională de surse din […] The post Kim Jong Un și-a numit fiica de 13 ani director general al armelor nucleare. Vedeți să nu enervați copilul! appeared first on IMPACT.ro.
10:00
Administrația Prezidențială a făcut publice cheltuielile deplasării delegației conduse de Nicușor Dan la Washington, cu ocazia Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump: aproximativ 200.000 de euro pentru transport și cazare. Despre costurile de protecție […] The post Vizita lui Nicușor Dan în SUA a costat nici cât un tort în formă de Groenlanda appeared first on IMPACT.ro.
09:50
Celta Vigo – PAOK Salonic, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Europa, este programat, joi, 26 februarie 2026, de la ora 22:4005, pe Balaidos, şi va fi […] The post Europa League: Celta Vigo vs PAOK Salonic – Misiune dificilă pentru Răzvan Lucescu appeared first on IMPACT.ro.
09:50
Acțiunea de deszăpezire naturală, cunoscută și că topirea zăpezii, a dezvăluit ochiului autorității un lux pe care cetățenii acestei țări nu l-au declarat la fisc: sunt atât de multe jacuzziuri pe drumuri că nu mai […] The post Jacuzzi lângă jacuzzi pe toate drumurile, după topirea zăpezii appeared first on IMPACT.ro.
06:50
Stuttgart – Celtic, meci contând pentru manşa doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Europa, este programat, joi, 26 februarie 2026, de la ora 19:45, pe Neckarstadion. Stuttugart, revenită recent în competiţiile continentale, […] The post Europa League: Stuttgart vs Celtic – O simplă formalitate appeared first on IMPACT.ro.
25 februarie 2026
23:40
Bolojan: „Prima zi a concediului medical nu va mai fi plătită”. Românii: „Ok, atunci ne luăm medical începând de sâmbătă, zi care oricum era neplătită” # Impact.ro
Premierul Ilie Bolojan a decis că prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, măsura fiind gândită pentru a descuraja abuzurile medicalele strategice. Ideea era simplă: dacă pierzi bani în prima zi, poate […] The post Bolojan: „Prima zi a concediului medical nu va mai fi plătită”. Românii: „Ok, atunci ne luăm medical începând de sâmbătă, zi care oricum era neplătită” appeared first on IMPACT.ro.
23:20
George Simion, inventatorul tortului în formă de Groenlanda, vrea să fie ministrul Agriculturii. Urmează totul în formă de Insula Mare a Brăilei? # Impact.ro
Pe fondul tensiunilor politice și al amenințărilor PSD că ar putea ieși din actuala formulă de guvernare, George Simion pare să își contureze deja viitorul cabinet, visând la o colaborare cu Sorin Grindeanu și, mai […] The post George Simion, inventatorul tortului în formă de Groenlanda, vrea să fie ministrul Agriculturii. Urmează totul în formă de Insula Mare a Brăilei? appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Ilie Bolojan și-a pus în cap angajatii instituțiilor care au găzduit cei mai mulți scriitori în ultimii ani: penitenciarele # Impact.ro
Sindicatele din penitenciare i-au făcut premierului Ilie Bolojan plângere penală pentru abuz în serviciu. În opinia angajaților din penitenciare, premierul ar fi comis un abuz în serviciu dând o ordonanță de urgență care le mărește […] The post Ilie Bolojan și-a pus în cap angajatii instituțiilor care au găzduit cei mai mulți scriitori în ultimii ani: penitenciarele appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Centura București, zonă reparată anul trecut, în august. Trebuie dublată Rovinieta cu 500% # Impact.ro
Așa arată acum, după primul dezgheț mai serios, o porțiune din Centura București „reabilitată” în august anul trecut. Ai zice că acolo are loc un experiment științific despre cât rezistă asfaltul la contactul cu realitatea. […] The post Centura București, zonă reparată anul trecut, în august. Trebuie dublată Rovinieta cu 500% appeared first on IMPACT.ro.
12:00
Se întrevede o fluidizare fără precedent a traficului: se vor suspenda permisele pentru neachitarea amenzilor # Impact.ro
Guvernul pregătește o măsură care promite să facă ordine pe șosele mai eficient decât orice sens giratoriu: suspendarea automată a permisului pentru șoferii care nu își plătesc amenzile. Procedura e simplă: poliția anunță primăria că […] The post Se întrevede o fluidizare fără precedent a traficului: se vor suspenda permisele pentru neachitarea amenzilor appeared first on IMPACT.ro.
11:20
Lopata, mijloc de îmbogățire rapidă: Primăria New York plătește 30$/oră cetățenilor care dau zăpada # Impact.ro
Ca să accelereze lupta cu ultimul val de ninsori, primarul Zohran Mamdani a anunțat că Primăria New York va plăti câte 30 de dolari pe oră fiecărui cetățean care pune mâna pe lopată și iese […] The post Lopata, mijloc de îmbogățire rapidă: Primăria New York plătește 30$/oră cetățenilor care dau zăpada appeared first on IMPACT.ro.
08:20
Atalanta – Borussia Dortmund, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 19:45, pe Stadio Atleti Azzurri d’Italia, şi […] The post Champions League: Atalanta vs Borussia Dortmund – Germanii, aproape calificaţi appeared first on IMPACT.ro.
08:20
Real Madrid – Benfica, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 22:00, pe Bernabeu, şi va fi transmis […] The post Champions League: Real Madrid vs Benfica – Miza pe „galactici” appeared first on IMPACT.ro.
00:30
Kilogramul de carne de mici e mai ieftin decât kilogramul de roșii. Dar lasă, că e bun și postul cu grătar # Impact.ro
Într-o demonstrație clară că economia are simțul umorului, kilogramul de mici a ajuns să coste mai puțin decât kilogramul de roșii: 21 de lei versus 23 de lei. Mai mult, carnea de porc tocată se […] The post Kilogramul de carne de mici e mai ieftin decât kilogramul de roșii. Dar lasă, că e bun și postul cu grătar appeared first on IMPACT.ro.
24 februarie 2026
23:40
NASA tocmai ce a amânat pentru a treia oară una dintre misiunile prin care se pregătește următoarea aselenizare. Din nou, defecțiune tehnică. Din nou, valul de conspiraționiștilor care spun că e vrăjeală, domnule, nu se […] The post La cum arată gropile din asfalt, următoarea aselenizare s-ar putea filma la București appeared first on IMPACT.ro.
21:30
Un preot din Dolj s-a ales cu o amendă de 10.000 de lei după ce a decis să facă și el minunea cu înmulțitul peștilor și și-a făcut o păstrăvărie fără avize. Ce și-a zis […] The post Minune cu iz penal în Dolj: un popă a înmulțit peștii deviind ilegal un pârâu appeared first on IMPACT.ro.
20:40
Galați: o mașină de salubritare a căzut în groapa din asfalt în timp ce mergea spre groapa de gunoi. O fi încurcat aplicația gropile # Impact.ro
La Galați, gropile sunt atât de multe și de mari încât aplicațiile nu mai știu care groapă e groapă de gunoi și care groapă e groapă banală, în asfalt. Probabil așa se explică cum s-au […] The post Galați: o mașină de salubritare a căzut în groapa din asfalt în timp ce mergea spre groapa de gunoi. O fi încurcat aplicația gropile appeared first on IMPACT.ro.
07:10
Atletico Madrid – Club Brugge, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, marţi, 24 februarie 2026, pe Metropolitano, de la ora 19:45, şi va fi […] The post Champions League: Atletico Madrid vs Club Brugge – Spaniolii, favoriţi pe Metropolitano appeared first on IMPACT.ro.
07:10
Inter Milano – Bodo/Glimt, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, marţi, 24 februarie 2026, de la ora 22:00, pe San Siro, şi va fi […] The post Champions League: Inter Milano vs Bodo/Glimt – Ora revanşei pentru Cristi Chivu appeared first on IMPACT.ro.
23 februarie 2026
23:20
Profesorul Cristian Preda și-a rupt diploma de Doctorat în direct în semn de protest. Urmează și Victor Ponta să dea foc la copiator? # Impact.ro
Ultimele măsuri ale lui Ilie Bolojan, cele care vizează printre altele reducerea indemnizației de Doctorat de la 950 de lei la 500 de lei brut pe lună, a trezit spiritul de protestatar și în intelectuali. […] The post Profesorul Cristian Preda și-a rupt diploma de Doctorat în direct în semn de protest. Urmează și Victor Ponta să dea foc la copiator? appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Controlorii STB și-au schimbat culoarea uniformei, din albastru în verde închis. Mai sugestivă ar fi fost culoarea maron # Impact.ro
Culoarea maron e specifică situației în care te prind fără bilet, e mai de atmosferă, mai potrivită. Poate la viitoarea schimbare a culorii uniformei de controlor STB. Până atunci, mare atenție când se apropie autobuzul […] The post Controlorii STB și-au schimbat culoarea uniformei, din albastru în verde închis. Mai sugestivă ar fi fost culoarea maron appeared first on IMPACT.ro.
19:00
Mircea Lucescu va lua primă de 500.000 de euro în caz de calificare. În caz de necalificare, primă ia doar conducerea FRF # Impact.ro
Presa de nișă sportivă dă pe surse că antrenorul Mircea Lucescu ar avea promisă de la FRF o primă de o jumătate de milion de euro dacă, prin absurd sau printr-o intervenție divină, va reuși […] The post Mircea Lucescu va lua primă de 500.000 de euro în caz de calificare. În caz de necalificare, primă ia doar conducerea FRF appeared first on IMPACT.ro.
16:10
Robert Negoiță angajează 30 de paznici. Din fericire, nu pentru drumul de pe terenul fratelui # Impact.ro
Din fericire pentru statutul juridic al domnului Negoiță, e vorba de alte obiective ce trebuie păzite: unitățile de învățământ din Sectorul 3. Domnul Negoiță a postat un anunț în care spune că se caută 30 […] The post Robert Negoiță angajează 30 de paznici. Din fericire, nu pentru drumul de pe terenul fratelui appeared first on IMPACT.ro.
12:50
O veste nemaipomenită pentru orice iubitor de regim autoritar, dar profund suveran: Kim Jong Un a fost reales secretar al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord și, implicit, șef al statului. Nu a sunat Macron, […] The post Kim Jong Un a fost reales în Coreea de Nord. Din prima, fără „turul 2 înapoi” appeared first on IMPACT.ro.
10:50
Sondaj: Nicolae Ceaușescu ar câștiga turul 1 dacă ar candida la prezidențiale. În ce privește turul 2, tot „înapoi” # Impact.ro
Un sondaj realizat în această lună pe un eșantion reprezentativ de români nostalgici îl dă pe Nicolae Ceaușescu pe primul loc în preferințele electorale, în eventualitatea în care la prezidențiale ar candida foștii președinți. La […] The post Sondaj: Nicolae Ceaușescu ar câștiga turul 1 dacă ar candida la prezidențiale. În ce privește turul 2, tot „înapoi” appeared first on IMPACT.ro.
08:30
FCSB – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, luni, 23 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: FCSB vs Metaloglobus – Pas de defilare pentru campioană appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.