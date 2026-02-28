Israelul a lansat o nouă serie de atacuri aeriene împotriva Iranului
Rador, 28 februarie 2026 19:50
Potrivit ultimelor informaţii, Israelul a lansat o nouă serie de atacuri aeriene împotriva „lansatoarelor de rachete și a sistemelor de apărare aeriană din centrul Iranului”, a declarat armata israeliană./mbaciu/atataru (CNN INTERNATIONAL – 28 februarie)
• • •
Acum 15 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Guvernul a aprobat măsuri de remediere a crizei apei potabile din municipiul Curtea de Argeş # Rador
Guvernul a aprobat măsuri de remediere a crizei apei potabile din municipiul Curtea de Argeş, afectat de contaminarea reţelei de distribuţie. Potrivit unei hotărâri adoptate ieri, Executivul permite autorităţilor locale să finanţeze de urgenţă investiţii noi pentru reabilitarea filtrelor de nisip şi a instalaţiei hidraulice de la staţia de tratare Cerbureni. În Curtea de Argeş, […]
Acum 2 ore
18:50
Preşedintele SUA a discutat la telefon cu premierul Israelului privind situaţia din Iran (Casa Albă) # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat sâmbătă la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și va continua să monitorizeze îndeaproape situația din Iran împreună cu echipa sa de securitate națională – a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt./mbaciu/cvanatoru (REUTERS – 28 februarie)
18:10
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte cu privire la sâmbătă cu privire la situaţia din Iran # Rador
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni sâmbătă, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, aruncând Orientul Mijlociu într-un nou conflict. Diplomații ONU au declarat că cei 15 membri ai organismului se vor reuni la ora 16:00, ora locală din New York (21:00 GMT, 23:00 ora României). Reuniunea va fi […]
Acum 4 ore
17:20
TAROM suspendă temporar zborurile comerciale către şi dinspre Tel Aviv, Beirut şi Amman, până pe 2 martie inclusiv, în contextul situaţiei tensionate din zona Orientului Mijlociu şi al restricţiilor impuse asupra spaţiilor aeriene şi aeroporturilor din regiune – a anunţat operatorul aerian naţional. Doar astăzi, 15 curse către sau dinspre Abu Dhabi, Israel, Dubai şi […]
16:20
Mai mulți lideri mondiali au reacționat la atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, care au provocat represalii din partea Teheranului în întreaga regiune a Orientului Mijlociu. Președintele Consiliului European, António Costa, și preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au calificat atacurile drept „extrem de îngrijorătoare”, îndemnând „toate părțile să dea dovadă de maximă […]
16:10
Reacţii după ce Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Iordania și Bahrein # Rador
Atacurile de represalii ale Iranului au lovit bazele americane din Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite (EAU), Iordania și Bahrein, după operațiunea comună SUA-Israel care a avut loc în Iran sâmbătă dimineață. Așa cum am relatat anterior, Qatarul a caracterizat atacurile ca fiind o „încălcare flagrantă a suveranității sale naționale”, sugerând în plus că acestea demonstrează […]
Acum 6 ore
15:10
Non, Emmanuel Macron n’a pas déclaré vouloir une alliance ni une normalisation des relations avec la Russie, mais seulement que l’Europe doit décider elle-même de sa propre sécurité # Rador
Le président français, Emmanuel Macron, est accusé d’appeler à la normalisation des relations avec Moscou et de proposer une nouvelle alliance avec la Russie. Ses déclarations, même sorties de leur contexte, n’indiquent toutefois aucun changement de cap dans la politique de Paris. CONTEXTE Le 10 février dernier, le président de la France, Emmanuel Macron, a […]
15:00
Nu, Emmanuel Macron nu a declarat că vrea o alianță sau normalizarea relațiilor cu Rusia, ci doar ca Europa să fie cea care să hotărască propria securitate # Rador
Președintele Franței, Emmanuel Macron, este acuzat că cere normalizarea relațiilor cu Moscova și că propune o nouă alianță cu Rusia. Declarațiile sale, chiar și scoase din context, nu indică însă o schimbare de direcție a politicii Parisului CONTEXT Pe data de 10 februarie a.c., președintele Franței, Emmanuel Macron, a acordat un interviu la Palatul Elysee […]
14:20
Un război între SUA, Israel și Iran are consecințe grave pentru pace și securitatea internațională (Franţa) # Rador
Începutul unui război între Statele Unite, Israel și Iran are consecințe grave pentru pace și securitatea internațională, a avertizat sâmbătă preşedintele Emmanuel Macron./mbaciu/gpodea (REUTERS – 28 februarie)
Acum 8 ore
13:40
Ministerul iranian de externe a publicat o declarație în limba engleză în care condamnă „agresiunea militară criminală” desfășurată de Statele Unite și Israel, care au atacat în această dimineață mai multe locații din interiorul Iranului. „Agresiunea militară reînnoită a Statelor Unite și a regimului sionist împotriva Iranului are loc în timp ce Iranul și Statele […]
13:30
Ilie Bolojan: /…/ şi prin ambasadele noastre vom ţine legătura cu cetăţenii români care sunt în aceste ţări încercând pe de-o parte să fie informaţi vizavi de ce se întâmplă şi să găsim soluţii pentru ca în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre […]
13:30
Un oficial militar israelian a declarat că obiectivul operațiunii nu este „schimbarea regimului” # Rador
Israelul nu urmărește „o operațiune de schimbare a regimului”, a declarat sâmbătă un oficial militar israelian într-un briefing de presă, subliniind că accentul este pus pe ținte militare. „Cu toate acestea, persoanele implicate în coordonarea atacurilor, promovarea violenței sau executarea planurilor de distrugere a Israelului pot fi considerate ținte legitime dacă fac parte din mașinăria […]
13:20
Von der Leyen și Costa, din partea UE, cer „reținere maximă” după ce SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au declarat sâmbătă că evoluțiile din Iran sunt „extrem de îngrijorătoare” și au cerut tuturor părților să dea dovadă de reținere maximă. „În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că cetățenii UE […]
13:20
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, și președintele Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine, monitorizează operațiunea SUA din Iran de la complexul Mar-a-Lago al președintelui Donald Trump din Florida, unde se află în prezent Donald Trump, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu situația./aionita/ilapadat (REUTERS – 28 februarie)
13:20
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Iranul a lansat drone şi rachete asupra unor obiective multiple din Orientul Mijlociu, ca răspuns la atacul americano-israelian, care ar fi vizat inclusiv conducerea de la Teheran. Iranienii au ţintit atât baze pe care Statele Unite le au în mai multe ţări din regiune, cât şi Israelul. Daniela […]
12:40
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să evite orice deplasare în Israel # Rador
Realizator: Daniela Vasilescu – Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să evite orice deplasare în Israel, nivelul de călătorie fiind ridicat aproape de maxim. Am întrebat-o pe șefa diplomației române, Oana Ţoiu, ce ar trebui să facă cetățenii români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: În acest moment, recomandarea noastră pentru […]
12:40
TAROM a anunțat că suspendă temporar toate zborurile către și dinspre Tel Aviv până pe 3 martie # Rador
Compania aeriană TAROM a anunțat că suspendă temporar toate zborurile către și dinspre Tel Aviv până pe 3 martie, din cauza situației din Orient. De altfel, mai multe companii aeriene internaționale, între care Air France, KLM, Lutfhansa și Turkish Airlines, au anunțat anularea curselor spre Tel Aviv, Beirut și Oman, în contextul conflictului din zonă./abranescu/asalar […]
12:20
Se pare că Garda Revoluționară iraniană ar fi vizat patru baze americane din Orientul Mijlociu (presa iraniană) # Rador
Patru baze americane din Orientul Mijlociu au fost vizate ca răspuns la atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra orașelor iraniene, a relatat presa afiliată statului iranian, citând Garda Revoluționară Islamică. Baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană Al Salem din Kuweit, baza aeriană Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite și baza Flotei […]
12:20
Companiile aeriene au suspendat zborurile în Orientul Mijlociu după loviturile SUA și Israel asupra Iranului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 februarie) – Companiile aeriene globale au suspendat sâmbătă zboruri în întreg Orientul Mijlociu după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, aruncând regiunea într-o nouă confruntare militară. Hărțile de zbor au arătat că spațiul aerian de deasupra Iranului era aproape gol, după ce Israelul a anunțat că a […]
Acum 12 ore
11:40
Emiratele Arabe Unite au anunțat că își închid spațiul aerian, a relatat agenția de presă de stat WAM. Explozii au fost auzite în capitala Abu Dhabi, iar din oraș a fost văzut ridicându-se fum./aionita/asalar (www.cnn.com – 28 februarie)
11:40
SUA și Israel au desfășurat luni de „planificare strânsă și comună” înaintea atacului asupra Iranului, susţine armata israeliană # Rador
Luni de „planificare strânsă și comună” au avut loc între Statele Unite și Israel înaintea unei campanii comune de atacuri împotriva Iranului, potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF). Coordonarea a permis celor două armate să desfășoare o „lovitură amplă în deplină sincronizare și coordonare”. Campania este concepută pentru a „degrada în mod temeinic” regimul […]
11:30
Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra unei baze americane din Bahrain, a relatat agenția semi-oficială iraniană Fars. Bahrain este un aliat-cheie al Statelor Unite în Golful Persic și găzduiește permanent cartierul general al Flotei a Cincea a Marinei americane la Manama./aionita/ilapadat (www.cnn.com – 28 februarie)
11:30
Toate zborurile Bucureşti-Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu # Rador
Toate zborurile Bucureşti-Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, însă deocamdată nu se înregistrează anulări pe această destinaţie – anunţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. În cursul zilei, pe Aeroportul „Henri Coandă” sunt programate mai multe curse spre şi dinspre Tel Aviv. De asemenea, o cursă Bucureşti-Abu Dhabi care decolase în […]
11:20
Realizator: În legătură telefonică directă, doamnelor și domnilor, ministrul de externe Oana Ţoiu. Bună dimineața! Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în această ediție specială. Ați ridicat, doamnă ministru, nivelul de alertă pentru cetățenii români de acolo. Din informațiile pe care le aveți în acest moment, câți români sunt acolo în Iran și dacă s-au […]
11:20
Lufthansa a suspendat zborurile către și dinspre Tel Aviv, Beirut și Oman RADOR RADIO ROMÂNIA (28 februarie) – Compania aeriană germană Lufthansa suspendă zborurile către și dinspre Tel Aviv, în Israel, Beirut, în Liban, și Oman până la 7 martie, după ce Israelul și Statele Unite au lansat lovituri asupra Iranului, a declarat sâmbătă un […]
11:00
Netanyahu a cerut schimbarea regimului în prima declarație despre loviturile SUA-Israel asupra Iranului # Rador
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a cerut sâmbătă dimineață schimbarea regimului de la Teheran, în prima sa declarație video despre atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Netanyahu a făcut apel la „toate segmentele poporului iranian” să „lepede jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și pașnic”. El a afirmat: „Acțiunea noastră comună […]
11:00
Realizator: Alina Bordeiașu – Statele Unite și Israelul au atacat în această dimineață Iranul. Israelul și-a asumat primul responsabilitatea pentru ceea ce a numit un atac preventiv, coordonat cu Statele Unite. Ulterior, președintele american, Donald Trump, a anunțat debutul unei operațiuni militare majore, al cărei obiectiv este eliminarea unor amenințări iminente din partea regimului iranian. […]
11:00
Premierul interimar al Bulgariei, Andrei Ghiurov, a convocat şedinţa Consiliului pentru Securitate, sâmbătă, de la ora 13:00, informează Serviciul de presă al cabinetului de la Sofia. În cadrul şedinţei va fi discutată situaţia din Orientul Mijlociu. Motivul convocării şedinţei îl reprezintă atacurile asupra Iranului lansate de SUA şi Israel. Încă de vineri seară, Ministerul Afacerilor […]
11:00
Iranul se confruntă cu o pană aproape totală de internet, potrivit organizației de monitorizare a libertății online Netblocks. „Confirmat: datele de rețea arată că #Iran se află acum în mijlocul unei pene aproape totale de internet, conectivitatea națională fiind la 4% din nivelurile obișnuite”, a transmis Netblocks într-o postare pe canalul său de Telegram. „Incidentul […]
10:50
Primul avertisment privind rachete care se apropie de Israel a fost emis sâmbătă dimineață, la aproximativ două ore după ce Statele Unite și Israelul au început să lanseze atacuri împotriva Iranului. Notificarea transmisă de Comandamentul Frontului Intern al Israelului direct pe telefoanele mobile a avertizat că alertele sunt așteptate în zonă „în câteva minute” și […]
10:50
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, este în viață, a anunțat agenția de presă de stat iraniană IRNA, citând o sursă apropiată președinției. Pezeshkian „este în stare bună de sănătate”, a transmis IRNA într-o scurtă postare pe Telegram./aionita/ilapadat (www.cnn.com – 28 februarie)
10:20
Președintele Donald Trump a declarat în mesajul său video că vieți americane ar putea fi pierdute ca urmare a operațiunii militare desfășurate de Statele Unite în Iran. „Regimul iranian caută să ucidă. Viețile unor eroi americani curajoși ar putea fi pierdute și am putea avea victime – acest lucru se întâmplă adesea în război – […]
10:20
Israelul a anunțat că noua sa operațiune împotriva Iranului va purta numele „Roaring Lion”, potrivit Biroului prim-ministrului. Denumirea urmează operațiunii din războiul de 12 zile din iunie, pe care Israelul a numit-o „Rising Lion”./aionita/asalar (www.cnn.com – 28 februarie)
10:10
Realizator: Cătălin Gomboș – Congresul USR continuă sâmbătă la Sibiu. Delegații dezbat propunerile de modificare a statutului partidului, printre care și limitarea mandatelor aleșilor locali, ale parlamentarilor și eurodeputaților USR la cel mult două. Se va discuta, de asemenea, despre penalizarea celor care absentează nemotivat de la ședințele formațiunii și promovarea unui sistem de vot […]
10:00
Spitalele israeliene se mută în subteran după ce Ministerul Sănătății a ordonat cel mai ridicat nivel de alertă # Rador
Mai multe dintre cele mai mari spitale din Israel au anunțat că își mută activitatea în spații subterane, după ce Ministerul Sănătății a dispus cel mai ridicat nivel de pregătire pentru unitățile medicale. „Ministerul Sănătății a instruit spitalele să externeze pacienții care nu necesită spitalizare”, a transmis ministerul într-un comunicat, ordonând totodată mutarea activităților în […]
09:50
Un oficial american a declarat că atacurile efectuate de SUA vizează în prezent obiective militare, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând faptul că operațiunea este în desfășurare. Un alt oficial american a declarat că scopul atacurilor este contracararea amenințării militare iraniene și protejarea forțelor americane. Statele Unite au instituit măsuri pentru protejarea personalului […]
09:50
Președintele Donald Trump a confirmat, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, că Statele Unite au început o campanie militară în Iran. „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente venite din partea regimului iranian, un grup periculos de oameni foarte duri și groaznici”, a declarat președintele în videoclip. „Activitățile sale amenințătoare pun […]
09:40
Atacul lansat de Israel împotriva Iranului sâmbătă dimineață a fost coordonat cu Statele Unite, a declarat pentru CNN o sursă israeliană. În acest stadiu incipient nu este clar dacă a fost o operațiune unilaterală a Israelului sau dacă Statele Unite au participat direct la atac. Lovitura israeliană a vizat rachete balistice și lansatoare de rachete, […]
09:40
Israelul și-a închis spațiul aerian sâmbătă dimineață, a anunțat Ministerul Transporturilor, după ce țara a efectuat lovituri asupra Iranului./aionita/ilapadat (www.cnn.com – 28 februarie)
09:40
Ambasadorul SUA în Israel i-a îndemnat pe cetățenii americani să ia „măsuri imediate” la auzul sirenelor # Rador
Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Mike Huckabee, i-a încurajat pe cetățenii americani aflați în Israel să fie pregătiți să ia „măsuri imediate” în cazul în care vor suna alerte sau sirene în țară. „Îi încurajăm pe toți membrii ambasadei și familiile acestora, precum și pe cetățenii americani din Israel, să fie pregătiți pentru alertele și […]
09:30
Realizator: Cătălin Gomboș – Circulația rutieră este oprită la această oră pe banda de urgență și pe prima bandă a autostrăzii A1 Sibiu-Deva, pe sensul de mers Sibiu, în apropierea localității Săliște din județul Sibiu, în urma unui incendiu care a izbucnit la un autoturism; nu sunt persoane rănite. În mai multe județe este semnalată […]
09:30
Liderul Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află la Teheran și a fost transferat într-un loc sigur, a declarat sâmbătă un oficial pentru Reuters. Israelul a anunțat că a lansat sâmbătă un atac preventiv împotriva Iranului, fiind raportate mai multe explozii la Teheran./cstoica/ilapadat (REUTERS – 28 februarie)
09:20
Israelul a lansat sâmbătă dimineaţă ceea ce a numit un atac preventiv asupra Iranului, pe fondul incertitudinilor legate de un posibil război între Iran şi Statele Unite. Presa internaţională anunţă că la Teheran s-au auzit mai multe explozii puternice. Iranul ameninţase că, dacă va fi atacat de americani, răspunsul său îi va viza nu doar […]
07:10
Ambasada Franței în România reafirmă angajamentul ferm și durabil al Franței față de securitatea României și a Alianței Nord-Atlantice # Rador
Cu ocazia marcării a patru ani de la activarea pentru prima dată a Forței de Reacție a NATO în scop de descurajare și apărare pe Flancul estic, Ambasada Franței în România reafirmă angajamentul ferm și durabil al Franței față de securitatea României și a Alianței Nord-Atlantice. În contextul actual de securitate, Franța rămâne un aliat […]
Acum 24 ore
00:30
Preşedintele american se declară nemulţumit de negocierile cu Iranul şi cere ca acesta să renunte la îmbogăţirea uraniului # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că este „nemulțumit” de direcţia negocierilor administrației sale cu Iranul, avertizând din nou că nu va accepta niciun acord care să permită îmbogățirea nucleară. „Ar trebui să încheie un acord, dar nu vor să meargă suficient de departe”, a spus Trump. „Nu vor să rostească cuvintele-cheie: «Nu vom […]
00:10
Guvernul a aprobat reducerea cu 25% a impozitului pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și cu 15% pentru cele construite în urmă cu peste 50 de ani. Sunt introduse și diminuări de impozit pentru persoanele cu dizabilități, după eliminarea la începutul anului a scutirilor totale de care beneficiau. Măsurile vin după discuțiile purtate […]
27 februarie 2026
23:50
Două persoane și-au pierdut viața și 40 au fost rănite în această seară în centrul orașului italian Milano, după ce un tramvai a deraiat. Un pieton în vârstă de 60 de ani a fost practic strivit de vehicul, iar o altă persoană a decedat în urma rănilor. Șase oameni sunt în stare stabilă, internați în […]
23:40
Directorul OpenAI susţine compania Anthropic în disputa cu Departamentul american al Apărării # Rador
Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a declarat că susţine compania rivală, Anthropic, în disputa cu Departamentul Apărării, care a cerut utilizarea nerestricţionată a tehnologiei de inteligenţă artificială a acesteia. Lui Sam Altman i s-au alăturat sute de angajaţi din sectorul tehnologic, care au semnat o scrisoare deschisă prin care cer liderilor din acest domeniu […]
23:20
Secretarul general al ONU face apel la încetarea ostilităţilor dintre Pakistan şi Afganistan # Rador
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că Pakistanul şi Afganistanul trebuie să înceteze imediat ostilităţile şi să îşi soluţioneze divergenţele prin diplomaţie. El s-a declarat profund îngrijorat în legătură cu impactul luptelor asupra civililor. Cele două părţi susţin că au ucis zeci de militari de fiecare parte. Pakistanul a adus în discuţie ideea […]
