Cancelarul german Merz: Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul

14:20

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a transmis că „păcănelele nu au ce căuta” în orașul pe care îl conduce. „Părerea mea e că nu au ce căuta nicăieri, dar dacă tot reușim să acționăm în Iași și vin și alți primari alături de noi, e bine să o facem la nivel național. Nu stăm în banii […]