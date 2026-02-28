Atacul din Iran dă peste cap zborurile internaționale

Veridica.ro, 28 februarie 2026 19:50

Atacul SUA și Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile în regiune și nu numai, sâmbătă, afectând milioane de călători aerieni din regiune.

Acum 30 minute
19:50
Acum 2 ore
18:20
Emmanuel Macron cere o reuniune de urgență a Consiliului de securitate al ONU Veridica.ro
Uniunea Europeană urmărește cu îngrijorare evoluția situației din Orientul Mijlociu și reafirmă angajamentul Uniunii pentru stabilitate și securitate în regiune.
Acum 6 ore
15:40
Reacții ale autorităților române la atacul israeliano-american asupra Iranului Veridica.ro
MAE a ridicat alerta de călătorie în Iran la 9/9 - „părăsiți imediat țara!”
Acum 12 ore
10:00
MAE evacuează personalul diplomatic neesențial din Israel Veridica.ro
Forțele israeliene, în coordonare cu Statele Unite, au lansat astăzi un atac la scară largă asupra Iranului.
09:30
Israelul și SUA au atacat Iranul Veridica.ro
În timp ce Israelul și SUA lansează atacuri asupra Iranului, explozii se aud în nordul și estul Teheranului, precum și în Isfahan, Karaj și Kermanshah, relatează Times of Israel.
08:10
Mugur Isărescu și secretul crypto-sarmalei - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu
Acum 24 ore
21:00
Președintele și “Conferința pentru Tace” Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 58
Ieri
17:10
Zelenski îl invită pe premierul slovac în Ucraina Veridica.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe premierul slovac, Robert Fico, să viziteze Ucraina pentru a discuta „toate problemele” după escaladarea disputei privind conducta Drujba.
16:30
Bill Clinton depune mărturie în dosarele Epstein Veridica.ro
Fostul președinte Bill Clinton va fi interogat vineri de membrii Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, cu privire la legăturile sale cu Jeffrey Epstein, fiind astfel primul președinte în exercițiu sau fost președinte care depune mărturie în fața membrilor Congresului în peste 40 de ani.
16:20
Ambasada SUA în Israel își evacuează personalul Veridica.ro
Departamentul de Stat al SUA a autorizat vineri personalul care nu este de urgență și membrii familiilor celor staționați în Israel să părăsească țara din cauza „riscurilor de siguranță”, ambasadorul american Mike Huckabee spunându-le personalului ambasadei că, dacă doresc să părăsească Israelul, „ar trebui să o facă ASTĂZI”.
14:40
Fostul adjunct al SIS, arestat în septembrie 2025, trimis în judecată de DIICOT Veridica.ro
Alexandru Bălan este acuzat de trădare și spionaj în favoarea KGB-ului din Belarus.
12:40
Americani împuşcaţi de grăniceri cubanezi într-un incident controversat pe mare Veridica.ro
Havana susţine că a prevenit o infiltrare cu scopuri teroriste, în timp ce Washingtonul promite o investigaţie atentă
12:20
Orașele Potemkin în era Putin: cuceririle imaginare ale armatei ruse Veridica.ro
Generalii se laudă la Putin că au cucerit orașe pe care, de fapt, le controlează armata ucraineană, apoi sacrifică militarii în asalturi disperate ca să își transforme poveștile în realitate, scrie presa independentă rusă. Tot acolo, povestea unei prostituate ruse recrutate de FSB ca să se infiltreze printre opozanți ruși și analiști din Statele Unite.
12:00
Polonia vrea să restricţioneze accesul minorilor la reţelele de socializare Veridica.ro
Ministrul educaţiei spune că se observă un declin al competenţei intelectuale a tinerilor
11:40
Pakistanul declară război deschis talibanilor din Afganistan Veridica.ro
Forţele pakistaneze au bombardat în premieră obiective talibane din principalele oraşe
10:20
Înfrângere electorală stânjenitoare pentru laburiştii britanici Veridica.ro
Partidul premierului Starmer a pierdut alegerile într-o circumscripţie pe care o domină de decenii.
09:30
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților Veridica.ro
Săptămâna trecută, CCR a declarat actul normativ constituțional.
08:50
Un nou mesaj RO-ALERT la granița cu Ucraina Veridica.ro
Este al patrulea mesaj de acest fel, transmis de autorități începând de miercuri seara.
08:40
Guvernul anunță că România a înregistrat, în ianuarie 2026, excedent bugetar Veridica.ro
Veniturile statului român au depășit cheltuielile cu aproximativ 850 de milioane de lei, adică 0,04% din PIB.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Suedia blochează o dronă rusească la apropierea de portavionul nuclear francez Veridica.ro
O dronă rusească s-a apropiat joi de portavionul nuclear francez Charles de Gaulle în portul suedez Malmö, înainte de a fi bruiată de forțele suedeze, au declarat oficialii.
19:40
AFD din Germania nu este extremist Veridica.ro
Serviciul de informații interne al Germaniei (BfV) nu trebuie să se refere deocamdată la Alternativa pentru Germania (AfD) drept formațiune de extremă de dreapta, a decis joi tribunalul administrativ din Köln, un impuls pentru partid înainte de cinci alegeri regionale din acest an.
19:20
Fostul ambasador britanic în SUA anchetat de Comisia Europeană Veridica.ro
Comisia Europeană l-a trimis pe politicianul britanic căzut în dizgrație Peter Mandelson în fața anchetatorilor pentru fraude din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.
18:30
Franța acuză Rusia că inventează motive pentru a escalada războiul din Ucraina Veridica.ro
O declarație a serviciul rus de informații externe susține că Ucraina ar căuta o armă nucleară sau o bombă murdară cu ajutor de la Paris sau Londra
18:30
Nouă rundă de negocieri SUA-Iran Veridica.ro
Discuțiile, o a treia rundă de negocieri indirecte, au loc după ce Trump și-a prezentat cel mai clar argument de până acum pentru un posibil atac, în contextul în care SUA au masat trupe fără precedent în regiune. 
18:20
Alertă cu bombă la Aeroportul din Chișinău Veridica.ro
Toți pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar la fața locului au intervenit echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.
17:40
Ofițeri britanici de imigrare neagă că au furat bani de la migranții sosiți cu bărcile în țară Veridica.ro
Procurorii îi acuză de furtul unor sume importante și de spălare de bani.
17:10
Șeful Forumului Economic Mondial demisionează în scandalul Epstein Veridica.ro
Dosarul defunctul infractor sexual american zguduie elite și familii regale din Europa
16:50
Danemarca organizează alegeri pe fondul confruntării cu Trump privind Groenlanda Veridica.ro
Premierul Frederiksen spune că danezii trebuie să rămână uniți, iar relația cu Statele Unite trebuie definită.
15:30
Ungaria, pusă să aleagă între relațiile lui Orbán și credibilitatea lui Magyar Veridica.ro
Politicile lui Viktor Orbán de apropiere de Rusia și China și transformare a Ungariei într-un model pentru „democrațiille iliberale”, au izolat Budapesta la nivel european și au costat-o economic. Principalul contracandidat al lui Orbán, Péter Magyar, împărtășește o parte din viziunile acestuia, dar promite să repare relațiile cu Bruxellesul.
15:10
Rusia a bombardat mai multe orașe ucrainene inclusiv capitala Veridica.ro
Zelenski anunță distrugeri în opt regiuni
14:10
Noi convorbiri la Geneva pentru încheierea războiului din Ucraina Veridica.ro
Moscova spune că nu are vreun termen limită iar negocierile bat pasul pe loc.
11:40
Dosarul Epstein: Hillary Clinton depune mărturie în faţa Congresului Veridica.ro
Soţul acesteia, fostul preşedinte Bill Clinton, va depune mărturie mâine.
11:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Occidentul îi va furniza Ucrainei arme nucleare Veridica.ro
Ucraina va primi arme nucleare de la Franța și Marea Britanie și le va folosi ca să șantajeze țările occidentale, întrucât vrea să controleze întreaga lume, potrivit unei narațiuni false lansate de MAE rus.
07:50
Preşedintele PSD va iniţia consultări în partid privind rămânerea în coaliţia de guvernare Veridica.ro
Sorin Grindeanu a anunţat şi că exclude o guvernare alături de partidul extremist AUR.
05:30
O dronă a intrat în spațiul național, în zona Sf. Gheorghe Veridica.ro
Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.
25 februarie 2026
19:30
Spania declasifică dosarele despre tentativa de lovitură de stat din 1981 Veridica.ro
Guvernul spaniol a publicat zeci de documente legate de o tentativă de lovitură de stat care a avut loc acum 45 de ani, considerată un moment cheie în istoria țării.
19:20
UE cere Ucrainei să repare conducta Drujba Veridica.ro
Comisia Europeană a solicitat Ucrainei să accelereze lucrările de reparații la conducta petrolieră Drujba pentru a dezamorsa criza declanșată de dublul veto al Ungariei, care a paralizat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev și o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei.
19:00
Polonia are datorii mari Veridica.ro
Polonia ar putea fi pe cale să aibă o creștere dramatică a datoriei în următorul deceniu, dacă nu își va înăspri finanțele publice.
18:40
Portavionul USS Ford a ajuns în estul Mediteranei Veridica.ro
Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a ajuns la baza navală americană din Golful Souda, pe insula Creta, în drum spre o consolidare militară majoră în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor sporite dintre Washington și Teheran.
17:30
China va cumpăra până la 120 de aeronave Airbus Veridica.ro
China va comanda până la 120 de aeronave suplimentare de la gigantul european al aviației Airbus, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, în timpul unei călătorii la Beijing pentru a aprofunda legăturile dintre țara sa și cea mai mare economie a Asiei.
13:50
În căutarea securității pierdute: Estonia se adaptează la o nouă realitate Veridica.ro
Februarie 2022 a venit cu o lovitură zdrobitoare pentru sentimentului de siguranță.
13:20
Zelenski anunţă discuţii cu americanii despre reconstrucţia Ucrainei Veridica.ro
Întâlnirea de la Geneva ar pregăti şi următoarea rundă de negocieri trilaterale cu Rusia
13:20
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii Veridica.ro
Opoziția suveranistă îi reproșează lui Andras Istvan Demeter „lipsa de responsabilitate”.
13:00
FAKE NEWS: Republica Moldova vrea să rupă relațiile diplomatice cu Rusia Veridica.ro
Guvernarea de la Chișinău intenționează să rupă relațiile cu Rusia și să-l expulzeze pe ambasadorul acesteia, afirmă un propagandist de la Tiraspol care îl citează eronat pe premierul moldoven Alexandru Munteanu.
12:30
Trump îşi laudă realizările în cel mai lung discurs despre Starea Națiunii Veridica.ro
Preşedintele republican contraatacă într-un an electoral în care democraţii speră să obţină majoritatea în Congres.
10:00
Cum n-o dai! (24) - Drujba și vrajba Veridica.ro
Drujba și vrajba
24 februarie 2026
16:30
Comisia Europeană vrea să modifice regulile extinderii pentru a grăbi aderarea Ucrainei Veridica.ro
Comisarul pentru extindere spune că este însă nevoie de acordul tuturor țărilor membre
15:00
Manevre militare în Iran în contextul presiunilor americane Veridica.ro
Statele Unite amenință că vor ataca Iranul în lipsa unui acord nuclear
14:40
Ucraina demontează propaganda Rusiei de justificare a războiului Veridica.ro
Moscova acuză Kievului de încălcare a Memorandumului de la Budapesta care garanta integritatea teritorială a Ucrainei
12:30
Patru regiuni ucrainene lăsate fără curent de noile atacuri ale Rusiei Veridica.ro
Rusia a atacat de mii de ori sistemul energetic ucrainean de la începutul războiului
