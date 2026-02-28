Iranul blochează, în continuare, accesul populaţiei la Internet
Veridica.ro, 1 martie 2026 00:10
Este pentru a treia oară, în mai puţin de un an, când regimul de la Teheran recurge la o astfel de măsură.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 30 minute
00:10
Mâine, comisarii europeni se întrunesc pentru un consiliu de securitate extraordinar.
00:10
Celula de criză a încheiat o şedinţă cu şefii misiunilor diplomatice din statele din Orientul Mijlociu.
00:10
Este pentru a treia oară, în mai puţin de un an, când regimul de la Teheran recurge la o astfel de măsură.
Acum 2 ore
23:30
O fotografie cu cadavrul ayatollahului ar fi fost arătată președintelui american Donald Trump și prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.
Acum 6 ore
19:50
Atacul SUA și Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile în regiune și nu numai, sâmbătă, afectând milioane de călători aerieni din regiune.
Acum 8 ore
18:20
Uniunea Europeană urmărește cu îngrijorare evoluția situației din Orientul Mijlociu și reafirmă angajamentul Uniunii pentru stabilitate și securitate în regiune.
Acum 12 ore
15:40
MAE a ridicat alerta de călătorie în Iran la 9/9 - „părăsiți imediat țara!”
Acum 24 ore
10:00
Forțele israeliene, în coordonare cu Statele Unite, au lansat astăzi un atac la scară largă asupra Iranului.
09:30
În timp ce Israelul și SUA lansează atacuri asupra Iranului, explozii se aud în nordul și estul Teheranului, precum și în Isfahan, Karaj și Kermanshah, relatează Times of Israel.
08:10
Mugur Isărescu și secretul crypto-sarmalei - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu # Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu
Ieri
21:00
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 58
17:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe premierul slovac, Robert Fico, să viziteze Ucraina pentru a discuta „toate problemele” după escaladarea disputei privind conducta Drujba.
16:30
Fostul președinte Bill Clinton va fi interogat vineri de membrii Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, cu privire la legăturile sale cu Jeffrey Epstein, fiind astfel primul președinte în exercițiu sau fost președinte care depune mărturie în fața membrilor Congresului în peste 40 de ani.
16:20
Departamentul de Stat al SUA a autorizat vineri personalul care nu este de urgență și membrii familiilor celor staționați în Israel să părăsească țara din cauza „riscurilor de siguranță”, ambasadorul american Mike Huckabee spunându-le personalului ambasadei că, dacă doresc să părăsească Israelul, „ar trebui să o facă ASTĂZI”.
14:40
Alexandru Bălan este acuzat de trădare și spionaj în favoarea KGB-ului din Belarus.
12:40
Havana susţine că a prevenit o infiltrare cu scopuri teroriste, în timp ce Washingtonul promite o investigaţie atentă
12:20
Generalii se laudă la Putin că au cucerit orașe pe care, de fapt, le controlează armata ucraineană, apoi sacrifică militarii în asalturi disperate ca să își transforme poveștile în realitate, scrie presa independentă rusă. Tot acolo, povestea unei prostituate ruse recrutate de FSB ca să se infiltreze printre opozanți ruși și analiști din Statele Unite.
12:00
Ministrul educaţiei spune că se observă un declin al competenţei intelectuale a tinerilor
11:40
Forţele pakistaneze au bombardat în premieră obiective talibane din principalele oraşe
10:20
Partidul premierului Starmer a pierdut alegerile într-o circumscripţie pe care o domină de decenii.
09:30
Săptămâna trecută, CCR a declarat actul normativ constituțional.
08:50
Este al patrulea mesaj de acest fel, transmis de autorități începând de miercuri seara.
08:40
Veniturile statului român au depășit cheltuielile cu aproximativ 850 de milioane de lei, adică 0,04% din PIB.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
O dronă rusească s-a apropiat joi de portavionul nuclear francez Charles de Gaulle în portul suedez Malmö, înainte de a fi bruiată de forțele suedeze, au declarat oficialii.
19:40
Serviciul de informații interne al Germaniei (BfV) nu trebuie să se refere deocamdată la Alternativa pentru Germania (AfD) drept formațiune de extremă de dreapta, a decis joi tribunalul administrativ din Köln, un impuls pentru partid înainte de cinci alegeri regionale din acest an.
19:20
Comisia Europeană l-a trimis pe politicianul britanic căzut în dizgrație Peter Mandelson în fața anchetatorilor pentru fraude din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.
18:30
O declarație a serviciul rus de informații externe susține că Ucraina ar căuta o armă nucleară sau o bombă murdară cu ajutor de la Paris sau Londra
18:30
Discuțiile, o a treia rundă de negocieri indirecte, au loc după ce Trump și-a prezentat cel mai clar argument de până acum pentru un posibil atac, în contextul în care SUA au masat trupe fără precedent în regiune.
18:20
Toți pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar la fața locului au intervenit echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.
17:40
Ofițeri britanici de imigrare neagă că au furat bani de la migranții sosiți cu bărcile în țară # Veridica.ro
Procurorii îi acuză de furtul unor sume importante și de spălare de bani.
17:10
Dosarul defunctul infractor sexual american zguduie elite și familii regale din Europa
16:50
Premierul Frederiksen spune că danezii trebuie să rămână uniți, iar relația cu Statele Unite trebuie definită.
15:30
Politicile lui Viktor Orbán de apropiere de Rusia și China și transformare a Ungariei într-un model pentru „democrațiille iliberale”, au izolat Budapesta la nivel european și au costat-o economic. Principalul contracandidat al lui Orbán, Péter Magyar, împărtășește o parte din viziunile acestuia, dar promite să repare relațiile cu Bruxellesul.
15:10
Zelenski anunță distrugeri în opt regiuni
14:10
Moscova spune că nu are vreun termen limită iar negocierile bat pasul pe loc.
11:40
Soţul acesteia, fostul preşedinte Bill Clinton, va depune mărturie mâine.
11:20
Ucraina va primi arme nucleare de la Franța și Marea Britanie și le va folosi ca să șantajeze țările occidentale, întrucât vrea să controleze întreaga lume, potrivit unei narațiuni false lansate de MAE rus.
07:50
Preşedintele PSD va iniţia consultări în partid privind rămânerea în coaliţia de guvernare # Veridica.ro
Sorin Grindeanu a anunţat şi că exclude o guvernare alături de partidul extremist AUR.
05:30
Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.
25 februarie 2026
19:30
Guvernul spaniol a publicat zeci de documente legate de o tentativă de lovitură de stat care a avut loc acum 45 de ani, considerată un moment cheie în istoria țării.
19:20
Comisia Europeană a solicitat Ucrainei să accelereze lucrările de reparații la conducta petrolieră Drujba pentru a dezamorsa criza declanșată de dublul veto al Ungariei, care a paralizat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev și o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei.
19:00
Polonia ar putea fi pe cale să aibă o creștere dramatică a datoriei în următorul deceniu, dacă nu își va înăspri finanțele publice.
18:40
Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a ajuns la baza navală americană din Golful Souda, pe insula Creta, în drum spre o consolidare militară majoră în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor sporite dintre Washington și Teheran.
17:30
China va comanda până la 120 de aeronave suplimentare de la gigantul european al aviației Airbus, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, în timpul unei călătorii la Beijing pentru a aprofunda legăturile dintre țara sa și cea mai mare economie a Asiei.
13:50
Februarie 2022 a venit cu o lovitură zdrobitoare pentru sentimentului de siguranță.
13:20
Întâlnirea de la Geneva ar pregăti şi următoarea rundă de negocieri trilaterale cu Rusia
13:20
Opoziția suveranistă îi reproșează lui Andras Istvan Demeter „lipsa de responsabilitate”.
13:00
Guvernarea de la Chișinău intenționează să rupă relațiile cu Rusia și să-l expulzeze pe ambasadorul acesteia, afirmă un propagandist de la Tiraspol care îl citează eronat pe premierul moldoven Alexandru Munteanu.
12:30
Preşedintele republican contraatacă într-un an electoral în care democraţii speră să obţină majoritatea în Congres.
10:00
Drujba și vrajba
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.