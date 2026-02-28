Gardienii Revoluţiei avertizează navele, prin mesaje radio, că traversarea Strâmtorii Ormuz nu este ”autorizată”, anunţă Forţa Navală a UE

19:00

Un presupus cămătar cercetat pentru că ar fi acordat de 35 de ori împrumuturi în valoare totală de aproximativ un milion de lei, percepând dobânzi de până la 50%, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat şi de şantaj şi influenţarea declaraţiilor. Alături de el, a fost arestat preventiv un alt bărbat acuzat de şantaj, în timp ce un al treilea a fost plasat în arest la dimiciliu, pentru camătă, şantaj şi distrugere.