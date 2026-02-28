Oana Ţoiu anunţă că va fi suplimentat numărul operatorilor de la Bucureşti, în contextul situaţiei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu: Este clar că sunt necesare resurse adiţionale, mai ales în momente sensibile/ Recomandarea ministrului
28 februarie 2026
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, anunţă sâmbătă noapte că va fi suplimentat numărul operatorilor de la Bucureşti, în contextul situaţiei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu şi al numărului mare de apeluri ale românilor aflaţi în regiune, care „a depăşit numărul de colegi disponibili în misiune”. ”Este totuşi clar că sunt necesare resurse adiţionale, mai ales în momente sensibile”, afirmă Ţoiu. Ministrul recomandă românilor, dat fiind „caracterul fluid” al situaţiei, să-şi amâne călătoriile, chiar dacă în regiune sunt şi ţări cu spaţiul aerian deschis.
Meciul Farul – CFR Cluj: Gheorghe Popescu – Două greşeli flagrante în această seară, două faulturi clare de penalti / Ajungem să scoatem echipa de pe teren, gata, la revedere # News.ro
Preşedintele clubului Farul, Gheorghe Popescu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-2, că au existat două greşeli flagrante de arbitraj şi că va ajunge să scoată echipa de pe teren.
Armata israeliană anunţă că i-a ”eliminat” pe comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour şi pe Ali Shamkhani, un consilier al lui Ali Khamenei # News.ro
Armata israeliană anunţă sâmbătă seara că i-a eliminat pe Ali Shamkhani, un consilier al liderului suprem ianian Ali Khamenei, şi pe comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour, relatează AFP.
Trump spune că analizează mai multe opţiuni pentru deznodământul în Iran: „Pot continua mult timp” # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că are mai multe opţiuni într-un eventual război cu Iranul, inclusiv un efort pe termen lung de a „prelua controlul”.
SUA au folosit pentru prima oară în atacurile din Iran drone explozive ”de unică folosinţă ieftine”, o tehnologie folosită în Războiul din Ucraina, anunţă CENTCOM. Niciun american nu a fost ucis în represaliile iraniene, anunţă Comandamentul # News.ro
Armata americană a anunţat sâmbătă că a folosit - pentru prima oară - în luptă dorne xplozive în atacuri în Iran, o tehnologie folosită în Războiul din Ucraina, relatează AFP.
”Treizeci de bombe” au fost lansate împotriva complexului liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, afirmă un jurnalist de la Canalul 12, cunoscut ca un apropiat al lui Netanyahu # News.ro
Aproximativ 30 de bombe au fost lansate sâmbătă împotriva complexului rezidenţial al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri desfăşurate în comun de către Israel şi Statele Unite, anunţă televiziunea israeliană Canal 12.
Echipa olandeză PSV Eindhoven, pentru care Dennis Man a marcat un gol, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Heracles Almelo.
Israelul anunţă atacuri într-o zonă industrială la Isfahan şi le cere locuitorilor să evacueze ”imediat”, după ce a anunţat un ”nou val de atacuri” în centrul Iranului, vizând lansatoare de rachetă şi sisteme de apărare aeriană # News.ro
Armata israeliană le-a cerut sâmbătă seara locuitorilor unei zone industriale, la Isfahan, un oraş important situat în centrul Iranului, să evacueze zona înaintea unor atacuri iminent, relatează AFP.
Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 29-a din Superligă.
Bolojan: Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui român. Recomand celor aflaţi în regiune să respecte instrucţiunile autorităţilor locale, să evite deplasările neesenţiale şi să-şi notifice prezenţa la consulatele României pentru a fi sprijiniţi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că prioritatea autorităţilor de la bucureşti o reprezintă siguranţa fiecărui cetăţean român şi recomandă tuturor românilor aflaţi în Orientul Mijlociu să respecte instrucţiunile autorităţilor locale, să evite deplasările care nu sunt senţiale şi să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-şi notifica prezenţa şi a primi sprijin.
Peste 200 de morţi şi 747 de răniţi în Iran, anunţă într-un prim bilanţ provizoriu Semiluna Roşie iraniană. Trei militari kuwaitieni, răniţi într-un atac vizând baza Ali Al-Salem, în care sunt staţionaţi americani # News.ro
Semiluna Roşie iraniană anunţă sâmbătă că a înregistrat cel puţin 201 morţi şi 747 de răniţi în unor unei serii de atacuri israeliene şi americane în Iran, relatează AFP.
UPDATE - Israelul şi SUA au lansat un atac preventiv asupra Iranului - Există semnale că Khamenei „nu mai este printre noi”, spune premierul israelian / Apel la iranieni să iasă în stradă # News.ro
Premierul israelian Benyamin Netanyahu a afirmat sâmbătă seară că există semnale că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ”nu mai este printre noi”, relştează The Guardian.
Premierul israelian Benyamin Netanyahu s-a adresat sâmbătă seară poporului iranian, afirmând că atacurile lansate de Israel împotriva regimului de la Teheran îi vor ajuta „să se elibereze de tiranie”, relatează BBC.
Premierul israelian Benyamin Netanyahu a afirmat sâmbătă seară că există semnale că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ”nu mai este printre noi”, relştează The Guardian.
Ministrul italian al Apărării Guido Crosetto, blocat la Dubai, împreună cu familia, în vacanţă # News.ro
Ministrul italian al Apărării Guido Crosetto era blocat sâmbătă în Dubai, în Emiratele Arabe Unite (EAU), împreună cu familia sa, după suspendarea zborurilor în urma atacurilor americane şi israeliene în Iran, dezvăluie sâmbătă o sursă apropiată Ministerului italian al Apărării, relatează AFP.
UPDATE - Olt: Traficul rutier pe Drumul Expres 12, blocat în urma unui accident rutier/ O maşină a lovit două persoane care s-ar fi aflat pe şosea/ Una dintre ele a murit, alta a fost rănită # News.ro
Poliţiştii au anunţat că traficul rutier pe Drumul Expres 12 este blocat, sâmbătă seara, pe sensul de mers către Craiova, după ce o maşină a lovit două persoane care s-ar fi aflat pe şosea. Una dintre acestea, un bărbat de 30 de ani, a murit, iar un alt tânăr a fost rănit, fiind transportat la spital.
Gardienii Revoluţiei avertizează navele, prin mesaje radio, că traversarea Strâmtorii Ormuz nu este ”autorizată”, anunţă Forţa Navală a UE # News.ro
Forţa Navală a Uniunii Europene (UE) anunţă că Gardienii iranieni ai Revoluţiei au avertizat navele, prin mesaje radio, că trecerea prin Strâmtoarea Ormuz - un punct de tranzit-cheie al comerţului mondial cu petrol - ”nu este autorizată”, relatează AFP.
Suceava: Două tinere, lovite pe trecerea pentru pietoni de un autoturism condus de un şofer de 84 de ani/ Una dintre victime, în stare gravă # News.ro
Două tinere au fost lovite de un autoturism, sâmbătă seară, pe o trecere pentru pietoni din municipiul Suceava. La volanul maşinii se afla un şofer în vârstă de 84 de ani. Una dintre femei este grav rănită în urma accidentului.
Ceaţă densă pe mai multe drumuri din cinci judeţe/ Izolat, vizibilitatea scade sub 50 de metri # News.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, sâmbătă seară, că pe mai multe drumuri din judeţele Olt, Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Buzău este ceaţă, avertizând că izolat vizibilitatea scade sub 50 de metri.
Trump şi principalii săi consilieri urmăresc ”îndeaproape” situaţia în Iran de la Mar-a-Lago, anunţă Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump şi principalii săi consilieri urmăresc ”îndeaproape”, sâmbătă, situaţia în Iran de la reşedinţa Mar-a-Lago a miliardarului în Florida, anunţă Casa Albă, în urma unor atacuri ale Statelor unite şi Israelului, relatează AFP.
Campioana Italiei, Napoli, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, echipa Hellas Verona, în etapa a 27-a din Serie A.
MLB: Fostul jucător Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor. Victimele, socrii săi # News.ro
Fostul aruncător din MLB Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată pentru uciderea socrului său şi tentativă de omor în cazul soacrei sale, în 2021, în North Lake Tahoe, California, relatează Reuters.
MAE despre conflictul din Orientul Mijlociu: Nu sunt români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran/ Misiunile diplomatice, în contact cu aproximativ 1.000 de români/ Prioritate, minorii şi familiile cu copii # News.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe precizează, sâmbătă seară, în legătură cu situaţia românilor aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, că la acest moment nu sunt români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran. Potrivit MAE, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români. Oficialii ministerului informează că este prioritizată acordarea asistenţei consulare pentru minori şi pentru familiile cu copii. MAE face o serie de recomandări cetăţenilor români aflaţi în zonele de conflict.
Olt: Traficul rutier pe Drumul Expres 12, blocat în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme # News.ro
Poliţiştii au anunţat că traficul rutier pe Drumul Expres 12 este blocat, sâmbătă seara, pe sensul de mers către Craiova, după un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme.
Sute de români din Dubai şi Doha au cerut sprijin consular după suspendarea multor zboruri ca urmare a atacurilor din Orientul Mijlociu, anunţă Oana Ţoiu # News.ro
Peste 500 de români din Dubai şi peste 200 din Doha, între care şi 20 de minori, au cerut sprijin consular după atacurile de sâmbătă, din orientul Mijlociu şi suspendarea multor zboruri spre România, anunţă ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
Fosta aleasă trumpistă în Congres Marjorie Taylor Greene denunţă atacurile SUA în Iran şi-l atacă pe Donald Trump, pe care-l acuză de ”trădare” şi ”minciună” # News.ro
Fosta aleasă republicană în Congres Marjorie Taylor Greene, o fostă susţinătoare loială a lui Donald Trump, condamnă sâmbătă atacurile Statelor Unite în Iran drept o ”trădare” a preşedintelui republican faţă de baza sa electorală, care a votat, subliniază ea, pentru a pune capăt intervenţiilor americane în străinătate, şi-l acuză pe miliardar de faptul că ”minte” că Iranul este pe punctul să obţină armament nuclear, relatează AFP.
Forţele Aeriene Israeliene desfăşoară cel mai amplu atac din istorie: peste 200 de aeronave lovesc 500 de ţinte în Iran # News.ro
IDF a anunţat că peste 200 de aeronave ale Forţelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ţinte iraniene sâmbătă noaptea, în cel mai amplu atac aerian desfăşurat vreodată de forţele israeliene, anunţă Jerusalem Post.
Lideri democraţi din Congresul american denunţă atacurile americano-israeliene în Iran şi acuză desfăşurarea atacurilor americane fără aprobarea Legislativului, relatează The Associated Press.
Campioana Angliei, FC Liverpool, a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 5-2, gruparea londoneză West Ham United, în etapa a 28-a din Premier League.
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Villarreal, în etapa a 26-a din La Liga. Lamine Yamal a reuşit o triplă pentru catalani.
Israelul şi SUA au atacat Iranul - De la Dubai la Doha, Iranul a răspuns cu atacuri în întreaga regiune / A fost vizată cea mai mare bază americană din regiune / Explozie la hotelul Fairmont din Dubai / O rachetă a vizat baza americană de la Erbil # News.ro
După loviturile americane şi israeliene asupra Iranului, represalii iraniene au fost observate în Orientul Mijlociu, în principal asupra unor locuri care găzduiesc baze militare americane sau în state aliate ale SUA, relatează BBC.
USR introduce în statut posibilitatea ca Biroul Naţional, cu majoritate de două treimi, să poată demite conducerea unei filiale judeţene care nu îşi îndeplineşte obligaţiile / Primul criteriu de performanţă, rezultatele la alegerile locale şi naţionale # News.ro
Uniunea Salvaţi România (USR) a introdus în statutul partidului posibilitatea ca Biroul Naţional să poată demite conducerea unei filiale care nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu o majoritate de două treimi. Astfel, o filială judeţeană este evaluată în primul rând în urma rezultatelor obţinute în alegerile locale şi naţionale.
Giganţi din petrol şi gaze, precum şi case de trading, suspendă transporturile prin Strâmtoarea Ormuz după atacurile SUA asupra Iranului # News.ro
Mai mulţi armatori, companii petroliere majore şi case de trading au suspendat transporturile de ţiţei, produse rafinate şi gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului şi după ce Teheranul a anunţat închiderea navigaţiei, au declarat sâmbătă surse din piaţă, citate de Reuters.
Cluj: Doi turişti francezi blocaţi pe o stâncă, în apropierea Cascadei Vălul Miresei, salvaţi de jandarmii montani şi salvamontişti/ Turiştii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale # News.ro
Doi turişti francezi care rămăseseră blocaţi, sâmbătă după-amiază, deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei, din judeţul Cluj, au fost aduşi în siguranţă de jandarmii montani clujeni şi salvamontiştii de la Vlădeasa. După ce au fost coborâţi din peretele de stâncă, turiştii, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, au fost duşi cu autospeciala jandarmilor până la locul unde îşi parcaseră maşina.
FIFA a anunţat sâmbătă că monitorizează evenimentele din Iran, după ce Statele Unite au lansat un atac militar asupra acestei ţări, relatează Reuters.
O a doua persoană, un adolescent de 17 ani, rănit la picioare, în Israel, în urma unor tiruri iraniene de rachetă, anunţă Magen David Adom # News.ro
O a doua persoană - un adolescent - a fost rănită sâmbătă după-amiaza în Israel, în noi tiruri iraniene de rachetă, anunţă salvatori israelieni, relatează AFP.
Cluj: Presupus cămătar acuzat şi de şantaj şi influenţarea declaraţiilor, arestat preventiv/ Alături de el, alţi doi inculpaţi, unul arestat preventiv, celălalt în arest la domiciliu/ Împrumuturi ilegale de un milion de lei, cu dobânzi de până la 50% # News.ro
Un presupus cămătar cercetat pentru că ar fi acordat de 35 de ori împrumuturi în valoare totală de aproximativ un milion de lei, percepând dobânzi de până la 50%, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat şi de şantaj şi influenţarea declaraţiilor. Alături de el, a fost arestat preventiv un alt bărbat acuzat de şantaj, în timp ce un al treilea a fost plasat în arest la dimiciliu, pentru camătă, şantaj şi distrugere.
Congresul a fost notificat înaintea atacurilor din Iran. Rubio i-a informat personal pe unii congresmeni de rang înalt # News.ro
Congresul Statelor Unite a fost notificat înaintea atacurilor americano-israeliene în Iran, aşa cum prevedere legea americană, relatează The Associated Press.
Zelenski susţine atacurile SUA în Iran, care dau o ”şansă” poporului iranian să se debaraseze de un ”regim terorist” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski salută sâmbătă ”determinarea” Satelor Unite, după lansarea unor atacuri americane şi israeliene în Iran şi apreciază că acestea dau o ”şansă” poporului iranian ”să se debaraseze de un regim terorist”, relatează AFP.
Israelul şi SUA au atacat Iranul - Consiliul Naţional de Securitate al Israelului, către israelienii din străinătate: Creşte probabilitatea ca Iranul să intensifice tentativele de a comite atacuri împotriva unor ţinte israeliene sau evreieşti. # News.ro
Consiliul Naţional de Securitate al Israelului recomandă precauţie ţi vigilenţă cetăţenilor israelienii din străinătate: Evitaţi participarea la evenimente sau vizitarea unor obiective asociate cu Israelul sau comunitatea evreiască care nu beneficiază de protecţie, evitaţi intrarea în zone ostile israelienilor şi evreilor, este mesajul Consiliului Naţional de Securitate.” Escaladarea cu Iranul creşte probabilitatea ca, în viitorul apropiat, regimul iranian să intensifice tentativele de a comite atacuri în afara ţării împotriva unor ţinte israeliene sau evreieşti.”, avertizează Consiliul
Companiile DNO, listată la Oslo, şi Dana Gas, listată la Dubai, au oprit producţia de petrol şi gaze din exploatările lor din regiunea Kurdistan a Irakului, ca măsură de precauţie, după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului, transmite Reuters.
Echipa italiană Como a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Lecce, în etapa a 27-a din Serie A.
Bilanţul victimelor atacului israelian de la şcoala de fete din sudul Iranului creşte la 85 de morţi. Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian denunţă un ”act barbar” # News.ro
Cel puţin 85 de persoane au fost ucise sâmbătă într-un atac vizând o şcoală de fete în sudul Iranului, potrivit unui nou bilanţ provizoriu, relatează AFP.
Un oficial israelian anunţă că ”mai mulţi oficiali iranieni de rang înalt” au fost ”eliminaţi” în timpul unor reuniuni în trei instalaţii ”lovite simultan” # News.ro
Un oficial militar israelian anunţă sâmbătă că mai mulţi oficiali iranieni de rang înalt au fost ”eliminaţi” în atacuri desfăşurate în Iran împreună cu Statele Unite, relatează AFP.
Israelul şi SUA au atacat Iranul - Netanyahu a vorbit la telefon cu Trump, anunţă Israelul - FOTO # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit sâmbătă dimineaţă la telefon cu preşedintele american Donald Trump, potrivit Biroului Prim-ministrului.
Avioane britanice participă la operaţiuni ”defensive” în Orientul Mijlociu, anunţă Starmer. Atacul americano-israelian împotriva Iranului este ”conform dreptului internaţional” # News.ro
Avioane britanice de luptă se află ”pe cer” sâmbătă, în ”operaţiuni defensive regionale coordonate în vederea apărării poporului nostru, intereselor noastre şi aliaţilor noştri”, a anunţat premierul britanic Keir Starmer, relatează AFP.
Megan Rapinoe critică atitudinea jucătorilor americani de hochei, după gluma lui Donald Trump # News.ro
Megan Rapinoe critică atitudinea jucătorilor americani de hochei, care au râs de gluma de prost gust a lui Donald Trump referitoare la echipa feminină.
Antrenorul Mihai Teja a anunţat sâmbătă, după meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu 1-2, că nu mai este antrenorul echipei Metaloglobus.
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se întâlnească la iniţiativa Franţei şi Bahrainului, în urma atacurilor SUA şi Israelului în Iran şi represaliilor iraniene în O. Mijlociu. Guterres condamnă ”escaladarea” şi cere ”oprirea imediată a ostilităţilor # News.ro
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească sâmbătă, la ora 21.00 GMT (23.00, ora României), pentru a discuta despre ”situaţia în Orientul Mijlociu”, după o operaţiune militară lansată de către Statele Unite împotriva Iranului, anunţă ONU, relatează AFP.
Israelul închide preventiv exploatări de gaze, după atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului # News.ro
Ministerul Energiei din Israel a ordonat oprirea temporară, preventivă, a unor exploatări de gaze ale ţării, în urma atacurilor lansate sâmbătă de Statele Unite şi Israel asupra Iranului, transmite Reuters.
