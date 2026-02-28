SUA și Israel atacă Iranul: Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă cu o treaptă

12:40

La scurt timp după adoptarea Ordonanţei privind tăierile din administraţie, premierul Ilie Bolojan a participat la o petrecere ținută de ziua deputatului liberal Mircea Roșca. De altfel, pentru a ajunge cât mai repede la evenimentul privat, șeful Guvernului și-a scurtat conferința de presă, de la Palatul Victoria, de după ședința Executivului, în care s-a dat […]