Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de doar 23 de ani a murit la scurt timp după ce a intrat în tură
National.ro, 27 februarie 2026 13:50
Caz cutremurător la Constanța. O tânără asistentă ar fi sfârșit subit, după ce i s-a făcut rău chiar în clinica la care lucra. Colegii au pus mâna pe telefon și au alertat de urgență autoritățile. Polițiștii fac o anchetă pentru a stabili exact ce anume a cauzat decesul femeii în vârstă de 23 de ani.
Romina Gingașu, în atenția presei italiene. Legătura dintre Epstein și imperiul Ferrari # National.ro
Numele Romina Gingașu a intrat în atenția presei italiene în contextul unor articole care analizează relațiile istorice din jurul imperiului Ferrari și conexiunile controversate ale finanțatorului american Jeffrey Epstein cu cercuri de influență europene. Publicațiile din Italia tratează subiectul într-un cadru mai amplu, concentrându-se pe documente, corespondență și relații personale deja discutate în spațiul public
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a trimis o sesizare oficială către Parchetul General privind finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. Sunt informații apărute momentan pe surse. Potrivit unor surse din cadrul AEP, citate de Digi24.ro, instituția a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. Sursele citate arată că sesizarea
Vești bune de la meteorologi despre prima lună de primăvară! Cum va fi vremea în martie. Prognoza ANM # National.ro
Vin vești bune de la meteorologi, cu privire la vremea din martie, prima lună de primăvară! După frigul și ninsorile de pe final de februarie, vremea se schimbă simțitor, odată cu venirea primăverii! Luna lui Mărțișor va aduce primăvara nu doar în calendar, ci și în termometre! Cel puțin asta rezultă din cele mai noi
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților: „Un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră” # National.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, 27 februarie, că a promulgat legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale (CCR). Șeful statului a transmis că „recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră" și a menţionat că va susţine măsurile legislative
VIDEO. Pakistanul a bombardat Kabul și două provincii din Afganistan. Ministrul Apărării de la Islamabad vorbește despre un „război deschis” # National.ro
Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan – cele două ţări vecine – au escaladat. Ministrul Apărării de la Islamabad, Khawaja Muhammad Asif, a anunțat că Pakistanul se află într-un „război deschis" cu Afganistanul. Pakistanul a bombardat vineri capitala Afganistanului, Kabul, precum și alte două provincii, la doar câteva ore după un atac transfrontalier, notează The Guardian.
Bolojan aruncă în aer piața imobiliară. Ordonanța de Urgență 7/2026, „aberantă” și „haotică” # National.ro
Ordonanța de Urgență 7/2026 a reușit performanța rară de a arunca piața imobiliară în aer într-o singură noapte. Publicată în Monitorul Oficial la ora 23:00 și intrată imediat în vigoare, actul normativ introduce o obligație nouă. La cumpărarea unui imobil, nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul trebuie să prezinte certificat de atestare fiscală care să
Un nou mesaj RO-ALERT în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina. Ce a anunțat MApN vineri dimineață # National.ro
Locuitorii din judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit, vineri dimineaţa, 27 februarie, în jurul orei 7:15, un mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului din Ucraina, acesta fiind al patrulea transmis de autorităţile naţionale începând de miercuri seara. În mesajul de alertă extremă, tulcenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din
BERBEC Lasă-te purtat de adevăratele tale emoții. Cumpără ceea ce visezi de atât de mult timp. La serviciu, aflați ce este greșit în lanțul de producție al companiei dvs. A fi supraponderal vă va da multe de probleme de sănătate! TAUR Calmul va domina în relațiile cu prietenii tăi sau familia. Trebuie să alegeți
ANAF a ieșit public cu un comunicat triumfal. Controale în transportul alternativ, milioane confiscate, sute de firme prinse pe picior greșit, mii de mașini trase pe dreapta. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul instituției anunță că, în ianuarie și februarie 2026, a verificat 135 de societăți care desfășoară activități prin platforme de tip ride-sharing
În discursul privind starea națiunii, Donald Trump a declarat cu mândrie că „indicele Dow Jones a depășit pragul de 50.000 cu patru ani înainte de termen". Apoi a continuat: „indicele S&P a atins pragul de 7.000, ceea ce nu se preconiza să se întâmple înainte de mulți ani". Miercuri, Dow Jones și S&P 500 se
Navighezi pe un magazin online, cum ar fi Amazon, Shein sau eBay, și observi o cămașă cu prețul redus la 40 de dolari. O adaugi în coș, dar la finalizarea comenzii apare brusc o taxă de livrare de 10 dolari. Odată cu creșterea vânzărilor online, a crescut și așteptarea livrării gratuite. Realitatea este însă că
România din 2026 nu mai e condusă, ci accelerată. La volan stau politicieni care se ceartă pe scaune, nu pe direcție. În bordul acestui bolid care gonește în viteză se aprind toate becurile roșii: deficit, scumpiri, falimente, exod al populației. Pe bancheta din spate, poporul își face cruci cu ambele mâini – nu are nicio
Președintele Consiliului Fiscal aruncă bomba. Grupurile de interese sabotează creșterea veniturilor bugetare # National.ro
Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a reluat, într-o analiză a ultimilor 4 ani, subiectul optimizărilor fiscale practicate de multinaționale, avertizând că este nevoie de voință politică pentru a învinge grupurile de interese care blochează creșterea veniturilor bugetare. Acesta a subliniat că reducerea deficitului bugetar nu se poate face decât prin creșterea încasărilor din TVA și
Relația dintre Londra și Washington, definită istoric ca fiind „specială", traversează un moment critic, pusă la încercare de premierul britanic Keir Starmer. Starmer guvernează sfidând interesele fundamentale ale Regatului Unit, relatează The Spectator. Este primul prim-ministru britanic din istoria recentă care nu mai privește alinierea transatlantică drept un pilon structural de neclintit, ci mai degrabă
Vineri de la ora 13:00 la Nyon are loc ultima tragere la sorți din acest sezon de Champions League, cea care va stabili nu doar optimile, ci și întregul traseu până la finala de la Budapesta. Odată cu încheierea play-off-ului, tabloul este aproape complet, iar scenariile anunță confruntări spectaculoase. PSG sau Newcastle vor întâlni Barcelona
Eliminarea prematură din Champions League a lovit puternic bugetul lui Inter Milan. După dubla pierdută cu Bodo/Glimt, 2-5 la general, echipa lui Cristi Chivu rămâne cu un gol financiar serios față de sezonul trecut. Inter a încasat în actuala ediție aproximativ 71,3 milioane de euro din premiile UEFA. Prin comparație, în stagiunea trecută, când a
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) atrage atenția că ordonanța lui Bolojan urmărește, de fapt, privatizarea serviciilor publice. Reducerea numărului de posturi, aflate oricum la limita de jos, încărcarea cu sarcini noi și tăierea fondurilor pentru autoritățile locale vor forța unitățile administrativ-teritoriale să externalizeze serviciile către firme private. "Dorim reforma administrației, nu privatizarea acesteia",
Furnizorii companiilor aerospatiale și de semiconductori din SUA se confruntă cu o agravare a penuriei de pământuri rare produse în China. Deficitul se concentrează pe ytriu și scandiu, elemente de nișă din familia celor 17 pământuri rare, produse aproape în totalitate în China, care au roluri discrete, dar vitale, în sectorul de apărare, industria aerospațială
În România se vinde masiv carne congelată sub eticheta de carne proaspătă. Ce cantitate vine din Brazilia? # National.ro
Românii cumpără, de ani de zile, fără să știe, carne decongelată vândută de rețelele comerciale ca și carne proaspătă. Anomalia a fost posibilă din cauza unui Regulament european în care se specifică faptul că orice carne congelată este considerată proaspătă. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, abia acum, că ar vrea să facă demersuri pentru
După boom-ul inițial, electrificarea auto se confruntă cu o revenire dură la realitate # National.ro
Stellantis, Ford, Volkswagen și General Motors și-au reevaluat ambițiile. Încetinirea economiei americane a servit poate ca factor declanșator, dar fenomenul depășește o singură piață. Mai mult decât un „crash", este recalibrarea brutală a tranziției către mașini electrice. În 2025, revizuirile producătorilor auto legate direct de electrificare au generat pierderi cumulate de cel puțin 65 de
Într-un proiect de acord de pace raportat pentru prima dată de Axios în noiembrie, administrația Trump a propus ca întregi regiuni din Crimeea, Donețk și Luhansk să fie recunoscute teritoriu rus de facto și ca Rusia să păstreze controlul asupra părților din Herson și Zaporijia. Volodimir Zelenski se opune, refuzând să facă orice ar încălca
Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia instanței e definitivă/Ce e obligat să facă influencerul timp de 60 de zile # National.ro
Influencerul Dorian Popa a aflat joi, 26 februarie, decizia definitivă a instanței. Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Decizia Curții de Apel București este definitivă. Pedeapsa a rămas aceeași ca în prima instanță – 8 luni de închisoare cu
Depresia la adolescenți nu arată ca tristețea/ Semnele reale pe care adulții le confundă cu „rebeliune” # National.ro
În multe familii, depresia la adolescenți este observată târziu. Nu pentru că părinții nu sunt atenți, ci pentru că imaginea clasică a depresiei nu se potrivește cu realitatea acestei vârste. Adolescenții nu arată întotdeauna triști. De multe ori, arată iritabili, retrași sau indiferenți. Din exterior, aceste comportamente sunt ușor de interpretat ca „rebeliune", lipsă de
1. Dacă România ar fi fost condusă de politicieni cu detentă istorică, nicidecum de niște obedienți, aceia ar fi avut azi remușcări. Pentru că puteau să ajute Ucraina cu miliarde de euro fără să-i afecteze pe români. Cum așa? Foarte simplu. Folosind controlul vamal. Am citit că mai mult de 12 milioane de ucraineni au
Sondaj. Cum ar vota cetățenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce spun despre aderarea la UE # National.ro
Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, peste o treime ar vota împotriva aderării la Uniunea Europeană (UE) şi mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO. Cel puțin asta indică rezultatele unui sondaj IMAS dat publicității joi, 24 februarie. Întrebarea adresată
Lovitură pentru șoferi! Litrul de benzină a depășit pragul de 8 lei și ar putea crește în continuare! # National.ro
Lovitură pentru șoferii din România! Carburanții sunt tot mai scumpi şi nu este exclus ca în perioada următoare să apară noi creșteri ale prețurilor la pompă. Pentru prima dată după o perioadă de stabilitate, benzina a depășit pragul de 8 lei pe litru, iar specialiștii avertizează că scumpirile ar putea continua în perioada următoare. Benzina
După ce a anunțat tăierile din Administrație, Bolojan s-a dus la o petrecere. Ce spune deputatul care l-a invitat: „O zi cu adevărat specială pentru mine” # National.ro
La scurt timp după adoptarea Ordonanţei privind tăierile din administraţie, premierul Ilie Bolojan a participat la o petrecere ținută de ziua deputatului liberal Mircea Roșca. De altfel, pentru a ajunge cât mai repede la evenimentul privat, șeful Guvernului și-a scurtat conferința de presă, de la Palatul Victoria, de după ședința Executivului, în care s-a dat […] The post După ce a anunțat tăierile din Administrație, Bolojan s-a dus la o petrecere. Ce spune deputatul care l-a invitat: „O zi cu adevărat specială pentru mine” first appeared on Ziarul National.
Încă un primar din România vrea să scoată păcănelele din orașul său: „Îmi asum această decizie” # National.ro
Încă un primar a anunțat că va propune interzicerea sălilor de jocuri de noroc în municipiul pe care îl conduce, după ce în primă fază edilul din Slatina anunța că acesta va fi „primul oraș din România liber de păcănele”. Totul, în contextul în care Ordonanța de urgență privind reforma în administrație, adoptată marți seară […] The post Încă un primar din România vrea să scoată păcănelele din orașul său: „Îmi asum această decizie” first appeared on Ziarul National.
Două cutremure au avut loc în România, în decurs de doar câteva ore. Unul dintre acestea s-a produs joi dimineață, 26 februarie, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor făcute publice de specialiști. Un alt seism a fost înregistrat cu puțin după miezul nopții, în județul Buzău. Cel mai recent seism a avut loc […] The post Două cutremure în România, în doar câteva ore. Ce magnitudini au avut seismele first appeared on Ziarul National.
ULTIMA ORĂ. Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul – FOTO/Când își va prelua oficial funcția # National.ro
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, el urmând să îşi preia oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României, Nicușor Dan. „Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la București așteaptă cu interes […] The post ULTIMA ORĂ. Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul – FOTO/Când își va prelua oficial funcția first appeared on Ziarul National.
Grindeanu face „referendum” în PSD: social-democrații vor vota dacă doresc să continue cu Bolojan premier. „Dacă păstrăm coaliţia în această formă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR” # National.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că va propune un vot intern în cadrul formațiunii politice pe care o conduce, pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau cu alt prim-ministru de la PNL. Grindeanu a anunțat, totodată, că votul intern din PSD va arăta dacă […] The post Grindeanu face „referendum” în PSD: social-democrații vor vota dacă doresc să continue cu Bolojan premier. „Dacă păstrăm coaliţia în această formă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR” first appeared on Ziarul National.
BERBEC Astăzi puteți căuta modalități de a utiliza resurse de la terți. Poate bogăția și resursele partenerului tău!? Oricare ar fi cazul, aveți intenții de a îmbunătăți lumea, cartierul sau familia. Gândiți la nivel global, dar acționați local. TAUR Astăzi vă puteți exprima spontan și cu mai multă libertate. Aceasta este o ocazie de […] The post Horoscop 26 februarie 2026 – Arată-te așa cum ești first appeared on Ziarul National.
Bucureștiul arată ca o fotografie dintr-o misiune eșuată pe satelitul Pământului. Gropi cât roata de mașină, asfalt sfărâmat, capace de canal înconjurate de prăpăstii urbane. Și, desigur, explicația oficială: a nins. De parcă nu ar fi primul an în care iarna își face apariția. De parcă până acum am fi avut doar primăveri tropicale și […] The post A nins cu gropi în București. Iar acum primarii descoperă Luna first appeared on Ziarul National.
În jurul numelui Romina Gingașu s-a construit, în ultimii ani, o poveste poleită cu ascensiune, rafinament și apartenență la o lume exclusivistă. Că doar este soția moștenitorului Ferrari. „Românismele”, însă, pe care le afișează doamna Ferrari denotă altceva. Este de notorietate deja scandalul cu dosarul de proxenetism în care apare și numele Rominei Gingașu. Orice […] The post Romina Gingașu și „românismele” din sufrageria Ferrari first appeared on Ziarul National.
Blocaj la CCR pe legea pensiilor magistraților. Președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea # National.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților. Până când acest document nu este publicat în Monitorul Oficial, președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea. Deși au dat undă verde legii, magistrații CCR țin legea în stand-by pentru că nu reușesc să se pună de […] The post Blocaj la CCR pe legea pensiilor magistraților. Președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea first appeared on Ziarul National.
Premierul Ilie Bolojan a identificat, în sfârșit, marea problemă a României. Și nu e vorba de pensiile speciale care sfidează orice logică a contributivității, risipa bugetară ori de sinecurile de partid, nici măcar de cum sunt căpușate companiile de stat. Nuuu, pentru primul-ministru problema cea mai mare este că românii ies prea devreme la pensie! […] The post Bolojan is back: români, munciți până cădeți! first appeared on Ziarul National.
După sfidarea Guvernului la adresa protestelor sindicatelor polițiștilor din MAI și din Administrația Națională a Penitenciarelor și adoptarea ordonanței de urgență fără modificări, sindicaliștii au decis să treacă la un alt nivel. Aceștia au anunțat că vor protesta atât în fața sediului reprezentanței Comisiei Europene la București, cât și în fața sediului NATO din Capitală. […] The post Protestele trec la un alt nivel. Polițiștii merg peste Ursula, la Bruxelles first appeared on Ziarul National.
Bill Gates își asumă legăturile cu Epstein și le cere scuze angajaților fundației sale # National.ro
Bill Gates și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale și a abordat legăturile sale cu Jeffrey Epstein în cadrul unei întâlniri cu angajații fundației sale caritabile, relatează The Wall Street Journal. Magnatul și-a cerut scuze în fața angajaților fundației Magnatul și-ar fi cerut scuze în fața angajaților fundației, a recunoscut că a avut două relații cu […] The post Bill Gates își asumă legăturile cu Epstein și le cere scuze angajaților fundației sale first appeared on Ziarul National.
Unele țări din UE se opun cererilor de stabilire a unui canal direct de negociere cu Rusia, din cauza temerilor că Vladimir Putin va exploata orice dialog pentru a diviza Europa. Liderii europeni se plâng că sunt excluși din negocierile dintre SUA și Rusia privind viitorul Ucrainei, insistând că un război purtat pe teritoriul european […] The post Este timpul ca liderii europeni să reia discuțiile cu Rusia first appeared on Ziarul National.
Metrou către Militari Residence și Prelungirea Ghencea. Cum arată cele mai noi planuri ale Metrorex de prelungire a Magistralei M3 # National.ro
Cartierele Militari Residence și Prelungirea Ghencea ar putea fi conectate cu centrul Capitalei prin metrou. Metrorex are în pregătire extinderea către vest a rețelei de metrou din București, cu 8 noi stații și 19 km de linie nouă de metrou, a declarat Mariana Miclăuș, director general al Metrorex. Documentația aflată în pregătire împarte extinderea rețelei […] The post Metrou către Militari Residence și Prelungirea Ghencea. Cum arată cele mai noi planuri ale Metrorex de prelungire a Magistralei M3 first appeared on Ziarul National.
Pregătirile pentru Cupa Mondială din 2026 sunt marcate de tensiuni majore în Statele Unite după ce aproape 900 de milioane de dolari destinați securității orașelor gazdă au rămas blocați cu doar câteva luni înainte de startul turneului. Oficialii americani au avertizat în Congres că lipsa fondurilor și coordonarea slabă între autoritățile locale și guvernul federal […] The post Haos din ce în ce mai mare înainte de CM 2026 first appeared on Ziarul National.
Patronatele și sindicatele din CES fac praf măsurile lui Bolojan. Sunt total neconstituționale! # National.ro
Ordonanța de urgență adoptată pe șest, la ceas de seară, de Guvernul Bolojan, a primit aviz nefavorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES). Astfel, atât patronatele, cât și sindicatele și organizațiile neguvernamentale au arătat că actul normativ este vulnerabil din perspectivă constituțională, atât sub aspectul lipsei unei situații extraordinare, cât și sub aspectul afectării […] The post Patronatele și sindicatele din CES fac praf măsurile lui Bolojan. Sunt total neconstituționale! first appeared on Ziarul National.
Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină de protocol a lui Klaus Iohannis # National.ro
Mașina de protocol folosită de fostul președinte Klaus Iohannis pe vremea când era primar al Sibiului s-a vândut la licitație. Prețul de pornire a fost de numai o mie de euro. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire. Mașina, adjudecată la prețul de 9.500 […] The post Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină de protocol a lui Klaus Iohannis first appeared on Ziarul National.
