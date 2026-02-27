Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de doar 23 de ani a murit la scurt timp după ce a intrat în tură

18:00

Mașina de protocol folosită de fostul președinte Klaus Iohannis pe vremea când era primar al Sibiului s-a vândut la licitație. Prețul de pornire a fost de numai o mie de euro. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire. Mașina, adjudecată la prețul de 9.500 […]