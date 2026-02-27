Un nou mesaj RO-ALERT în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina. Ce a anunțat MApN vineri dimineață

17:00

Comisia Europeană pare că încearcă cu orice preț să ne mai taie încă un miliard de euro din PNRR. După ce a fost bifat jalonul 119, prin închiderea renegociată a termocentralelor pe cărbune la sfârșitul anului trecut, iată că, din senin, Comisia revine cu admonestări și solicitări de clarificare față de închiderile deja operate de […]