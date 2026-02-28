De ce ne temem mai mult de vaccin decât de gripă? Paradoxul care a dus la zeci de decese în România

16:00

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că partidul va face o analiză „serioasă şi responsabilă” a participării la guvernare, subliniind că social-democraţii nu rămân la putere „din inerţie” şi nu au „o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care se victimizează şi cere încredere oarbă”.