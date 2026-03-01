Recomandări MAE pentru cetățenii români din Orientul Mijlociu

17:20

Instanța supremă a respins cererea de recuzare din dosarul în care judecătoarea Ana Maria Puiu (foto) a atacat delegarea unui judecător de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ca șef al Tribunalului București. Soția celui care judecă litigiul este angajată a CSM. Marți, la ultimul termen, instanța supremă a respins declarația de abținere formulată de judecătorul Mihnea Adrian Tănase, dar și cererea de recuzare a acestuia formulată de judecătoarea Ana Maria Puiu, hotărârile fiind definiti...