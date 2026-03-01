Shakir Mukhamadullin a adus victoria pentru San Jose Sharks! Victorie cu 5-4 în faţa lui Edmonton Oilers

13:10

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a dezvăluit că George Puşcaş, noul atacant al "câinilor", nu va juca prea curând pentru formaţia din Ştefan cel Mare. Atacantul de 29 de ani vine după o pauză lungă fără meciuri, de 9 luni, ceea ce înseamnă că mai are nevoie de timp pentru a ajunge la un nivel