Cum justifică Administrația Trump atacul comun cu Israelul asupra Iranului: „Nu am avut altă opțiune”
StirileProtv.ro, 1 martie 2026 07:20
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a justificat sâmbătă atacul comun cu Israelul împotriva Iranului afirmând că a fost vorba despre o operaţiune preventivă menită să împiedice Republica Islamică să atace prima, informează EFE.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
07:50
Cinci persoane rănite în urma unui accident în lanț, în județul Iași. Printre victime se numără și un copil de un an # StirileProtv.ro
Cinci persoane, printre care și un copil de numai un an, au ajuns sâmbătă la spital, în urma unui accident în care au fost implicate 3 vehicule.
Acum 15 minute
07:40
Iranul declară 40 de zile de doliu după moartea lui Ali Khamenei. Gărzile Revoluției acuză SUA și Israel de terorism # StirileProtv.ro
Gărzile Revoluţiei iraniene au promis duminică o „pedeapsă severă” pentru „ucigaşii” liderului suprem Ali Khamenei, a cărui moarte a fost confirmată de televiziunea de stat.
07:40
Presa iraniană de stat a confirmat liderul suprem iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a fost ucis: ”A urcat la înaltele ceruri” # StirileProtv.ro
Presa iraniană de stat a confirmat, sâmbătă-noapte, că liderul suprem iranian - ayatolahul Ali Khamenei - a fost ucis într-un atac americano-israelian.
Acum o oră
07:20
Iranul intră în tranziție după moartea liderului suprem: Președintele Pezeshkian, în fruntea unui triumvirat # StirileProtv.ro
Trei înalţi responsabili, printre care preşedintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziţia în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunţat duminică unul dintre consilierii acestuia.
07:20
Haos în aviație după atacul asupra Iranului: Sute de mii de pasageri blocați, hub-urile din Dubai și Doha închise # StirileProtv.ro
Atacul Americii şi Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta, deoarece ţările din regiune şi-au închis spaţiul aerian, iar trei dintre aeroporturile cheie care leagă Europa s-au închis.
07:20
Cum justifică Administrația Trump atacul comun cu Israelul asupra Iranului: „Nu am avut altă opțiune” # StirileProtv.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a justificat sâmbătă atacul comun cu Israelul împotriva Iranului afirmând că a fost vorba despre o operaţiune preventivă menită să împiedice Republica Islamică să atace prima, informează EFE.
Acum 12 ore
22:00
A doua cea mai frumoasă plajă din lume este în Grecia. Unde se află paradisul cu nisip roz și peisaje spectaculoase. FOTO # StirileProtv.ro
O insulă spectaculoasă, celebră pentru nisipul său roz, găzduiește „a doua cea mai frumoasă plajă din lume”, relatează Express.
22:00
Ilie Bolojan, în contextul situaţiei din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, sâmbătă seară, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităţilor este siguranţa fiecărui cetăţean român.
21:50
Horoscop 1 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. E sărbătoarea primăverii și avem o stare bună, avem un gând bun, un gest de dragoste, de prietenie, de omenie față de cei din jurul nostru, să întâmpinăm cu bucurie acest anotimp.
21:40
Democraţii cer votarea unei rezoluţii care să-l împiedice pe Donald Trump să intre în război cu Iranul # StirileProtv.ro
Liderii democrați din Congresul SUA au cerut votarea rapidă a unei rezoluții care să-l împiedice pe președintele Donald Trump să intre în război cu Iranul fără aprobarea legislativului, după atacul lansat de SUA și Israel asupra Republicii Islamice.
21:00
Kaja Kallas îi convoacă pe miniştrii de externe ai UE duminică pentru a discuta despre Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a anunțat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, duminică, prin videoconferință, pentru a discuta „situația din Iran.
21:00
Alertă teroristă pe tot teritoriul Statelor Unite. Operațiuni speciale ale Secret Service. Unde se află președintele Trump # StirileProtv.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox News.
20:50
Barcelona a învins Villarreal cu 4-1, iar Lamine Yamal a reușit o triplă pentru liderul din La Liga # StirileProtv.ro
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formația Villarreal, în etapa a 26-a din La Liga. Lamine Yamal a reușit o triplă pentru catalani.
20:50
Oana Țoiu: Sute de români din Dubai și Doha au cerut sprijin consular după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Peste 500 de români din Dubai și peste 200 din Doha, între care și 20 de minori, au cerut sprijin consular după atacurile de sâmbătă din Orientul Mijlociu și suspendarea multor zboruri spre România, anunță Oana Țoiu.
20:20
Forţele Aeriene Israeliene desfăşoară cel mai amplu atac din istorie: peste 200 de aeronave lovesc 500 de ţinte în Iran # StirileProtv.ro
IDF a anunţat că peste 200 de aeronave ale Forţelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ţinte iraniene sâmbătă noaptea, în cel mai amplu atac aerian desfăşurat vreodată de forţele israeliene, anunţă Jerusalem Post.
20:20
Iranul atacă haotic țările vecine. Numeroase victime în Bahrain și pe aeroportul din Kuweit # StirileProtv.ro
Armata americană a lansat în urmă cu puțin timp un al patrulea val de atacuri asupra Iranului, vizând depozite de muniție și baze militare de pe tot cuprinsul teritoriului iranian.
20:10
Expert: Începem să vedem în Iran un ”scenariu venezuelean”. ”Totul depinde de poporul iranian” # StirileProtv.ro
Ecoul confruntării din Orientul Mijlociu se simte deja la nivel global. Despre semnificația acestui nou conflict și posibilele sale urmări ne vorbesc Cosmin Stan și invitatul său.
19:30
Mărturiile românilor aflați în Orientul Mijlociu: „N-am văzut în viața mea așa ceva. Efectiv mi s-a oprit sufletul” # StirileProtv.ro
Ai noștri, care muncesc sau sunt în vacanță în Orientul Mijlociu, trăiesc momente de cumpănă. Alertele au sunat încă de dimineață.
19:30
Europa condamnă represaliile Iranului, iar statele arabe se tem de extinderea războiului în Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Marea Britanie, Franța și Germania au condamnat loviturile de răspuns ale Iranului, în țările care au baze americane pe teritoriul lor.
19:20
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți” # StirileProtv.ro
Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă Iranul. Operațiuni militare majore sunt în curs de desfășurare. A spus-o președintele Trump, care a făcut apel pentru răsturnarea regimului de la Teheran.
19:20
Tensiuni în Orientul Mijlociu. Ursula von der Leyen convoacă pentru luni o reuniune specială a colegiului de securitate al CE # StirileProtv.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat sâmbătă că va convoca o reuniune de urgenţă a aşa-numitului "colegiu de securitate" cu comisarii europeni pentru a discuta situaţia din Iran luni, transmite EFE.
19:20
Haos pe mai multe aeroporturi. 1.500 de pasageri români afectați de anularea zborurilor către Dubai, Abu Dhabi și Tel Aviv # StirileProtv.ro
1.500 de pasageri din România sunt direct afectați de evenimentele ultimelor ore. Sâmbătă, 15 curse aeriene către și dinspre Abu Dhabi, Dubai și Tel Aviv au fost anulate.
19:10
Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu: „Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți” # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, salută sâmbătă determinarea SUA după atacurile americane și israeliene din Iran și consideră că ele oferă poporului iranian șansa de a scăpa de un regim terorist, transmite AFP.
19:10
Tensiuni în Golful Persic. Teheranul ar fi transmis mesaje de blocare a Strâmtorii Ormuz # StirileProtv.ro
Un oficial al misiunii navale Aspides a anunțat că navele au recepționat mesaje iraniene prin care se interzice traversarea Strâmtorii Ormuz.
19:10
Explozie într-o fabrică de artificii din India. Cel puțin 21 de morți și mai mulți răniți # StirileProtv.ro
O explozie care s-a produs într-o fabrică de artificii din India a ucis sâmbătă cel puțin 21 de persoane și a rănit alte opt persoane, potrivit presei locale, care citează autoritățile indiene, informează AFP.
Acum 24 ore
18:30
Piețele globale se pregătesc pentru ce e mai rău. Ce urmează după atacul declanșat de SUA și Israel asupra Iranului # StirileProtv.ro
Analiştii financiari avertizează că pieţele vor deschide săptămâna sub presiunea riscurilor geopolitice crescute, după loviturile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului.
18:20
Donald Trump, după ce Israelul a atacat Iranul cu ajutorul SUA: Scopul operațiunii este libertatea pentru Iran # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru The Washington Post, în zorii zilei de sâmbătă, că principala sa preocupare este „libertatea” poporului iranian, în contextul lansării de către SUA a unei operațiuni militare majore în Iran.
18:10
Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi ”să-şi păstreze totodată calmul”, în urma unor atacuri israeliene şi americane, relatează AFP.
17:50
Un tânăr a fost salvat după ce a rămas blocat în zăpadă, în afara Domeniului Schiabil Șureanu # StirileProtv.ro
Un tânăr de 27 de ani din municipiul Zalău a fost recuperat, sâmbătă, de jandarmii montani, după ce s-a rătăcit şi a rămas blocat în zăpadă în afara Domeniului Schiabil Şureanu, în zona cunoscută sub denumirea "Puru".
17:40
Iranul spune că nu are ”nicio intenție de a ataca” țările din Golf. Anunț despre liderul suprem Khamanei # StirileProtv.ro
Liderul suprem iranian, Ali Khamenei, este în viaţă, a anunţat sâmbătă la postul NBC ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Araghchi.
17:30
Canada asigură SUA de sprijinul său. „Iran este principala sursă de instabilitate şi de teroare în Orientul Mijlociu” # StirileProtv.ro
Premierul canadian, Mark Carney, a dat asigurări sâmbătă că Washingtonul are sprijinul Ottawa după lansarea unei operaţiuni militare americane împotriva Iranului, transmite France Presse.
17:20
Spania rămâne una dintre cele mai căutate destinații turistice din Europa și un loc tot mai popular pentru cei care aleg să trăiască în străinătate.
17:20
NATO monitorizează situația din Orientul Mijlociu după atacurile lansate de Israel și SUA asupra Iranului # StirileProtv.ro
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, relatează dpa.
16:50
Grindeanu: PSD nu are nicio obligație ”față de un premier vremelnic care se victimizează”. Analiză a rămânerii la guvernare # StirileProtv.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie şi doar dacă această guvernare produce rezultate pentru cetăţeni.
16:40
Cine este vatmanul tramvaiului deraiat din Milano. Primele ipoteze în cazul accidentului # StirileProtv.ro
Vatmanul tramvaiului deraiat vineri în Milano are 60 de ani și peste trei decenii de experiență în transportul public.
16:40
Locul din București unde uiți că ești în oraș. Găsești palmieri, orhidee și o grădină japoneză pentru un bilet de doar 15 lei # StirileProtv.ro
În București, în zona Cotroceni, există o oază de verdeață și un loc desprins parcă din altă lume. Este un refugiu de umbră și răcoare pe timp de vară și un loc numai bun de descoperit primăvara
16:30
Surse israeliene: S-a pierdut legătura cu liderul suprem Ali Khamenei. Nu există ”nicio certitudine cu privire la soarta lui” # StirileProtv.ro
Liderul suprem Ali Khamenei ar fi fost rănit sau chiar ucis în urma atacului asupra Iranului de sâmbătă dimineață, susțin surse israeliene. Informația nu a fost însă confirmată de nicio autoritate, americană sau israeliană.
16:30
„Orașul-capodoperă” din inima Europei care te face să te simți ca într-un basm. „Este diferit de orice altă destinație”. FOTO # StirileProtv.ro
Un oraș fermecător din Europa oferă vizitatorilor senzația că pășesc într-un basm și este „diferit de orice altă destinație europeană”. Mostar, mic dar plin de farmec, se află în Bosnia și Herţegovina, între Croația, Serbia și Muntenegru.
16:20
Emmanuel Macron: Teheranul nu are „altă opţiune” decât să negocieze „cu bună-credinţă” în privinţa programului nuclear # StirileProtv.ro
Emmanuel Macron a avertizat că escaladarea din Orientul Mijlociu este periculoasă și a cerut oprirea conflictului și reluarea negocierilor cu Iranul.
16:00
Congresmeni americani denunță decizia lui Trump de a ataca Iranul: ”Acte de război neautorizate de Congres” # StirileProtv.ro
Criticii lui Donald Trump denunță atacul asupra Iranului și spun că reprezintă ”acte de război neautorizate de Congres”. ”Putem sprijini mișcarea democratică și poporul iranian fără a ne trimite trupele să moară”, spune senatorul Ruben Gallego.
15:50
Rusia condamnă „atacul neprovocat" asupra Iranului. „Constituie o încălcare a principiilor dreptului internaţional” # StirileProtv.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a condamnat sâmbătă atacurile lansate mai devreme în cursul zilei asupra Iranului de SUA şi Israel, în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Abbas Araghchi.
15:50
Penelope Cruz, apariție spectaculoasă la premiera „The Bride!” din Londra. Rochia cu care a atras toate privirile. FOTO # StirileProtv.ro
Penelope Cruz a strălucit pe covorul roșu la premiera filmului The Bride! de la Londra, unde a transformat o rochie clasică într-o apariție spectaculoasă.
15:30
Spania și ONU condamnă atacurile americano-israeliene, dar și acțiunile Iranului. „Dezescaladare şi dialog” # StirileProtv.ro
Atacurile împotriva Iranului, prezentate de Israel drept „preventive”, „nu sunt conforme” cu dreptul internațional, a declarat sâmbătă ministrul norvegian de externe, făcând apel la o soluție diplomatică, a consemnat AFP.
15:30
Panica a cuprins statele din Golful Persic după atacul cu rachete iraniene: „Este ciudat să auzi așa ceva în Abu Dhabi” # StirileProtv.ro
Panica s-a răspândit sâmbătă în mai multe state din regiunea Golfului Persic și în țările vecine, după ce rachetele iraniene au provocat explozii și implementarea unor măsuri de securitate de urgență, informează sâmbătă DPA.
15:20
Ministrul Apărării: ”E primul an când vin tineri de bunăvoie în Armată”. Câți bani primesc după 4 luni de pregătire militară # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că anul acesta este pentru prima oară, după desfiinţarea stagiului militar obligatoriu, când vor fi tineri care vin în Armată de bună voie şi nu fortaţi.
15:20
Un ghid turistic a fost arestat după ce a desenat un „omuleț” pe o piramidă veche de 4.000 de ani din Egipt # StirileProtv.ro
Un ghid turistic din Egipt este acuzat că a desenat un „omuleț” pe peretele unei piramide antice, chiar în timp ce le prezenta istoria monumentului unui grup de vizitatori, relatează New York Post.
15:00
Neymar, alături de Vinicius în scandalul de rasism: I-am spus că dacă marchează din nou cu Benfica să sărbătorească la fel # StirileProtv.ro
Neymar a mărturisit că l-a sfătuit pe Vinicius să repete celebrarea sa în meciul retur din Liga Campionilor dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul de rasism cu argentinianul Gianluca Prestianni la meciul tur.
15:00
Europa, campioană mondială la consumul de tutun în rândul adolescentelor. 1,1 milioane de decese anual din cauza fumatului # StirileProtv.ro
Fetele adolescente din Europa înregistrează cea mai ridicată rată de consum de tutun din grupa lor de vârstă la nivel mondial, iar una din șapte folosește vape-uri sau țigări electronice, potrivit celor mai recente date.
14:50
Ministerul Transporturilor: Călătoriile către Israel sau statele limitrofe trebuie anulate sau reprogramate # StirileProtv.ro
Cetăţenii români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict trebuie să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară, recomandă Ministerul Transporturilor.
14:50
Pelerini români blocați în Israel, în urma izbucnirii războiului din Iran: ”Au stat până acum la noi în biserică” # StirileProtv.ro
Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflaţi în Israel, în contextul tensiunilor de securitate şi al închiderii temporare a spaţiului aerian, a anunţat, sâmbătă, Basilica.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.