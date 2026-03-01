Australia nu a participat deloc la operațiunea contra Iranului: ”Nu cred că u v-ați fi așteptat ca noi să participăm”

09:30

Cel puţin 20 de persoane au murit şi alte zeci au fost rănite vineri, după ce un avion militar de tip C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Boliviene, care transporta bancnote noi, a ieşit de pe pista aeroportului din El Alto, în apropiere de capitala administrativă La Paz, distrugând vehicule aflate în zonă, relatează AFP şi […]