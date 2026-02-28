De ce este bine să consumăm fistic cât mai des
Aktual24, 28 februarie 2026 18:10
Fisticul este unul dintre cele mai nutritive și benefice semințe pe care le putem include în alimentația zilnică. Bogat în grăsimi sănătoase, proteine, fibre și antioxidanți, acest aliment contribuie la sănătatea inimii, la controlul greutății și la buna funcționare a organismului. Consumul regulat de fistic poate reduce riscul bolilor cardiovasculare, poate îmbunătăți digestia și poate […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:40
Ucraina: Ce capacități are noua rachetă balistică FP-7, testată de producătorul rachetei „Flamingo”, parte a arsenalului dezvoltat în Ucraina # Aktual24
Compania ucraineană de apărare Fire Point continuă să atragă atenția comunității internaționale prin dezvoltarea unor tehnologii militare care pot influența semnificativ dinamica conflictului. Publicarea imaginilor cu noua rachetă balistică FP-7 a generat dezbateri, entuziasm în anumite cercuri și îngrijorare în altele, având în vedere implicațiile strategice ale unui astfel de armament. Potrivit informațiilor disponibile, testul […]
Acum 2 ore
17:10
Europa se află pe primul loc la nivel mondial în ceea ce privește consumul de tutun în rândul adolescentelor cu vârste între 13 și 15 ani # Aktual24
Adolescentele din Europa consumă tutun la rate alarmante, iar consecințele pe termen lung ar putea fi devastatoare pentru sănătatea publică. Datele arată că regiunea noastră rămâne lider mondial în consumul de produse din tutun, iar tendințele actuale sugerează că situația nu se va îmbunătăți dacă nu se iau măsuri rapide și eficiente. Aproape patru milioane […]
16:50
Impresionanta forță armată trimisă de SUA contra Iranului: două portavioane, zeci de nave, avioane invizibile F-22, avioane F-35, F-15, F-16 # Aktual24
Statele Unite au concentrat în Orientul Mijlociu o forţă militară semnificativă, formată din nave de război, avioane de luptă, sisteme de apărare şi zeci de mii de militari, ceea ce le oferă capacitatea de a susţine o operaţiune militară de durată împotriva Iranului, după lansarea atacurilor anunţate sâmbătă, relatează AFP. Preşedintele Donald Trump a declarat […]
16:40
Surpriză, două state europene condamnă dur atacul SUA asupra Iranului: ”Nu este în conformitate cu dreptul internaţional” # Aktual24
Atacurile împotriva Iranului, prezentate de Israel drept „preventive”, „nu sunt conforme” cu dreptul internaţional, a declarat sâmbătă ministrul norvegian de externe, făcând apel la o soluţie diplomatică, a consemnat AFP, citată de Agerpres. „Atacul este descris de Israel ca un atac preventiv, dar nu este în conformitate cu dreptul internaţional. Un atac preventiv presupune existenţa […]
Acum 4 ore
16:10
Grindeanu, noi atacuri la adresa USR și a lui Bolojan: ”Noi facem exact ce fac toate partidele social-democrate europene, mature din Europa” # Aktual24
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie, adăugând că este momentul să se evalueze „ce a mers bine şi ce a mers prost” în cele nouă luni de guvernare. „Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă şi fără menajamente a participării […]
15:50
Reacțiile Europei și Rusiei la atacarea regimului din Iran. Macron: ”Escaladarea trebuie să se oprească”. Lavrov: ”Atac armat neprovocat al Statelor Unite şi Israelului” # Aktual24
Lideri şi organizaţii internaţionale au reacţionat la operaţiunile militare lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului şi la riposta Teheranului asupra unor baze din Golf, exprimând îngrijorare faţă de riscul escaladării şi făcând apel la reluarea negocierilor. Premierul britanic Keir Starmer prezidează o reuniune a comitetului guvernamental de urgenţă Cobra, în timp ce Londra […]
15:40
Numărul cetățenilor americani care aleg să plece din SUA a ajuns la un nivel fără precedent. În analiza opțiunilor sunt incluse chiar și destinații mai puțin atractive în mod tradițional, cum ar fi Albania # Aktual24
În al 250-lea an de existență, migrația din Statele Unite ale Americii traversează o schimbare istorică: numărul celor care pleacă îl depășește pe cel al persoanelor care sosesc, un fenomen rar în ultimele decenii. Datele arată o migrație netă negativă, cu aproximativ 150.000 de persoane care au părăsit țara anul trecut, conform calculelor realizate de […]
15:10
Pericolul ascuns în ceaiul verde. Când băutura sănătății poate deveni un risc pentru organism # Aktual24
Ceaiul verde este adesea considerat un simbol al sănătății și longevității, promovat ca aliat în lupta cu kilogramele în plus, bolile cardiovasculare și îmbătrânirea prematură. Totuși, dincolo de reputația sa impecabilă, există situații în care consumul excesiv sau neadecvat de ceai verde poate deveni un factor de risc pentru sănătate. Pericolul nu stă neapărat în […]
14:40
Pericolul din energizante: efectele ascunse asupra inimii, creierului și sănătății metabolice # Aktual24
Energizantele au devenit un obicei zilnic pentru tot mai mulți adolescenți și adulți tineri, fiind promovate ca soluția rapidă pentru oboseală, lipsă de concentrare și performanță scăzută. În realitate, consumul frecvent ascunde riscuri medicale serioase pentru inimă, sistemul nervos și sănătatea metabolică, iar efectele pot fi mult mai periculoase decât par la prima vedere. Ce […]
Acum 6 ore
14:10
Război în Iran, Wizz Air anunță că suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman. Plus: Anunțul MAE # Aktual24
Ministrul Afacerilor Externe a anunțat că a aprobat vineri repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah. MAE transmite sâmbătă că va continua să urmărească evoluția situației de securitate din regiune și […]
13:40
Uniunea Africană (UA) a făcut apel sâmbătă la o „dezescaladare urgentă” pentru a evita „agravarea în continuare a instabilităţii globale” după ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, transmite AFP. Preşedintele Comisiei UA, Mahamoud Ali Youssouf, a îndemnat la „reţinere, dezescaladare urgentă şi dialog susţinut”, potrivit unui comunicat transmis AFP, îndemnând în […]
13:10
Tulburările de somn, oboseala cronică și dezechilibrele hormonale sunt doar câteva dintre efectele invizibile ale muncii în ture de noapte, un fenomen tot mai studiat de medicina modernă. Munca desfășurată noaptea poate părea avantajoasă pentru programul personal, însă organismul uman este construit biologic pentru activitate diurnă și odihnă nocturnă, iar devierea de la acest ritm […]
13:10
Ayatollahul și președintele Iranului, vizaţi de loviturile SUA-Israel. Iranul îndeamnă populaţia să părăsească Teheranul. Atacuri asupra bazelor americane din regiune # Aktual24
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, şi preşedintele Masoud Pezeshkian s-au numărat printre ţintele loviturilor lansate de Statele Unite şi Israel, a declarat un oficial israelian pentru presa internaţională. Autorităţile iraniene au îndemnat populaţia să părăsească Teheranul şi alte oraşe expuse riscului de atac. Potrivit oficialului israelian, citat de presa israeliană, „alte figuri de […]
13:10
Presshub: De ce a respins Înalta Curte cererea de recuzare formulată de judecătoarea Ana Maria Puiu împotriva unui coleg de la instanța supremă # Aktual24
Instanța supremă spune că un judecător este imparțial dacă analizează un dosar în care una dintre părți este angajatorul soției lui. „Bănuiala lipsei de imparțialitate trebuie să fie legitimă”, spune ÎCCJ. Judecătoarea Ana Maria Puiu a contestat la Înalta Curte de Casație și Justiție o hotărâre a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și o decizie […]
12:40
Reacția furioasă a Moscovei la atacarea Iranului: ”Pacificatorul şi-a arătat din nou faţa” # Aktual24
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a atacat sâmbătă decizia preşedintelui american Donald Trump de a lansa atacuri asupra Iranului şi a pus sub semnul întrebării capacitatea Statelor Unite de a susţine pe termen lung o confruntare, invocând diferenţa de durată istorică dintre SUA şi civilizaţia persană. „Pacificatorul şi-a arătat din nou faţa”, […]
Acum 8 ore
12:20
NASA schimbă brusc planul pentru readucerea astronauților pe Lună. Artemis III devine misiune de testare # Aktual24
NASA a anunțat vineri o schimbare bruscă a planului său pentru readucerea astronauților pe suprafața Lunii, optând pentru adăugarea unui test cu echipaj uman înainte de a încerca aselenizarea. Potrivit CNN, reprezentanții agenției spațiale au declarat că „Artemis III” – numele misiunii care fusese folosit anterior pentru a se referi la o aselenizare programată să […]
12:10
Contraatacul Iranului a eșuat: Sistemele Patriot au interceptat o parte dintre rachetele iraniene # Aktual24
Orientul Mijlociu a intrat într-o fază nouă de confruntare armată directă, după ce Statele Unite și Israelul au lansat un atac comun asupra Iranului. Ca răspuns imediat, Iranul a inițiat atacuri cu rachete asupra mai multor baze militare americane din regiunea Golfului Persic. Aceste acțiuni reprezintă o ripostă la operațiunile anunțate de președintele american Donald […]
11:40
Donald Trump, după ce a promis că va fi „președintele păcii: „Viețile unor eroi americani vor fi pierdute, dar asta se întâmplă adesea la război” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a recunoscut public că operațiunile militare împotriva Iranului ar putea implica pierderi de vieți americane, o poziție care contrazice promisiunile sale anterioare de evitare a războaielor externe. Într-o declarație oficială, citată de Reuters, Trump a avertizat că „viețile unor eroi americani pot fi pierdute și am putea avea victime — dar […]
11:40
Un video realizat cu AI postat de Casa Albă pe contul de TikTok arată un hocheist american denigrând canadienii. Sportivul a reacționat: „Nu aș spune niciodată așa ceva” # Aktual24
Hocheistul american Brady Tkachuk s-a distanțat de un videoclip al Casei Albe, realizat cu inteligența artificială, în care pare să-i denigreze pe canadieni, spunând că „nu aș spune niciodată așa ceva”. Videoclipul, marcat ca folosind inteligență artificială, a fost publicat pe contul oficial de TikTok al Casei Albe după ce SUA au învins Canada duminică […]
11:30
Contraatacul Iranului, explozii în Bahrain, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite. Teheran: ”Nu există linii roșii” # Aktual24
Explozii au fost raportate în mai multe state din regiunea Golfului, inclusiv în Bahrain, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, pe fondul escaladării conflictului după loviturile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului, în timp ce un oficial iranian a avertizat că răspunsul Teheranului nu va avea „linii roşii”, relatează Al Jazeera şi alte surse […]
11:10
Surse oficiale: Atacul american-israelian asupra Iranului va fi unul de proporții, extins pe mai multe zile și vizând căderea regimului ayatollahilor # Aktual24
Operațiunea militară coordonată a Israelului și Statelor Unite împotriva Republicii Islamice Iran, marchează o escaladare semnificativă a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Oficialii americani citați de Reuters au confirmat că operațiunea este concepută să se desfășoare pe parcursul mai multor zile, ceea ce sugerează un plan de acțiuni militare extinse, care vizează căderea regimului tiranic de […]
11:10
Administrarea de colagen menține elasticitatea pielii, dar nu oprește apariția ridurilor, spun oamenii de știință # Aktual24
Administrarea zilnică de suplimente cu colagen poate întineri pielea prin creșterea elasticității și hidratării – dar nu va opri apariția ridurilor, arată un nou studiu publicat pe Aesthetic Surgery Journal Open Forum, citat de BBC. Experții au analizat dovezile disponibile și spun că pastilele sau pudra de colagen ajută pielea dacă sunt luate în timp, […]
10:50
Statele Unite au lansat rachete de croazieră Tomahawk de pe nave militare asupra unor obiective din Iran, în cadrul unei operaţiuni desfăşurate simultan din aer şi de pe mare, au declarat oficiali americani citaţi de NBC News, în contextul unei acţiuni militare coordonate cu Israelul. Potrivit a trei oficiali americani, marina SUA a tras rachete […]
10:40
Iranul amenință cu o „ripostă zdrobitoare” după atacul comun întreprins împotriva sa de Israel și Statele Unite # Aktual24
Oficialii iranieni au declarat sâmbătă că Teheranul se pregătește pentru o ripostă în urma atacurilor combinate ale Israelului și Statelor Unite asupra Iranului. Conform declarațiilor preluate de Jerusalem Post, răspunsul „va fi zdrobitor”, semnalând escaladarea rapidă a tensiunilor regionale. Această avertizare survine după exploziile raportate în mai multe orașe iraniene, inclusiv Teheran, Qom, Isfahan, Kermanshah […]
Acum 12 ore
10:20
Activist Palestine Action arestat după ce a vandalizat statuia lui Winston Churchill de la Londra # Aktual24
Un bărbat suspectat că a vandalizat statuia lui Sir Winston Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost arestat din nou sub suspiciunea de susținere a Acțiunii Palestiniene, a declarat poliția. Ar fi prima astfel de arestare de când Înalta Curte a decis că interdicția impusă de guvern grupului în temeiul legislației antiteroriste este ilegală. […]
10:10
Mossad a lansat un canal de Telegram în limba persană, îndemnându-i pe „frații și suroriile noastre din Iran” să se revolte împotriva dictaturii ayatollahului # Aktual24
Serviciul de informații israelian, Mossad, a anunțat sâmbătă lansarea unui canal Telegram în limba persană destinat populației din Iran, într-un moment de escaladare semnificativă a tensiunilor dintre Israel și Republica Islamică. Canalul urmărește să ofere „informații sigure și actualizate” iranienilor care sunt împotriva regimului de la Teheran, în contextul loviturilor militare care au avut loc […]
10:00
Epistolă scrisă de Regina Elisabeta a II-a pe când avea 12 ani, vândută cu 25.000 de lire sterline # Aktual24
O epistolă scrisă de Regina Elisabeta a II-a în copilărie, a fost vândută la licitație de Hansons Auctioneers pentru 25.000 de lire sterline. Scrisoarea a fost adresată cameristei principale de la Royal Lodge din Windsor și include desene cu câini, cai și copii. A fost scrisă cândva între 1936 și 1940, moment în care prințesa […]
09:50
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat, într-un mesaj video publicat pe reţelele sociale, că Statele Unite au început o campanie militară în Iran, afirmând că operaţiunea are ca scop neutralizarea unor ameninţări considerate iminente la adresa securităţii americane. „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian, un […]
09:40
Trump s-a supărat pe Anthropic. „Nu avem nevoie de ea, nu o dorim și nu vom mai face afaceri cu ei!” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că va cere tuturor agențiilor federale să înceteze imediat utilizarea tehnologiei de la dezvoltatorul de inteligență artificială Anthropic, potrivit BBC. „Nu avem nevoie de ea, nu o dorim și nu vom mai face afaceri cu ei!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. Anthropic este implicată într-o […]
09:30
Cel puţin 20 de persoane au murit şi alte zeci au fost rănite vineri, după ce un avion militar de tip C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Boliviene, care transporta bancnote noi, a ieşit de pe pista aeroportului din El Alto, în apropiere de capitala administrativă La Paz, distrugând vehicule aflate în zonă, relatează AFP şi […]
09:30
Ministrul Apărării pune la punct PSD-ul: ”N-au reuşit să bage candidat la prezidenţiale nici măcar în turul doi, n-au reuşit nici împreună, nici separat să câştige Primăria Bucureşti” # Aktual24
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat vineri, la Congresul USR desfăşurat la Sibiu, că miniştrii formaţiunii „nu au obosit” şi îşi desfăşoară activitatea fără influenţe politice sau mecanisme informale de putere, subliniind că pentru fiecare decizie administrativă obţinută efortul este semnificativ mai mare decât în cazul altor portofolii guvernamentale. „Pentru cei din afara acestei […]
09:30
Bombardamentele asupra Teheranului au vizat reședințele președintelui și ayatollahului. Khomeini a scăpat, fiind mutat anterior într-o locație secretă # Aktual24
Israelul, cu sprijinul Statelor Unite, a lansat sâmbătă dimineața un atac preventiv masiv asupra Iranului, vizând peste 30 de ținte militare, nucleare și de regim, inclusiv zone rezidențiale și birouri asociate cu liderii supremi ai Iranului. Ayatollahul Ali Khamenei nu se afla în Teheran Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a confirmat operațiunea ca fiind „preventivă”, […]
09:20
USR se redefinește la congres: ”Noi revendicăm patriotismul astăzi/ Trebuie să recâştigăm limbajul patriotismului furat de AUR şi să-l redefinim/ Am lăsat ca AUR şi găştile lor să ia patriotismul, să-l murdărească, să-l transforme în ură şi în frică” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, la Congresul partidului desfăşurat la Sibiu, că formaţiunea are responsabilitatea de a combate extremismul prin rezultate concrete în administraţie şi prin exemplul propriu, afirmând că „România nu are nevoie de salvatori”, ci de muncă, reforme şi instituţii funcţionale. „Când cetăţeanul vede că se poate trăi normal, că poate […]
09:20
Forțele americane au participat, alături de aviația israeliană, la atacurile asupra Iranului, confirmă surse oficiale de la Washington # Aktual24
Statele Unite au participat la atacurile de sâmbătă dimineață asupra țintelor din Iran împreună cu forțele armate israeliene, au declarat surse oficiale americane pentru publicația The Times of Israel. Operațiunile au vizat mai multe locații strategice în Teheran și alte regiuni, ca parte a unei campanii pentru neutralizarea amenințărilor percepute la adresa securității naționale a […]
09:10
Spațiul aerian al Israelului a fost închis, după atacul preventiv asupra Iranului. Toate zborurile comerciale au fost suspendate, se așteaptă o masivă ripostă iraniană # Aktual24
Spațiul aerian al Israelului a fost închis temporar pentru toate zborurile civile, ca urmare a atacului preventiv lansat de Israel împotriva Iranului, a anunțat ministrul Transporturilor, Merav Regev. „Siguranța și securitatea pasagerilor este prioritatea principală”, a declarat oficialul, precizând că măsura rămâne valabilă „până la o nouă notificare”, potrivit Ynet. Măsuri de siguranță pentru pasageri […]
09:10
Neil Sedaka, cântărețul și compozitorul din spatele pieselor Oh! Carol, Calendar Girl și Bad Blood, precum și a multor hituri interpretate de alți artiști, inclusiv Stupid Cupid și Love Will Keep Us Together, a murit la vârsta de 86 de ani. Un reprezentant a confirmat moartea sa pentru Variety vineri, la câteva ore după ce […]
08:50
BREAKING: Israeul a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului și a declarat starea de urgență pe întreg teritoriul național # Aktual24
Israelul a lansat un „atac preventiv” împotriva Iranului, a anunțat în această dimineață ministrul israelian al apărării, Israel Katz. Oficialul a declarat totodată instituirea unei „stări speciale și permanente de urgență” pe întreg teritoriul israelian, în contextul riscului unor represalii iminente, transmite BBC. Anunțul marchează o escaladare majoră a tensiunilor dintre Israel și Iran, relații […]
08:50
România își retrage personalul neesențial de la misiunile diplomatice din Israel, pe fondul temerilor privind izbucnirea unui război în regiune # Aktual24
România a decis retragerea personalului neesențial și a membrilor de familie ai acestuia din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, al Consulatului General din Haifa și al Oficiului de Reprezentare din Ramallah, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune. Decizia a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE), care a precizat că […]
08:50
Marea Britanie, tot mai aproape de interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani. O consultare publică va analiza și alternative # Aktual24
Guvernul britanic va face încă un pas către interzicerea rețelelor de socializare pentru persoanele sub 16 ani săptămâna viitoare, odată cu lansarea unei consultări pe această temă, surse din interiorul guvernului fiind din ce în ce mai sigure că premierul Keir Starmer va susține ideea. Liz Kendall, ministrul Tehnologiei, va publica termenii de referință pentru […]
08:40
Donald Trump afirmă din nou că ar putea candida pentru al treilea mandat, după ce amenințase că va prelua controlul asupra alegerilor din noiembrie – VIDEO # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a generat controverse după ce, în timpul unui discurs susținut în statul Texas, a sugerat că nu exclude ideea unui al treilea mandat la Casa Albă. „Poate ar trebui, poate mai facem încă un mandat. Să mai facem încă unul?”, a declarat liderul american în fața susținătorilor care l-au aplaudat […]
08:10
Un avion militar bolivian încărcat cu bancnote s-a prăbușit lângă La Paz: martorii au început să fure banii, printre cadavre # Aktual24
Un avion militar de transport al Forțelor Aeriene Boliviene, un Lockheed C-130 Hercules, s-a prăbușit vineri în apropierea orașului El Alto, lângă capitala administrativă La Paz, provocând moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor zeci. Aeronava transporta bancnote nou tipărite destinate Banco Central de Bolivia în momentul în care a ieșit de pe […]
08:00
O adunare neobișnuită a atras, recent, atenția trecătorilor într-un parc din Buenos Aires, Argentina, unde mai mulți adolescenți au participat la o activitate dedicată comunității therienilor – persoane care spun că se identifică mental, spiritual sau psihologic cu animale. Spațiul urban s-a transformat pentru câteva ore într-un decor inspirat din natură, iar adolescenții au încercat […]
Acum 24 ore
23:40
Mașinăria de război a lui Vladimir Putin se află sub presiune: sancțiunile și scăderea veniturilor afectează puternic economia Rusiei # Aktual24
Pe măsură ce presiunile economice generate de sancțiunile occidentale și de scăderea veniturilor continuă să afecteze economia de război a Rusiei, regiunile industriale care au beneficiat anterior de expansiunea cheltuielilor militare încep să resimtă din ce în ce mai acut efectele negative. În Nijni Novgorod, un important centru industrial al țării, companiile locale raportează deteriorarea […]
23:40
Boala neurodegenerativă cunoscută sub numele de Alzheimer reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei moderne, afectând memoria, orientarea și independența persoanelor diagnosticate. Deși nu există încă un tratament definitiv, alimentația joacă un rol esențial în susținerea funcțiilor cognitive și în încetinirea progresiei bolii. Un stil de viață sănătos, care include nutriție echilibrată, poate […]
23:10
Amenințarea iraniană și reacția SUA: modul în care declarațiile lui Trump influențează programele de înarmare ale Teheranului # Aktual24
Președintele american Donald Trump a relansat discuțiile privind tensiunile dintre Statele Unite și Iran, sugerând posibilitatea unui atac militar și justificând această poziție prin preocupările legate de programul nuclear iranian, de dezvoltarea rachetelor balistice și de sprijinul acordat de Teheran unor grupuri militante din Orientul Mijlociu. În discursurile sale, Trump a insistat asupra faptului că […]
22:40
Condițiile de la Centrala nucleară Zaporojie, aflată sub control militar, descriu o realitate tot mai îngrijorătoare pentru siguranța nucleară globală. În interiorul complexului, personalul rus ar fi transformat unele încăperi tehnice în spații de locuit improvizate, instalând bucătării și zone de socializare într un mediu care ar trebui să fie strict controlat din punct de […]
22:10
Rusia duce o campanie cinică de presiune și șantaj asupra familiilor prizonierilor de război ucraineni, transformând suferința emoțională a rudelor într-o armă de război psihologic. Cazul Karinei Remez ilustrează un mecanism crud prin care speranța devine instrument de manipulare, iar dragostea pentru cei dispăruți este exploatată pentru a forța acte de sabotaj sau colaborare sub […]
21:40
SUA cere personalului ambasadei din Israel să plece acum dacă dorește, pe fondul amenințărilor lui Trump de a ataca Iranul. Mesajul, transmis într-un e-mail de ambasadorul Mike Huckabee și trimis misiunii SUA, îi instruia pe cei care doreau să plece „să facă acest lucru ASTĂZI”, relatează NBC News. Îndrumările au fost emise „ca măsură de […]
21:10
Iranienii analizează ceea ce se întâmplă în Venezuela pentru a anticipa următoarea mutare a lui Trump # Aktual24
Iranienii, de la cei mai înalți oficiali ai guvernului până la protestatarii care le solicită retragerea din funcție, încearcă să anticipeze următoarea mișcare a președintelui american Donald Trump, pe fondul amenințărilor tot mai explicite privind posibile atacuri ale Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă a avertizat că se vor produce „lucruri rele” dacă Teheranul […]
