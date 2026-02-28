De ce este bine să consumăm fistic cât mai des

21:10

Iranienii, de la cei mai înalți oficiali ai guvernului până la protestatarii care le solicită retragerea din funcție, încearcă să anticipeze următoarea mișcare a președintelui american Donald Trump, pe fondul amenințărilor tot mai explicite privind posibile atacuri ale Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă a avertizat că se vor produce „lucruri rele” dacă Teheranul […]