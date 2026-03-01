Explozie masivă la Teheran
Aktual24, 1 martie 2026 11:00
O explozie masivă a zguduit, duminică, Teheranul, armata israeliană declarând că vizează „inima” orașului. Explozia a trimis un nor uriaș de fum pe cer. Nu a fost imediat clar care a fost ținta, potrivit Associated Press. Explozia pare să fi avut ca centru un cartier care găzduiește sediul poliției și televiziunea de stat. Armata israeliană […]
Acum 15 minute
11:10
Oman a declarat că un petrolier din strâmtoarea strategică Ormuz a fost atacat, rănind patru marinari aflați la bord. Atacul a vizat o navă sub pavilion Palau, numită Skylight, a declarat agenția de știri Oman, administrată de stat. Agenția de știri a descris echipajul ca fiind indian și iranian. Autoritățile au acționat rapid pentru a-i […]
Acum 30 minute
11:00
O explozie masivă a zguduit, duminică, Teheranul, armata israeliană declarând că vizează „inima” orașului. Explozia a trimis un nor uriaș de fum pe cer. Nu a fost imediat clar care a fost ținta, potrivit Associated Press. Explozia pare să fi avut ca centru un cartier care găzduiește sediul poliției și televiziunea de stat. Armata israeliană […]
Acum o oră
10:40
Iranul a cerut ajutorul Rusiei în timp ce era bombardat. Răspunsul Moscovei arată că liderul de la Kremlin și-a uitat ”prietenii” # Aktual24
Ministrul iranian de Externe a apelat la Moscova în timp ce Teheranul era bombardat sâmbătă de forțele americane și israeliene, însă reacția Rusiei s-a limitat la mesaje de susținere politică și declarații de solidaritate, fără angajamente militare concrete, transmite Politico. Potrivit unui comunicat oficial rus, ministrul de Externe Serghei Lavrov i-a transmis omologului său iranian […]
10:40
Iranul anunță ce urmează după moartea ayatollahului. Trei oameni vor decide cine va fi noul conducător # Aktual24
Procesul de tranziție politică în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei va începe duminică, prin constituirea unui consiliu provizoriu de conducere, a anunțat Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, citat de AFP. Anunțul vine în contextul eliminării liderului suprem în urma loviturilor lansate de Statele Unite și Israel, eveniment care a declanșat […]
10:30
Aproximativ 500 de musulmani șiiți au luat cu asalt Consulatul SUA din orașul portuar Karachi din Pakistan, spărgând geamuri la câteva ore după uciderea ayatollahului iranian Ali Khamenei de către SUA și Israel, a anunțat poliția. Poliția și forțele paramilitare au folosit bastoane și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, a declarat Mohammad Jawad, un […]
Acum 2 ore
10:10
Iranul anunță că a lovit 27 de baze SUA din Orientul Mijlociu. Trump îi avertizează: ”O forță cum nu s-a mai văzut va lovi Iranul” # Aktual24
Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri cu rachete și drone asupra bazelor militare americane din regiune și asupra unor obiective din Israel, în cadrul operațiunilor de represalii după uciderea liderului suprem Ali Khamenei, potrivit presei de stat iraniene. Televiziunea de stat a relatat că 27 de baze americane din Orientul Mijlociu, cartierul […]
09:30
34 de zboruri anulate, 18 decolări și 16 aterizări. Lista completă, cele mai multe sunt către Tel Aviv # Aktual24
Un număr important de zboruri programate duminică pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București către destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate sau suspendate, în contextul escaladării conflictului militar din regiune, după operațiunile militare dintre Iran, Statele Unite și Israel și lansarea de atacuri cu rachete și drone în mai multe state. Potrivit programului de operare […]
Acum 4 ore
09:10
Grindeanu, tot mai nervos: ”Nu avem o obligație față de un premier vremelnic, care vedem că se victimizează” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă că partidul nu rămâne la guvernare „din inerție” și nu are obligații față de „un premier vremelnic”, subliniind că prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să acționeze ca lider al întregii coaliții și să manifeste echilibru, dialog și respect față de partenerii de guvernare. Declarațiile au fost făcute la Forumul […]
08:40
Ziua care a schimbat istoria Iranului. Explozie de bucurie la Teheran după ce a fost anunțată moartea ayatollahului # Aktual24
Atacul comun lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului sâmbăta aceasta a dus până acum la peste 200 de morţi, conform estimărilor Semilunii Roşii, în timp ce preşedintele american Donald Trump a anunţat moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, informează EFE, citată de Agerpres. Complexul de clădiri în care locuieşte Ali Khamenei a […]
08:10
Scenariile CIA, ce se va întâmpla după eliminarea ayatollahului. Puterea ar putea fi preluată de comandanți radicali din cadrul Gărzilor Revoluționare Islamice # Aktual24
Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a evaluat, în perioada premergătoare operațiunii militare lansate sâmbătă de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, că eliminarea liderului suprem Ali Khamenei nu ar garanta o schimbare de regim, existând posibilitatea ca puterea să fie preluată de figuri radicale din cadrul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), potrivit unor surse […]
07:40
Australia nu a participat deloc la operațiunea contra Iranului: ”Nu cred că u v-ați fi așteptat ca noi să participăm” # Aktual24
Ministrul australian de Externe, Penny Wong, a confirmat că Australia nu a participat și nu a fost informată în avans despre operațiunea militară majoră desfășurată de Statele Unite și Israel în Iran, în cadrul campaniei cunoscute sub numele de „Operation Epic Fury”, care a dus la eliminarea unei părți semnificative a conducerii iraniene. „Evident, nu […]
Acum 6 ore
07:10
Gardienii Revoluției promit răzbunare cruntă după uciderea ayatollahului: ”Cea mai feroce operațiune ofensivă din istorie”. Au fost eliminați și fiica, ginerele și nepoata lui Khamenei # Aktual24
Gardienii Revoluției din Iran au anunțat duminică lansarea iminentă a „celei mai feroce operațiuni ofensive din istoria” forțelor armate iraniene, îndreptată împotriva bazelor americane și a Israelului, în contextul escaladării rapide a conflictului regional declanșat de o campanie militară comună a Statelor Unite și Israelului. „Cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale […]
Acum 12 ore
23:40
Secretarul general al ONU „nu este în măsură” să confirme rapoartele privind moartea liderului suprem al Iranului # Aktual24
Secretarul general al ONU, António Guterres, s-a adresat, sâmbătă seară, Consiliului de Securitate al ONU într-o reuniune de urgență. El a spus că „nu este în măsură să confirme” rapoartele presei israeliene conform cărora liderul suprem al Iranului a fost ucis, potrivit The Guardian. Guterres a mai spus că „regretă profund” că oportunitatea pentru diplomație […]
23:40
Breaking: Ayatollahul Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în urma unui atac aerian, susțin oficialii israelieni. Președintele Trump a confirmat informația # Aktual24
Potrivit mai multor oficiali israelieni, loviturile aeriene executate în cursul zilei de sâmbătă ar fi distrus complet complexul în care se afla liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. Se pune astfel capăt unei domnii de peste trei decenii caracterizate prin represiune internă dură și confruntare externă constantă cu Statele Unite și Israel, transmite Fox News. […]
23:10
SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac major asupra Iranului, iar președintele american Donald Trump a cerut poporului iranian să „preia controlul asupra destinului său” ridicându-se împotriva conducerii islamice care a condus națiunea din 1979. După ce a asasinat mai mulți oficiali militari iranieni de rang înalt și oameni de știință din domeniul nuclear, […]
22:30
SUA: Procurorul general Pam Bondi anunță punerea sub acuzare a încă 30 de persoane care au protestat la o biserică din Minnesota # Aktual24
Procurorul general Pam Bondi a anunțat noi acuzații federale împotriva a încă 30 de persoane acuzate de încălcarea drepturilor civile în legătură cu un protest organizat în ianuarie într-o biserică din Minnesota, al cărei pastor face parte din ICE. Bondi a declarat pe rețelele de socializare că 25 de persoane sunt în arest și că […]
Acum 24 ore
22:00
Experții americani avertizează populația să se pregătească pentru lovituri cibernetice. Și FBI în alertă # Aktual24
Experții americani în securitate cibernetică avertizează că cetățenii SUA ar trebui să se pregătească pentru atacuri cibernetice lansate de Iran sau de aliații săi, ca răspuns la loviturile americane, potrivit Associated Press. În trecut, Iranul a vizat infrastructuri critice din SUA, precum porturi, stații de apă sau spitale, iar grupuri care sprijină Teheranul ar putea […]
21:40
Proteste în Grecia la comemorarea a 3 ani de la tragedia feroviară de la Tempe. „Nu a fost un accident, a fost o crimă” # Aktual24
Zeci de mii de greci au adunat sâmbătă la Atena și în alte orașe pentru a comemora accidentul feroviar din 2023, cel mai grav dezastru feroviar din istorie, cerând dreptate înaintea unui proces penal care urmează să înceapă luna viitoare, potrivit Kathimerini. Trenurile și feriboturile s-au oprit, iar transportul urban a fost perturbat, deoarece muncitorii […]
21:20
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Afaceri Externe prin videoconferință, duminică, pentru a discuta situația din Iran. De asemenea, Kallas a condamnat „atacurile nediscriminatorii ale regimului iranian împotriva vecinilor săi”, care ar putea duce la un război mai amplu în regiune. Tot duminică, se vor reuni de […]
21:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarant că loviturile aeriene au distrus complexul ayatollahului Ali Khamenei adăugând că „toate indiciile arată că acest tiran nu mai este printre noi”, potrivit The Guardian. Acest lucru contrazice relatările anterioare ale Ministerului iranian de Externe, care susțineau că liderul suprem și președintele Iranului sunt amândoi „teferi și nevătămați”.
21:10
Modificări în statut la congresul USR: ”Condiţii de performanţă pentru filialele judeţene” # Aktual24
Uniunea Salvaţi România (USR) a adoptat, în cadrul congresului desfăşurat sâmbătă, la Sibiu, o serie de modificări la statutul partidului, fiind introduse condiţii de performanţă pentru filialele judeţene, primul criteriu de performanţă fiind rezultatele alegerilor locale şi naţionale. „Astfel, cei 500 de delegaţi au introdus în statut condiţii de performanţă pentru filialele judeţene, cu posibilitatea […]
21:00
Reacțiile comunității internaționale la loviturile forțelor americane și israeliene asupra Iranului # Aktual24
Forțele americane și israeliene au efectuat atacuri asupra orașelor din Iran, în cadrul a ceea ce președintele american Donald Trump a descris drept „operațiuni de luptă majore”. Trump a cerut poporului iranian să se ridice și forțelor guvernamentale să se predea în urma a ceea ce Israelul a numit un „atac preventiv”. Ca răspuns, Corpul […]
20:40
Scleroza multiplă este o boală neurologică autoimună care poate afecta sistemul nervos central, provocând o varietate de simptome ce pot apărea treptat sau brusc. Primele semne nu sunt întotdeauna evidente și pot fi ușor confundate cu alte afecțiuni, motiv pentru care recunoașterea lor timpurie este esențială. Printre cele mai frecvente manifestări se numără oboseala neobișnuită, […]
20:10
Lista liderilor iranieni uciși în primele valuri ale atacurilor SUA-Israel. Aparatul de securitate a fost decapitat # Aktual24
Mai mulți oficiali iranieni de rang înalt au fost ucişi sâmbătă în lovituri aeriene asupra Iranului, potrivit informaţiilor apărute în presa internaţională, în contextul operaţiunilor militare desfăşurate de Israel şi Statele Unite. Informaţiile indică o lovitură semnificativă asupra structurilor de informaţii ale Republicii Islamice. Potrivit Iran International, printre cei ucişi se numără: Javad Pourhossein, şeful […]
19:50
Un incendiu izbucnit sâmbătă pe insula artificială Palm Jumeirah din Dubai, în urma unei explozii auzite de martori, a rănit patru persoane, în contextul escaladării tensiunilor regionale după riposta Iranului la atacurile lansate de Statele Unite şi Israel, informează AFP. Doi martori au declarat pentru agenţia franceză că au auzit o explozie puternică, iar unul […]
19:40
Analfabetismul emoțional reprezintă incapacitatea de a recunoaște, înțelege și gestiona propriile emoții, precum și dificultatea de a interpreta corect emoțiile celorlalți. Într-o lume în care comunicarea nu mai este doar verbală, ci și emoțională, lipsa acestei competențe poate duce la relații superficiale, conflicte frecvente și sentimentul persistent de singurătate. Deși nu este o boală în […]
19:10
Rusia: Industria funerară se orientează tot mai mult către crematorii, în contextul creșterii mortalității # Aktual24
Mortalitatea din Rusia este în creștere, la fel ca industria serviciilor funerare, unul dintre puținele sectoare care continuă să se extindă constant la patru ani după ce Moscova a declanșat invazia la scară largă asupra Ucrainei, scrie TVP World. Demografia sub presiunea războiului Rata mortalității în Rusia a ajuns la 13,1 decese la 1.000 de […]
18:40
Afaceri controversate care ar fi contribuit la îmbogățirea premierului unui stat european # Aktual24
Prim-ministrul ceh Andrej Babiš este unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Europa, iar imperiul său economic se întinde mult dincolo de agricultura care i-a adus faima. De la clinici de fertilizare in vitro care au ajutat la nașterea a sute de mii de copii, la investiții în retail, sănătate și imobiliare, rețeaua […]
18:10
Fisticul este unul dintre cele mai nutritive și benefice semințe pe care le putem include în alimentația zilnică. Bogat în grăsimi sănătoase, proteine, fibre și antioxidanți, acest aliment contribuie la sănătatea inimii, la controlul greutății și la buna funcționare a organismului. Consumul regulat de fistic poate reduce riscul bolilor cardiovasculare, poate îmbunătăți digestia și poate […]
17:40
Ucraina: Ce capacități are noua rachetă balistică FP-7, testată de producătorul rachetei „Flamingo”, parte a arsenalului dezvoltat în Ucraina # Aktual24
Compania ucraineană de apărare Fire Point continuă să atragă atenția comunității internaționale prin dezvoltarea unor tehnologii militare care pot influența semnificativ dinamica conflictului. Publicarea imaginilor cu noua rachetă balistică FP-7 a generat dezbateri, entuziasm în anumite cercuri și îngrijorare în altele, având în vedere implicațiile strategice ale unui astfel de armament. Potrivit informațiilor disponibile, testul […]
17:10
Europa se află pe primul loc la nivel mondial în ceea ce privește consumul de tutun în rândul adolescentelor cu vârste între 13 și 15 ani # Aktual24
Adolescentele din Europa consumă tutun la rate alarmante, iar consecințele pe termen lung ar putea fi devastatoare pentru sănătatea publică. Datele arată că regiunea noastră rămâne lider mondial în consumul de produse din tutun, iar tendințele actuale sugerează că situația nu se va îmbunătăți dacă nu se iau măsuri rapide și eficiente. Aproape patru milioane […]
16:50
Impresionanta forță armată trimisă de SUA contra Iranului: două portavioane, zeci de nave, avioane invizibile F-22, avioane F-35, F-15, F-16 # Aktual24
Statele Unite au concentrat în Orientul Mijlociu o forţă militară semnificativă, formată din nave de război, avioane de luptă, sisteme de apărare şi zeci de mii de militari, ceea ce le oferă capacitatea de a susţine o operaţiune militară de durată împotriva Iranului, după lansarea atacurilor anunţate sâmbătă, relatează AFP. Preşedintele Donald Trump a declarat […]
16:40
Surpriză, două state europene condamnă dur atacul SUA asupra Iranului: ”Nu este în conformitate cu dreptul internaţional” # Aktual24
Atacurile împotriva Iranului, prezentate de Israel drept „preventive”, „nu sunt conforme” cu dreptul internaţional, a declarat sâmbătă ministrul norvegian de externe, făcând apel la o soluţie diplomatică, a consemnat AFP, citată de Agerpres. „Atacul este descris de Israel ca un atac preventiv, dar nu este în conformitate cu dreptul internaţional. Un atac preventiv presupune existenţa […]
16:10
Grindeanu, noi atacuri la adresa USR și a lui Bolojan: ”Noi facem exact ce fac toate partidele social-democrate europene, mature din Europa” # Aktual24
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie, adăugând că este momentul să se evalueze „ce a mers bine şi ce a mers prost” în cele nouă luni de guvernare. „Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă şi fără menajamente a participării […]
15:50
Reacțiile Europei și Rusiei la atacarea regimului din Iran. Macron: ”Escaladarea trebuie să se oprească”. Lavrov: ”Atac armat neprovocat al Statelor Unite şi Israelului” # Aktual24
Lideri şi organizaţii internaţionale au reacţionat la operaţiunile militare lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului şi la riposta Teheranului asupra unor baze din Golf, exprimând îngrijorare faţă de riscul escaladării şi făcând apel la reluarea negocierilor. Premierul britanic Keir Starmer prezidează o reuniune a comitetului guvernamental de urgenţă Cobra, în timp ce Londra […]
15:40
Numărul cetățenilor americani care aleg să plece din SUA a ajuns la un nivel fără precedent. În analiza opțiunilor sunt incluse chiar și destinații mai puțin atractive în mod tradițional, cum ar fi Albania # Aktual24
În al 250-lea an de existență, migrația din Statele Unite ale Americii traversează o schimbare istorică: numărul celor care pleacă îl depășește pe cel al persoanelor care sosesc, un fenomen rar în ultimele decenii. Datele arată o migrație netă negativă, cu aproximativ 150.000 de persoane care au părăsit țara anul trecut, conform calculelor realizate de […]
15:10
Pericolul ascuns în ceaiul verde. Când băutura sănătății poate deveni un risc pentru organism # Aktual24
Ceaiul verde este adesea considerat un simbol al sănătății și longevității, promovat ca aliat în lupta cu kilogramele în plus, bolile cardiovasculare și îmbătrânirea prematură. Totuși, dincolo de reputația sa impecabilă, există situații în care consumul excesiv sau neadecvat de ceai verde poate deveni un factor de risc pentru sănătate. Pericolul nu stă neapărat în […]
14:40
Pericolul din energizante: efectele ascunse asupra inimii, creierului și sănătății metabolice # Aktual24
Energizantele au devenit un obicei zilnic pentru tot mai mulți adolescenți și adulți tineri, fiind promovate ca soluția rapidă pentru oboseală, lipsă de concentrare și performanță scăzută. În realitate, consumul frecvent ascunde riscuri medicale serioase pentru inimă, sistemul nervos și sănătatea metabolică, iar efectele pot fi mult mai periculoase decât par la prima vedere. Ce […]
14:10
Război în Iran, Wizz Air anunță că suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman. Plus: Anunțul MAE # Aktual24
Ministrul Afacerilor Externe a anunțat că a aprobat vineri repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah. MAE transmite sâmbătă că va continua să urmărească evoluția situației de securitate din regiune și […]
13:40
Uniunea Africană (UA) a făcut apel sâmbătă la o „dezescaladare urgentă” pentru a evita „agravarea în continuare a instabilităţii globale” după ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, transmite AFP. Preşedintele Comisiei UA, Mahamoud Ali Youssouf, a îndemnat la „reţinere, dezescaladare urgentă şi dialog susţinut”, potrivit unui comunicat transmis AFP, îndemnând în […]
13:10
Tulburările de somn, oboseala cronică și dezechilibrele hormonale sunt doar câteva dintre efectele invizibile ale muncii în ture de noapte, un fenomen tot mai studiat de medicina modernă. Munca desfășurată noaptea poate părea avantajoasă pentru programul personal, însă organismul uman este construit biologic pentru activitate diurnă și odihnă nocturnă, iar devierea de la acest ritm […]
13:10
Ayatollahul și președintele Iranului, vizaţi de loviturile SUA-Israel. Iranul îndeamnă populaţia să părăsească Teheranul. Atacuri asupra bazelor americane din regiune # Aktual24
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, şi preşedintele Masoud Pezeshkian s-au numărat printre ţintele loviturilor lansate de Statele Unite şi Israel, a declarat un oficial israelian pentru presa internaţională. Autorităţile iraniene au îndemnat populaţia să părăsească Teheranul şi alte oraşe expuse riscului de atac. Potrivit oficialului israelian, citat de presa israeliană, „alte figuri de […]
13:10
Presshub: De ce a respins Înalta Curte cererea de recuzare formulată de judecătoarea Ana Maria Puiu împotriva unui coleg de la instanța supremă # Aktual24
Instanța supremă spune că un judecător este imparțial dacă analizează un dosar în care una dintre părți este angajatorul soției lui. „Bănuiala lipsei de imparțialitate trebuie să fie legitimă”, spune ÎCCJ. Judecătoarea Ana Maria Puiu a contestat la Înalta Curte de Casație și Justiție o hotărâre a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și o decizie […]
12:40
Reacția furioasă a Moscovei la atacarea Iranului: ”Pacificatorul şi-a arătat din nou faţa” # Aktual24
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a atacat sâmbătă decizia preşedintelui american Donald Trump de a lansa atacuri asupra Iranului şi a pus sub semnul întrebării capacitatea Statelor Unite de a susţine pe termen lung o confruntare, invocând diferenţa de durată istorică dintre SUA şi civilizaţia persană. „Pacificatorul şi-a arătat din nou faţa”, […]
12:20
NASA schimbă brusc planul pentru readucerea astronauților pe Lună. Artemis III devine misiune de testare # Aktual24
NASA a anunțat vineri o schimbare bruscă a planului său pentru readucerea astronauților pe suprafața Lunii, optând pentru adăugarea unui test cu echipaj uman înainte de a încerca aselenizarea. Potrivit CNN, reprezentanții agenției spațiale au declarat că „Artemis III” – numele misiunii care fusese folosit anterior pentru a se referi la o aselenizare programată să […]
12:10
Contraatacul Iranului a eșuat: Sistemele Patriot au interceptat o parte dintre rachetele iraniene # Aktual24
Orientul Mijlociu a intrat într-o fază nouă de confruntare armată directă, după ce Statele Unite și Israelul au lansat un atac comun asupra Iranului. Ca răspuns imediat, Iranul a inițiat atacuri cu rachete asupra mai multor baze militare americane din regiunea Golfului Persic. Aceste acțiuni reprezintă o ripostă la operațiunile anunțate de președintele american Donald […]
11:40
Donald Trump, după ce a promis că va fi „președintele păcii: „Viețile unor eroi americani vor fi pierdute, dar asta se întâmplă adesea la război” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a recunoscut public că operațiunile militare împotriva Iranului ar putea implica pierderi de vieți americane, o poziție care contrazice promisiunile sale anterioare de evitare a războaielor externe. Într-o declarație oficială, citată de Reuters, Trump a avertizat că „viețile unor eroi americani pot fi pierdute și am putea avea victime — dar […]
11:40
Un video realizat cu AI postat de Casa Albă pe contul de TikTok arată un hocheist american denigrând canadienii. Sportivul a reacționat: „Nu aș spune niciodată așa ceva” # Aktual24
Hocheistul american Brady Tkachuk s-a distanțat de un videoclip al Casei Albe, realizat cu inteligența artificială, în care pare să-i denigreze pe canadieni, spunând că „nu aș spune niciodată așa ceva”. Videoclipul, marcat ca folosind inteligență artificială, a fost publicat pe contul oficial de TikTok al Casei Albe după ce SUA au învins Canada duminică […]
11:30
Contraatacul Iranului, explozii în Bahrain, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite. Teheran: ”Nu există linii roșii” # Aktual24
Explozii au fost raportate în mai multe state din regiunea Golfului, inclusiv în Bahrain, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, pe fondul escaladării conflictului după loviturile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului, în timp ce un oficial iranian a avertizat că răspunsul Teheranului nu va avea „linii roşii”, relatează Al Jazeera şi alte surse […]
Ieri
11:10
Surse oficiale: Atacul american-israelian asupra Iranului va fi unul de proporții, extins pe mai multe zile și vizând căderea regimului ayatollahilor # Aktual24
Operațiunea militară coordonată a Israelului și Statelor Unite împotriva Republicii Islamice Iran, marchează o escaladare semnificativă a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Oficialii americani citați de Reuters au confirmat că operațiunea este concepută să se desfășoare pe parcursul mai multor zile, ceea ce sugerează un plan de acțiuni militare extinse, care vizează căderea regimului tiranic de […]
