Iranul a atacat și faimoasa insulă Palm Jumeirah din Dubai: ”Ploaie de rachete” – VIDEO

18:40

Prim-ministrul ceh Andrej Babiš este unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Europa, iar imperiul său economic se întinde mult dincolo de agricultura care i-a adus faima. De la clinici de fertilizare in vitro care au ajutat la nașterea a sute de mii de copii, la investiții în retail, sănătate și imobiliare, rețeaua […]