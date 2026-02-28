Khamenei este mort, anunţă Donald Trump

20:40

Ministerul român al Afacerilor Externe precizează, sâmbătă seară, în legătură cu situaţia românilor aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, că la acest moment nu sunt români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran. Potrivit MAE, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români. Oficialii ministerului informează că este prioritizată acordarea asistenţei consulare pentru minori şi pentru familiile cu copii. MAE face o serie de recomandări cetăţenilor români aflaţi în zonele de conflict.