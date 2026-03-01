Presa de stat din Iran confirmă moartea liderului suprem Ali Khamenei
News.ro, 1 martie 2026 03:50
Presa de stat iraniană a anunţat că liderul suprem al ţării, ayatollahul Ali Khamenei, a fost într-adevăr ucis în atacurile americano-israeliene, relatează The Guardian.
Acum o oră
04:10
Cine ar putea conduce Iranul după moartea liderului suprem Ali Khamenei? Trump spune că ştie cine vrea să conducă Iranul # News.ro
Presa de stat iraniană a confirmat, duminică, moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, după ce SUA şi Israelul au anunţat că acesta a fost ucis în urma atacurilor comune asupra Iranului. Nu este clar cine îl va înlocui, deoarece liderul veteran nu are un moştenitor oficial declarat. Un organism ales format din 88 de clerici de rang înalt, cunoscut sub numele de Adunarea Experţilor, va selecta următorul lider. CNN analizează câţiva dintre candidaţii la această funcţie, în opinia experţilor şi analiştilor.
03:50
Presa de stat iraniană a anunţat că liderul suprem al ţării, ayatollahul Ali Khamenei, a fost într-adevăr ucis în atacurile americano-israeliene, relatează The Guardian.
Acum 2 ore
03:40
Rude apropiate ale lui Ali Khamenei au fost ucise în atacurile americano-israeliene, afirmă presa iraniană de stat # News.ro
Fiica, nepotul, nora şi ginerele liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, au fost ucişi în atacurile SUA şi Israelului, a relatat duminică presa de stat iraniană, potrivit Reuters.
03:10
Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au anunţat că au împiedicat zeci de lansări de rachete îndreptate către Israel şi au finalizat o nouă serie de atacuri asupra sistemelor de rachete balistice şi de apărare aeriană din Iran, informează BBC.
03:00
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, care ar fi fost ucis sâmbătă în atacurile americano-israeliene, a fost un duşman declarat al Occidentului, zdrobind opoziţia internă şi sprijinind forţele aliate din întreaga regiune, în speranţa de a face ca ţara sa să fie respectată şi temută, relatează Reuters.
Acum 4 ore
02:20
Aproape 350 de rachete şi drone au fost lansate de Iran asupra teritoriului Emiratelor Arabe Unite. Ministerul Apărării afirmă că le-a interceptat pe majoritatea. Incendiu în portul Jebel Ali, în urma unei interceptări # News.ro
Emiratele Arabe Unite au declarat într-un comunicat că au interceptat marea majoritate a celor 137 de rachete şi 209 drone lansate asupra teritoriului său de către Iran în orele care au urmat după ce SUA şi Israelul au declanşat un război pentru schimbarea regimului în Republica Islamică, relatează Reuters.
02:00
Abu Dhabi Airports a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-o postare pe X, că un incident care a avut loc la Aeroportul Internaţional Zayed s-a soldat cu un mort şi şapte răniţi.
01:30
Patru persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete iraniene asupra Aeroportului Internaţional din Dubai # News.ro
Aeroportul internaţional din Dubai a suferit pagube în timpul unui atac iranian nocturn asupra unor obiective din statele arabe din Golf, au declarat duminică dimineaţa surse din domeniul aviaţiei, iar autorităţile au anunţat că patru persoane au fost rănite, relatează Reuters.
01:10
Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului şah al Iranului, reacţionează cu prudenţă la informaţiile despre moartea ayatollahului Ali Khamenei: „Acesta marchează începutul marii noastre sărbători naţionale, dar nu este sfârşitul drumului” # News.ro
Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului, care trăieşte în exil în Statele Unite, a reacţionat cu prudenţă la anunţul preşedintelui Donald Trump despre moartea ayatollahului Ali Khamenei, subliniind că poate fi începutul unei noi epoci, dar nu este sigur că rămăşiţele regimului islamic sunt dispuse să renunţe uşor la putere.
Acum 6 ore
00:40
Martori oculari au declarat pentru Reuters că iranieni din mai multe cartiere din Teheran sărbătoresc în stradă după ce Donald Trump a anunţat că liderul suprem al regimului iranian, Ali Khamenei, a fost ucis.
00:00
UPDATE - Ali Khamenei este mort, dar bombardamentele vor continua „cât timp va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul”, anunţă Donald Trump # News.ro
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social.
00:00
Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Real Oviedo, în etapa a 26-a din La Liga.
28 februarie 2026
23:50
Echipa italiană Inter Milano, condusă de Cristi Chivu, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia patronată de Dan Şucu, Genoa, în etapa a 27-a din Serie A.
23:50
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. (Vom reveni)
23:40
Douăzeci şi opt de elevi din Focşani sunt blocaţi în Dubai, alături de profesoarele care îi însoţesc, după închiderea spaţiului aerian din cauza atacurilor din Orientul Mijlociu # News.ro
Douăzeci şi opt de elevi de la un liceu din Focşani, aflaţi într-o excursie în Dubai, nu se pot întoarce acasă, după ce autorităţile din Emiratele Arabe Unite au închis spaţiul aerian, iar zborurile au fost suspendate, ca urmare a atacurilor din Orientul Mijlociu. Elevii de clasele V - XII sunt însoţiţi de două profesoare.
23:30
Atac lansat de Israel şi SUA asupra Iranului - Trump despre Khamenei: Credem că este mort. Şi mare parte din conducerea lor a dispărut # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că „o mare parte” a conducerii iraniene a fost ucisă în timpul atacurilor din Iran spunând pentru NBC News: „Oamenii care iau toate deciziile, majoritatea au dispărut”. Trump a sugerat, de asemenea, că SUA consideră credibile relatările care citează oficiali israelieni potrivit cărora liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, este mort. „Considerăm că aceasta este o informaţie corectă”, a declarat el pentru NBC, într-un interviu telefonic.
23:20
Armata israeliană anunţă că i-a ”eliminat” pe comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour, pe Ali Shamkhani, un consilier al lui Ali Khamenei, pe ministrul Apărării Aziz Nasirzadeh şi pe alţi patru oficiali de rang - FOTO # News.ro
Armata israeliană anunţă sâmbătă seara că i-a eliminat pe Ali Shamkhani, un consilier al liderului suprem ianian Ali Khamenei, şi pe comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour, relatează AFP.
23:00
Meciul Farul – CFR Cluj: Gheorghe Popescu – Două greşeli flagrante în această seară, două faulturi clare de penalti / Ajungem să scoatem echipa de pe teren, gata, la revedere # News.ro
Preşedintele clubului Farul, Gheorghe Popescu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-2, că au existat două greşeli flagrante de arbitraj şi că va ajunge să scoată echipa de pe teren.
22:50
Oana Ţoiu anunţă că va fi suplimentat numărul operatorilor de la Bucureşti, în contextul situaţiei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu: Este clar că sunt necesare resurse adiţionale, mai ales în momente sensibile/ Recomandarea ministrului # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, anunţă sâmbătă noapte că va fi suplimentat numărul operatorilor de la Bucureşti, în contextul situaţiei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu şi al numărului mare de apeluri ale românilor aflaţi în regiune, care „a depăşit numărul de colegi disponibili în misiune”. ”Este totuşi clar că sunt necesare resurse adiţionale, mai ales în momente sensibile”, afirmă Ţoiu. Ministrul recomandă românilor, dat fiind „caracterul fluid” al situaţiei, să-şi amâne călătoriile, chiar dacă în regiune sunt şi ţări cu spaţiul aerian deschis.
22:50
Armata israeliană anunţă că i-a ”eliminat” pe comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour şi pe Ali Shamkhani, un consilier al lui Ali Khamenei # News.ro
Armata israeliană anunţă sâmbătă seara că i-a eliminat pe Ali Shamkhani, un consilier al liderului suprem ianian Ali Khamenei, şi pe comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour, relatează AFP.
Acum 8 ore
22:40
Trump spune că analizează mai multe opţiuni pentru deznodământul în Iran: „Pot continua mult timp” # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că are mai multe opţiuni într-un eventual război cu Iranul, inclusiv un efort pe termen lung de a „prelua controlul”.
22:40
SUA au folosit pentru prima oară în atacurile din Iran drone explozive ”de unică folosinţă ieftine”, o tehnologie folosită în Războiul din Ucraina, anunţă CENTCOM. Niciun american nu a fost ucis în represaliile iraniene, anunţă Comandamentul # News.ro
Armata americană a anunţat sâmbătă că a folosit - pentru prima oară - în luptă dorne xplozive în atacuri în Iran, o tehnologie folosită în Războiul din Ucraina, relatează AFP.
22:30
”Treizeci de bombe” au fost lansate împotriva complexului liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, afirmă un jurnalist de la Canalul 12, cunoscut ca un apropiat al lui Netanyahu # News.ro
Aproximativ 30 de bombe au fost lansate sâmbătă împotriva complexului rezidenţial al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri desfăşurate în comun de către Israel şi Statele Unite, anunţă televiziunea israeliană Canal 12.
22:20
Echipa olandeză PSV Eindhoven, pentru care Dennis Man a marcat un gol, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Heracles Almelo.
22:10
Israelul anunţă atacuri într-o zonă industrială la Isfahan şi le cere locuitorilor să evacueze ”imediat”, după ce a anunţat un ”nou val de atacuri” în centrul Iranului, vizând lansatoare de rachetă şi sisteme de apărare aeriană # News.ro
Armata israeliană le-a cerut sâmbătă seara locuitorilor unei zone industriale, la Isfahan, un oraş important situat în centrul Iranului, să evacueze zona înaintea unor atacuri iminent, relatează AFP.
22:10
Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 29-a din Superligă.
21:50
Bolojan: Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui român. Recomand celor aflaţi în regiune să respecte instrucţiunile autorităţilor locale, să evite deplasările neesenţiale şi să-şi notifice prezenţa la consulatele României pentru a fi sprijiniţi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că prioritatea autorităţilor de la bucureşti o reprezintă siguranţa fiecărui cetăţean român şi recomandă tuturor românilor aflaţi în Orientul Mijlociu să respecte instrucţiunile autorităţilor locale, să evite deplasările care nu sunt senţiale şi să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-şi notifica prezenţa şi a primi sprijin.
21:50
Peste 200 de morţi şi 747 de răniţi în Iran, anunţă într-un prim bilanţ provizoriu Semiluna Roşie iraniană. Trei militari kuwaitieni, răniţi într-un atac vizând baza Ali Al-Salem, în care sunt staţionaţi americani # News.ro
Semiluna Roşie iraniană anunţă sâmbătă că a înregistrat cel puţin 201 morţi şi 747 de răniţi în unor unei serii de atacuri israeliene şi americane în Iran, relatează AFP.
21:40
UPDATE - Israelul şi SUA au lansat un atac preventiv asupra Iranului - Există semnale că Khamenei „nu mai este printre noi”, spune premierul israelian / Apel la iranieni să iasă în stradă # News.ro
Premierul israelian Benyamin Netanyahu a afirmat sâmbătă seară că există semnale că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ”nu mai este printre noi”, relştează The Guardian.
21:40
Premierul israelian Benyamin Netanyahu s-a adresat sâmbătă seară poporului iranian, afirmând că atacurile lansate de Israel împotriva regimului de la Teheran îi vor ajuta „să se elibereze de tiranie”, relatează BBC.
21:30
Premierul israelian Benyamin Netanyahu a afirmat sâmbătă seară că există semnale că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ”nu mai este printre noi”, relştează The Guardian.
21:30
Ministrul italian al Apărării Guido Crosetto, blocat la Dubai, împreună cu familia, în vacanţă # News.ro
Ministrul italian al Apărării Guido Crosetto era blocat sâmbătă în Dubai, în Emiratele Arabe Unite (EAU), împreună cu familia sa, după suspendarea zborurilor în urma atacurilor americane şi israeliene în Iran, dezvăluie sâmbătă o sursă apropiată Ministerului italian al Apărării, relatează AFP.
21:20
UPDATE - Olt: Traficul rutier pe Drumul Expres 12, blocat în urma unui accident rutier/ O maşină a lovit două persoane care s-ar fi aflat pe şosea/ Una dintre ele a murit, alta a fost rănită # News.ro
Poliţiştii au anunţat că traficul rutier pe Drumul Expres 12 este blocat, sâmbătă seara, pe sensul de mers către Craiova, după ce o maşină a lovit două persoane care s-ar fi aflat pe şosea. Una dintre acestea, un bărbat de 30 de ani, a murit, iar un alt tânăr a fost rănit, fiind transportat la spital.
21:20
Gardienii Revoluţiei avertizează navele, prin mesaje radio, că traversarea Strâmtorii Ormuz nu este ”autorizată”, anunţă Forţa Navală a UE # News.ro
Forţa Navală a Uniunii Europene (UE) anunţă că Gardienii iranieni ai Revoluţiei au avertizat navele, prin mesaje radio, că trecerea prin Strâmtoarea Ormuz - un punct de tranzit-cheie al comerţului mondial cu petrol - ”nu este autorizată”, relatează AFP.
21:10
Suceava: Două tinere, lovite pe trecerea pentru pietoni de un autoturism condus de un şofer de 84 de ani/ Una dintre victime, în stare gravă # News.ro
Două tinere au fost lovite de un autoturism, sâmbătă seară, pe o trecere pentru pietoni din municipiul Suceava. La volanul maşinii se afla un şofer în vârstă de 84 de ani. Una dintre femei este grav rănită în urma accidentului.
21:10
Ceaţă densă pe mai multe drumuri din cinci judeţe/ Izolat, vizibilitatea scade sub 50 de metri # News.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, sâmbătă seară, că pe mai multe drumuri din judeţele Olt, Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Buzău este ceaţă, avertizând că izolat vizibilitatea scade sub 50 de metri.
21:10
Trump şi principalii săi consilieri urmăresc ”îndeaproape” situaţia în Iran de la Mar-a-Lago, anunţă Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump şi principalii săi consilieri urmăresc ”îndeaproape”, sâmbătă, situaţia în Iran de la reşedinţa Mar-a-Lago a miliardarului în Florida, anunţă Casa Albă, în urma unor atacuri ale Statelor unite şi Israelului, relatează AFP.
21:10
Campioana Italiei, Napoli, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, echipa Hellas Verona, în etapa a 27-a din Serie A.
21:00
MLB: Fostul jucător Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor. Victimele, socrii săi # News.ro
Fostul aruncător din MLB Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată pentru uciderea socrului său şi tentativă de omor în cazul soacrei sale, în 2021, în North Lake Tahoe, California, relatează Reuters.
Acum 12 ore
20:40
MAE despre conflictul din Orientul Mijlociu: Nu sunt români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran/ Misiunile diplomatice, în contact cu aproximativ 1.000 de români/ Prioritate, minorii şi familiile cu copii # News.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe precizează, sâmbătă seară, în legătură cu situaţia românilor aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, că la acest moment nu sunt români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran. Potrivit MAE, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români. Oficialii ministerului informează că este prioritizată acordarea asistenţei consulare pentru minori şi pentru familiile cu copii. MAE face o serie de recomandări cetăţenilor români aflaţi în zonele de conflict.
20:40
Olt: Traficul rutier pe Drumul Expres 12, blocat în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme # News.ro
Poliţiştii au anunţat că traficul rutier pe Drumul Expres 12 este blocat, sâmbătă seara, pe sensul de mers către Craiova, după un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme.
20:30
Sute de români din Dubai şi Doha au cerut sprijin consular după suspendarea multor zboruri ca urmare a atacurilor din Orientul Mijlociu, anunţă Oana Ţoiu # News.ro
Peste 500 de români din Dubai şi peste 200 din Doha, între care şi 20 de minori, au cerut sprijin consular după atacurile de sâmbătă, din orientul Mijlociu şi suspendarea multor zboruri spre România, anunţă ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
20:20
Fosta aleasă trumpistă în Congres Marjorie Taylor Greene denunţă atacurile SUA în Iran şi-l atacă pe Donald Trump, pe care-l acuză de ”trădare” şi ”minciună” # News.ro
Fosta aleasă republicană în Congres Marjorie Taylor Greene, o fostă susţinătoare loială a lui Donald Trump, condamnă sâmbătă atacurile Statelor Unite în Iran drept o ”trădare” a preşedintelui republican faţă de baza sa electorală, care a votat, subliniază ea, pentru a pune capăt intervenţiilor americane în străinătate, şi-l acuză pe miliardar de faptul că ”minte” că Iranul este pe punctul să obţină armament nuclear, relatează AFP.
20:00
Forţele Aeriene Israeliene desfăşoară cel mai amplu atac din istorie: peste 200 de aeronave lovesc 500 de ţinte în Iran # News.ro
IDF a anunţat că peste 200 de aeronave ale Forţelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ţinte iraniene sâmbătă noaptea, în cel mai amplu atac aerian desfăşurat vreodată de forţele israeliene, anunţă Jerusalem Post.
19:40
Lideri democraţi din Congresul american denunţă atacurile americano-israeliene în Iran şi acuză desfăşurarea atacurilor americane fără aprobarea Legislativului, relatează The Associated Press.
19:40
Campioana Angliei, FC Liverpool, a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 5-2, gruparea londoneză West Ham United, în etapa a 28-a din Premier League.
19:40
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Villarreal, în etapa a 26-a din La Liga. Lamine Yamal a reuşit o triplă pentru catalani.
19:30
Israelul şi SUA au atacat Iranul - De la Dubai la Doha, Iranul a răspuns cu atacuri în întreaga regiune / A fost vizată cea mai mare bază americană din regiune / Explozie la hotelul Fairmont din Dubai / O rachetă a vizat baza americană de la Erbil # News.ro
După loviturile americane şi israeliene asupra Iranului, represalii iraniene au fost observate în Orientul Mijlociu, în principal asupra unor locuri care găzduiesc baze militare americane sau în state aliate ale SUA, relatează BBC.
19:30
USR introduce în statut posibilitatea ca Biroul Naţional, cu majoritate de două treimi, să poată demite conducerea unei filiale judeţene care nu îşi îndeplineşte obligaţiile / Primul criteriu de performanţă, rezultatele la alegerile locale şi naţionale # News.ro
Uniunea Salvaţi România (USR) a introdus în statutul partidului posibilitatea ca Biroul Naţional să poată demite conducerea unei filiale care nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu o majoritate de două treimi. Astfel, o filială judeţeană este evaluată în primul rând în urma rezultatelor obţinute în alegerile locale şi naţionale.
19:20
Giganţi din petrol şi gaze, precum şi case de trading, suspendă transporturile prin Strâmtoarea Ormuz după atacurile SUA asupra Iranului # News.ro
Mai mulţi armatori, companii petroliere majore şi case de trading au suspendat transporturile de ţiţei, produse rafinate şi gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului şi după ce Teheranul a anunţat închiderea navigaţiei, au declarat sâmbătă surse din piaţă, citate de Reuters.
