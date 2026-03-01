O persoană a murit şi şapte au fost rănite într-un incident la aeroportul din Abu Dhabi

19:20

Doi turişti francezi care rămăseseră blocaţi, sâmbătă după-amiază, deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei, din judeţul Cluj, au fost aduşi în siguranţă de jandarmii montani clujeni şi salvamontiştii de la Vlădeasa. După ce au fost coborâţi din peretele de stâncă, turiştii, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, au fost duşi cu autospeciala jandarmilor până la locul unde îşi parcaseră maşina.