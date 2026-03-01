Teheran: Procedura constituţională de succesiune şi analiza candidaţilor a început

21:10

Statele din Golf au condamnat dur loviturile de represalii lansate de Iran asupra teritoriilor lor, după operaţiunea militară comună americano-israeliană care a vizat lideri ai regimului de la Teheran, iar tonul declaraţiilor oficiale nu mai lasă loc de ambiguităţi: suveranitatea lor nu este negociabilă şi de aceea îşi rezervă dreptul la ripostă.