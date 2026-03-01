Andreea Bostănică, speriată la maximum de exploziile din Dubai! Influencerița se teme pentru viața ei
SpyNews, 1 martie 2026 10:20
Andreea Bostănică se numără printre persoanele publice din România care se află în Dubai. Din păcate, situația din Orientul Mijlociu a scăpat de sub control, iar românii aflați acolo nu au idee ce pot face pentru a se întoarce acasă. Iată ce mesaj a transmis Andreea Bostănică!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
10:50
Români aflați în pelerinaj, blocați în Ierusalim din cauza atacurilor iraniene! S-au adăpostit într-un buncăr # SpyNews
Conflictul dintre Israel și Iran a generat multe probleme și a dat numeroase planuri peste cap. O comunitate de români care au plecat în pelerinaj în Israel au rămas blocați în buncărul hotelului la care sunt cazați.
Acum 30 minute
10:40
Situația conflictuală din Orientul Mijlociu a escaladat! Din acest motiv, mii de români sunt blocați fie în Emirate, fie în alte țări de prin lume, iar anularea în masă a zborurilor nu le permite să ajungă acasă. Un astfel de caz este legat de românii din Zanzibar. Aceștia au primit ajutor din partea conducerii unui resort. Iată mai multe informații!
Acum o oră
10:20
Andreea Bostănică, speriată la maximum de exploziile din Dubai! Influencerița se teme pentru viața ei # SpyNews
Andreea Bostănică se numără printre persoanele publice din România care se află în Dubai. Din păcate, situația din Orientul Mijlociu a scăpat de sub control, iar românii aflați acolo nu au idee ce pot face pentru a se întoarce acasă. Iată ce mesaj a transmis Andreea Bostănică!
10:20
Final imprevizibil de săptămână, diseară, la Survivor cu multă emoție pentru cele două triburi, la Consiliul Tribal și la Duelul de eliminare! # SpyNews
Două luni de la momentul în care au lăsat în urmă confortul și au ales să facă parte din cea mai mare provocare a vieții lor. Săptămâni la rând în care au înțeles că pentru hrană și siguranță, trebuie să dea totul pe traseu. Zile de competiție în care au demonstrat că niciun joc nu e prea dificil și că nicio probă nu îi poate opri din gândul spre trofeu. O nouă săptămânăajunge la final la Survivor, în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, însă emoțiile vor atinge noi cote!
10:10
Situație cum rar mai vezi! Zeci de elevi din județul Vrancea sunt blocați în Dubai. Aceștia plecaseră în excursie cu școala, fără însă a bănui ce avea să îi lovească. Părinții acestora sunt terifiați. Iată mai multe informații!
Acum 2 ore
09:50
Noapte de groază pentru românii aflați în Dubai! Au fost treziți în miez de noapte de o alertă: “Bubuituri puternice…” # SpyNews
Românii care se află în Dubai au avut parte de o noapte care părea interminabilă. Atacurile iraniene au băgat în sperieți numeroase persoane, care de abia așteaptă să se întoarcă acasă cu bine. S-a dat alertă în miez de noapte, la Dubai!
09:30
Bogdan de la Ploiești, prins în mijlocul exploziilor din Dubai! Mesajul înfiorător transmis de manelist # SpyNews
Bogdan de la Ploiești trece prin momente cumplite! Manelistul se află în vacanță, în Dubai, însă ceea ce se voia concediul perfect s-a transformat într-un coșmar. Artistul a postat un mesaj înfiorător, direct din mijlocul exploziilor din Orient. Iată mai multe detalii!
Acum 12 ore
01:10
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma atacurilor combinate ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, potrivit declarațiilor făcute de el și de oficiali israelieni.
01:00
Situație de urgență la Aeroportul Internațional Dubai după ce o dronă iraniană a lovit terminalele seara trecută, 28 februarie seara, forțând evacuarea imediată a pasagerilor și personalului. Incidentul vine după ce un incendiu puternic a izbucnit la hotelul Fairmont The Palm, lovit de o rachetă iraniană, soldându-se cu patru răniți.
00:00
Cine a câștigat jocul de imunitate la Survivor. Lupta dintre cele două triburi a fost crâncenă # SpyNews
O nouă ediție Survivor a venit cu emoții puternice! Atât concurenții, cât și telespectatorii au trăit cu sufletul la gură fiecare moment al ediției de sâmbătă seara. În joc a fost pusă imunitate, iar ambele triburi au tras cu dinții pentru obținerea ei. Iată, totuși, cine a câștigat!
28 februarie 2026
23:30
Cătălin Vișănescu și-a prezentat iubita fiului său. Cât de fericit e fostul soț al lui Betty Salam # SpyNews
Cătălin Vișănescu trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața lui. Fostul soț al lui Betty Salam și-a prezentat fiului său iubita, iar momentul a fost unul special, plin de emoții și de bucurie.
23:00
Zodiile care primesc un mesaj important de la Univers pe 1 martie 2026. Ce trebuie să știe nativii # SpyNews
Pe 1 martie 2026, Universul le transmite un semnal special unor zodii norocoase. Acești nativi vor primi mesaje importante care le pot influența deciziile, relațiile și oportunitățile din perioada următoare.
23:00
Marina Almășan trece prin momente dificile! Ce i-a spus fiului ei, aflat în mijlocul exploziilor din Dubai # SpyNews
Numai mamă să nu fii! Marina Almășan trece prin momente grele, deoarece fiul ei, Victor, se află chiar în mijlocul exploziilor din Dubai. Jurnalista a făcut publice câteva dintre mesajele pe care le-a schimbat cu băiatul ei. Iată ce și-au spus aceștia!
22:20
Momente tensionate în echipa Faimoșilor. Naba Salem nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi după problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Vizibil afectată, concurenta a făcut o declarație sinceră, spunând că simte că este un handicap pentru echipă.
22:20
Ce vedete din România au rămas blocate în mijlocul ostilităților din Orient! Așteaptă cu înfrigurare să vadă ce fac # SpyNews
Situația tensionată din Orientul Mijlociu le-a dat bătăi de cap multor vedete din România. Numeroasele zboruri au fost anulate, iar planurile le-au fost date peste cap cât ai clipi. Nume cunoscute din țara noastră sunt, în prezent, captive peste hotare. Iată despre cine este vorba!
22:20
Situație macabră în dosarul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în propriul cabinet! Document # SpyNews
Situație sinistră, în cazul doctoriței Ștefania Szabo, găsită moartă în propriul cabinet, în urmă cu exact patru luni: fostul soț continuă procesul de divorț, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, iar judecătorii au chemat-o pe decedată la tribunal, pe 12 mai a.c.
22:20
Îndrăgita artistă de muzică populară, Elena Merișoreanu, ajunge din nou pe masa de operație! Artista a „făcut-o lată”! Spynews.ro are toate detaliile. Cu ce probleme se confruntă cântăreața, dar și care este greșeala pe care a făcut-o.
22:20
Olguța Berbec, declarații exclusive despre scandalurile în care a fost implicată în muzica populară! # SpyNews
Să fii de atâția ani pe scenă nu este deloc ușor, iar Olguța Berbec ne dezvăluie secretul longevității sale în muzica populară. Artista nu a fost ferită nici de conflicte cu alți colegi de breaslă și, în exclusivitate pentru Spynews.ro, vorbește deschis despre scandalurile prin care a trecut. Chiar dacă situația a ajuns până în instanță, Olguța Berbec spune lucrurilor pe nume.
22:20
Gabi Tamaș și Cristian Boureanu, la cuțite! Concurenții din tribul Faimoșilor și-au aruncat cuvinte grele # SpyNews
Tensiunile au atins cote maxime la Survivor! Concurenții rezistă tot mai greu în condițiile dificile ale testului din Republica Dominicană, iar înțepăturile dintre ei au început să fie tot mai frecvente. În ediția de sâmbătă seară, Gabi Tamaș și Cristian Boureanu și-au aruncat cuvinte grele. Iată mai multe detalii!
22:00
Liliana și Teo de la Mireasa au dezvăluit sexul bebelușului. Cei doi foști concurenți sunt în culmea fericirii # SpyNews
Liliana și Teo de la Mireasa trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi foști concurenți ai sezonului 11 au făcut marele anunț și au dezvăluit sexul bebelușului, spre bucuria fanilor care le-au urmărit povestea încă din timpul show-ului.
Acum 24 ore
21:40
Situația conflictuală dintre Israel și Iran a atins cote înalte! Panica s-a instaurat printre oameni și toată lumea speră ca acest coșmar să se încheie cât mai curând. În Dubai, cetățenii și turiștii au început să își facă provizii, iar Andreea Bostănică a explicat exact ce a văzut în supermarket. Iată mai multe detalii!
21:10
Faimoșii au pus tunurile pe Războinici! Gabi Tamaș, revoltat pe tribul advers. Cristian Boureanu este de acord cu el # SpyNews
Faimoșii nu se mai pot abține! Gabi Tamaș a pus tunurile pe tribul Războinicilor, iar colegul său, Cristian Boureanu, împărtășește aceeași părere cu el. La Survivor, tensiunile au escaladat, iar noi avem cele mai noi informații!
20:00
Bogdan de la Ploiești, panicat din cauza situației din Dubai! Manelistul se teme pentru viața lui: „Au fost două bubuituri mari” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești trece prin momente cumplite! Manelistul se află în Dubai, alături de familia sa. Artistul și Vanessa sunt în vacanță, însă nu s-ar fi gândit, înainte să plece, că vor apuca să trăiască astfel de clipe. Iată ce s-a întâmplat în apropiere de locul în care se află cântărețul!
19:50
Dubaiul este în flăcări! Un incendiu de proporții a izbucnit într-o zonă celebră din Emirate, iar în urma incidentului au fost raportați patru răniți. Autoritățile au confirmat că o clădire din emblematicul cartier Palm Jumeirah a fost cuprinsă de flăcări, după ce, în urmă cu ceva timp, au fost sesizate bubuituri.
19:30
Liviu Vârciu a transmis un mesaj pentru toți fanii săi! Artistul se află în Dubai, alături de soția lui. În Orientul Mijlociu, situația nu este deloc roz și atât el, cât și alte nume cunoscute din România trec prin momente tensionate din cauza conflictului de proporții dintre Israel și Iran. Iată ce a spus cântărețul!
18:20
Mărturia halucinantă a unui român aflat în mijlocul conflictului din Israel:„ Ești băgat în buncăr” # SpyNews
Apar informații din ce în ce mai tulburătoare despre situația conflictuală din Orientul Mijlociu. Un româna, aflat în Israel, a oferit o declarație cutremurătoare despre momentele de panică prin care el și alte numeroase persoane au trecut. Iată mai multe detalii!
17:50
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, captivi în Dubai! Mesajul alarmant transmis de fosta concurentă: „Ne trec toate stările” # SpyNews
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii se află în Dubai și ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-o situație tensionată. Fosta concurentă de la testul tentației a transmis un mesaj prin care a explicat cu ce se confruntă în Emirate. Iată mai multe detalii!
17:20
Mărturia cutremurătoare a tatălui asistentei din Constanța care a murit în spital: „Seara o durea în partea stângă, în zona splinei” # SpyNews
Au apărut noi detalii cutremurătoare despre cazul Alexandrei, asistenta de 23 de ani, găsită moartă în spital, chiar în timpul serviciului. Aceasta s-a stins din viață subit, nefiind cunoscute informații despre existența unor probleme medicale. Iată ce a povestit tatăl fetei!
16:50
Selly își sărbătorește ziua de naștere! Ce urare emoționantă i-a făcut iubita lui, Smaranda Știrbu # SpyNews
Selly a împlinit 25 de ani, iar Smaranda Știrbu, iubita lui, nu a lăsat evenimentul să treacă neobservat. Tânăra i-a făcut o urare emoționantă celui alături de care își trăiește viața de mulți ani.
16:00
Marina Almășan, îngrijorată pentru fiul ei! Victor se află în Abu Dhabi, acolo unde s-au semnalat explozii # SpyNews
Fiul Marinei Almășan se află în Abi Dhabi, una dintre zonele în care Iranul a dat atacul. Din acest motiv, prezentatoarea TV s-a declarat extrem de îngrijorată pentru cele întâmplate.
15:20
Influencerul care s-a bătut cu fratele lui Rareș Ion are brățară pentru monitorizare la picior! Imaginile momentului cu Adonis # SpyNews
Adonis, influencerul care s-a bătut cu fratele lui Rareș Ion, s-a afișat în mediul online cu brățara electronică pentru monitorizare la picior. Tânărul este arestat la domiciliu, în urma incidentului care a avut loc acum o săptămână.
14:40
Ramona Olaru radiază de fericire de când este într-o relație! Ce face asistenta de la Neatza în ziua ei liberă # SpyNews
Ramona Olaru și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat misterios! Asistenta de la Neatza nu și-a arătat noul iubit, dar se poate observa cu ochiul liber cât de fericită este în preajma lui. Iată ce fac amorezii în weekend!
13:50
Costel Biju a pulverizat zvonurile legate de imaginile senzuale cu el și Denisa Despa: "Nu mi se pare deplasat" # SpyNews
Costel Biju și Denisa Despa s-au filmat împreună, iar manelistul i-a sărutat mana dansatoarei. Manelistul a oferit prima reacție, după ce unii au spus în mediul online că între el și Denisa Despa ar fi ceva mai mult decât o relație de prietenie.
13:10
A început! Baze americane atacate! Informații în timp real despre conflictul din Orientul Mijlociu # SpyNews
Conflictul dintre Israel, SUA și Iran pare că nu se mai termină! Situația a scăpat de sub control, mai ales acum, după ce Iranul a atacat mai multe baze americane! Imaginile vorbesc de la sine!
12:30
Haos în traficul aerian din Orientul Mijlociu! Spații aeriene închise și zboruri anulate spre România # SpyNews
Probleme în spațiul aerian din Orientul Mijlociu. S-au închis spațiile aeriene și s-au anulat zboruri spre România, iar companiile din țara noastră își evacuează personalul din Israel. Iată ce s-a întâmplat!
12:00
Horia Brenciu și familia, blocați în Kuala Lumpur! De ce nu se pot întoarce în România: "Azi trebuia să ajung acasă..." # SpyNews
Horia Brenciu ar fi trebuit să ajungă astăzi acasă, din vacanța în care el și familia sa au fost plecați. Ei bine, ce avea să se întâmple pe drum nimeni nu putea anticipa. Familia artistului este acum blocată în Kuala Lumpur.
11:30
Războinicii au câștigat o super recompensă la piscină, însă Faimoșii au o misiune clară – să obțină Imunitatea în această seară, la Survivor! # SpyNews
Gândul că ar putea ieși din camp și să ajungă la o super petrecere, dorința de a lua o pauză de la tot ceea ce presupune cel mai dur format de televiziune și motivația de a începe etapa cu un câștig au rezultat într-o seară de neuitat, la Survivor. Faimoși vs Războinici. Aventura continuă diseară și mâine, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu ediții de senzație care vor aduce răsturnări de situație și multe limite depășite.
11:20
Bogdan de la Ploiești reacționează, după ce Florin Salam l-a acuzat că i-a oferit bani pentru a se împrieteni: "Nu suport minciuna" # SpyNews
Florin Salam susține că Bogdan de la Ploiești i-ar fi oferit o sumă de bani pentru a se împrieteni cu el. În urma acuzației aduse, BDLP a oferit prima reacție și a expus versiunea poveștii sale. Iată ce a transmis manelistul!
Ieri
10:50
Teodora Tompea se alătură familiei Antena 1, începând cu dată de 2 martie. Frumoasa jurnalistă va prezenta Observator 16. Haideți să aflăm în următoarele rânduri cine este, de fapt, Teodora Tompea și unde și-a început parcursul profesional.
10:10
În după-amiaza zilei de vineri a avut loc un accident grav, în urma căruia și-au pierdut viața două persoane. Un tramvai a deraiat și s-a izbit de o clădire, moment în care s-au înregistrat decesele, iar alte 40 de oameni au fost răniți.
09:40
E grav! Țările mari își îndeamnă cetățenii să plece din Iran și Israel! Ce state au decis asta # SpyNews
Mai multe state au emis avertismente către cetățeni, în ultimele 48 de ore, în care i-au îndemnat pe aceștia să părăsească Iranul sau Israelul. Țările care au luat această decizie nu sunt deloc puține!
27 februarie 2026
23:20
Soția lui Adrian Corduneanu a fost eliberată din închisoare. Primele declarații ale Ramonei, după ce și-a revăzut familia # SpyNews
Soția lui Adrian Corduneanu a fost eliberată din închisoare. „Diamantul roz” este în libertate de pe 9 februarie 2026, după scandalul de acum câteva luni, atunci când și interlopul a fost arestat. Bruneta a făcut primele declarații, după ce măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu cea a controlului judiciar.
22:50
Ea era Alexandra, asistenta medicală moartă la 23 de ani. Nimeni nu știa să aibă probleme de sănătate # SpyNews
O asistentă medicală a murit la 23 de ani. Alexandra s-a stins din viață în timpul turei, la un spital privat din Constanța. Nimeni nu știa să aibă probleme de sănătate, iar cu puțin timp înainte de a muri, s-a plâns de dureri de burtă.
22:10
Milano Fashion Week a început de trei zile. Printre vedetele internaționale prezente s-au numărat și vedete de la noi. Gina Chirilă, Alina Ceușan și Cristina Ștefania nu au ratat evenimentul. Iată cum s-au îmbrăcat.
22:10
Andreea Munteanu și Cristian Boureanu, la un pas de a îngropa securea războiului. De ce există, totuși, probleme în echipa Faimoșilor # SpyNews
Andreea Munteanu și Cristian Boureanu au avut un conflict, la Survivor, într-o ediție trecută. Cei doi par că au îngropat securea războiului, însă gimnastă este deranjată în continuare de atitudinea fostului politician.
22:00
Cornel Ilie, relaţie interesantă cu o domnişoară! La doi ani distanță, din nou împreună | VIDEO # SpyNews
Cât încearcă să-și țină relația departe de ochii curioșilor, tot nu le iese! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini exclusive cu Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, alături de domnișoara cu care l-am surprins și în urmă cu doi ani. Chiar dacă nu și-au asumat public povestea de iubire, umblă vorba că cei doi formează un cuplu. Iată cum au fost văzuți împreună!
22:00
Denisa Despa ne-a oferit prima reacție după ce au apărut imagini controversate cu ea și Costel Biju. De ce au dispărut imaginile din spațiul public, dar și ce spune frumoasa dansatoare despre soția artistului. Declarații exclusive!
21:40
Sebastian de la Mireasa, acuzat că îi fugeau ochii după Amalia, în timp ce se apropia de Roxana. Concurentul a lămurit zvonurile # SpyNews
Sebastian de la Mireasa a pus punct cunoașterii cu Roxana, iar mai apoi s-a arătat interesat de Amalia. Roxana a izbucnit la adresa lui. Concurentul a fost acuzat că o plăcea pe brunetă încă de când spunea că voia să o cunoască pe Roxana.
21:10
Naba Salem și-a început ziua plângând, la Survivor, din cauza problemelor de sănătate. De ce a ajuns și Gabi Tamaș la spital # SpyNews
Problemele de sănătate îi dau mari bătăi de cap Nabei Salem. Concurenta a avut nevoie de ajutorul medicilor, după ce s-a plâns de dureri îngrozitoare. Și Gabi Tamaș a avut nevoie de ajutor, în urma unei accidentări pe care la început a tratat-o ca pe ceva minor.
20:10
Florin Salam, certat în direct, de soție! Ce a scos-o din minți pe Roxana Dobre. Manelistul a izbucnit în lacrimi # SpyNews
Florin Salam a fost certat de soție, în direct, în timpul unui live pe TikTok. Manelistul a izbucnit în lacrimi, după ce Roxana Dobre i-a atras atenția asupra unui subiect sensibil pentru el. Cântărețul a pus live-ul pe pauză, după ce a fost pus la punct de soție.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.