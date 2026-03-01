Ce o mulțumește cel mai mult pe Ramona Olaru la iubitul ei! Vedeta TV, din nou în ipostaze romantice

10:20

Două luni de la momentul în care au lăsat în urmă confortul și au ales să facă parte din cea mai mare provocare a vieții lor. Săptămâni la rând în care au înțeles că pentru hrană și siguranță, trebuie să dea totul pe traseu. Zile de competiție în care au demonstrat că niciun joc nu e prea dificil și că nicio probă nu îi poate opri din gândul spre trofeu. O nouă săptămânăajunge la final la Survivor, în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, însă emoțiile vor atinge noi cote!