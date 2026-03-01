Gică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României. “Revoluţie” totală în fotbalul românesc

17:30

Deși a stat departe de gazon aproape un an, Joyskim Dawa atrage în continuare interes de la cluburi de renume din Europa. Dacă săptămâna trecută se vorbea despre un interes al celor de la Genk pentru stoper, acum, acesta se află pe radarul unui gigant din Hexagon. Olympique Lyonnais ar fi dispusă să îl transfere […] The post Transferul carierei pentru Joyskim Dawa! Unde este dorit stoperul FCSB, cu o clauză de 5 milioane de euro appeared first on Antena Sport.