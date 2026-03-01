Șefa diplomației UE: „Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului”

21:50

Semiluna Roşie iraniană a anunţat sâmbătă seara că până la ora pâna la ora 20:45 locală (17:15 GMT) a înregistrat cel puţin 201 morţi şi 747 răniţi în urma unei serii de atacuri israeliene şi americane împotriva Iranului, transmit France Presse şi EFE.