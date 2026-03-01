24 de ore fără apă în cinci comune din Botoșani

08:20

De luni, la toate punctele de trecere a frontierei cu România se va aplica sistemul de intrare/ieşire al UE, care presupune înregistrarea datelor biometrice şi de călătorie ale cetăţenilor din ţări non-comunitare care intră în Spaţiul Schengen pentru maximum 90 de zile. De luni, la toate punctele de trecere a frontierei cu România se va […] Articolul Toate punctele de frontieră din România vor aplica de luni noul sistem de intrare/ieşire al UE apare prima dată în TeleM Regional.