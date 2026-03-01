Numărul zborurilor de pe Aeroportul Otopeni anulate pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu a ajuns la 36
TeleM Iași , 1 martie 2026 13:50
Alte două zboruri au fost anulate, duminică, de pe Aeroportul Henri Coandă București, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, acestea fiind ultimele curse care mai apăreau în programul din această seară, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). În total, au fost anulate 36 de zboruri spre/dinspre Tel Aviv (21), Dubai (opt), Doha (patru), Beirut
• • •
Acum 30 minute
14:00
Diaspora iraniană sărbătoreşte uciderea lui Khamenei la Los Angeles, Atlanta şi Boston. ”Mulţumim, preşedinte Trump” # TeleM Iași
Diaspora iraniană din Los Angeles, cea mai mare diasporă iraniană din lume, sărbătoreşte, cu steaguri de dinaintea Republoicii islamice şi dansează în stradă, pe muzică, uciderea liderului Ali Khamenei în atacuri americano-israeliene, un eveniment istoric, relatează într-un reportaj AFP. Un bărbat afişa mândru mesajul "Make Iran Great Again" pe un tricou, un ecou al sloganului
14:00
Prima lună a calendarului roman, cu începutul de an la 1 martie, şi a treia în calendarele iulian şi gregorian, cu începutul de an la 1 ianuarie, este dedicată lui Mars, zeul războiului. Denumirile zonale ale lunii păstrează, de obicei, rădăcina cuvântului originar (Mart, Mărţişor, Marţiu) sau exprimă trezirea la viaţă a naturii înconjurătoare şi
Acum o oră
13:50
Numărul zborurilor de pe Aeroportul Otopeni anulate pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu a ajuns la 36 # TeleM Iași
Alte două zboruri au fost anulate, duminică, de pe Aeroportul Henri Coandă București, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, acestea fiind ultimele curse care mai apăreau în programul din această seară, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). În total, au fost anulate 36 de zboruri spre/dinspre Tel Aviv (21), Dubai (opt), Doha (patru), Beirut
13:50
Vladimir Putin descrie moartea lui Ali Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității # TeleM Iași
Liderul Rusiei descrie moartea lui Khamenei drept o „crimă cinică" care încalcă toate standardele moralității umane și ale dreptului internațional. În Rusia, Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil, care a contribuit foarte mult la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, a declarat Putin. Putin a transmis cuvinte de sinceră compasiune și
13:50
S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani informează utilizatorii că, începând de astăzi, 01 martie 2026, pentru o perioadă estimată de 24 de ore, furnizarea apei potabile este sistată ca urmare a producerii unei avarii la conducta din PHD, cu diametrul de 400 mm, care alimentează bazinul din localitatea Libertatea, pe tronsonul situat între satul Damideni și
Acum 4 ore
11:10
94 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, a informat duminică dimineaţă Dispeceratul Naţional Salvamont România. Potrivit sursei citate, 26 dintre aceste persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, una a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD, iar restul au primit acordul să fie
Acum 6 ore
09:50
Inspectorul general prof. dr. Livia Marcu a confirmat sâmbătă seară că elevii vrânceni aflați într-o deplasare privată cu scop cultural în Dubai sunt în siguranță și țin legătura cu reprezentanții Consulatului României. Spațiul aerian din regiune este afectat de conflictul Israel–Iran. În cursul zilei de sâmbătă, 28 februarie 2026, în mediul online local au circulat
09:30
Primul mare lider european care respinge atacul lui Trump în Iran: „Nu ne putem permite un nou război” # TeleM Iași
Sánchez respinge loviturile SUA și Israel asupra Iranului și cere „dezescaladare imediată": „Nu ne putem permite un alt război prelungit în Orientul Mijlociu" Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a condamnat sâmbătă atacurile aeriene lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, pe care le-a calificat drept „acțiune militară unilaterală" ce alimentează escaladarea și face ordinea internațională „mai incertă
09:30
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susțin jurnaliștii din Israel. Competiția va avea loc la vară în SUA, Canada și Mexic. Partidele naționalei iraniene urmau să se joace la Los Angeles și Seattle. Totuși, încă de sâmbătă președintele federației iraniene de fotbal a spus că „nu este probabil ca
09:20
După uciderea ayatollahului Khamenei, președintele Iranului preia conducerea temporară a țării # TeleM Iași
Pe platformele sociale au apărut imagini cu iranieni fericiți după dispariția liderului religios care a condus țara cu mână de fier timp de aproape patru decenii. Noi explozii s-au auzit în zori la Teheran, după ce președintele american Donald Trump a avertizat că bombardamentele intense și precise vor continua în pofida morții liderului religios suprem
09:20
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis, începând din 6 martie, dobânzile fiind de până la 7,10% la emisiunile în lei şi de până la 6% la cele în euro, a anunţat sâmbătă Ministerul Finanţelor, relatează Agerpres. Programul Fidelis III se va desfăşura în perioada 6-13
09:10
Un prezentator al televiziunii de stat iraniene a anunțat moartea liderului suprem al Republicii Islamice Iran. Un prezentator al televiziunii de stat iraniene a anunțat cu lacrimi în ochi moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Republicii Islamice Iran, care a condus țara timp de 36 de ani. Potrivit AFP, presa iraniană a confirmat duminică
Ieri
12:50
Operatorul aerian național TAROM a suspendat temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv, după ce autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiului aerian al Israelului. 'Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și a aeroportului internațional Ben Gurion
12:40
Armata iraniană a afirmat sâmbătă că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineții asupra Iranului, transmite dpa. Între țintele vizate s-au numărat baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană Al Salem din Kuweit, baza
11:30
Cod roșu pentru Pământ: Pragul de încălzire de 1,5°C a fost depășit timp de 12 luni consecutive # TeleM Iași
Planeta se încălzește mult mai rapid decât arătau estimările anterioare, iar mecanismele naturale care au menținut echilibrul climatic timp de milenii încep să dea semne de instabilitate. Aceasta este concluzia alarmantă a unui nou studiu publicat în revista One Earth, care avertizează că ne apropiem rapid de un prag critic. Un an întreg peste limita
09:30
Israelul a lansat sâmbătă dimineaţă ceea ce a numit un atac preventiv asupra Iranului, pe fondul incertitudinilor legate de un posibil război între Iran şi Statele Unite. Presa internaţională anunţă că la Teheran s-au auzit mai multe explozii puternice. Iranul ameninţase că, dacă va fi atacat de americani, răspunsul său îi va viza nu doar
08:20
Toate punctele de frontieră din România vor aplica de luni noul sistem de intrare/ieşire al UE # TeleM Iași
De luni, la toate punctele de trecere a frontierei cu România se va aplica sistemul de intrare/ieşire al UE, care presupune înregistrarea datelor biometrice şi de călătorie ale cetăţenilor din ţări non-comunitare care intră în Spaţiul Schengen pentru maximum 90 de zile. De luni, la toate punctele de trecere a frontierei cu România se va
08:20
Două persoane şi-au pierdut viaţa şi 40 au fost rănite la Milano, după ce un tramvai a deraiat # TeleM Iași
Cauzele accidentului nu sunt deocamdată cunoscute, dar se pare că tramvaiul circula cu o viteză exagerat de mare într-o zonă în care restricţia era de 30 de km/oră. Două persoane şi-au pierdut viaţa şi 40 au fost rănite vineri seară în centrul oraşului italian Milano, după ce un tramvai a deraiat. Un pieton în vârstă
08:20
Peste jumătate dintre angajații intervievați de o platformă de recrutare online din România declară că vor să își schimbe locul de muncă, până la finalul anului. Același sondaj arată că aproximativ 23% nu lucrează în prezent, dar vor să se angajeze. De altfel, interesul pentru locurile de muncă s-a văzut și la cel mai recent
08:10
O nouă aliniere de planete readuce în atenție spectacolele rare de pe cer. Pe 28 februarie, șase dintre vecinii cosmici ai Pământului vor putea fi observați simultan, într-un fenomen impresionant, vizibil pentru scurt timp după apus. Pe 28 februarie, o „paradă planetară" va aduce pe bolta cerească șase planete: Venus, Mercur și Saturn vor putea
08:10
Prima decizie pe care a luat-o Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă cu Inter Milano din Liga Campionilor # TeleM Iași
Curtis Jones şi Giovanni Leoni, jucătorii lui Liverpool, sunt în vizorul lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu putând încerca să obţină serviciile lor în vară, scrie site-ul Football Italia. Potrivit Corriere dello Sport şi Calciomercato.com, Inter ar putea reveni la masa negocierilor pentru mijlocaşul Curtis Jones, în mercato de vară. Numele fotbalistului englez
08:10
"Este un gest de echitate aşteptat de societate", a scris președintele Nicuşor Dan pe Facebook. Legea care modifică vârsta de ieşire din profesie şi cuantumul pensiilor magistraţilor a fost promulgată de preşedintele României, după ce a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curţii Constituţionale privind validarea reformei contestate, iniţial, de Instanţa Supremă. "Este un gest
08:00
Piaţa smartphone-urilor se pregăteşte pentru ”cel mai puternic declin din istorie” în 2026 # TeleM Iași
Analiştii avertizează că piaţa globală de smartphone-uri ar putea înregistra în 2026 cel mai sever declin de până acum, pe fondul crizei tot mai acute de cipuri de memorie, care împinge în sus preţurile dispozitivelor, transmite CNBC. Potrivit unui raport al International Data Corporation (IDC), penuria de memorii ar putea provoca o contracţie de 11%
08:00
Preşedintele SUA Donald Trump a recunoscut vineri că se confruntă cu o alegere dificilă privind modul în care va gestiona relaţia cu Iranul # TeleM Iași
Preşedintele SUA Donald Trump a recunoscut vineri că se confruntă cu o alegere dificilă privind modul în care va gestiona relaţia cu Iranul, după ce eforturile diplomatice s-au dovedit nesatisfăcătoare, relatează CNN.„Avem de luat o decizie importantă", le-a spus el susţinătorilor adunaţi în Corpus Christi, Texas, unde îşi promova agenda energetică. Trump a afirmat că
08:00
Guvernul ajustează impozitele pentru persoanele cu handicap și clădiri vechi. Guvernul a modificat grila de impozitare pentru persoane cu handicap, clădiri vechi și impozitele auto majorate.Măsurile urmăresc sprijinirea categoriilor vulnerabile și ajustarea taxelor pentru contribuabilii afectați de creșteri mari. Guvernul ajustează impozitele pentru persoanele cu handicap și clădiri vechi Reducerea impozitelor pentru clădiri vechi se
08:00
65 de medicamente sub marca Antibiotice Iași, gata să cucerească piețele externe. Compania Antibiotice Iași (ATB), controlată de Ministerul Sănătății, își accelerează expansiunea internațională, raportând pentru anul 2025 o creștere de 7,6% a veniturilor de pe piețele externe, până la 266,26 milioane lei. Exporturile au ajuns să reprezinte 40% din cifra de afaceri totală, Europa
07:50
Cea mai mare alocare din noul instrument european SAFE (Security Action for Europe) pentru finanțarea rapidă a achizițiilor de armament va fi direcționată către Varșovia – peste 43,7 miliarde de euro. Suma a fost anunțată vineri de oficialii guvernamentali, care au recunoscut că, fără acest mecanism, Polonia nu ar putea accelera modernizarea armatei într-un interval
07:50
Români se situează peste media Uniunii Europene atunci când vine vorba despre discriminarea resimțită în spațiile publice, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Cifrele indică o diferență clară între persoanele născute în străinătate și cele născute în țară în privința experiențelor de discriminare. Concret, aproximativ 10,5% dintre persoanele născute în străinătate și care
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
În această săptămână, fermierii din mai multe județe au început să primească plățile directe de la APIA. Banii intrați în conturi vizează în special schemele PD-28, pentru dosarele autorizate începând cu 19 februarie. De asemenea, agricultorii au încasat diferențele rezultate în urma recalculărilor pentru subvențiile PD-02 și PD-03, unde s-au ajustat cuantumurile pe hectar. În
13:30
Un incident grav a avut loc la Școala
13:30
Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași au intrat într-o nouă etapă, după ce constructorul desemnat a început organizarea de șantier pe amplasament. Pe teren au fost aduse deja mai multe utilaje, iar în această perioadă se desfășoară lucrări pregătitoare, inclusiv evacuarea ultimelor cantități de pământ rămase pe amplasament. Autoritățile locale spun că, odată […] Articolul Lucrările pentru Spitalul Regional de Urgență Iași au început pe amplasament apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Județul Iași a aprobat participarea la proiectul transfrontalier „Asistența medicală de urgență prespitalicească salvează vieți – PreMED” și va asigura cofinanțarea aferentă. Inițiativa este implementată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și este finanțată prin Programul „Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027”. Proiectul își propune să îmbunătățească intervențiile medicale de urgență înainte ca pacienții să ajungă […] Articolul Județul Iași se alătură proiectului transfrontalier PreMED pentru salvarea vieților apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Vești bune pentru pasagerii Aeroportului Internațional Iași! După anunțul privind extinderea operațiunilor unei companii low-cost, conducerea aeroportului confirmă deschiderea a două rute noi externe. Începând cu 20 mai, ieșenii vor putea zbura direct către Pisa și Milano – Malpensa. Noile destinații completează oferta de zboruri din sezonul estival și vin în sprijinul celor care călătoresc […] Articolul Două noi destinații din această vară de pe Aeroportul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași a obținut o finanțare europeană importantă prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul, în valoare de 13 milioane de euro, este destinat prevenirii și controlului infecțiilor asociate asistenței medicale. Investiția va permite implementarea unor măsuri moderne și eficiente în cadrul unității sanitare. Programul face parte […] Articolul Proiect de 13 milioane de euro accesat de Spitalul de Boli Infecțioase din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Proiectul Sălii Polivalente „Regina Maria” din Iași rămâne unul dintre cele mai importante obiective de investiții ale municipiului, însă lucrările nu pot începe din cauza lipsei finanțării guvernamentale. Costurile proiectului au crescut semnificativ în ultimii ani, iar termenul-limită pentru predarea către Compania Națională de Investiții este 1 ianuarie 2028. Autoritățile locale avertizează că întârzierea demarării […] Articolul Întârzieri și costuri în creștere pentru Sala Polivalentă „Regina Maria” din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Ieri, la Centrul Educațional Multifuncțional din Buhuși, a avut loc evenimentul „Omagiu la centenar”, dedicat împlinirii a 100 de ani de la nașterea academicianului Gheorghe Platon. Manifestarea a fost organizată de Primăria orașului Buhuși, în parteneriat cu mai multe instituții culturale și educaționale. Evenimentul a reunit personalități marcante ale mediului academic și cultural, alături de […] Articolul Omagiu centenar la Buhuși pentru istoricul Gheorghe Platon apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași va beneficia de o clădire nouă dedicată ambulatoriului pediatric. Consilierii județeni au aprobat recent indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție „Extinderea Structurii Spațiilor Medicale – Ambulatoriu”. Extinderea va permite desfășurarea actului medical în condiții moderne și sigure, oferind servicii de calitate […] Articolul Ambulatoriu pediatric modern la Spitalul „Sf. Maria” Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași a accesat un proiect european de 13 milioane de euro # TeleM Iași
Este cel mai mare proiect accesat de o instituție medicală din zona Moldovei și în top trei la nivel național de la deschiderea liniilor de finanțare PNRR. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” a reușit să acceseze un proiect european, finanțat prin PNRR, în valoare de 13 milioane de Euro pe linia de finanțare: […] Articolul Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași a accesat un proiect european de 13 milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Pakistanul a bombardat peste noapte ținte ale guvernului taliban în marile orașe ale Afganistanului, au declarat vineri oficiali din ambele țări, ministrul apărării din Pakistan descriind conflictul ca fiind „război deschis”, transmite Reuters. Surse din domeniul securității din Pakistan au declarat că atacurile au implicat lovituri aeriene și terestre împotriva posturilor, sediilor și depozitelor de […] Articolul Pakistanul a bombardat mai multe ținte din Afganistan apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj RO-ALERT, în contextul războiului din Ucraina # TeleM Iași
Este al patrulea avertisment transmis de autorităţile naţionale începând de miercuri seara. Locuitorii din județul Tulcea, aflați la granița cu Ucraina, au primit un nou mesaj RO-ALERT, vineri dimineața, în jurul orei 07.15, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Potrivit Agerpres, este al patrulea avertisment transmis de autorităţile naţionale începând de miercuri seara. Prin intermediu […] Articolul Locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj RO-ALERT, în contextul războiului din Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un seism mediu, cu magnitudinea ml de 4.4, a avut loc, în această seară, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Mișcarea tectonică a fost raportată la ora 19:21:51 (ora României) și s-a produs la adâncimea de 120 km. Potrivit specialiștilor INFP, cutremurul a avut loc în apropierea următoarelor […] Articolul Cutremur de peste 4 grade Richter în România apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Furt în plină zi înainte de inaugurare la un cinema din Galați. Hoțul a plecat cu echipamente de 3.000 de lei # TeleM Iași
Lovitură chiar înainte de inaugurare la fostul cinematograf Dacia din Galaţi, aflat în plin proces de modernizare. Un hoţ a reuşit să intre nestingherit şi să plece cu echipamente din camera de sunet, în valoare de trei mii de lei.Individul a fost surprins de camerele de supraveghere. Individul s-ar fi strecurat pe lângă muncitori fără […] Articolul Furt în plină zi înainte de inaugurare la un cinema din Galați. Hoțul a plecat cu echipamente de 3.000 de lei apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Nu mai este niciun obstacol pentru promulgarea şi intrarea în vigoare a noii legi. Curtea Constituţională a publicat, în Monitorul Oficial, motivarea deciziei privind reforma pensiilor magistraţilor, prin care a respins sesizarea Înaltei Curţi. Aşa că acum nu ar mai fi niciun obstacol pentru promulgarea şi intrarea în vigoare a noii legi. În motivare, CCR […] Articolul Motivarea deciziei CCR privind reforma pensiilor magistraţilor, în Monitorul Oficial apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Meteorologii avertizează că în zonă riscul de producere de noi avalanşe este mare. O avalanșă de mari dimensiuni a fost filmată joi în zona turistică Bâlea Lac, la peste 2.000 m altitudine în Munții Făgăraș, unde zăpada măsoară aproape 2 metri înălțime. Meteorologii avertizează că în zonă riscul de producere de noi avalanşe este mare, […] Articolul Avalanșă de mari dimensiuni în zona Bâlea Lac apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Trei studenți români din Iași, campioni europeni la programare: echipa de aur, membră a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ajunge în finala mondială din Dubai # TeleM Iași
România scrie istorie în unul dintre cele mai competitive domenii ale viitorului – programarea algoritmică. Echipa TheOnesWhoKnock, formată din Andrei Boacă, Alexandru Gheorghiș și Robert Andrei Popa, studenți ai Facultății de Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a cucerit medalia de aur la ICPC European Championship 2026, cea mai prestigioasă competiție internațională […] Articolul Trei studenți români din Iași, campioni europeni la programare: echipa de aur, membră a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ajunge în finala mondială din Dubai apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Anunţul a fost făcut de ministrul finanţelor pentru agenţia Bloomberg, care a spus că rezultatul indică “un semnal clar de disciplină financiară”. Bugetul de stat este pe excedent, cu aproape un miliard de lei, adică, 0,04 din PIB, arată primele date ale execuţiei bugetare pe luna ianuarie. Luna trecută, veniturile au depăşit cheltuielile bugetului de […] Articolul Luna trecută, veniturile au depăşit cheltuielile bugetului de stat apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Neamț: Focar de pestă porcină africană confirmat la o exploatație comercială din comuna Horia # TeleM Iași
La data de 25 februarie 2026, în cadrul ședinței Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Neamț, condusă de prefectul județului Neamț, domnul Adrian Bourceanu, a fost analizată situația generată de confirmarea unui focar de pestă porcină africană la exploatația S.C. TED FARM S.R.L., din localitatea Cotu Vameș, comuna Horia. Exploatația deține un efectiv de peste […] Articolul Neamț: Focar de pestă porcină africană confirmat la o exploatație comercială din comuna Horia apare prima dată în TeleM Regional.
26 februarie 2026
15:20
La Botoșani, angajații unei primării au participat astăzi la un exercițiu de adăpostire, organizat pentru a testa procedurile de protecție civilă. La auzul sirenelor, personalul a fost condus către adăposturile special amenajate, pentru a exersa modul de comportare în situații de urgență. Scopul exercițiului a fost preventiv și educativ: verificarea sistemelor de alarmare, instruirea angajaților […] Articolul Exercițiu de protecție civilă la o primărie din Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Fermierii din România vor putea primi bani pentru a cumpăra vaci și oi, prin fonduri europene. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că autoritățile au notificat deja Comisia Europeană pentru a permite achiziția de animale cu sprijin financiar. Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu de consolidare a sectoarelor zootehnice, inclusiv vaci de carne, porci […] Articolul Fermierii din România vor primi fonduri europene pentru achiziția de vaci și oi apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Astazi a avut loc semnarea contractului pentru realizarea Studiului de Prefezabilitate al Proiectului Monorail la Iași, un proiect extrem de ambitios care va conecta mai multe zone din oras precum aeroportul, parcurile industriale, spitale, capusurile studentesti si cartierele. Asociația #HaiCăSePoate din Iași, cunoscută pentru implicarea în proiecte de infrastructură, propune realizarea unui sistem de tren […] Articolul Iașul va avea un monorail apare prima dată în TeleM Regional.
