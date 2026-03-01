Grecia. Protest anti-război în fața ambasei americane din Atena
QMagazine.ro, 1 martie 2026 14:50
Peste 1.000 de demonstranți au mărșăluit către ambasadele SUA și Israelului din Atena pentru a protesta împotriva atacurilor din Iran. Manifestanții, afiliați în principal Partidului Comunist Grec, au purtat bannere și pancarte cu mesajele „Nu vă atingeți de Iran” și „Închideți baza Souda”. Sâmbătă, Grecia a întărit securitatea în baza navală Souda de pe insula […]
• • •
Acum o oră
15:00
15:00
14:50
14:50
Acum 4 ore
13:20
Furtuna perfectă. Războiul din Iran riscă să declanșeze un șoc economic la nivel mondial # QMagazine.ro
Escaladarea războiului din Iran și extinderea sa la nivel regional riscă să declanșeze un șoc economic de proporții, avertizează experții de la compania de consultanță Frames, într-o analiză succintă privind posibile efecte economice ale crizei din Orientul Mijlociu. Poziția geografică a Iranului și influența sa asupra piețelor energetice fac din această regiune un punct nevralgic […]
13:00
Alireza Arafi, lider religios în cadrul Consiliului Gardienilor, a fost numit în consiliul de conducere al Iranului, organismul însărcinat cu îndeplinirea rolului de lider suprem până când Adunarea Experților va alege un nou lider. Arafi va face parte din consiliul de conducere temporar alături de președintele Pezeshkian și de președintele Curții Supreme, Mohseni-Ejei. Clericul în […]
12:50
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat pentru postul de televiziune Sky News că două rachete au fost lansate în direcția Ciprului, unde sunt staționați mii de soldați britanici. „Nu credem că acestea au avut ca țintă Ciprul, dar, cu toate acestea, este un exemplu al amenințării reale și crescânde din partea unui regim […]
12:30
Emiratele Arabe Unite se confruntă cu o situație pe care nu au mai trăit‑o până acum: un atac coordonat lansat de Iran, cu rachete balistice și drone trimise simultan spre teritoriul național. Ministerul Apărării anunță că sistemele de apărare aeriană au reacționat prompt și eficient, reușind să neutralizeze majoritatea amenințărilor înainte ca acestea să se […]
Acum 6 ore
11:20
Dubaiul, refugiul oamenilor bogați, considerat până mai ieri unul dintre cele mai sigure locuri din Orientul Mijlociu, a traversat o noapte ca nicio alta. Zeci de drone iraniene au survolat cerul, fiind interceptate de sistemul de apărare, însă resturi din acestea au ajuns în hotelul Fairmont din insula Palm Jumeirah, lângă Burj al Arab şi […]
10:40
UPDATE Teheranul a confirmat duminică moartea ghidului suprem Ali Khamenei, ucis în operațiunea militară americano-israeliană, la care a ripostat cu lovituri asupra Israelului și mai multor țări arabe care găzduiau baze militare americane. Anunțată sâmbătă de Donald Trump, moartea lui Ali Khamanei a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană, Gardienii Revoluții promițând o „pedeapsă […]
10:30
UPDATE Teheranul a confirmat duminică moartea ghidului suprem Ali Khamenei, ucis în operațiunea militară americano-israeliană, la care a ripostat cu lovituri asupra Israelului și mai multor țări arabe care găzduiau baze militare americane. Anunțată sâmbătă de Donald Trump, moartea lui Ali Khamanei a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană, Gardienii Revoluții promițând o „pedeapsă […]
Acum 12 ore
03:00
Acum 24 ore
01:20
28 februarie 2026
22:20
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a transformat țara într-o puternică forță anti-americană și și-a extins influența militară în Orientul Mijlociu, în timp ce a înăbușit tulburările interne repetate, a fost ucis în atacuri „israeliene și americane”, a declarat sâmbătă un oficial israelian de rang înalt pentru Reuters. Agenția de presă britanică nu […]
21:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ținut un discurs televizat cu puțin timp în urmă. Netanyahu a declarat că semnele că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, „nu mai există” sunt tot mai numeroase. Premierul israelian a afirmat că în această dimineață Israelul a eliminat comandanții IRGC, înalți oficiali ai regimului iranian, înalți oficiali nucleari și […]
20:20
Premierul Mark Carney: Canada sprijină acțiunea Statelor Unite de a preveni ca regimul din Iran să amenințe și mai mult pacea și securitatea internațională # QMagazine.ro
În declarația lor comună, prim-ministrul Mark Carney și ministrul de externe Anita Anand au avertizat că situația regională rămâne volatilă și au făcut apel direct la canadienii din Iran și din statele vecine să „se adăpostească la locul lor”. „Canadienii din regiunea extinsă ar trebui să urmeze sfaturile locale și să ia toate măsurile de […]
20:00
Erdogan: Considerăm inacceptabile atacurile Iranului împotriva țărilor noastre frățești din Golf, indiferent de motiv # QMagazine.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a îndemnat lumea islamică să acționeze urgent pentru a preveni o escaladare suplimentară în Orientul Mijlociu, potrivit unor declarații publicate de agenția de știri Anadolu. Erdogan a declarat că va accelera eforturile diplomatice pentru a stabili un armistițiu și a reveni la masa negocierilor și că este „profund” îngrijorat de […]
19:30
Iranul închide Strâmtoarea Hormuz. SUA o vor deschide cu forța. Prețul petrolului ar putea exploda # QMagazine.ro
„Iranul tocmai a anunțat închiderea Strâmtorii Hormuz. Recitiți asta! Douăzeci de milioane de barili de petrol trec prin acea strâmtoare în fiecare zi. 15% din tot gazul natural lichefiat de pe pământ tranzitează acel punct de blocadă. O cincime din oferta globală de petrol se deplasează printr-un canal lat de 21 de mile în cel […]
19:20
„Iranul a lovit un aeroport civil. Nu o bază militară. Nu un aerodrom. Ci Aeroportul Internațional Kuwait. Terminalul 1”, scrie analistul Shanaka Analem Perera. Clădirea unde familiile faceau check-in pentru bagaje și copiii merg spre porțile de îmbarcare. O dronă a lovit terminalul pentru pasageri sâmbătă, 28 februarie 2026. Autoritatea pentru Aviația Civilă din Kuwait […]
19:10
„USS Gerald R. Ford, 100.000 de tone de suveranitate plutitoare cu propulsie nucleară, care transportă peste 75 de aeronave și un echipaj de 4.500 de oameni, și-a oprit transponderul și a dispărut din toate sistemele publice de urmărire de pe pământ. Cel mai avansat portavion din istoria umanității se află undeva în estul Mediteranei, iar […]
19:00
Franța, Germania și Marea Britanie au emis o declarație comună prin care cer reluarea negocierilor diplomatice și încetarea violențelor # QMagazine.ro
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer au emis o declarație comună prin care condamnă ferm atacurile Iranului asupra țărilor din regiune. Cele trei țări au solicitat încetarea violențelor, reluarea negocierilor diplomatice și au subliniat că nu au participat la acțiunile militare recente. Franța, Germania și Marea Britanie au […]
18:30
„Dubai Palm Jumeirah este în flăcări în seara asta. Literalmente! Din cea mai scumpă insulă artificială de lux construită vreodată, vizibilă din spațiu, ridicată bob cu bob de nisip timp de cincisprezece ani, la un cost de doisprezece miliarde de dolari, se vede ridicându-se un imens nor de fum dinspre hotelurile sale de lux. Rachete […]
18:00
Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că Marea Britanie nu a fost implicată în atacurile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului. Starmer a afirmat că Marea Britanie susține și este solidară cu „partenerii din regiune” care au fost vizați. „Ca parte a angajamentelor noastre față de securitatea aliaților noștri din Orientul Mijlociu, dispunem de […]
17:50
Televiziunea israeliană Channel 12 consideră, pe baza unor surse neidentificate, că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost rănit sau chiar ucis într-un atac israelian desfășurat astăzi în atacurile americano-israeliene asupra Iranului. Nu există confirmări oficiale, iar surse israeliene afirmă că atacurile au provocat daune semnificative conducerii regimului și comandamentelor militare iraniene. Kan […]
17:20
Escaladarea bruscă a tensiunilor dintre Statele Unite, Israel și Iran, după schimbul de lovituri militare din ultimele ore, a provocat reacții ferme din partea comunității internaționale. Guverne și organizații din întreaga lume cer reținere maximă, avertizând că situația riscă să degenereze într-un conflict regional de proporții. Statele lumii au reacționat cu îngrijorare profundă după ce […]
16:50
Compania Națională Aeroporturi București a activat un grup de monitorizare și intervenție operativă. Din cauza atacurilor care au avut loc sâmbătă spre şi dinspre Iran, mai multe țări din Orientul Mijlociu şi-au închis spațiul aerian. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Teodor Postelnicu, la nivelul aeroportului a fost creat un mecanism special pentru a urmări în […]
16:20
Iranul a atacat baze americane aflate pe teritoriul mai multor state din Orientul Mijlociu # QMagazine.ro
„În ultimele două ore s-a instalat un oarecare calm, dar în această dimineață au avut loc numeroase atacuri intense, inclusiv aici, în capitala Teheran, în special în cartierul Pasteur”, transmite corespondentul Al Jazeera din Iran, sâmbătă la prânz. Acesta este un loc în care se află mai multe instituții guvernamentale și militare, precum și palatul […]
Ieri
15:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții pentru transportul către casă, „în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile“. „Am încheiat acum câteva minute o discuție […]
15:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă la Giurgiu că anul 2026 a început cu dreptul, pentru că a fost înregistrat un excedent de 850 de milioane de lei, ceea ce reflectă o creștere a veniturilor, pe fondul de scădere a cheltuielilor de aproape 6% și a subliniat importanța proiectelor PNRR. „Am început cu dreptul […]
15:20
O cursă a companiei aeriene FlyDubai, cu 123 de persoane la bord, care a decolat sâmbătă dimineața, la ora 8:22, de la București cu destinația Dubai, a aterizat la Buraidah, în Arabia Saudită, a transmis Compania Națională Aeroporturi București. Până acum, companiile aeriene TAROM, Animawings, El Al și Hisky au anunțat suspendarea zborurilor programate în […]
09:00
Israelul a lansat ceea ce a numit o „lovitură preventivă” împotriva Iranului sâmbătă dimineață, potrivit ministrului apărării Israel Katz, în timp ce în toată țara a fost declarată starea de urgență. Guvernul a declarat starea de urgență anticipând represalii iraniene cu drone și rachete balistice. Știre în curs de actualizare.
00:20
00:20
27 februarie 2026
18:10
Ursula von der Leyen l-a enervat pe Emmanuel Macron. UE implementează provizoriu acordul Mercosur # QMagazine.ro
Acordul „vaci în schimbul mașinilor” (UE-Mercosur) este controversat, deoarece nu a fost încă aprobat oficial de Parlamentul European, așa cum a subliniat imediat Franța, scrie Politico. Uniunea Europeană va implementa provizoriu acordul său comercial cu blocul sud-american Mercosur, a anunțat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Anunțul a declanșat o reacție dură din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Guvernul pakistanez a declarat vineri „război deschis” autorităților talibane după o ofensivă afgană lansată în ajun la frontieră, care a determinat Islamabadul să bombardeze capitala afgană Kabul drept represalii, informează Agerpres care citează AFP, Reuters și dpa. Pakistanul a lovit în cursul nopții mai multe situri afgane în principalele orașe Kabul și Kandahar, un „răspuns […]
12:20
AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a președintelui # QMagazine.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, informează Mediafax. Documentul menționează că, „în urma apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte penale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”. „Echipa de control a verificat toate documentele referitoare la veniturile […]
10:10
Președintele Nicușor Dan a anunțat în această dimineață că a promulgat legea privind pensiile magistraților. „Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetățenilor în stat se […]
06:00
Piața florilor a înregistrat o transformare spectaculoasă în ultimii ani, devenind un sector de miliarde de lei. Pentru florarii din România, începutul lunii martie anunță vârful de vânzări. Potrivit unei analize realizată de firma de consultanță Frames, în perioada 1-8 martie se estimează că vânzările de flori vor depăși nivelul de 40 de milioane de […]
26 februarie 2026
14:10
Dezvăluire. Câte sute de mii de sesizări au primit procurorii români din SUA pentru pornografie cu copii # QMagazine.ro
Procurorul șef-adjunct al DIICOT, Claudia-Ionela Curelaru, a declarat joi că procurorii se confruntă în ultima vreme cu un număr tot mai mare de dosare care au ca obiect pornografia infantilă și a menționat că, din 2016 până în prezent, Direcția a primit 500.000 de sesizări din Statele Unite ale Americii, cu date brute despre acest […]
14:00
Cătălin Predoiu invită sindicaliștii din Poliție la o discuție după protestul acestora # QMagazine.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, va participa, joi, la o întâlnire de lucru cu sindicatele polițiștilor, ca urmare a protestului organizat marți de Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC). Întâlnirea de lucru, organizată de conducerea Ministerului de Interne, va avea loc de la ora 18:00, la sediul MAI, potrivit invitației […]
25 februarie 2026
18:10
Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Parlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, informează Mediafax. De asemenea, Sindicatul se va adresa Procurorului General al României pentru a sesiza președintele în vederea solicitării de declanșare […]
18:10
Fostul prim-ministru norvegian Thorbjorn Jagland a fost internat în spital săptămâna trecută în urma unei tentative de sinucidere, la câteva zile după ce a fost acuzat de corupție gravă legată de relația sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuz sexual asupra minorilor, potrivit unui raport media publicat marți, informează agenția Anadolu. Știrea a fost dată […]
13:20
Ciucu avertizează: Dacă vor fi pierduți acești bani, PMB se va îndrepta împotriva Primăriei Sectorului 4 și a primarului Băluță pentru recuperarea prejudiciului # QMagazine.ro
Primarul general Ciprian Ciucu, îl acuză pe primarul sectorului 4, Daniel Băluță, de o posibilă pierdere a sumei de 220.161.760 de lei (fără TVA). Potrivit lui Ciucu, această pierdere financiară consistentă ar fi generată de refuzul lui Băluță de a preda amplasamentele pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare. Într-o postare pe pagina sa de […]
12:30
OMNIASIG Vienna Insurance Group a acoperit pe parcursul anului 2025 peste 300.000 de accesări ale serviciilor medicale prin intermediul asigurării de sănătate OMNI+, asigurare de grup pentru companiile care au ales să investească în sănătatea angajaților, oferind beneficii medicale acestora și, în unele cazuri, și a membrilor de familie. Media de vârstă a persoanelor care […]
11:30
Războiul referendumurilor. Hubert Thuma cere premierului Bolojan să se exprime în legătură cu propunerea consilierului său onorific # QMagazine.ro
După ce președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat că va discuta cu primarii din județ pe tema unui referendum privind depozitarea deșeurilor din București în județ, consilierul onorific al premierului, Vlad Gheorghe, a propus organizarea unui referendum „pe o temă corectă” și anume asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan. Premierul Ilie Bolojan, întrebat ce părere […]
07:10
Suntem țara în care avem mai multe săli de jocuri de noroc decât instituții de cultură. Suntem țara în care asistăm la situația jenantă în care cuantumul pentru „plata cu ora” pentru un profesor este mai mic decât cuantumul pentru munca necalificată # QMagazine.ro
Am crezut că orice formă de exprimare în spațiul public trebuie să salveze nu numai ideile în care crezi și pe care le expui în mod argumentat, ci trebuie să garanteze și un coeficient rezonabil de optimism în plan profesional, mai ales atunci când vorbești despre educație. Probabil că mulți dintre noi, cei care nu […]
24 februarie 2026
21:30
Zelenski: Sunt sigur că morții noștri i-au spus lui Dumnezeu adevărul despre acest război # QMagazine.ro
Vă prezentăm discursul integral al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, rostit azi, la Kiev, din buncărul prezidențial unde a lucrat după 2022, cu prilejul împlinirii a patru ani de la momentul invaziei ruse în țara sa. Un discurs bine articulat, emoționant, și care pare să transmită intenția de a continua războiul cu orice preț, scrie Inpolitics. „Dragă ucraineni! […]
18:00
Consultant financiar: În 4 ani România a îndeplinit doar o treime din cerințele PNRR, iar în 6 luni va îndeplini două treimi? # QMagazine.ro
„Întrebare de 100 de puncte: Vor pleca toți miniștrii din Guvern? Sau doar unii?”, întreabă Radu Georgescu, consultant financiar și partner la CFO Network. „Ieri am văzut la TV o știre care spunea că prim-ministrul va da afară din Guvern miniștrii dacă România va pierde bani din PNRR, fonduri nerambursabile”, amintește expertul. Exemplificând cu imaginea […]
17:40
Ministerul Energiei: Pachetul 18 de sancțiuni impuse Federației Ruse au crescut prețul la motorină în România # QMagazine.ro
Într-o explicație oferită astăzi pentru creșterea prețurilor la motorină, care a atins deja 8.2 lei/l, Ministerul Energiei arată că acest fapt se datorează intrării în vigoare a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni impus de Comisia Europeană Federației Ruse. „Începând cu 21 ianuarie 2026 a fost interzisă achiziționarea, importul sau transferul în Uniune, în mod […]
14:10
După un turneu de succes în SUA, soldat cu întîlniri la cel mai înalt nivel în domeniul intelligence, turneu despre care scriam recent că pare să devoaleze o miză mai mare decît simpla preocupare pentru siguranța și ordinea public, Cătălin Predoiu adîncește misterul, arată InPolitics. Într-o postare pe X și Facebook, azi, Predoiu dă un mesaj nu […]
