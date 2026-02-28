Iranul a lovit aeroportul civil din Kuwait

14:00

Într-un comentariu pentru Q Magazine, Ruxandra Piteiu, fost judecător, arată că pentru ea, magistratura nu a fost o destinație, ci, așa cum realizează acum, a fost o stație. „Îmi amintesc vorbele unui profesor de-ai mei din facultate: magistratura este un punct bun de pornire, dar nu sta acolo prea mult! Atunci nu înțelegeam exact la […]