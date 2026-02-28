Ayatollahul Khamenei a murit
QMagazine.ro, 28 februarie 2026 22:20
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a transformat țara într-o puternică forță anti-americană și și-a extins influența militară în Orientul Mijlociu, în timp ce a înăbușit tulburările interne repetate, a fost ucis în atacuri „israeliene și americane”, a declarat sâmbătă un oficial israelian de rang înalt pentru Reuters. Agenția de presă britanică nu […]
• • •
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
Acum o oră
21:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ținut un discurs televizat cu puțin timp în urmă. Netanyahu a declarat că semnele că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, „nu mai există” sunt tot mai numeroase. Premierul israelian a afirmat că în această dimineață Israelul a eliminat comandanții IRGC, înalți oficiali ai regimului iranian, înalți oficiali nucleari și […]
Acum 4 ore
20:20
Premierul Mark Carney: Canada sprijină acțiunea Statelor Unite de a preveni ca regimul din Iran să amenințe și mai mult pacea și securitatea internațională # QMagazine.ro
În declarația lor comună, prim-ministrul Mark Carney și ministrul de externe Anita Anand au avertizat că situația regională rămâne volatilă și au făcut apel direct la canadienii din Iran și din statele vecine să „se adăpostească la locul lor”. „Canadienii din regiunea extinsă ar trebui să urmeze sfaturile locale și să ia toate măsurile de […]
20:00
Erdogan: Considerăm inacceptabile atacurile Iranului împotriva țărilor noastre frățești din Golf, indiferent de motiv # QMagazine.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a îndemnat lumea islamică să acționeze urgent pentru a preveni o escaladare suplimentară în Orientul Mijlociu, potrivit unor declarații publicate de agenția de știri Anadolu. Erdogan a declarat că va accelera eforturile diplomatice pentru a stabili un armistițiu și a reveni la masa negocierilor și că este „profund” îngrijorat de […]
19:30
Iranul închide Strâmtoarea Hormuz. SUA o vor deschide cu forța. Prețul petrolului ar putea exploda # QMagazine.ro
„Iranul tocmai a anunțat închiderea Strâmtorii Hormuz. Recitiți asta! Douăzeci de milioane de barili de petrol trec prin acea strâmtoare în fiecare zi. 15% din tot gazul natural lichefiat de pe pământ tranzitează acel punct de blocadă. O cincime din oferta globală de petrol se deplasează printr-un canal lat de 21 de mile în cel […]
19:20
„Iranul a lovit un aeroport civil. Nu o bază militară. Nu un aerodrom. Ci Aeroportul Internațional Kuwait. Terminalul 1”, scrie analistul Shanaka Analem Perera. Clădirea unde familiile faceau check-in pentru bagaje și copiii merg spre porțile de îmbarcare. O dronă a lovit terminalul pentru pasageri sâmbătă, 28 februarie 2026. Autoritatea pentru Aviația Civilă din Kuwait […]
19:10
„USS Gerald R. Ford, 100.000 de tone de suveranitate plutitoare cu propulsie nucleară, care transportă peste 75 de aeronave și un echipaj de 4.500 de oameni, și-a oprit transponderul și a dispărut din toate sistemele publice de urmărire de pe pământ. Cel mai avansat portavion din istoria umanității se află undeva în estul Mediteranei, iar […]
19:00
Franța, Germania și Marea Britanie au emis o declarație comună prin care cer reluarea negocierilor diplomatice și încetarea violențelor # QMagazine.ro
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer au emis o declarație comună prin care condamnă ferm atacurile Iranului asupra țărilor din regiune. Cele trei țări au solicitat încetarea violențelor, reluarea negocierilor diplomatice și au subliniat că nu au participat la acțiunile militare recente. Franța, Germania și Marea Britanie au […]
Acum 6 ore
18:30
„Dubai Palm Jumeirah este în flăcări în seara asta. Literalmente! Din cea mai scumpă insulă artificială de lux construită vreodată, vizibilă din spațiu, ridicată bob cu bob de nisip timp de cincisprezece ani, la un cost de doisprezece miliarde de dolari, se vede ridicându-se un imens nor de fum dinspre hotelurile sale de lux. Rachete […]
18:00
Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că Marea Britanie nu a fost implicată în atacurile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului. Starmer a afirmat că Marea Britanie susține și este solidară cu „partenerii din regiune” care au fost vizați. „Ca parte a angajamentelor noastre față de securitatea aliaților noștri din Orientul Mijlociu, dispunem de […]
17:50
Televiziunea israeliană Channel 12 consideră, pe baza unor surse neidentificate, că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost rănit sau chiar ucis într-un atac israelian desfășurat astăzi în atacurile americano-israeliene asupra Iranului. Nu există confirmări oficiale, iar surse israeliene afirmă că atacurile au provocat daune semnificative conducerii regimului și comandamentelor militare iraniene. Kan […]
17:20
Escaladarea bruscă a tensiunilor dintre Statele Unite, Israel și Iran, după schimbul de lovituri militare din ultimele ore, a provocat reacții ferme din partea comunității internaționale. Guverne și organizații din întreaga lume cer reținere maximă, avertizând că situația riscă să degenereze într-un conflict regional de proporții. Statele lumii au reacționat cu îngrijorare profundă după ce […]
16:50
Compania Națională Aeroporturi București a activat un grup de monitorizare și intervenție operativă. Din cauza atacurilor care au avut loc sâmbătă spre şi dinspre Iran, mai multe țări din Orientul Mijlociu şi-au închis spațiul aerian. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Teodor Postelnicu, la nivelul aeroportului a fost creat un mecanism special pentru a urmări în […]
Acum 8 ore
16:20
Iranul a atacat baze americane aflate pe teritoriul mai multor state din Orientul Mijlociu # QMagazine.ro
„În ultimele două ore s-a instalat un oarecare calm, dar în această dimineață au avut loc numeroase atacuri intense, inclusiv aici, în capitala Teheran, în special în cartierul Pasteur”, transmite corespondentul Al Jazeera din Iran, sâmbătă la prânz. Acesta este un loc în care se află mai multe instituții guvernamentale și militare, precum și palatul […]
15:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții pentru transportul către casă, „în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile“. „Am încheiat acum câteva minute o discuție […]
15:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă la Giurgiu că anul 2026 a început cu dreptul, pentru că a fost înregistrat un excedent de 850 de milioane de lei, ceea ce reflectă o creștere a veniturilor, pe fondul de scădere a cheltuielilor de aproape 6% și a subliniat importanța proiectelor PNRR. „Am început cu dreptul […]
15:20
O cursă a companiei aeriene FlyDubai, cu 123 de persoane la bord, care a decolat sâmbătă dimineața, la ora 8:22, de la București cu destinația Dubai, a aterizat la Buraidah, în Arabia Saudită, a transmis Compania Națională Aeroporturi București. Până acum, companiile aeriene TAROM, Animawings, El Al și Hisky au anunțat suspendarea zborurilor programate în […]
Acum 24 ore
09:00
Israelul a lansat ceea ce a numit o „lovitură preventivă” împotriva Iranului sâmbătă dimineață, potrivit ministrului apărării Israel Katz, în timp ce în toată țara a fost declarată starea de urgență. Guvernul a declarat starea de urgență anticipând represalii iraniene cu drone și rachete balistice. Știre în curs de actualizare.
00:20
00:20
Ieri
18:10
Ursula von der Leyen l-a enervat pe Emmanuel Macron. UE implementează provizoriu acordul Mercosur # QMagazine.ro
Acordul „vaci în schimbul mașinilor” (UE-Mercosur) este controversat, deoarece nu a fost încă aprobat oficial de Parlamentul European, așa cum a subliniat imediat Franța, scrie Politico. Uniunea Europeană va implementa provizoriu acordul său comercial cu blocul sud-american Mercosur, a anunțat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Anunțul a declanșat o reacție dură din […]
14:00
Guvernul pakistanez a declarat vineri „război deschis” autorităților talibane după o ofensivă afgană lansată în ajun la frontieră, care a determinat Islamabadul să bombardeze capitala afgană Kabul drept represalii, informează Agerpres care citează AFP, Reuters și dpa. Pakistanul a lovit în cursul nopții mai multe situri afgane în principalele orașe Kabul și Kandahar, un „răspuns […]
12:20
AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a președintelui # QMagazine.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, informează Mediafax. Documentul menționează că, „în urma apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte penale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”. „Echipa de control a verificat toate documentele referitoare la veniturile […]
10:10
Președintele Nicușor Dan a anunțat în această dimineață că a promulgat legea privind pensiile magistraților. „Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetățenilor în stat se […]
06:00
Piața florilor a înregistrat o transformare spectaculoasă în ultimii ani, devenind un sector de miliarde de lei. Pentru florarii din România, începutul lunii martie anunță vârful de vânzări. Potrivit unei analize realizată de firma de consultanță Frames, în perioada 1-8 martie se estimează că vânzările de flori vor depăși nivelul de 40 de milioane de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Dezvăluire. Câte sute de mii de sesizări au primit procurorii români din SUA pentru pornografie cu copii # QMagazine.ro
Procurorul șef-adjunct al DIICOT, Claudia-Ionela Curelaru, a declarat joi că procurorii se confruntă în ultima vreme cu un număr tot mai mare de dosare care au ca obiect pornografia infantilă și a menționat că, din 2016 până în prezent, Direcția a primit 500.000 de sesizări din Statele Unite ale Americii, cu date brute despre acest […]
14:00
Cătălin Predoiu invită sindicaliștii din Poliție la o discuție după protestul acestora # QMagazine.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, va participa, joi, la o întâlnire de lucru cu sindicatele polițiștilor, ca urmare a protestului organizat marți de Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC). Întâlnirea de lucru, organizată de conducerea Ministerului de Interne, va avea loc de la ora 18:00, la sediul MAI, potrivit invitației […]
25 februarie 2026
18:10
Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Parlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, informează Mediafax. De asemenea, Sindicatul se va adresa Procurorului General al României pentru a sesiza președintele în vederea solicitării de declanșare […]
18:10
Fostul prim-ministru norvegian Thorbjorn Jagland a fost internat în spital săptămâna trecută în urma unei tentative de sinucidere, la câteva zile după ce a fost acuzat de corupție gravă legată de relația sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuz sexual asupra minorilor, potrivit unui raport media publicat marți, informează agenția Anadolu. Știrea a fost dată […]
13:20
Ciucu avertizează: Dacă vor fi pierduți acești bani, PMB se va îndrepta împotriva Primăriei Sectorului 4 și a primarului Băluță pentru recuperarea prejudiciului # QMagazine.ro
Primarul general Ciprian Ciucu, îl acuză pe primarul sectorului 4, Daniel Băluță, de o posibilă pierdere a sumei de 220.161.760 de lei (fără TVA). Potrivit lui Ciucu, această pierdere financiară consistentă ar fi generată de refuzul lui Băluță de a preda amplasamentele pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare. Într-o postare pe pagina sa de […]
12:30
OMNIASIG Vienna Insurance Group a acoperit pe parcursul anului 2025 peste 300.000 de accesări ale serviciilor medicale prin intermediul asigurării de sănătate OMNI+, asigurare de grup pentru companiile care au ales să investească în sănătatea angajaților, oferind beneficii medicale acestora și, în unele cazuri, și a membrilor de familie. Media de vârstă a persoanelor care […]
11:30
Războiul referendumurilor. Hubert Thuma cere premierului Bolojan să se exprime în legătură cu propunerea consilierului său onorific # QMagazine.ro
După ce președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat că va discuta cu primarii din județ pe tema unui referendum privind depozitarea deșeurilor din București în județ, consilierul onorific al premierului, Vlad Gheorghe, a propus organizarea unui referendum „pe o temă corectă” și anume asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan. Premierul Ilie Bolojan, întrebat ce părere […]
07:10
Suntem țara în care avem mai multe săli de jocuri de noroc decât instituții de cultură. Suntem țara în care asistăm la situația jenantă în care cuantumul pentru „plata cu ora” pentru un profesor este mai mic decât cuantumul pentru munca necalificată # QMagazine.ro
Am crezut că orice formă de exprimare în spațiul public trebuie să salveze nu numai ideile în care crezi și pe care le expui în mod argumentat, ci trebuie să garanteze și un coeficient rezonabil de optimism în plan profesional, mai ales atunci când vorbești despre educație. Probabil că mulți dintre noi, cei care nu […]
24 februarie 2026
21:30
Zelenski: Sunt sigur că morții noștri i-au spus lui Dumnezeu adevărul despre acest război # QMagazine.ro
Vă prezentăm discursul integral al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, rostit azi, la Kiev, din buncărul prezidențial unde a lucrat după 2022, cu prilejul împlinirii a patru ani de la momentul invaziei ruse în țara sa. Un discurs bine articulat, emoționant, și care pare să transmită intenția de a continua războiul cu orice preț, scrie Inpolitics. „Dragă ucraineni! […]
18:00
Consultant financiar: În 4 ani România a îndeplinit doar o treime din cerințele PNRR, iar în 6 luni va îndeplini două treimi? # QMagazine.ro
„Întrebare de 100 de puncte: Vor pleca toți miniștrii din Guvern? Sau doar unii?”, întreabă Radu Georgescu, consultant financiar și partner la CFO Network. „Ieri am văzut la TV o știre care spunea că prim-ministrul va da afară din Guvern miniștrii dacă România va pierde bani din PNRR, fonduri nerambursabile”, amintește expertul. Exemplificând cu imaginea […]
17:40
Ministerul Energiei: Pachetul 18 de sancțiuni impuse Federației Ruse au crescut prețul la motorină în România # QMagazine.ro
Într-o explicație oferită astăzi pentru creșterea prețurilor la motorină, care a atins deja 8.2 lei/l, Ministerul Energiei arată că acest fapt se datorează intrării în vigoare a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni impus de Comisia Europeană Federației Ruse. „Începând cu 21 ianuarie 2026 a fost interzisă achiziționarea, importul sau transferul în Uniune, în mod […]
14:10
După un turneu de succes în SUA, soldat cu întîlniri la cel mai înalt nivel în domeniul intelligence, turneu despre care scriam recent că pare să devoaleze o miză mai mare decît simpla preocupare pentru siguranța și ordinea public, Cătălin Predoiu adîncește misterul, arată InPolitics. Într-o postare pe X și Facebook, azi, Predoiu dă un mesaj nu […]
13:40
Bogdan Ivan de la Washington: Eu nu vând iluzii! România recuperează relația cu SUA oferind oportunități de investiții pentru companiile americane # QMagazine.ro
„Mă aflu la Washington, D.C., unde am fost primit și tratat ca un partener de decizie. În întâlnirile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright și secretarul american pentru interne, Doug Burgum, am discutat de la egal la egal despre cum se construiește puterea energetică reală: capacități stabile, proiecte mari, termene clare și execuție fără […]
13:00
Ambasadorul SUA la Paris, cuscrul lui Donald Trump, a primit interdicție de la guvernul francez # QMagazine.ro
Relațiile franco-americane cunosc un nou episod de tensiune, după ce ambasadorul Statelor Unite la Paris nu s-a prezentat la convocarea Ministerului francez de Externe. Incidentul survine pe fondul reacțiilor administrației Trump la moartea unui tânăr student naționalist ucis de activiști de extrema stângă, caz care a declanșat un schimb de acuzații privind violența politică și […]
12:20
12:20
Relațiile franco-americane cunosc un nou episod de tensiune, după ce ambasadorul Statelor Unite la Paris nu s-a prezentat la convocarea Ministerului francez de Externe. Incidentul survine pe fondul reacțiilor administrației Trump la moartea unui tânăr student naționalist ucis de activiști de extrema stângă, caz care a declanșat un schimb de acuzații privind violența politică și […]
12:20
Daniel Băluță, după ședința extraordinară a CGMB: Grupul de consilieri PSD va intra în grevă! # QMagazine.ro
Ședința extraordinară a Consiliului General al Capitalei, convocată marți de grupurile PSD și PUSL, nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum. Numărul consilierilor municipali prezenți în sală sau online a variat între 23 și 28, insuficient pentru a valida ședința. În sală s-a aflat și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a anunțat […]
10:40
Tribunalul Cluj a decis săptămâna trecută că Primăria Cluj-Napoca trebuie să plătească firmei PSC Imobiliare SA o sumă suplimentară de peste 27 de milioane de lei, reprezentând doar inflația acumulată pentru despăgubirile din exproprierile pentru Parcul Observator. scrie Ziarul de Cluj. După ce Curtea de Apel Suceava a stabilit despăgubiri colosale de peste 15 milioane […]
10:10
23 februarie 2026
23 februarie 2026
20:50
Omul care l-a prezentat pe Nicușor Dan lui Marco Rubio: Am reușit să obțin 20 de miliarde de dolari în 20 de minute # QMagazine.ro
În doar câteva luni, un personaj necunoscut publicului de la noi a devenit celebru: ambasadorul Paolo Zampolli, afacerist multimilionar italo-american, mare apropiat al lui Trump, numit de acesta anul trecut Trimis Special, mai precis om care rezolvă diverse probleme pe mapamond și ține legătură cu mai multe administrații, inclusiv cea a României, scrie Inpolitics. Anul […]
19:50
Fost ambasador britanic în SUA, arestat în urma dezvăluirilor privind relația cu Epstein # QMagazine.ro
Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson (72 de ani), a fost arestat de poliția londoneză sub suspiciunea de abuz în funcție publică, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost demis din cea mai prestigioasă funcție din serviciul diplomatic britanic în septembrie, când profunzimea […]
18:30
În sfârșit, acord în coaliție. Reforma administrației centrale și locale urmează să fie adoptată în ședința de guvern # QMagazine.ro
În ședința Coaliției s-a ajuns, în unanimitate, la „un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european”. Coaliția a decis adoptarea, în ședința de Guvern, a reformei administrației centrale și locale, „un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale […]
18:00
Pentru cei care nu știu, celebrul caz Epstein din Statele Unite se referă la un lanț de pedofilie, trafic și abuz de minori. Rețeaua Epstein șochează prin amplitudinea avută, fiind implicate sute de persoane bogate și puternice care l-au protejat social și legal. Este un caz rar, în care mărturiile sub jurământ și materialele de […]
16:30
Viceguvernatorul Cosmin Marinescu: Rata șomajului se apropie de maximul ultimilor ani # QMagazine.ro
Și alte țări au trecut prin „recesiune tehnică”, arată viceguvernatorul Cosmin Marinescu, într-un comentariu publicat luni, 23 februarie, pe blogul său. Oficialul spune că declinul economic al României a început în 2024 și că deficitul bugetar de 9,3% din PIB a fost „fără randament în planul creșterii economice, rezultatul fiind acumularea unor dezechilibre macroeconomice împovărătoare […]
14:00
Fost judecător: Readucerea temei pensiilor magistraților în actualitate vizează deturnarea nemulțumirii publice și preluarea controlului în justiție # QMagazine.ro
Într-un comentariu pentru Q Magazine, Ruxandra Piteiu, fost judecător, arată că pentru ea, magistratura nu a fost o destinație, ci, așa cum realizează acum, a fost o stație. „Îmi amintesc vorbele unui profesor de-ai mei din facultate: magistratura este un punct bun de pornire, dar nu sta acolo prea mult! Atunci nu înțelegeam exact la […]
11:50
Români morți pe frontul din Ucraina. „A fost înrolat un băiat, avea doi părinți surdo-muți. După doi ani și cinci luni, l-au adus în sicriu acasă. Era o jale extraordinar de mare, deoarece toată lumea plângea părinții care nu își puteau exprima durerea, pentru că nu puteau vorbi” # QMagazine.ro
La 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de când trupele armatei ruse au invadat Ucraina. Ziarul românesc „Gazeta de Herța”, care apare la Cernăuți, publică lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front. Mulți dintre aceștia sunt români. Redactorul șef al publicației, Vasile Bâcu, susține că sute de victime ale […]
