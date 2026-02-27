AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a președintelui

10:00

Pe 18 februarie 2026, în cadrul unei vizite oficiale în New Delhi, președintele francez Emmanuel Macron a rostit o frază care a provocat un val de critici și dezbateri pe rețelele de socializare: „Libertatea de exprimare este o pură prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin această așa-zisă libertate de exprimare, mai ales când ești […]