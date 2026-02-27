AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a președintelui
QMagazine.ro, 27 februarie 2026 12:20
Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, informează Mediafax. Documentul menționează că, „în urma apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte penale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”. „Echipa de control a verificat toate documentele referitoare la veniturile […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum o oră
12:20
AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a președintelui # QMagazine.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, informează Mediafax. Documentul menționează că, „în urma apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte penale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”. „Echipa de control a verificat toate documentele referitoare la veniturile […]
Acum 4 ore
10:10
Președintele Nicușor Dan a anunțat în această dimineață că a promulgat legea privind pensiile magistraților. „Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetățenilor în stat se […]
Acum 8 ore
06:00
Piața florilor a înregistrat o transformare spectaculoasă în ultimii ani, devenind un sector de miliarde de lei. Pentru florarii din România, începutul lunii martie anunță vârful de vânzări. Potrivit unei analize realizată de firma de consultanță Frames, în perioada 1-8 martie se estimează că vânzările de flori vor depăși nivelul de 40 de milioane de […]
Acum 24 ore
14:10
Dezvăluire. Câte sute de mii de sesizări au primit procurorii români din SUA pentru pornografie cu copii # QMagazine.ro
Procurorul șef-adjunct al DIICOT, Claudia-Ionela Curelaru, a declarat joi că procurorii se confruntă în ultima vreme cu un număr tot mai mare de dosare care au ca obiect pornografia infantilă și a menționat că, din 2016 până în prezent, Direcția a primit 500.000 de sesizări din Statele Unite ale Americii, cu date brute despre acest […]
14:00
Cătălin Predoiu invită sindicaliștii din Poliție la o discuție după protestul acestora # QMagazine.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, va participa, joi, la o întâlnire de lucru cu sindicatele polițiștilor, ca urmare a protestului organizat marți de Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC). Întâlnirea de lucru, organizată de conducerea Ministerului de Interne, va avea loc de la ora 18:00, la sediul MAI, potrivit invitației […]
Ieri
18:10
Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Parlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, informează Mediafax. De asemenea, Sindicatul se va adresa Procurorului General al României pentru a sesiza președintele în vederea solicitării de declanșare […]
18:10
Fostul prim-ministru norvegian Thorbjorn Jagland a fost internat în spital săptămâna trecută în urma unei tentative de sinucidere, la câteva zile după ce a fost acuzat de corupție gravă legată de relația sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuz sexual asupra minorilor, potrivit unui raport media publicat marți, informează agenția Anadolu. Știrea a fost dată […]
13:20
Ciucu avertizează: Dacă vor fi pierduți acești bani, PMB se va îndrepta împotriva Primăriei Sectorului 4 și a primarului Băluță pentru recuperarea prejudiciului # QMagazine.ro
Primarul general Ciprian Ciucu, îl acuză pe primarul sectorului 4, Daniel Băluță, de o posibilă pierdere a sumei de 220.161.760 de lei (fără TVA). Potrivit lui Ciucu, această pierdere financiară consistentă ar fi generată de refuzul lui Băluță de a preda amplasamentele pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare. Într-o postare pe pagina sa de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
OMNIASIG Vienna Insurance Group a acoperit pe parcursul anului 2025 peste 300.000 de accesări ale serviciilor medicale prin intermediul asigurării de sănătate OMNI+, asigurare de grup pentru companiile care au ales să investească în sănătatea angajaților, oferind beneficii medicale acestora și, în unele cazuri, și a membrilor de familie. Media de vârstă a persoanelor care […]
11:30
Războiul referendumurilor. Hubert Thuma cere premierului Bolojan să se exprime în legătură cu propunerea consilierului său onorific # QMagazine.ro
După ce președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat că va discuta cu primarii din județ pe tema unui referendum privind depozitarea deșeurilor din București în județ, consilierul onorific al premierului, Vlad Gheorghe, a propus organizarea unui referendum „pe o temă corectă” și anume asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan. Premierul Ilie Bolojan, întrebat ce părere […]
07:10
Suntem țara în care avem mai multe săli de jocuri de noroc decât instituții de cultură. Suntem țara în care asistăm la situația jenantă în care cuantumul pentru „plata cu ora” pentru un profesor este mai mic decât cuantumul pentru munca necalificată # QMagazine.ro
Am crezut că orice formă de exprimare în spațiul public trebuie să salveze nu numai ideile în care crezi și pe care le expui în mod argumentat, ci trebuie să garanteze și un coeficient rezonabil de optimism în plan profesional, mai ales atunci când vorbești despre educație. Probabil că mulți dintre noi, cei care nu […]
24 februarie 2026
21:30
Zelenski: Sunt sigur că morții noștri i-au spus lui Dumnezeu adevărul despre acest război # QMagazine.ro
Vă prezentăm discursul integral al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, rostit azi, la Kiev, din buncărul prezidențial unde a lucrat după 2022, cu prilejul împlinirii a patru ani de la momentul invaziei ruse în țara sa. Un discurs bine articulat, emoționant, și care pare să transmită intenția de a continua războiul cu orice preț, scrie Inpolitics. „Dragă ucraineni! […]
18:00
Consultant financiar: În 4 ani România a îndeplinit doar o treime din cerințele PNRR, iar în 6 luni va îndeplini două treimi? # QMagazine.ro
„Întrebare de 100 de puncte: Vor pleca toți miniștrii din Guvern? Sau doar unii?”, întreabă Radu Georgescu, consultant financiar și partner la CFO Network. „Ieri am văzut la TV o știre care spunea că prim-ministrul va da afară din Guvern miniștrii dacă România va pierde bani din PNRR, fonduri nerambursabile”, amintește expertul. Exemplificând cu imaginea […]
17:40
Ministerul Energiei: Pachetul 18 de sancțiuni impuse Federației Ruse au crescut prețul la motorină în România # QMagazine.ro
Într-o explicație oferită astăzi pentru creșterea prețurilor la motorină, care a atins deja 8.2 lei/l, Ministerul Energiei arată că acest fapt se datorează intrării în vigoare a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni impus de Comisia Europeană Federației Ruse. „Începând cu 21 ianuarie 2026 a fost interzisă achiziționarea, importul sau transferul în Uniune, în mod […]
14:10
După un turneu de succes în SUA, soldat cu întîlniri la cel mai înalt nivel în domeniul intelligence, turneu despre care scriam recent că pare să devoaleze o miză mai mare decît simpla preocupare pentru siguranța și ordinea public, Cătălin Predoiu adîncește misterul, arată InPolitics. Într-o postare pe X și Facebook, azi, Predoiu dă un mesaj nu […]
13:40
Bogdan Ivan de la Washington: Eu nu vând iluzii! România recuperează relația cu SUA oferind oportunități de investiții pentru companiile americane # QMagazine.ro
„Mă aflu la Washington, D.C., unde am fost primit și tratat ca un partener de decizie. În întâlnirile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright și secretarul american pentru interne, Doug Burgum, am discutat de la egal la egal despre cum se construiește puterea energetică reală: capacități stabile, proiecte mari, termene clare și execuție fără […]
13:00
Ambasadorul SUA la Paris, cuscrul lui Donald Trump, a primit interdicție de la guvernul francez # QMagazine.ro
Relațiile franco-americane cunosc un nou episod de tensiune, după ce ambasadorul Statelor Unite la Paris nu s-a prezentat la convocarea Ministerului francez de Externe. Incidentul survine pe fondul reacțiilor administrației Trump la moartea unui tânăr student naționalist ucis de activiști de extrema stângă, caz care a declanșat un schimb de acuzații privind violența politică și […]
12:20
Ambasadorul SUA la Paris, cuscrul lui Donald Trump, a primit interdicție de la guvern francez # QMagazine.ro
Relațiile franco-americane cunosc un nou episod de tensiune, după ce ambasadorul Statelor Unite la Paris nu s-a prezentat la convocarea Ministerului francez de Externe. Incidentul survine pe fondul reacțiilor administrației Trump la moartea unui tânăr student naționalist ucis de activiști de extrema stângă, caz care a declanșat un schimb de acuzații privind violența politică și […]
12:20
Daniel Băluță, după ședința extraordinară a CGMB: Grupul de consilieri PSD va intra în grevă! # QMagazine.ro
Ședința extraordinară a Consiliului General al Capitalei, convocată marți de grupurile PSD și PUSL, nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum. Numărul consilierilor municipali prezenți în sală sau online a variat între 23 și 28, insuficient pentru a valida ședința. În sală s-a aflat și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a anunțat […]
10:40
Tribunalul Cluj a decis săptămâna trecută că Primăria Cluj-Napoca trebuie să plătească firmei PSC Imobiliare SA o sumă suplimentară de peste 27 de milioane de lei, reprezentând doar inflația acumulată pentru despăgubirile din exproprierile pentru Parcul Observator. scrie Ziarul de Cluj. După ce Curtea de Apel Suceava a stabilit despăgubiri colosale de peste 15 milioane […]
10:10
Relațiile franco-americane cunosc un nou episod de tensiune, după ce ambasadorul Statelor Unite la Paris nu s-a prezentat la convocarea Ministerului francez de Externe. Incidentul survine pe fondul reacțiilor administrației Trump la moartea unui tânăr student naționalist ucis de activiști de extrema stângă, caz care a declanșat un schimb de acuzații privind violența politică și […]
23 februarie 2026
20:50
Omul care l-a prezentat pe Nicușor Dan lui Marco Rubio: Am reușit să obțin 20 de miliarde de dolari în 20 de minute # QMagazine.ro
În doar câteva luni, un personaj necunoscut publicului de la noi a devenit celebru: ambasadorul Paolo Zampolli, afacerist multimilionar italo-american, mare apropiat al lui Trump, numit de acesta anul trecut Trimis Special, mai precis om care rezolvă diverse probleme pe mapamond și ține legătură cu mai multe administrații, inclusiv cea a României, scrie Inpolitics. Anul […]
19:50
Fost ambasador britanic în SUA, arestat în urma dezvăluirilor privind relația cu Epstein # QMagazine.ro
Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson (72 de ani), a fost arestat de poliția londoneză sub suspiciunea de abuz în funcție publică, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost demis din cea mai prestigioasă funcție din serviciul diplomatic britanic în septembrie, când profunzimea […]
18:30
În sfârșit, acord în coaliție. Reforma administrației centrale și locale urmează să fie adoptată în ședința de guvern # QMagazine.ro
În ședința Coaliției s-a ajuns, în unanimitate, la „un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european”. Coaliția a decis adoptarea, în ședința de Guvern, a reformei administrației centrale și locale, „un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale […]
18:00
Pentru cei care nu știu, celebrul caz Epstein din Statele Unite se referă la un lanț de pedofilie, trafic și abuz de minori. Rețeaua Epstein șochează prin amplitudinea avută, fiind implicate sute de persoane bogate și puternice care l-au protejat social și legal. Este un caz rar, în care mărturiile sub jurământ și materialele de […]
16:30
Viceguvernatorul Cosmin Marinescu: Rata șomajului se apropie de maximul ultimilor ani # QMagazine.ro
Și alte țări au trecut prin „recesiune tehnică”, arată viceguvernatorul Cosmin Marinescu, într-un comentariu publicat luni, 23 februarie, pe blogul său. Oficialul spune că declinul economic al României a început în 2024 și că deficitul bugetar de 9,3% din PIB a fost „fără randament în planul creșterii economice, rezultatul fiind acumularea unor dezechilibre macroeconomice împovărătoare […]
14:00
Fost judecător: Readucerea temei pensiilor magistraților în actualitate vizează deturnarea nemulțumirii publice și preluarea controlului în justiție # QMagazine.ro
Într-un comentariu pentru Q Magazine, Ruxandra Piteiu, fost judecător, arată că pentru ea, magistratura nu a fost o destinație, ci, așa cum realizează acum, a fost o stație. „Îmi amintesc vorbele unui profesor de-ai mei din facultate: magistratura este un punct bun de pornire, dar nu sta acolo prea mult! Atunci nu înțelegeam exact la […]
11:50
Români morți pe frontul din Ucraina. „A fost înrolat un băiat, avea doi părinți surdo-muți. După doi ani și cinci luni, l-au adus în sicriu acasă. Era o jale extraordinar de mare, deoarece toată lumea plângea părinții care nu își puteau exprima durerea, pentru că nu puteau vorbi” # QMagazine.ro
La 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de când trupele armatei ruse au invadat Ucraina. Ziarul românesc „Gazeta de Herța”, care apare la Cernăuți, publică lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front. Mulți dintre aceștia sunt români. Redactorul șef al publicației, Vasile Bâcu, susține că sute de victime ale […]
11:00
Moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe. Țoiu nu participă pentru că are agenda încărcată # QMagazine.ro
Moțiunea simplă formulată de senatorii Opoziției împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, pentru „modul defectuos, ideologizat și necoordonat” în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE – Mercosur va fi dezbătută și votată, luni, în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ. Moțiunea, intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura […]
22 februarie 2026
23:00
Bucureştiul riscă să fie îngropat în gunoaie. Hubert Thuma nu mai vrea ca Ilfovul să fie „curtea din spate” # QMagazine.ro
Tensiunile dintre județul Ilfov și Primăria Generală a Capitalei au atins un punct critic. Într-o declarație de o duritate fără precedent, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a lansat, pe Facebook, un atac direct la adresa Primarului General, somînd autoritățile centrale să repartizeze județului 5% din impozitul pe venit încasat în București. În caz contrar, […]
10:30
Arafat anunță că mesajele RO-ALERT își vor schimba sunetul în funcție de gravitatea situației # QMagazine.ro
Mesajele RO-ALERT vor avea pe viitor sunete diferite, în funcție de gravitatea situației. Este anunțul făcut sâmbătă de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Arafat a precizat că sunetul actual al mesajelor RO-ALERT pentru situațiile grave va rămâne neschimbat, acesta fiind standardizat la nivel internațional. Modificările vizează în special alte tipuri de […]
10:00
Nu trăim într-o societate care ignoră pericolul. Trăim într-una care îl internalizează intens. Războiul, instabilitatea economică, dezinformarea și manipularea – toate sunt percepute drept amenințări reale. Consensul asupra gravității războiului, instabilității economice și dezinformării este remarcabil de larg. Și totuși, în interiorul acestui consens, apare un clivaj subtil, dar decisiv: nu asupra existenței amenințării, ci […]
21 februarie 2026
16:40
„Am avut plăcerea de a-l prezenta pe dragul meu prieten Nicușor Dan secretarului nostru de stat, Marco Rubio. Fantastic!” # QMagazine.ro
Paolo Zampolli – Trimis Special al SUA pentru parteneriate globale, numit în funcție de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii – pare a fi fost „artizanul” care s-a transformat într-o adevărată „punte de legătură” între Nicușor Dan și secretarul de stat american Marko Rubio. Mesajul postat de Paolo Zampolli pe pagina sa de Facebook este unul explicit, […]
16:30
La New Delhi, 88 de țări au semnat cel mai mare acord din istorie, cu speranța că oamenii vor putea controla „superinteligența” care vine curând peste noi # QMagazine.ro
Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea Declarației de la Delhi, cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de țări, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza neînțelegerilor privind redactarea sa, relatează EFE. „Apariția […]
15:50
Eugen Șerbănescu, de la visul frumos din anii ’90 la coșmarul prezent: România e mută, pentru că, în felul acesta, conducătorii ei își asigură posturile # QMagazine.ro
Viața lui Eugen Șerbănescu este situată la intersecția dintre jurnalism, diplomație, administrație culturală și creație artistică. Toate acestea s-au „influențat” unele pe altele. Experiența de jurnalist i-a format reflexele analitice, experiența din diplomație i-a oferit acces la realități politice și sociale complexe, ceea ce l-a influențat în romanele și piesele de teatru. Eugen Șerbănescu a […]
13:10
Viața lui Eugen Șerbănescu este situată la intersecția dintre jurnalism, diplomație, administrație culturală și creație artistică. Toate acestea s-au „influențat” unele pe altele. Experiența de jurnalist i-a format reflexele analitice, experiența din diplomație i-a oferit acces la realități politice și sociale complexe, ceea ce l-a influențat în romanele și piesele de teatru. Eugen Șerbănescu a […]
12:20
Bucureștiul și 16 județe sunt sub avertizare cod galben pentru ninsori, viscol și intensificări de vânt până duminică dimineață. În Capitală a viscolit toată noaptea și traficul a fost îngreunat din cauza vizibilității reduse. Vântul a bătut cu până la 65 de km/h. La ora 8, stratul de zăpadă măsura 21 de centimetri la stația […]
06:30
Într-un interviu acordat Q Magazine, alpinistul român, Adrian Ahrițculesei, vorbește despre începuturile sale, despre disciplina care îi structurează viața și despre provocările extreme ale expedițiilor ultimilor ani. Originar din Petroşani, Ahriţculesei a reuşit, la începutul lunii ianuarie, una dintre cele mai importante performanţe din cariera sa: cucerirea vârfului Mount Vinson (4.892 m), cel mai înalt punct al Antarcticii. Reușita marchează al șaselea […]
20 februarie 2026
19:50
La o zi după reușita Consiliului Păcii, Trump primeşte o grea lovitură după ce Curtea Supremă a SUA blochează tarifele extinse impuse de el. O decizie cu efecte majore asupra economiei și echilibrului puterilor în stat, care l-a enervat pe președinte, acesta comentând că e „o rușine”, dar adăugând că există un plan de rezervă, […]
19:20
Președinții celor 16 Curți de Apel îi cer președintelui să trimită legea pensiilor magistraților în Parlament, spre reexaminare # QMagazine.ro
Președinții celor 16 Curți de Apel din țară i-au trimis șefului statului, Nicușor Dan, un memoriu prin care îi solicită ca, înainte de promulgare, să trimită spre reexaminare în Parlament legea pensiilor magistraților, susținând că Justiția riscă să intre „într-un colaps sistemic”. Șefii Curților de Apel au transmis că solicitarea lor se referă la alte […]
13:50
PSD a lansat un apel către PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică și a solicitat avizarea urgentă a pachetului de măsuri de către Ministerul Economiei. În comunicatul transmis, PSD arată că programul de relansare economică a întârziat „nepermis de mult” și că România nu-și mai permite, după intrarea în […]
12:20
Prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace, sub lupa analiștilor, politologilor și influencerilor # QMagazine.ro
Participarea președintelui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliul pentru Pace (Board of Peace) a generat foarte multe reacții. De la șapca MAGA ținută în mână sau sub partea dorsală la intervenția de două minute a lui Nicușor Dan prin care îl asigura pe Trump că poate conta pe noi, de la „retrogradarea” la statutul […]
19 februarie 2026
18:30
A început la Washington reuniunea Consiliului pentru Pace, la care participă și președintele României, Nicușor Dan. UPDATE La prima reuniune a Consiliului pentru Pace, Nicușor Dan a avut o intervenție de câteva minute. În alocuțiunea sa, Dan – care calitatea de observator la această reuniune – a mulțumit pentru organizarea întâlnirii și pentru planul de […]
18:10
A început la Washington reuniunea Consiliului pentru Pace, la care participă și președintele României, Nicușor Dan. Președintele SUA, Donald Trump, a deschis reuniunea „Consiliului Păcii” spunând că pacea este „un cuvânt ușor de spus, dar o lume dificil de creat”. „Avem un prim an cum probabil nu a mai existat în țara noastră, pentru că […]
15:50
10 ucraineni au învins forțele NATO într-un exercițiu. „Doar două țări din lume sunt capabile să ducă un război modern și niciuna dintre ele nu face parte din NATO; una este Ucraina, iar cealaltă este Rusia. Aceasta este o veste proastă pentru flancul nostru estic”, avertiza britanicul Robert Seely # QMagazine.ro
În timpul unui exercițiu militar al NATO, 10 luptători ucraineni, care au jucat rolul inamicului, au învins efectiv trupele Alianței. Acest fapt a fost un șoc pentru armatele occidentale. Deși exercițiul a avut loc în mai 2025, rezultatul lui a revenit în atenție acum după ce The Wall Street Journal, în ediția sa din 12 […]
12:50
Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, a declarat că în anul care a trecut instituția pe care încă o conduce a gestionat un număr 2.599 de dosare nou intrate, dintr-un stoc total de 5.556. Declarația a fost făcută la bilanțul DNA, ultimul la care Voineag participă în calitate de procuror șef. Marius […]
12:00
Romfilatelia și Poșta Română îl omagiază pe Constantin Brâncuși, astăzi, la 150 de ani de la naștere # QMagazine.ro
Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, prin Legea nr. 140/2025, promulgată la data de 24 iulie 2025 de Președintele României, Nicușor Dan. Romfilatelia și Poșta Română îl omagiază pe marele sculptor, dedicându-i emisiunea de mărci poștale Constantin Brâncuși, 150 de ani de la naștere, ce va fi introdusă în circulație joi, […]
11:00
Sondaj IRES. Securitatea Europei este evaluată pozitiv de 53% dintre români și negativ de 46% # QMagazine.ro
46% dintre români consideră că Europa este în prezent nesigură din perspectiva protecției granițelor și a cetățenilor săi. Este unul dintre rezultatele unui sondaj realizat de IRES, care analizează modul în care românii evaluează amenințările la adresa securității Europei, vulnerabilitatea României, nivelul de încredere în leadership și relația dintre consumul informațional și percepția asupra riscurilor […]
10:00
Pe 18 februarie 2026, în cadrul unei vizite oficiale în New Delhi, președintele francez Emmanuel Macron a rostit o frază care a provocat un val de critici și dezbateri pe rețelele de socializare: „Libertatea de exprimare este o pură prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin această așa-zisă libertate de exprimare, mai ales când ești […]
18 februarie 2026
16:30
Ilie Bolojan anunță că în martie „vor continua corecțiile”. După tăierea pensiilor magistraților, ar putea urma cele din armată, ordine publică și serviciile de informații # QMagazine.ro
„În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile”, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan. El a fost încurajat de soluția adoptată astăzi de judecătorii Curții Constituționale privind legea prin care Guvernul Bolojan a decis tăierea pensiilor magistraților, declarată constituțională. Cei mai mulți beneficiari ai pensiilor speciale sunt cca 170.000 […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.