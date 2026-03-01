China ‘condamnă ferm’ moartea ayatollahului Ali Khamenei
Financial Intelligence, 1 martie 2026 16:50
China a "condamnat ferm" duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, […]
Acum 15 minute
16:50
Fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # Financial Intelligence
Mahmoud Ahmadinejad, care a fost președinte al Iranului din 2005 până în 2013, a fost ucis într-un atac […]
16:50
China a "condamnat ferm" duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, […]
16:50
Gardienii Revoluţiei iranieni au declarat că au ţintit portavionul american USS Abraham Lincoln aflat în Golf, după ce […]
Acum o oră
16:30
Informare pentru turiștii și persoanele aflate în tranzit pe teritoriul Emiratele Arabe Unite (Consulatul României în Dubai) # Financial Intelligence
În contextul evoluțiilor recente din regiune și al închiderii temporare a spațiului aerian din EAU și din zona […]
Acum 2 ore
16:00
Războiul din Iran riscă să declanșeze un șoc economic la nivel mondial (analiză) # Financial Intelligence
Escaladarea războiului din Iran și extinderea sa la nivel regional riscă să declanșeze un șoc economic de proporții, […]
16:00
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 18%, în ianuarie 2026 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 17,66%, în ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, până la 706,1 […]
16:00
Israel: Nouă persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă # Financial Intelligence
Nouă persoane au fost ucise duminică în centrul Israelului din cauza prăbuşirii unei clădiri "lovite direct" de o […]
15:50
Trei persoane au murit și 58 au fost rănite în urma interceptării de către Emiratele Arabe Unite a unor drone iraniene care vizau țara # Financial Intelligence
Sistemele de apărare aeriană au interceptat 165 de rachete balistice și 541 de drone în cadrul atacului în […]
Acum 4 ore
14:10
Bahrainul afirmă că hotelul Crowne Plaza din capitala Manama a fost avariat în urma unui atac # Financial Intelligence
Ministerul de Interne al Bahrainului afirmă că hotelul Crowne Plaza din capitală a fost ținta unui atac. Atacul […]
14:00
Sute de nave blocate pe ambele părți ale Strâmtorii Hormuz, arată datele din domeniul transportului maritim # Financial Intelligence
Cel puțin 150 de tankere, inclusiv nave care transportă țiței și gaze naturale lichefiate, au aruncat ancora în […]
13:40
Surse militare: Este puțin probabil ca Iranul să atace Baza de la Deveselu; lovirea ei ar echivala cu declanșarea unei escaladări majore cu NATO # Financial Intelligence
Este puțin probabil ca Iranul să atace Baza de la Deveselu, potrivit surselor noastre din domeniul militar. […]
13:10
Alireza Arafi, numit în triumviratul care asigură tranziţia după moartea lui Ali Khamenei # Financial Intelligence
Alireza Arafi, demnitar religios membru al Adunării Experţilor şi Consiliului Gardienilor Revoluţiei, a fost numit duminică în triumviratul […]
Acum 6 ore
13:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei şi a unor membri ai […]
12:40
CIA a aflat informaţia care a permis eliminarea ayatollahului Khamenei (New York Times) # Financial Intelligence
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune de […]
12:20
Dependența de petrolul din Golf expune China la riscuri în cazul în care conflictul cu Iranul se agravează (Al Jazeera) # Financial Intelligence
Dacă Strâmtoarea Hormuz ar fi închisă, acest lucru ar constitui un șoc major pentru China. Acest risc este […]
12:20
Resturile unei drone lovesc Etihad Towers după interceptarea acesteia în Abu Dhabi # Financial Intelligence
Autoritățile din Abu Dhabi se ocupă de un incident după ce resturile unei drone, doborâte de sistemele de […]
12:20
Iran: Răzbunarea morţii lui Khamenei este un ‘drept şi o datorie legitimă’, afirmă preşedintele ţării # Financial Intelligence
Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat, duminică, că răzbunarea morţii ghidului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în lovituri […]
12:10
Două rachete au fost lansate către Cipru, afirmă ministrul britanic al Apărării, Healey – BBC # Financial Intelligence
Două rachete au fost lansate de Iran către Cipru, a declarat duminică dimineață ministrul britanic al Apărării, John […]
Acum 8 ore
10:30
IRGC susţine: O rchetă iraniană a lovit o parte a unei clădiri asociate cu Agenția Centrală de Informații (CIA) din Dubai # Financial Intelligence
O rchetă iraniană a lovit o parte a unei clădiri asociate cu Agenția Centrală de Informații (CIA) din […]
10:20
CNAB: 34 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Un număr de 34 de zboruri spre și dinspre cinci destinații au fost anulate duminică, pe Aeroportul Internațional […]
10:10
Două persoane au fost rănite în Dubai după ce resturile unei drone interceptate au căzut în curtea a […]
10:10
Compania aeriană Qatar Airways a anunțat că zborurile sale vor rămâne suspendate din cauza închiderii spațiului aerian al […]
10:10
Portul comercial Duqm din Oman a fost ținta a două drone, rănind un muncitor, a raportat duminică dimineață […]
10:00
Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că Iranul a lansat 137 de rachete și 209 drone […]
09:20
Iranul s-a pregătit pentru “toate scenariile”, inclusiv pentru moartea lui Khamenei (preşedintele Parlamentului) # Financial Intelligence
Iranul s-a pregătit pentru "toate scenariile", inclusiv pentru moartea ghidului suprem Ali Khamenei, a declarat duminică preşedintele Parlamentului, […]
09:20
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă o reuniune extraordinară luni # Financial Intelligence
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică va organiza luni o reuniune extraordinară la solicitarea Rusiei, în urma loviturilor militare […]
Acum 12 ore
08:40
Petrolul, războiul și nota de plată, Cât ne poate costa escaladarea din Golf – Dumitru Chisăliţă # Financial Intelligence
28 februarie 2026 ar putea rămâne o dată de referință pentru piețele energetice. Atacarea Iranului și riposta ulterioară […]
08:40
Procesul de tranziție al lui Khamenei va începe astăzi, afirmă un oficial iranian din domeniul securității # Financial Intelligence
Șeful securității iraniene, Ali Larijani, a declarat că procesul de tranziție după uciderea liderului suprem Ali Khamenei va […]
08:30
CEO-ul Berkshire Hathaway, Greg Abel, promite să mențină cultura de investiții disciplinate a lui Warren Buffett # Financial Intelligence
Greg Abel, CEO-ul Berkshire Hathaway, succesorul miliardarului Warren Buffett, a folosit prima sa scrisoare anuală pentru acționari în […]
08:20
Atacurile americane asupra Iranului ar putea duce la creșterea prețurilor petrolului cu 10 până la 20 de dolari sau mai mult, în lipsa unei detensionări (analist) # Financial Intelligence
SUA și Israelul au atacat Iranul sâmbătă dimineață devreme, într-o încercare pe care președintele Trump a numit-o de […]
07:40
Trump avertizează: Iranul tocmai a afirmat că vor lovi foarte tare astăzi, mai tare decât au lovit vreodată. MAI BINE SĂ NU FACĂ ASTA # Financial Intelligence
Iranul tocmai a afirmat că vor lovi foarte tare astăzi, mai tare decât au lovit vreodată. MAI BINE […]
07:30
Flydubai suspendă zborurile către și dinspre Dubai până astăzi la ora 15:00 # Financial Intelligence
Toate zborurile flydubai către și dinspre Dubai au fost suspendate până la ora 15:00 (ora Emiratelor Arabe Unite) […]
07:30
Emirates a anunțat că toate zborurile către și dinspre Dubai au fost suspendate temporar până duminică, 1 martie, ora 15:00 # Financial Intelligence
Emirates a anunțat că toate zborurile către și dinspre Dubai au fost suspendate temporar până duminică, 1 martie, […]
07:10
Mai multe explozii puternice în Dubai, Doha și Bahrain au fost auzite în această dimineaţă # Financial Intelligence
Mai multe explozii puternice au fost auzite în zona Dubaiului și deasupra capitalei Qatarului, Doha, pentru a doua […]
07:10
Dubai se luptă cu un incendiu în port, după atacurile cu rachete ale Iranului # Financial Intelligence
Autoritățile din Dubai au intervenit pentru a stinge un incendiu în portul Jebel Ali după ce resturile unui […]
07:00
Iranul a vizat bazele militare americane din Orientul Mijlociu cu atacuri de represalii; IRGC anunță atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Iranul a răspuns la o serie de atacuri aeriene americane și israeliene prin lansarea de rachete și drone […]
07:00
Până la 40 de oficiali iranieni de rang înalt uciși în atacurile inițiale: mass-media chineză # Financial Intelligence
Până la 40 de înalți oficiali iranieni au fost eliminați în prima serie de atacuri de sâmbătă, a […]
06:50
Sediul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite (CIA) din Dubai a fost ținta atacului cu rachete al […]
06:30
Administraţia SUA justifică atacul asupra Iranului prin aceea că a vrut să împiedice Teheranul să atace primul # Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a justificat sâmbătă atacul comun cu Israelul împotriva Iranului afirmând că a fost […]
06:30
Un grup pro-iranian a atacat baza americană situată în orașul Erbil din Irak, a declarat agenția de știri […]
06:20
Televiziunea de stat iraniană a confirmat duminică dimineața că liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis, marcând cea […]
06:20
O persoană a murit și șapte au fost rănite după ce resturi de la o dronă au căzut pe Aeroportul Internațional Zayed din Abu Dhabi # Financial Intelligence
Aeroporturile din Abu Dhabi au anunțat că autoritățile competente din Emiratul Abu Dhabi au gestionat un incident rezultat […]
06:10
SUA „au comis o mare greșeală”, deoarece Khamenei „este acum un martir” (Al Jazeera) # Financial Intelligence
Harlan Ullman, președintele grupului strategic Killowen Group și consilier al think tank-ului Atlantic Council din Washington DC, a […]
06:10
Agenția oficială de știri IRNA raportează că Ali Shamkani, consilierul politic principal al lui Khamenei și secretarul Consiliului […]
06:10
Șeful apărării SUA Pete Hegseth a declarat că „marina iraniană va fi distrusă", adăugând că forțele militare americane […]
06:00
Autoritățile din Dubai: O dronă a fost interceptată, iar resturile au provocat un incendiu minor pe fațada exterioară a Burj Al Arab # Financial Intelligence
Autoritățile din Dubai confirmă că o dronă a fost interceptată, iar resturile au provocat un incendiu minor pe […]
05:50
Aeroportul din Dubai avariat și personal rănit în urma atacului cu drone iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite # Financial Intelligence
O sală a Aeroportului Internațional din Dubai (DXB) a suferit „daune minore" duminică dimineața. „Patru membri ai personalului […]
05:50
Liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis în atacuri aeriene, în timp ce SUA și Israelul au lansat atacuri – Presa de stat iraniană # Financial Intelligence
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă, a confirmat presa de stat, după ce Statele […]
Acum 24 ore
23:50
Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort, anunţă Donald Trump pe Social Truth. Acesta […]
23:40
Aeroportul din Dubai a fost bombardat (Antena 3); EAU interceptează noi valuri de rachete iraniene: Tot ce trebuie să știți # Financial Intelligence
Aeroportul din Dubai a fost bombardat, iar oamenii au fost evacuaţi, potrivit Antena 3. Ministerul Apărării din EAU […]
