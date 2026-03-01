Iranul s-a pregătit pentru “toate scenariile”, inclusiv pentru moartea lui Khamenei (preşedintele Parlamentului)
Financial Intelligence, 1 martie 2026 09:20
• • •
Acum o oră
09:20
Iranul s-a pregătit pentru “toate scenariile”, inclusiv pentru moartea lui Khamenei (preşedintele Parlamentului) # Financial Intelligence
09:20
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă o reuniune extraordinară luni # Financial Intelligence
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică va organiza luni o reuniune extraordinară la solicitarea Rusiei, în urma loviturilor militare […]
Acum 2 ore
08:40
Petrolul, războiul și nota de plată, Cât ne poate costa escaladarea din Golf – Dumitru Chisăliţă # Financial Intelligence
28 februarie 2026 ar putea rămâne o dată de referință pentru piețele energetice. Atacarea Iranului și riposta ulterioară […]
08:40
Procesul de tranziție al lui Khamenei va începe astăzi, afirmă un oficial iranian din domeniul securității # Financial Intelligence
Șeful securității iraniene, Ali Larijani, a declarat că procesul de tranziție după uciderea liderului suprem Ali Khamenei va […]
08:30
CEO-ul Berkshire Hathaway, Greg Abel, promite să mențină cultura de investiții disciplinate a lui Warren Buffett # Financial Intelligence
Greg Abel, CEO-ul Berkshire Hathaway, succesorul miliardarului Warren Buffett, a folosit prima sa scrisoare anuală pentru acționari în […]
08:20
Atacurile americane asupra Iranului ar putea duce la creșterea prețurilor petrolului cu 10 până la 20 de dolari sau mai mult, în lipsa unei detensionări (analist) # Financial Intelligence
SUA și Israelul au atacat Iranul sâmbătă dimineață devreme, într-o încercare pe care președintele Trump a numit-o de […]
Acum 4 ore
07:40
Trump avertizează: Iranul tocmai a afirmat că vor lovi foarte tare astăzi, mai tare decât au lovit vreodată. MAI BINE SĂ NU FACĂ ASTA # Financial Intelligence
Iranul tocmai a afirmat că vor lovi foarte tare astăzi, mai tare decât au lovit vreodată. MAI BINE […]
07:30
Flydubai suspendă zborurile către și dinspre Dubai până astăzi la ora 15:00 # Financial Intelligence
Toate zborurile flydubai către și dinspre Dubai au fost suspendate până la ora 15:00 (ora Emiratelor Arabe Unite) […]
07:30
Emirates a anunțat că toate zborurile către și dinspre Dubai au fost suspendate temporar până duminică, 1 martie, ora 15:00 # Financial Intelligence
Emirates a anunțat că toate zborurile către și dinspre Dubai au fost suspendate temporar până duminică, 1 martie, […]
07:10
Mai multe explozii puternice în Dubai, Doha și Bahrain au fost auzite în această dimineaţă # Financial Intelligence
Mai multe explozii puternice au fost auzite în zona Dubaiului și deasupra capitalei Qatarului, Doha, pentru a doua […]
07:10
Dubai se luptă cu un incendiu în port, după atacurile cu rachete ale Iranului # Financial Intelligence
Autoritățile din Dubai au intervenit pentru a stinge un incendiu în portul Jebel Ali după ce resturile unui […]
07:00
Iranul a vizat bazele militare americane din Orientul Mijlociu cu atacuri de represalii; IRGC anunță atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Iranul a răspuns la o serie de atacuri aeriene americane și israeliene prin lansarea de rachete și drone […]
07:00
Până la 40 de oficiali iranieni de rang înalt uciși în atacurile inițiale: mass-media chineză # Financial Intelligence
Până la 40 de înalți oficiali iranieni au fost eliminați în prima serie de atacuri de sâmbătă, a […]
06:50
Sediul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite (CIA) din Dubai a fost ținta atacului cu rachete al […]
06:30
Administraţia SUA justifică atacul asupra Iranului prin aceea că a vrut să împiedice Teheranul să atace primul # Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a justificat sâmbătă atacul comun cu Israelul împotriva Iranului afirmând că a fost […]
06:30
Un grup pro-iranian a atacat baza americană situată în orașul Erbil din Irak, a declarat agenția de știri […]
06:20
Televiziunea de stat iraniană a confirmat duminică dimineața că liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis, marcând cea […]
06:20
O persoană a murit și șapte au fost rănite după ce resturi de la o dronă au căzut pe Aeroportul Internațional Zayed din Abu Dhabi # Financial Intelligence
Aeroporturile din Abu Dhabi au anunțat că autoritățile competente din Emiratul Abu Dhabi au gestionat un incident rezultat […]
06:10
SUA „au comis o mare greșeală”, deoarece Khamenei „este acum un martir” (Al Jazeera) # Financial Intelligence
Harlan Ullman, președintele grupului strategic Killowen Group și consilier al think tank-ului Atlantic Council din Washington DC, a […]
06:10
Agenția oficială de știri IRNA raportează că Ali Shamkani, consilierul politic principal al lui Khamenei și secretarul Consiliului […]
06:10
Șeful apărării SUA Pete Hegseth a declarat că „marina iraniană va fi distrusă", adăugând că forțele militare americane […]
06:00
Autoritățile din Dubai: O dronă a fost interceptată, iar resturile au provocat un incendiu minor pe fațada exterioară a Burj Al Arab # Financial Intelligence
Autoritățile din Dubai confirmă că o dronă a fost interceptată, iar resturile au provocat un incendiu minor pe […]
Acum 6 ore
05:50
Aeroportul din Dubai avariat și personal rănit în urma atacului cu drone iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite # Financial Intelligence
O sală a Aeroportului Internațional din Dubai (DXB) a suferit „daune minore" duminică dimineața. „Patru membri ai personalului […]
05:50
Liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis în atacuri aeriene, în timp ce SUA și Israelul au lansat atacuri – Presa de stat iraniană # Financial Intelligence
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă, a confirmat presa de stat, după ce Statele […]
Acum 12 ore
23:50
Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort, anunţă Donald Trump pe Social Truth. Acesta […]
23:40
Aeroportul din Dubai a fost bombardat (Antena 3); EAU interceptează noi valuri de rachete iraniene: Tot ce trebuie să știți # Financial Intelligence
Aeroportul din Dubai a fost bombardat, iar oamenii au fost evacuaţi, potrivit Antena 3. Ministerul Apărării din EAU […]
23:30
Prețul petrolului va depăși 100 de dolari pe baril — Kirill Dmitriev, Șeful Fondului Rus de Investiții Directe # Financial Intelligence
Reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țările străine și șeful Fondului Rus de […]
23:20
Cine este liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și de ce este el o posibilă țintă? (Al Jazeera) # Financial Intelligence
Statele Unite și Israelul au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului, deraiind din nou negocierile privind […]
23:10
Echipele CNN din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Israel aud, din nou, explozii de bombe și sirene de […]
23:10
Confuzie totală privind soarta lui Ali Khamenei: declarații contradictorii între Iran, Israel și Donald Trump # Financial Intelligence
Informaţii diferite au apărut în presă legate de starea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Trump despre […]
23:00
OPEC+ va analiza o creştere agresivă a producţiei de petrol după atacul SUA-Israel asupra Iranului # Financial Intelligence
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, va lua în considerare […]
23:00
Ambasada SUA în Bahrain: Clădirile înalte sunt nesigure în contextul unor potențiale atacuri # Financial Intelligence
Într-o declarație publicată pe X, Ambasada SUA în Bahrain a afirmat că „există rapoarte confirmate conform cărora clădiri […]
22:50
Trump afirmă că SUA consideră că „mulți” dintre liderii iranieni au fost uciși; Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene afirmă că șapte oficiali iranieni de rang înalt au fost uciși # Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a declarat pentru ABC News că consideră că „mulți" dintre liderii iranieni au fost […]
21:00
Zelenski susţine atacurile SUA în Iran, care dau o ”şansă” poporului iranian să se debaraseze de un ”regim terorist” # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski salută sâmbătă "determinarea" Satelor Unite, după lansarea unor atacuri americane şi israeliene în Iran […]
21:00
Kaja Kallas îi convoacă pe miniştrii de externe ai UE duminică pentru a discuta despre Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a anunţat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare […]
Acum 24 ore
20:50
MAE anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu la acest moment # Financial Intelligence
S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan şi a ministrului Afacerilor Externe, […]
20:50
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în Statele Unite din cauza atacului asupra Iranului # Financial Intelligence
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a […]
20:50
Ministrul Afacerilor Externe: Aproximativ 1.000 de români au solicitat sprijin consular după escaladarea situaţiei din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat sâmbătă seara, că aproximativ 1.000 de cetăţeni români au contactat misiunile […]
20:40
Iranul solicită o reuniune extraordinară urgentă a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică # Financial Intelligence
Reprezentanţa permanentă a Iranului la sediul ONU din Viena a solicitat sâmbătă Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) […]
20:40
Macron: Franţa nu a fost informată în avans şi nici nu a fost implicată în atacurile lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului # Financial Intelligence
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă, la începutul unei reuniuni a Consiliului de Apărare şi Securitate Naţională […]
20:30
Liderul Houthi condamnă atacurile și afirmă că Iranul are dreptul să lovească bazele americane din regiune # Financial Intelligence
Abdul Malik al-Houthi, liderul grupului rebel yemenit, a calificat atacurile americane și israeliene asupra Iranului drept „crude, flagrante, […]
20:00
Impactul conflictului actual dintre Israel-SUA și Iran asupra tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz (Flavius CABA – MARIA) # Financial Intelligence
Autor: Flavius CABA – MARIA, preşedintele MEPEI (Institutul Politic și Economic pentru Orientul Mijlociu) De fiecare dată când […]
19:50
Înainte de atacuri, CIA a evaluat că Ali Khamenei ar fi înlocuit de elemente radicale din IRGC dacă ar fi ucis # Financial Intelligence
În perioada premergătoare atacurilor SUA și Israelului de sâmbătă, Agenția Centrală de Informații a SUA a evaluat că, […]
19:40
Imaginile publicate de armata israeliană arată avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene decolând în această dimineață pentru […]
19:20
Kuweitul raportează 12 răniți, dar niciun deces în urma atacurilor iraniene # Financial Intelligence
Ministerul Sănătății din Kuweit anunţă că 12 persoane au fost rănite „în contextul evoluțiilor regionale", dar că toate […]
19:10
Grindeanu: Niciun partid nu rămâne la guvernare din inerţie; e momentul să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost # Financial Intelligence
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din […]
19:10
Washingtonul recomandă navelor comerciale să se îndepărteze de Golful Persic # Financial Intelligence
Ministerul american al Transporturilor face apel la navele comerciale să rămână la distanţă de Golf din cauza "activităţilor […]
19:00
Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului arată intenția de schimbare a regimului, negocierile fiind probabil o „acoperire”; atacurile aeriene vor fi probabil principalul obiectiv în etapa actuală: experți chinezi # Financial Intelligence
SUA și Israelul au început o serie de atacuri împotriva Iranului sâmbătă dimineață, iar Iranul a ripostat împotriva […]
18:50
Toate bazele și activele americane și israeliene din regiune sunt ținte militare legitime, declară Iranul la ONU # Financial Intelligence
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a trimis o scrisoare secretarului general al Organizației Națiunilor Unite și […]
18:40
Analist CNN: „Nu există argumente serioase” care să susțină legalitatea atacurilor SUA # Financial Intelligence
Nu este clar ce justificare legală va prezenta Casa Albă pentru atacurile asupra Iranului, dar experții sunt deja […]
