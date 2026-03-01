Dependența de petrolul din Golf expune China la riscuri în cazul în care conflictul cu Iranul se agravează (Al Jazeera)
Financial Intelligence, 1 martie 2026 12:20
Dacă Strâmtoarea Hormuz ar fi închisă, acest lucru ar constitui un șoc major pentru China. Acest risc este […] The post Dependența de petrolul din Golf expune China la riscuri în cazul în care conflictul cu Iranul se agravează <i>(Al Jazeera)</i> appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
12:40
CIA a aflat informaţia care a permis eliminarea ayatollahului Khamenei (New York Times)
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune de […]
Acum o oră
12:20
Dependența de petrolul din Golf expune China la riscuri în cazul în care conflictul cu Iranul se agravează (Al Jazeera)
Dacă Strâmtoarea Hormuz ar fi închisă, acest lucru ar constitui un șoc major pentru China. Acest risc este […]
12:20
Resturile unei drone lovesc Etihad Towers după interceptarea acesteia în Abu Dhabi
Autoritățile din Abu Dhabi se ocupă de un incident după ce resturile unei drone, doborâte de sistemele de […]
12:20
Iran: Răzbunarea morţii lui Khamenei este un 'drept şi o datorie legitimă', afirmă preşedintele ţării
Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat, duminică, că răzbunarea morţii ghidului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în lovituri […]
12:10
Două rachete au fost lansate către Cipru, afirmă ministrul britanic al Apărării, Healey – BBC
Două rachete au fost lansate de Iran către Cipru, a declarat duminică dimineață ministrul britanic al Apărării, John […]
Acum 4 ore
10:30
IRGC susţine: O rchetă iraniană a lovit o parte a unei clădiri asociate cu Agenția Centrală de Informații (CIA) din Dubai
O rchetă iraniană a lovit o parte a unei clădiri asociate cu Agenția Centrală de Informații (CIA) din […]
10:20
CNAB: 34 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu
Un număr de 34 de zboruri spre și dinspre cinci destinații au fost anulate duminică, pe Aeroportul Internațional […]
10:10
Două persoane au fost rănite în Dubai după ce resturile unei drone interceptate au căzut în curtea a […]
10:10
Compania aeriană Qatar Airways a anunțat că zborurile sale vor rămâne suspendate din cauza închiderii spațiului aerian al […]
10:10
Portul comercial Duqm din Oman a fost ținta a două drone, rănind un muncitor, a raportat duminică dimineață […]
10:00
Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că Iranul a lansat 137 de rachete și 209 drone […]
09:20
Iranul s-a pregătit pentru "toate scenariile", inclusiv pentru moartea lui Khamenei (preşedintele Parlamentului)
Iranul s-a pregătit pentru "toate scenariile", inclusiv pentru moartea ghidului suprem Ali Khamenei, a declarat duminică preşedintele Parlamentului, […]
09:20
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă o reuniune extraordinară luni
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică va organiza luni o reuniune extraordinară la solicitarea Rusiei, în urma loviturilor militare […]
Acum 6 ore
08:40
Petrolul, războiul și nota de plată, Cât ne poate costa escaladarea din Golf – Dumitru Chisăliţă
28 februarie 2026 ar putea rămâne o dată de referință pentru piețele energetice. Atacarea Iranului și riposta ulterioară […]
08:40
Procesul de tranziție al lui Khamenei va începe astăzi, afirmă un oficial iranian din domeniul securității
Șeful securității iraniene, Ali Larijani, a declarat că procesul de tranziție după uciderea liderului suprem Ali Khamenei va […]
08:30
CEO-ul Berkshire Hathaway, Greg Abel, promite să mențină cultura de investiții disciplinate a lui Warren Buffett
Greg Abel, CEO-ul Berkshire Hathaway, succesorul miliardarului Warren Buffett, a folosit prima sa scrisoare anuală pentru acționari în […]
08:20
Atacurile americane asupra Iranului ar putea duce la creșterea prețurilor petrolului cu 10 până la 20 de dolari sau mai mult, în lipsa unei detensionări (analist)
SUA și Israelul au atacat Iranul sâmbătă dimineață devreme, într-o încercare pe care președintele Trump a numit-o de […]
07:40
Trump avertizează: Iranul tocmai a afirmat că vor lovi foarte tare astăzi, mai tare decât au lovit vreodată. MAI BINE SĂ NU FACĂ ASTA
Iranul tocmai a afirmat că vor lovi foarte tare astăzi, mai tare decât au lovit vreodată. MAI BINE […]
07:30
Flydubai suspendă zborurile către și dinspre Dubai până astăzi la ora 15:00
Toate zborurile flydubai către și dinspre Dubai au fost suspendate până la ora 15:00 (ora Emiratelor Arabe Unite) […]
07:30
Emirates a anunțat că toate zborurile către și dinspre Dubai au fost suspendate temporar până duminică, 1 martie, ora 15:00
Emirates a anunțat că toate zborurile către și dinspre Dubai au fost suspendate temporar până duminică, 1 martie, […]
07:10
Mai multe explozii puternice în Dubai, Doha și Bahrain au fost auzite în această dimineaţă
Mai multe explozii puternice au fost auzite în zona Dubaiului și deasupra capitalei Qatarului, Doha, pentru a doua […]
07:10
Dubai se luptă cu un incendiu în port, după atacurile cu rachete ale Iranului
Autoritățile din Dubai au intervenit pentru a stinge un incendiu în portul Jebel Ali după ce resturile unui […]
07:00
Iranul a vizat bazele militare americane din Orientul Mijlociu cu atacuri de represalii; IRGC anunță atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu
Iranul a răspuns la o serie de atacuri aeriene americane și israeliene prin lansarea de rachete și drone […]
07:00
Până la 40 de oficiali iranieni de rang înalt uciși în atacurile inițiale: mass-media chineză
Până la 40 de înalți oficiali iranieni au fost eliminați în prima serie de atacuri de sâmbătă, a […]
Acum 8 ore
06:50
Sediul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite (CIA) din Dubai a fost ținta atacului cu rachete al […]
06:30
Administraţia SUA justifică atacul asupra Iranului prin aceea că a vrut să împiedice Teheranul să atace primul
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a justificat sâmbătă atacul comun cu Israelul împotriva Iranului afirmând că a fost […]
06:30
Un grup pro-iranian a atacat baza americană situată în orașul Erbil din Irak, a declarat agenția de știri […]
06:20
Televiziunea de stat iraniană a confirmat duminică dimineața că liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis, marcând cea […]
06:20
O persoană a murit și șapte au fost rănite după ce resturi de la o dronă au căzut pe Aeroportul Internațional Zayed din Abu Dhabi
Aeroporturile din Abu Dhabi au anunțat că autoritățile competente din Emiratul Abu Dhabi au gestionat un incident rezultat […]
06:10
SUA „au comis o mare greșeală", deoarece Khamenei „este acum un martir" (Al Jazeera)
Harlan Ullman, președintele grupului strategic Killowen Group și consilier al think tank-ului Atlantic Council din Washington DC, a […]
06:10
Agenția oficială de știri IRNA raportează că Ali Shamkani, consilierul politic principal al lui Khamenei și secretarul Consiliului […]
06:10
Șeful apărării SUA Pete Hegseth a declarat că „marina iraniană va fi distrusă", adăugând că forțele militare americane […]
06:00
Autoritățile din Dubai: O dronă a fost interceptată, iar resturile au provocat un incendiu minor pe fațada exterioară a Burj Al Arab
Autoritățile din Dubai confirmă că o dronă a fost interceptată, iar resturile au provocat un incendiu minor pe […]
05:50
Aeroportul din Dubai avariat și personal rănit în urma atacului cu drone iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite
O sală a Aeroportului Internațional din Dubai (DXB) a suferit „daune minore" duminică dimineața. „Patru membri ai personalului […]
05:50
Liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis în atacuri aeriene, în timp ce SUA și Israelul au lansat atacuri – Presa de stat iraniană
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă, a confirmat presa de stat, după ce Statele […]
Acum 24 ore
23:50
Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort, anunţă Donald Trump pe Social Truth. Acesta […]
23:40
Aeroportul din Dubai a fost bombardat (Antena 3); EAU interceptează noi valuri de rachete iraniene: Tot ce trebuie să știți
Aeroportul din Dubai a fost bombardat, iar oamenii au fost evacuaţi, potrivit Antena 3. Ministerul Apărării din EAU […]
23:30
Prețul petrolului va depăși 100 de dolari pe baril — Kirill Dmitriev, Șeful Fondului Rus de Investiții Directe
Reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țările străine și șeful Fondului Rus de […]
23:20
Cine este liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și de ce este el o posibilă țintă? (Al Jazeera)
Statele Unite și Israelul au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului, deraiind din nou negocierile privind […]
23:10
Echipele CNN din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Israel aud, din nou, explozii de bombe și sirene de […]
23:10
Confuzie totală privind soarta lui Ali Khamenei: declarații contradictorii între Iran, Israel și Donald Trump
Informaţii diferite au apărut în presă legate de starea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Trump despre […]
23:00
OPEC+ va analiza o creştere agresivă a producţiei de petrol după atacul SUA-Israel asupra Iranului
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, va lua în considerare […]
23:00
Ambasada SUA în Bahrain: Clădirile înalte sunt nesigure în contextul unor potențiale atacuri
Într-o declarație publicată pe X, Ambasada SUA în Bahrain a afirmat că „există rapoarte confirmate conform cărora clădiri […]
22:50
Trump afirmă că SUA consideră că „mulți" dintre liderii iranieni au fost uciși; Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene afirmă că șapte oficiali iranieni de rang înalt au fost uciși
Președintele SUA Donald Trump a declarat pentru ABC News că consideră că „mulți" dintre liderii iranieni au fost […]
21:00
Zelenski susţine atacurile SUA în Iran, care d
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski salută sâmbătă ”determinarea” Satelor Unite, după lansarea unor atacuri americane şi israeliene în Iran […] The post Zelenski susţine atacurile SUA în Iran, care dau o ”şansă” poporului iranian să se debaraseze de un ”regim terorist” appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Kaja Kallas îi convoacă pe miniştrii de externe ai UE duminică pentru a discuta despre Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a anunţat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare […] The post Kaja Kallas îi convoacă pe miniştrii de externe ai UE duminică pentru a discuta despre Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
20:50
MAE anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu la acest moment # Financial Intelligence
S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan şi a ministrului Afacerilor Externe, […] The post MAE anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu la acest moment appeared first on Financial Intelligence.
20:50
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în Statele Unite din cauza atacului asupra Iranului # Financial Intelligence
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a […] The post FBI ridică nivelul de alertă teroristă în Statele Unite din cauza atacului asupra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Ministrul Afacerilor Externe: Aproximativ 1.000 de români au solicitat sprijin consular după escaladarea situaţiei din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat sâmbătă seara, că aproximativ 1.000 de cetăţeni români au contactat misiunile […] The post Ministrul Afacerilor Externe: Aproximativ 1.000 de români au solicitat sprijin consular după escaladarea situaţiei din Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Iranul solicită o reuniune extraordinară urgentă a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică # Financial Intelligence
Reprezentanţa permanentă a Iranului la sediul ONU din Viena a solicitat sâmbătă Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) […] The post Iranul solicită o reuniune extraordinară urgentă a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică appeared first on Financial Intelligence.
