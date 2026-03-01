Khamenei a fost ucis – ce se va întâmpla în continuare cu Iranul?
Financial Intelligence, 1 martie 2026 06:20
Televiziunea de stat iraniană a confirmat duminică dimineața că liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis, marcând cea […]
• • •
Acum 15 minute
06:30
Administraţia SUA justifică atacul asupra Iranului prin aceea că a vrut să împiedice Teheranul să atace primul # Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a justificat sâmbătă atacul comun cu Israelul împotriva Iranului afirmând că a fost […]
06:30
Un grup pro-iranian a atacat baza americană situată în orașul Erbil din Irak, a declarat agenția de știri […]
Acum 30 minute
06:20
Televiziunea de stat iraniană a confirmat duminică dimineața că liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis, marcând cea […]
06:20
O persoană a murit și șapte au fost rănite după ce resturi de la o dronă au căzut pe Aeroportul Internațional Zayed din Abu Dhabi # Financial Intelligence
Aeroporturile din Abu Dhabi au anunțat că autoritățile competente din Emiratul Abu Dhabi au gestionat un incident rezultat […]
Acum o oră
06:10
SUA „au comis o mare greșeală”, deoarece Khamenei „este acum un martir” (Al Jazeera) # Financial Intelligence
Harlan Ullman, președintele grupului strategic Killowen Group și consilier al think tank-ului Atlantic Council din Washington DC, a […]
06:10
Agenția oficială de știri IRNA raportează că Ali Shamkani, consilierul politic principal al lui Khamenei și secretarul Consiliului […]
06:10
Șeful apărării SUA Pete Hegseth a declarat că „marina iraniană va fi distrusă", adăugând că forțele militare americane […]
06:00
Autoritățile din Dubai: O dronă a fost interceptată, iar resturile au provocat un incendiu minor pe fațada exterioară a Burj Al Arab # Financial Intelligence
Autoritățile din Dubai confirmă că o dronă a fost interceptată, iar resturile au provocat un incendiu minor pe […]
05:50
Aeroportul din Dubai avariat și personal rănit în urma atacului cu drone iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite # Financial Intelligence
O sală a Aeroportului Internațional din Dubai (DXB) a suferit „daune minore" duminică dimineața. „Patru membri ai personalului […]
05:50
Liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis în atacuri aeriene, în timp ce SUA și Israelul au lansat atacuri – Presa de stat iraniană # Financial Intelligence
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă, a confirmat presa de stat, după ce Statele […]
Acum 8 ore
23:50
Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort, anunţă Donald Trump pe Social Truth. Acesta […]
23:40
Aeroportul din Dubai a fost bombardat (Antena 3); EAU interceptează noi valuri de rachete iraniene: Tot ce trebuie să știți # Financial Intelligence
Aeroportul din Dubai a fost bombardat, iar oamenii au fost evacuaţi, potrivit Antena 3. Ministerul Apărării din EAU […]
23:30
Prețul petrolului va depăși 100 de dolari pe baril — Kirill Dmitriev, Șeful Fondului Rus de Investiții Directe # Financial Intelligence
Reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țările străine și șeful Fondului Rus de […]
23:20
Cine este liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și de ce este el o posibilă țintă? (Al Jazeera) # Financial Intelligence
Statele Unite și Israelul au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului, deraiind din nou negocierile privind […]
23:10
Echipele CNN din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Israel aud, din nou, explozii de bombe și sirene de […]
23:10
Confuzie totală privind soarta lui Ali Khamenei: declarații contradictorii între Iran, Israel și Donald Trump # Financial Intelligence
Informaţii diferite au apărut în presă legate de starea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Trump despre […]
23:00
OPEC+ va analiza o creştere agresivă a producţiei de petrol după atacul SUA-Israel asupra Iranului # Financial Intelligence
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, va lua în considerare […]
23:00
Ambasada SUA în Bahrain: Clădirile înalte sunt nesigure în contextul unor potențiale atacuri # Financial Intelligence
Într-o declarație publicată pe X, Ambasada SUA în Bahrain a afirmat că „există rapoarte confirmate conform cărora clădiri […]
22:50
Trump afirmă că SUA consideră că „mulți” dintre liderii iranieni au fost uciși; Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene afirmă că șapte oficiali iranieni de rang înalt au fost uciși # Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a declarat pentru ABC News că consideră că „mulți" dintre liderii iranieni au fost […]
Acum 12 ore
21:00
Zelenski susţine atacurile SUA în Iran, care dau o ”şansă” poporului iranian să se debaraseze de un ”regim terorist” # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski salută sâmbătă "determinarea" Satelor Unite, după lansarea unor atacuri americane şi israeliene în Iran […]
21:00
Kaja Kallas îi convoacă pe miniştrii de externe ai UE duminică pentru a discuta despre Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a anunţat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare […]
20:50
MAE anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu la acest moment # Financial Intelligence
S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan şi a ministrului Afacerilor Externe, […]
20:50
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în Statele Unite din cauza atacului asupra Iranului # Financial Intelligence
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a […]
20:50
Ministrul Afacerilor Externe: Aproximativ 1.000 de români au solicitat sprijin consular după escaladarea situaţiei din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat sâmbătă seara, că aproximativ 1.000 de cetăţeni români au contactat misiunile […]
20:40
Iranul solicită o reuniune extraordinară urgentă a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică # Financial Intelligence
Reprezentanţa permanentă a Iranului la sediul ONU din Viena a solicitat sâmbătă Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) […]
20:40
Macron: Franţa nu a fost informată în avans şi nici nu a fost implicată în atacurile lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului # Financial Intelligence
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă, la începutul unei reuniuni a Consiliului de Apărare şi Securitate Naţională […]
20:30
Liderul Houthi condamnă atacurile și afirmă că Iranul are dreptul să lovească bazele americane din regiune # Financial Intelligence
Abdul Malik al-Houthi, liderul grupului rebel yemenit, a calificat atacurile americane și israeliene asupra Iranului drept „crude, flagrante, […]
20:00
Impactul conflictului actual dintre Israel-SUA și Iran asupra tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz (Flavius CABA – MARIA) # Financial Intelligence
Autor: Flavius CABA – MARIA, preşedintele MEPEI (Institutul Politic și Economic pentru Orientul Mijlociu) De fiecare dată când […]
19:50
Înainte de atacuri, CIA a evaluat că Ali Khamenei ar fi înlocuit de elemente radicale din IRGC dacă ar fi ucis # Financial Intelligence
În perioada premergătoare atacurilor SUA și Israelului de sâmbătă, Agenția Centrală de Informații a SUA a evaluat că, […]
19:40
Imaginile publicate de armata israeliană arată avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene decolând în această dimineață pentru […]
19:20
Kuweitul raportează 12 răniți, dar niciun deces în urma atacurilor iraniene # Financial Intelligence
Ministerul Sănătății din Kuweit anunţă că 12 persoane au fost rănite „în contextul evoluțiilor regionale", dar că toate […]
19:10
Grindeanu: Niciun partid nu rămâne la guvernare din inerţie; e momentul să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost # Financial Intelligence
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din […]
19:10
Washingtonul recomandă navelor comerciale să se îndepărteze de Golful Persic # Financial Intelligence
Ministerul american al Transporturilor face apel la navele comerciale să rămână la distanţă de Golf din cauza "activităţilor […]
19:00
Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului arată intenția de schimbare a regimului, negocierile fiind probabil o „acoperire”; atacurile aeriene vor fi probabil principalul obiectiv în etapa actuală: experți chinezi # Financial Intelligence
SUA și Israelul au început o serie de atacuri împotriva Iranului sâmbătă dimineață, iar Iranul a ripostat împotriva […]
18:50
Toate bazele și activele americane și israeliene din regiune sunt ținte militare legitime, declară Iranul la ONU # Financial Intelligence
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a trimis o scrisoare secretarului general al Organizației Națiunilor Unite și […]
18:40
Analist CNN: „Nu există argumente serioase” care să susțină legalitatea atacurilor SUA # Financial Intelligence
Nu este clar ce justificare legală va prezenta Casa Albă pentru atacurile asupra Iranului, dar experții sunt deja […]
18:30
IRGC din Iran avertizează navele că „nu au voie” să treacă prin Strâmtoarea Hormuz (UE) # Financial Intelligence
Un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a declarat sâmbătă că navele au primit transmisii VHF […]
18:30
Piețele din Emiratele Arabe Unite sunt stabile, stocurile alimentare sunt sigure în ciuda tensiunilor; Ministerul asigură că nu vor exista întreruperi în aprovizionare și îndeamnă publicul să nu cumpere în panică # Financial Intelligence
Având în vedere evoluțiile geopolitice din regiune, Ministerul Economiei și Turismului a afirmat reziliența și stabilitatea piețelor din […]
18:30
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că „monitorizează îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu și îndeamnă la […]
18:20
Autoritățile din Dubai au confirmat că a avut loc un incident într-o clădire din zona Palm Jumeirah, care […]
18:20
Arabia Saudită își rezervă dreptul de a riposta după atacurile Iranului asupra Riadului și estului țării # Financial Intelligence
Arabia Saudită a confirmat sâmbătă că Iranul a lovit Riadul și regiunea sa estică cu atacuri, avertizând că […]
18:00
Premierul canadian, Mark Carney, a dat asigurări sâmbătă că Washingtonul are sprijinul Ottawa după lansarea unei operațiuni militare […]
18:00
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri […]
17:50
Guvernul iranian le cere prin SMS locuitorilor Teheranului să părăsească oraşul # Financial Intelligence
Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi "să-şi păstreze totodată calmul", în urma […]
17:50
Guvernul Turciei a condamnat sâmbătă "provocările care pot intensifica violenţa" în conflictul declanşat de atacurile americane asupra Iranului […]
Acum 24 ore
17:40
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă ”din câte ştiu eu”, anunţă şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi. El cere, într-o convorbire cu Serghei Lavrov, ”traducerea în justiţie a criminalilor”, după atacurile Sua şi Israelului în Iran # Financial Intelligence
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă, anunţă ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP, […]
17:40
Macron, Starmer şi Merz cer SUA şi Iranului să reia negocierile şi ”condamnă atacurile iraniene” în Orientul Mijlociu, fără că comenteze atacurile americano-israeliene în Iran # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer condamnă atacurile iraniene împotriva unor […]
17:40
Preşedintele rus a convocat Consiliul de Securitate al ţării după atacul SUA şi Israelului asupra Iranului # Financial Intelligence
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezidat sâmbătă o reuniune cu membrii Consiliului de Securitate pentru a discuta despre […]
17:10
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene – surse # Financial Intelligence
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri […]
17:00
Rachete iraniene doborâte deasupra Dubaiului; Se pare că una dintre rachete a fost doborâtă deasupra hotelului de lux Atlantis The Royal, situat pe insula artificială Palm Jumeirah; Burj Khalifa evacuat # Financial Intelligence
Aproximativ cinci explozii s-au auzit deasupra Dubaiului, potrivit media. Urme ale operațiunilor de apărare aeriană au fost observate […]
