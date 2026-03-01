Avântul naționalismului economic

11:30

Vin vești bune de la meteorologi, cu privire la vremea din martie, prima lună de primăvară! După frigul și ninsorile de pe final de februarie, vremea se schimbă simțitor, odată cu venirea primăverii! Luna lui Mărțișor va aduce primăvara nu doar în calendar, ci și în termometre! Cel puțin asta rezultă din cele mai noi […] The post Vești bune de la meteorologi despre prima lună de primăvară! Cum va fi vremea în martie. Prognoza ANM first appeared on Ziarul National.