Haos pe rutele aeriene! Marile companii își suspendă zborurile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu / 34 de curse anulate și pe Aeroportul Otopeni
National.ro, 1 martie 2026 11:00
Aproape un sfert dintre zborurile către Orientul Mijlociu au fost anulate în ziua de sâmbătă și duminică noaptea, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune și al închiderilor de spațiu aerian. Potrivit datelor furnizate de compania britanică de analiză aviatică Cirium, prezentate de Sky News, 24% dintre cursele programate au fost anulate. Cele mai afectate destinații […] The post Haos pe rutele aeriene! Marile companii își suspendă zborurile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu / 34 de curse anulate și pe Aeroportul Otopeni first appeared on Ziarul National.
Aproape un sfert dintre zborurile către Orientul Mijlociu au fost anulate în ziua de sâmbătă și duminică noaptea, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune și al închiderilor de spațiu aerian. Potrivit datelor furnizate de compania britanică de analiză aviatică Cirium, prezentate de Sky News, 24% dintre cursele programate au fost anulate. Cele mai afectate destinații […] The post Haos pe rutele aeriene! Marile companii își suspendă zborurile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu / 34 de curse anulate și pe Aeroportul Otopeni first appeared on Ziarul National.
Cine l-a trădat pe Ali Khamenei și i-a dezvăluit locația? CIA a obținut informații exacte, iar Israel a grăbit atacul # National.ro
Presa de stat iraniană a confirmat duminică dimineață că liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în urma atacurilor comise în Iran de Israel și SUA. O declarație a Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, citită de mai multe canale de radio de stat, a confirmat că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în […] The post Cine l-a trădat pe Ali Khamenei și i-a dezvăluit locația? CIA a obținut informații exacte, iar Israel a grăbit atacul first appeared on Ziarul National.
10:00
Iran amenință cu „cea mai feroce ofensivă din istorie” după asasinarea lui Ali Khamenei / Trump, mesaj clar după riposta Teheranului # National.ro
Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Israelului și bazelor americane din regiune, după asasinarea liderului suprem Ali Khamenei. Gărzile Revoluționare au anunțat că urmează „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran”. Sirenele au început să sune dimineață în Israel și în Dubai, Emiratele Arabe Unite, […] The post Iran amenință cu „cea mai feroce ofensivă din istorie” după asasinarea lui Ali Khamenei / Trump, mesaj clar după riposta Teheranului first appeared on Ziarul National.
Prima lună de primăvară aduce nu doar soare și energie nouă, ci și o resetare emoțională pentru multe zodii. Află ce-ți rezervă astrele pentru ziua de duminică! Horoscop Berbec Te gândești mult la trecut, Berbec, iar astăzi reușești să pui ordine în gândurile tale. Apar tipare clare și poți descoperi piesa lipsă dintr-o problemă emoțională […] The post Horoscop duminică 1 martie 2026 – Un început de lună tensionat first appeared on Ziarul National.
Ali Khamenei a murit. Cine va conduce Iranul după moartea liderului suprem / Principalii favoriți # National.ro
Iranul intră într-o perioadă de tranziție după moartea liderului suprem Ali Khamenei. Conducerea interimară va fi asigurată de trei înalți oficiali ai statului, a anunțat duminică Mohammad Mokhber, unul dintre consilierii acestuia, citat de televiziunea de stat. Acest organism provizoriu de conducere va fi format din președintele Massoud Pezeshkian, șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei, […] The post Ali Khamenei a murit. Cine va conduce Iranul după moartea liderului suprem / Principalii favoriți first appeared on Ziarul National.
Ali Khamenei, ucis de bombardamentele SUA-Israel! Urale puternice pe străzile din Teheran, oamenii aplaudă de la ferestre # National.ro
Ali Khamenei a fost ucis în bombardamenele SUA-Israel de sâmbătă dimineață, a relatat presa de stat iraniană, potrivit BBC. Anterior, informația fusese anunțată de președintele SUA, Donald Trump, pe platforma Truth Social. Iranul a decretat 40 de zile de doliu național, iar după acest interval se va alege noul lider suprem al țării. Ali Khamenei, […] The post Ali Khamenei, ucis de bombardamentele SUA-Israel! Urale puternice pe străzile din Teheran, oamenii aplaudă de la ferestre first appeared on Ziarul National.
Într-un asalt coordonat, cu numele de cod „Răgetul Leului” (în engleză: Roaring Lion; în ebraică: Mivtza She’aget Hari), Israelul și Statele Unite au bombardat Teheranul și mai multe orașe iraniene, spulberând negocierile diplomatice și împingând Asia de Vest în pragul unui război mai amplu. Sky New a anunțat situația Ayatolahul Kamenei: s-a găsit trupul neînsuflețit […] The post TOTUL despre SCÂNTEIA din Iran care POATE SCHIMBA ECHILIBRUL GLOBAL first appeared on Ziarul National.
28 februarie 2026
Aeroportul din Dubai este evacuat după ce ar i fost lovit de o dronă. pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri din Terminalul 3 al Aeroportului din Dubai, care arată haos și panică. Localnicii au afirmat pe rețele că o rachetă a lovit clădirea. Cu toate acestea, informațiile nu au fost confirmate oficial. A DRONE […] The post Aeroportul din Dubai, bombardat. Evacuări în masă VIDEO+FOTO first appeared on Ziarul National.
28 de elevi din Vrancea sunt blocați in Dubai, după închiderea spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite # National.ro
28 de copii din Vrancea sunt în acest moment blocați în Dubai. Elevii au plecat într-o excursie în Dubai în vacanța intersemestrială și sunt însoțiți de doi profesori, iar acum nu pot reveni pentru în România, după izbucnirea conflictului militar. Potrivit Monitorul de Vrancea, este vorba despre elevi din clasele V–XII, care participau la o […] The post 28 de elevi din Vrancea sunt blocați in Dubai, după închiderea spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite first appeared on Ziarul National.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că există numeroase semne care indică faptul că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, “nu mai este”, fără a confirma în mod explicit moartea acestuia, şi le-a cerut iranienilor să “iasă în stradă şi să termine treaba”. Netanyahu a mai spus că complexul lui Khamenei a fost distrus, […] The post Netanyahu spune că există semne că liderul suprem iranian Khamenei „nu mai este” first appeared on Ziarul National.
Iranul a adus războiul în inima uneia dintre cele mai scumpe și bine protejate destinații din lume. Palm Jumeirah, insula artificială-emblemă a Dubaiului, a fost zguduită de explozii și incendii, după ce rachete iraniene au fost lansate în contextul escaladării conflictului regional. În acest moment, mii de români se află în Dubai, fie ca turiști, […] The post VIDEO Iranul spulberă mitul siguranței în Dubai first appeared on Ziarul National.
SUA și Israel atacă Iranul: Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă cu o treaptă # National.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a convocat sâmbătă după-amiază o reuniune a Consiliului Apărării, ca urmare a atacurilor militare lansate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iran, urmate de riposte iraniene cu rachete în regiune. În cadrul reuniunii, Orbán a declarat că evenimentele din Iran pot afecta direct sau indirect securitatea Ungariei, inclusiv în […] The post SUA și Israel atacă Iranul: Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă cu o treaptă first appeared on Ziarul National.
Iranul a declanșat un nou val de tensiuni pe piețele internaționale, după ce presa din Israel a relatat că Gărzile Revoluționare Iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol. Decizia are potențialul de a provoca un șoc energetic major, întrucât între 20% și 30% din consumul […] The post Șoc global: Iranul închide artera energetică a lumii first appeared on Ziarul National.
Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat brusc după ce SUA și Israel au lansat lovituri asupra unor obiective din Teheran și din alte orașe iraniene. Iranul a răspuns prin lansarea de rachete către teritoriul israelian și către baze militare americane din regiune. Până în acest moment, autoritățile nu au raportat victime sau răniți. Atacul SUA […] The post Cum reacționează liderii lumii la atacul SUA în Iran first appeared on Ziarul National.
SUA și Israel atacă Iranul: zboruri suspendate în lanț spre Tel Aviv, Dubai și Beirut. Companiile aeriene invocă riscuri de securitate # National.ro
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, pe fondul atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului, produce efecte imediate în aviația civilă. Războiul SUA-Israel-Iran devine deja un factor major de instabilitate pentru traficul aerian, după ce mai multe companii europene au anunțat suspendări și anulări de zboruri către destinații-cheie din regiune. Operatori de top au decis […] The post SUA și Israel atacă Iranul: zboruri suspendate în lanț spre Tel Aviv, Dubai și Beirut. Companiile aeriene invocă riscuri de securitate first appeared on Ziarul National.
Cadavre ale morților de COVID-19, nedescompuse timp de cinci ani. Grecia pregătește deshumări # National.ro
Autoritățile din nordul Greciei au decis deshumarea a aproximativ 150 de cadavre ale unor persoane decedate din cauza COVID-19, după ce s-a constatat că rămășițele nu s-au descompus nici la cinci ani de la înmormântare. Un alt factor care a determinat această decizie este lipsa spațiului disponibil în cimitirele din Kavala. Cadavrele, înhumate în saci […] The post Cadavre ale morților de COVID-19, nedescompuse timp de cinci ani. Grecia pregătește deshumări first appeared on Ziarul National.
Orașul Târgu Mureș a devenit oficial primul din țară care integrează inteligența artificială și robotica de ultimă generație în serviciile de salubrizare. Un program pilot, desprins parcă din scenariile SF, reprezintă o investiție de aproximativ un milion de euro. Acesta a adus pe străzile centrale roboți autonomi dotați cu senzori care monitorizează curățenia și interacționează […] The post Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi cu AI pe străzi first appeared on Ziarul National.
Dreptul contribuabililor de a cere de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) comunicarea clasei sau subclasei de risc fiscal ar putea fi suspendat până la finalul anului 2026, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică. Guvernul invocă necesitatea finalizării digitalizării sistemelor informatice, astfel încât informația să fie disponibilă direct în […] The post Accesul la informațiile fiscale, suspendat! Cum îi va afecta pe contribuabili first appeared on Ziarul National.
Facturi record la întreținere, pe lunile de iarnă! Oamenii fac eforturi uriașe să le plătească # National.ro
Facturile la întreținere pe lunile de iarnă au atins niveluri record! Gerul și scumpirea gigacaloriei au ridicat costurile. Tot mai multe familii se chinuie să fie la zi cu plățile. Primele facturi la întreținere din această iarnă i-au luat prin surprindere pe românii racordați la termoficare. Facturile la întreținere, tot mai mari de la lună […] The post Facturi record la întreținere, pe lunile de iarnă! Oamenii fac eforturi uriașe să le plătească first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a sugerat că SUA ar putea efectua o „preluare amiabilă” a Cubei, în contextul în care tensiunile dintre Washington și Havana ating un nou nivel maxim după capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. „Guvernul cubanez vorbește cu noi. Au mari probleme”, a declarat președintele american, vineri, fără a oferi detalii despre ceea ce a […] The post Trump vrea să „preia amiabil Cuba”: „Ei nu au bani, n-au nimic” first appeared on Ziarul National.
BREAKING NEWS. Israelul a atacat Iranul. Explozii în apropierea sediilor oficiale de la Teheran VIDEO # National.ro
Israelul a anunțat că a lansat un atac cu rachete asupra Iranului. Proiectilele au lovit zona University Street și cartierul Jomhouri din Teheran. Mai multe coloane de fum au fost văzute ridicându-se deasupra orașului. Trei explozii au fost auzite în centrul orașului Teheran, potrivit presei iraniene. Explozii în nordul și estul Teheranului Agenția de știri […] The post BREAKING NEWS. Israelul a atacat Iranul. Explozii în apropierea sediilor oficiale de la Teheran VIDEO first appeared on Ziarul National.
Un avion care transporta bani s-a prăbușit în Bolivia: 15 morți. Confruntări între poliție și oamenii veniți să adune bancnote # National.ro
Un avion care transporta bancnote noi aparținând Băncii Centrale a Boliviei s-a prăbușit pe o stradă aglomerată din capitala Boliviei, La Paz, în seara zilei de 27 februarie. 15 oameni și-au pierdut viața. Aeronava militară Hercules a decolat de la Santa Cruz și s-a prăbușit după aterizare. Avionul a derapat de pe pistă și s-a […] The post Un avion care transporta bani s-a prăbușit în Bolivia: 15 morți. Confruntări între poliție și oamenii veniți să adune bancnote first appeared on Ziarul National.
Această zi oferă tuturor zodiilor șanse de a-și îmbunătăți situația financiară, așa că haideți să explorăm previziunile financiare pentru fiecare zodie în parte. Horoscop Berbec Cauți un echilibru mai bun, atât interior, cât și exterior. Astrele te îndeamnă spre creștere și vindecare, dar aduc în atenție și chestiuni nerezolvate din trecut. Este o zi bună […] The post Horoscop 28 februarie – Ziua aduce vești promițătoare din punct de vedere financiar first appeared on Ziarul National.
27 februarie 2026
Un studiu românesc aduce o nouă perspectivă europeană asupra copiilor supradotați: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în dialog cu președintele ECHA, Dr. Colm O’Reilly # National.ro
Sistemele de educație clasice au ignorat prea mult timp un adevăr esențial: potențialul excepțional nu poate fi măsurat doar prin note sau printr-un singur test de inteligență. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, afiliată internațional la European Council for High Ability (ECHA), a realizat un interviu-eveniment cu Dr. Colm O’Reilly, președintele ECHA – organizația care […] The post Un studiu românesc aduce o nouă perspectivă europeană asupra copiilor supradotați: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în dialog cu președintele ECHA, Dr. Colm O’Reilly first appeared on Ziarul National.
Primăria Capitalei a stabilit reguli pentru vânzarea mărţişoarelor în centrul oraşului: „Nu ca la bazar” # National.ro
Pe măsură ce se apropie tot mai mult „luna lui Mărțișor”, cum e cunoscută popular cea de-a treia lună a anului, care marchează începutul primăverii calendaristice, a început deja și forfota în căutarea celor mai frumoase mărțisoare, care să fie oferite în dar, simbolic, fetelor, doamnelor și domnișoarelor, de 1 martie. În tot acest context, […] The post Primăria Capitalei a stabilit reguli pentru vânzarea mărţişoarelor în centrul oraşului: „Nu ca la bazar” first appeared on Ziarul National.
AUR cere suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce AEP a sesizat Parchetul în privința finanțării campaniei electorale. „Îl face instant șantajabil” # National.ro
Adrian Axinia, vicepreședintele Alianței pentru Unirea Românilor și europarlamentar AUR, e de părere că trebuie declanșată procedura de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan, după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale. Reprezentantul AUR a punctat că „există suspiciuni grave de corupție care nu pot fi […] The post AUR cere suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce AEP a sesizat Parchetul în privința finanțării campaniei electorale. „Îl face instant șantajabil” first appeared on Ziarul National.
Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de doar 23 de ani a murit la scurt timp după ce a intrat în tură # National.ro
Caz cutremurător la Constanța. O tânără asistentă ar fi sfârșit subit, după ce i s-a făcut rău chiar în clinica la care lucra. Colegii au pus mâna pe telefon și au alertat de urgență autoritățile. Polițiștii fac o anchetă pentru a stabili exact ce anume a cauzat decesul femeii în vârstă de 23 de ani. […] The post Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de doar 23 de ani a murit la scurt timp după ce a intrat în tură first appeared on Ziarul National.
Romina Gingașu, în atenția presei italiene. Legătura dintre Epstein și imperiul Ferrari # National.ro
Numele Romina Gingașu a intrat în atenția presei italiene în contextul unor articole care analizează relațiile istorice din jurul imperiului Ferrari și conexiunile controversate ale finanțatorului american Jeffrey Epstein cu cercuri de influență europene. Publicațiile din Italia tratează subiectul într-un cadru mai amplu, concentrându-se pe documente, corespondență și relații personale deja discutate în spațiul public […] The post Romina Gingașu, în atenția presei italiene. Legătura dintre Epstein și imperiul Ferrari first appeared on Ziarul National.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a trimis o sesizare oficială către Parchetul General privind finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. Sunt informații apărute momentan pe surse. Potrivit unor surse din cadrul AEP, citate de Digi24.ro, instituția a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. Sursele citate arată că sesizarea […] The post AEP a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei lui Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
Vești bune de la meteorologi despre prima lună de primăvară! Cum va fi vremea în martie. Prognoza ANM # National.ro
Vin vești bune de la meteorologi, cu privire la vremea din martie, prima lună de primăvară! După frigul și ninsorile de pe final de februarie, vremea se schimbă simțitor, odată cu venirea primăverii! Luna lui Mărțișor va aduce primăvara nu doar în calendar, ci și în termometre! Cel puțin asta rezultă din cele mai noi […] The post Vești bune de la meteorologi despre prima lună de primăvară! Cum va fi vremea în martie. Prognoza ANM first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților: „Un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră” # National.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, 27 februarie, că a promulgat legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale (CCR). Șeful statului a transmis că „recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră” și a menţionat că va susţine măsurile legislative […] The post Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților: „Un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră” first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Pakistanul a bombardat Kabul și două provincii din Afganistan. Ministrul Apărării de la Islamabad vorbește despre un „război deschis” # National.ro
Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan – cele două ţări vecine – au escaladat. Ministrul Apărării de la Islamabad, Khawaja Muhammad Asif, a anunțat că Pakistanul se află într-un „război deschis” cu Afganistanul. Pakistanul a bombardat vineri capitala Afganistanului, Kabul, precum și alte două provincii, la doar câteva ore după un atac transfrontalier, notează The Guardian. […] The post VIDEO. Pakistanul a bombardat Kabul și două provincii din Afganistan. Ministrul Apărării de la Islamabad vorbește despre un „război deschis” first appeared on Ziarul National.
Bolojan aruncă în aer piața imobiliară. Ordonanța de Urgență 7/2026, „aberantă” și „haotică” # National.ro
Ordonanța de Urgență 7/2026 a reușit performanța rară de a arunca piața imobiliară în aer într-o singură noapte. Publicată în Monitorul Oficial la ora 23:00 și intrată imediat în vigoare, actul normativ introduce o obligație nouă. La cumpărarea unui imobil, nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul trebuie să prezinte certificat de atestare fiscală care să […] The post Bolojan aruncă în aer piața imobiliară. Ordonanța de Urgență 7/2026, „aberantă” și „haotică” first appeared on Ziarul National.
Un nou mesaj RO-ALERT în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina. Ce a anunțat MApN vineri dimineață # National.ro
Locuitorii din judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit, vineri dimineaţa, 27 februarie, în jurul orei 7:15, un mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului din Ucraina, acesta fiind al patrulea transmis de autorităţile naţionale începând de miercuri seara. În mesajul de alertă extremă, tulcenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din […] The post Un nou mesaj RO-ALERT în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina. Ce a anunțat MApN vineri dimineață first appeared on Ziarul National.
BERBEC Lasă-te purtat de adevăratele tale emoții. Cumpără ceea ce visezi de atât de mult timp. La serviciu, aflați ce este greșit în lanțul de producție al companiei dvs. A fi supraponderal vă va da multe de probleme de sănătate! TAUR Calmul va domina în relațiile cu prietenii tăi sau familia. Trebuie să alegeți […] The post Horoscop 27 februarie 2026 – Calmul va domina în relațiile cu prietenii tăi first appeared on Ziarul National.
26 februarie 2026
ANAF a ieșit public cu un comunicat triumfal. Controale în transportul alternativ, milioane confiscate, sute de firme prinse pe picior greșit, mii de mașini trase pe dreapta. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul instituției anunță că, în ianuarie și februarie 2026, a verificat 135 de societăți care desfășoară activități prin platforme de tip ride-sharing […] The post ANAF și „descoperirea” evaziunii care funcționa la vedere first appeared on Ziarul National.
În discursul privind starea națiunii, Donald Trump a declarat cu mândrie că „indicele Dow Jones a depășit pragul de 50.000 cu patru ani înainte de termen”. Apoi a continuat: „indicele S&P a atins pragul de 7.000, ceea ce nu se preconiza să se întâmple înainte de mulți ani”. Miercuri, Dow Jones și S&P 500 se […] The post Wall Street își pierde încrederea în narațiunea despre inteligența artificială first appeared on Ziarul National.
Navighezi pe un magazin online, cum ar fi Amazon, Shein sau eBay, și observi o cămașă cu prețul redus la 40 de dolari. O adaugi în coș, dar la finalizarea comenzii apare brusc o taxă de livrare de 10 dolari. Odată cu creșterea vânzărilor online, a crescut și așteptarea livrării gratuite. Realitatea este însă că […] The post Chiar există livrare ”gratuită”? Strategii de marketing și trucuri psihologice first appeared on Ziarul National.
România din 2026 nu mai e condusă, ci accelerată. La volan stau politicieni care se ceartă pe scaune, nu pe direcție. În bordul acestui bolid care gonește în viteză se aprind toate becurile roșii: deficit, scumpiri, falimente, exod al populației. Pe bancheta din spate, poporul își face cruci cu ambele mâini – nu are nicio […] The post Atenție: România, un bolid fără frâne! first appeared on Ziarul National.
Președintele Consiliului Fiscal aruncă bomba. Grupurile de interese sabotează creșterea veniturilor bugetare # National.ro
Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a reluat, într-o analiză a ultimilor 4 ani, subiectul optimizărilor fiscale practicate de multinaționale, avertizând că este nevoie de voință politică pentru a învinge grupurile de interese care blochează creșterea veniturilor bugetare. Acesta a subliniat că reducerea deficitului bugetar nu se poate face decât prin creșterea încasărilor din TVA și […] The post Președintele Consiliului Fiscal aruncă bomba. Grupurile de interese sabotează creșterea veniturilor bugetare first appeared on Ziarul National.
Relația dintre Londra și Washington, definită istoric ca fiind „specială”, traversează un moment critic, pusă la încercare de premierul britanic Keir Starmer. Starmer guvernează sfidând interesele fundamentale ale Regatului Unit, relatează The Spectator. Este primul prim-ministru britanic din istoria recentă care nu mai privește alinierea transatlantică drept un pilon structural de neclintit, ci mai degrabă […] The post Prim-ministrul Marii Britanii distruge ”relația specială” cu Statele Unite first appeared on Ziarul National.
Vineri de la ora 13:00 la Nyon are loc ultima tragere la sorți din acest sezon de Champions League, cea care va stabili nu doar optimile, ci și întregul traseu până la finala de la Budapesta. Odată cu încheierea play-off-ului, tabloul este aproape complet, iar scenariile anunță confruntări spectaculoase. PSG sau Newcastle vor întâlni Barcelona […] The post Tabloul optimilor din Champions League prinde contur first appeared on Ziarul National.
Eliminarea prematură din Champions League a lovit puternic bugetul lui Inter Milan. După dubla pierdută cu Bodo/Glimt, 2-5 la general, echipa lui Cristi Chivu rămâne cu un gol financiar serios față de sezonul trecut. Inter a încasat în actuala ediție aproximativ 71,3 milioane de euro din premiile UEFA. Prin comparație, în stagiunea trecută, când a […] The post Câte milioane de euro a pierdut Chivu după descalificare first appeared on Ziarul National.
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) atrage atenția că ordonanța lui Bolojan urmărește, de fapt, privatizarea serviciilor publice. Reducerea numărului de posturi, aflate oricum la limita de jos, încărcarea cu sarcini noi și tăierea fondurilor pentru autoritățile locale vor forța unitățile administrativ-teritoriale să externalizeze serviciile către firme private. ”Dorim reforma administrației, nu privatizarea acesteia”, […] The post Sindicatele acuză: Bolojan pregătește privatizarea serviciilor publice first appeared on Ziarul National.
Furnizorii companiilor aerospatiale și de semiconductori din SUA se confruntă cu o agravare a penuriei de pământuri rare produse în China. Deficitul se concentrează pe ytriu și scandiu, elemente de nișă din familia celor 17 pământuri rare, produse aproape în totalitate în China, care au roluri discrete, dar vitale, în sectorul de apărare, industria aerospațială […] The post China ține în șah tehnologia americană first appeared on Ziarul National.
În România se vinde masiv carne congelată sub eticheta de carne proaspătă. Ce cantitate vine din Brazilia? # National.ro
Românii cumpără, de ani de zile, fără să știe, carne decongelată vândută de rețelele comerciale ca și carne proaspătă. Anomalia a fost posibilă din cauza unui Regulament european în care se specifică faptul că orice carne congelată este considerată proaspătă. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, abia acum, că ar vrea să facă demersuri pentru […] The post În România se vinde masiv carne congelată sub eticheta de carne proaspătă. Ce cantitate vine din Brazilia? first appeared on Ziarul National.
După boom-ul inițial, electrificarea auto se confruntă cu o revenire dură la realitate # National.ro
Stellantis, Ford, Volkswagen și General Motors și-au reevaluat ambițiile. Încetinirea economiei americane a servit poate ca factor declanșator, dar fenomenul depășește o singură piață. Mai mult decât un „crash”, este recalibrarea brutală a tranziției către mașini electrice. În 2025, revizuirile producătorilor auto legate direct de electrificare au generat pierderi cumulate de cel puțin 65 de […] The post După boom-ul inițial, electrificarea auto se confruntă cu o revenire dură la realitate first appeared on Ziarul National.
