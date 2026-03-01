Mobilizare fără precedent! 100.000 de rezerviști, chemați de armata Israelului
SpyNews, 1 martie 2026 19:50
Mobilizare fără precedent în Israel! Armata a anunțat că 100.000 de rezerviști vor fi chemați la datorie, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Marius Niță, mărțișor inedit! Cum le-a urat “Primăvară frumoasă” prezentatorul de la Antena Stars tuturor doamnelor # SpyNews
De 1 Martie, Marius Niță, prezentatorul de la Antena Stars, a surprins toate doamnele cu un mărțișor inedit și cu un mesaj plin de căldură. Gestul făcut de acesta în prima zi de primăvară a adus, cu siguranță, zâmbete pe fețele doamnelor și domnișoarelor.
Acum 2 ore
19:00
MApN, reacție după rachetele iraniene spre Cipru! Criza din Orientul Mijlociu se apropie de Europa? # SpyNews
MApN a reacționat după lansarea rachetelor iraniene spre Cipru. Oficialii militari români monitorizează atent situația și transmit că nu există pericol imediat pentru țară.
Acum 4 ore
18:00
Tensiuni fără precedent! Portavion american, atacat de Iran? Trei americani ar fi murit, alți cinci ar fi fost răniți # SpyNews
Tensiunile dintre SUA și Iran ating un nivel critic după ce IRGC a anunțat că a lovit un portavion american în Orientul Mijlociu. Potrivit primelor informații, atacul a provocat victime în rândul echipajului. Trei americani ar fi murit, alți cinci ar fi fost răniți.
17:30
Situație specială pentru turiștii blocați în Emirate. Dubai și Abu Dhabi achită sejurul celor care nu își pot plăti cazarea # SpyNews
Turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi primesc sprijin direct din partea autorităților. Într-o măsură excepțională, autoritățile emiratelor vor acoperi costul sejurului celor care nu reușesc să își plătească cazarea, asigurându-le confortul și siguranța până când situația se stabilizează.
17:00
Alex Bodi, anunț de ultim moment! Când vor fi reluate zborurile din Abu Dhabi către România # SpyNews
Alex Bodi a făcut un anunț de ultim moment! Afaceristul se află în Emirate și a vorbit despre situația cu care se confruntă miile de români, blocați în Orient. Acesta a explicat că are anumite informații, potrivit cărora zborurile din Abu Dhabi către România vor fi reluate mult mai repede decât ar fi crezut oricine. Iată despre ce este vorba!
16:50
A murit fostul președinte al Iranului. Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # SpyNews
Situație explozivă la Teheran, după ce presa internațională a relatat că fostul președinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, ar fi fost ucis într-un atac aerian asupra capitalei. Mahmoud Ahmadinejad a fost președinte al Iranului din 2005 până în 2013.
16:50
Mesajul cutremurător scris de Igor Cuciuc! Are legătură cu Andreea, fiica lui: "Cel care ți-a luat zilele este încă la libertate" # SpyNews
Andreea, fiica lui Igor Cuciuc, a murit în anul 2024, după ce i s-a făcut rău la balul bobocilor. De atunci, părinții fetei au rămas cu un gol imens în suflet, iar Igor Cuciuc a mărturisit că și-a visat fiica recent. Andreea i-ar fi transmis un mesaj tatălui său!
16:30
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj către români, la mai bine de 24 de ore de la izbucnirea războiului din Iran. Șeful statului a ținut să sublinieze că, în acest moment, România nu se află într-un pericol direct.
Acum 6 ore
16:00
Iustina Loghin, pusă la zid din cauza vacanței din Dubai! Cum a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii # SpyNews
Iustina Loghin a primit mai multe mesaje legate de vacanța ei din Dubai. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost pusă la zid că a plecat din România însărcinată. Șatena le-a oferit un răspuns pe măsură curioșilor!
15:40
Un adevărat măcel s-a produs într-un oraș mare, extrem de popular. Un atac armat a rănit nu mai puțin de 20 de persoane în noaptea care trebuia să le rămână în istorie drept cea mai distractivă. Iată unde s-au dezlanțuit scenele iadului!
15:10
Bogdan Mocanu, apel disperat dintr-o destinație exotică! Influencerul are nevoie de ajutor. Are legătură cu starea să de sănătate # SpyNews
Bogdan Mocanu se află într-o vacanță superbă, într-o destinație parcă desprinsă din paradis. Cu toate acestea, drumul înapoi spre casă îi dă mari bătăi de cap influencerului. Iată ce le-a transmis urmăritorilor săi despre starea lui de sănătate!
14:50
Ce le spune Călin Donca copiilor despre exploziile din Dubai. Afaceristul se află în Orient cu familia # SpyNews
Călin Donca se află în Dubai cu familia! Afaceristul a vorbit despre situația tensionată din Orient, dar și despre cum a ales să le răspundă copiilor săi, atunci când este întrebat „ce se petrece?”. Iată mai multe informații!
14:20
Departamentul pentru Situații de Urgență din România, postare în urmă cu câteva minute: “Fă-ți un kit de urgență!” # SpyNews
Reprezentații Departamentului pentru Situații de Urgență din România au recomandat tuturor cetățenilor din țara noastră să-și facă un kit de urgență. Anunțul a apărut în urma atacurilor iraniene din Orientul Mijlociu.
14:10
Ce înseamnă că s-a ridicat steagul roșu peste cupola Moscheei Jamkaran din Iran. Nu este deloc un semn bun # SpyNews
Lumea întreagă stă cu sufletul la gură! Un gest încărcat de o semnificație terifiantă a avut loc în inima Iranului. Steagul roșu a fost înălțat pe cupola Moscheei Jamkaran din orașul sfânt Qom. Iată mai multe informații despre acest lucru!
Acum 8 ore
13:50
Gabriela Cristea își expune silueta de invidiat de câte ori are ocazia, de când a slăbit. Vedeta arată impecabil la cei 51 de ani ai săi, mai ales acum, după ce a dat jos câteva kilograme bune.
13:20
Iustina Loghin, nou mesaj cutremurător din Dubai! Fosta concurentă de la Insula Iubirii este captivă în Orient: „Vreau acasă” # SpyNews
Iustina Loghin este captivă în Orient! Fosta concurentă de la Insula Iubirii se află cu familia, în vacanță, însă norocul nu a fost deloc de partea lor. Conflictul de proporții care a izbucnit i-a prins pe toți românii din Dubai pe nepregătite, iar panica s-a instaurat rapid. Iată noul mesaj al tinerei!
13:00
Kelly Osbourne, apariție îngrijorătoare! Fiica lui Ozzy Osbourne trăiește dezamăgirea vieții sale: "Să mă lovești când sunt la pământ" # SpyNews
Kelly Osbourne și-a îngrijorat fanii după cea mai recentă apariție. Actrița a slăbit considerabil și a mărturisit că nu trece printr-o perioadă ușoară. Unii au pus-o la zid pentru felul în care arată, iar ea le-a răspuns pe măsură!
12:50
Irina Baianț, mesaj cutremurător din Doha. Soprana este blocată în Qatar: „Sirene, explozii în depărtare, mesaje de alertă. O noapte lungă” # SpyNews
Irina Baianț a postat un mesaj îngrijorător, pe rețelele de socializare. Soprana este blocată în Doha, capitala Qatarului, și a vorbit despre situația cu care se confruntă. Artista a afirmat că a trecut prin momente cumplite noaptea trecută, însă este încrezătoare că totul va fi bine.
12:20
Ce o mulțumește cel mai mult pe Ramona Olaru la iubitul ei! Vedeta TV, din nou în ipostaze romantice # SpyNews
Nu mai este deloc un secret faptul că Ramona Olaru iubește din nou. Asistenta de la Neatza radiază de fericire de când și-a găsit jumătatea și își laudă iubitul nonstop în mediul online! Amorezii s-au afișat din nou în ipostaze romantice!
12:10
Mașina care a stârnit controverse în Iași! Oamenii au avut diferite teorii despre tehnologia de pe ea # SpyNews
O mașină a stârnit sute de reacții în mediul online. Deși în aparență era un autoturism obișnuit, oamenii au oferit rapid primele teorii despre autovehicul. Un dispozitiv amplasat deasupra mașinii a atras atenția cetățenilor din Iași, iar secțiunea de comentarii, de pe rețelele de socializare, a devenit rapid deliciul tuturor internauților.
Acum 12 ore
11:50
Fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, Antonia, trece prin momente grele. Tânăra și-a pierdut bunica pe care o iubea enorm și care a crescut-o încă de mic copil. Antonia Ștefănescu a scris un mesaj emoționant pentru femeia pe care a considerat-o a doua mamă!
11:40
Cine va asigura temporar tranziția în Iran, după moartea liderului suprem Ali Khamenei. Trei înalți responsabili vor prelua conducerea # SpyNews
După decesul Liderului Suprem Ali Khamenei, Iranul va fi condus temporar de un triumvirat care să asigure stabilitatea regimului până la alegerea unui succesor oficial. Anunțul a fost făcut oficial de consilierul Mohammad Mokhber. Iată ce a precizat acesta!
11:20
Conflictul din Orientul Mijlociu a escaladat și a băgat în sperieți pe toată lumea! Tensiunile au crescut în Doha, Qatar și Behrein, acolo unde numeroase drone au fost surprinse în timp ce zburau pe cer. Oamenii au intrat în alertă!
11:10
S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE! Recomandările Ministerului pentru cetățenii români # SpyNews
Consulatul General al României la Dubai a făcut anunțul! S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a Ministerului Afacerilor Externe, la care au participat premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Aceștia au purtat discuții cu șefii misiunilor diplomatice ale României din statele din regiune. Iată mai multe informații despre acest subiect!
10:50
Români aflați în pelerinaj, blocați în Ierusalim din cauza atacurilor iraniene! S-au adăpostit într-un buncăr # SpyNews
Conflictul dintre Israel și Iran a generat multe probleme și a dat numeroase planuri peste cap. O comunitate de români care au plecat în pelerinaj în Israel au rămas blocați în buncărul hotelului la care sunt cazați.
10:40
Situația conflictuală din Orientul Mijlociu a escaladat! Din acest motiv, mii de români sunt blocați fie în Emirate, fie în alte țări de prin lume, iar anularea în masă a zborurilor nu le permite să ajungă acasă. Un astfel de caz este legat de românii din Zanzibar. Aceștia au primit ajutor din partea conducerii unui resort. Iată mai multe informații!
10:20
Andreea Bostănică, speriată la maximum de exploziile din Dubai! Influencerița se teme pentru viața ei # SpyNews
Andreea Bostănică se numără printre persoanele publice din România care se află în Dubai. Din păcate, situația din Orientul Mijlociu a scăpat de sub control, iar românii aflați acolo nu au idee ce pot face pentru a se întoarce acasă. Iată ce mesaj a transmis Andreea Bostănică!
10:20
Final imprevizibil de săptămână, diseară, la Survivor cu multă emoție pentru cele două triburi, la Consiliul Tribal și la Duelul de eliminare! # SpyNews
Două luni de la momentul în care au lăsat în urmă confortul și au ales să facă parte din cea mai mare provocare a vieții lor. Săptămâni la rând în care au înțeles că pentru hrană și siguranță, trebuie să dea totul pe traseu. Zile de competiție în care au demonstrat că niciun joc nu e prea dificil și că nicio probă nu îi poate opri din gândul spre trofeu. O nouă săptămânăajunge la final la Survivor, în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, însă emoțiile vor atinge noi cote!
10:10
Situație cum rar mai vezi! Zeci de elevi din județul Vrancea sunt blocați în Dubai. Aceștia plecaseră în excursie cu școala, fără însă a bănui ce avea să îi lovească. Părinții acestora sunt terifiați. Iată mai multe informații!
09:50
Noapte de groază pentru românii aflați în Dubai! Au fost treziți în miez de noapte de o alertă: “Bubuituri puternice…” # SpyNews
Românii care se află în Dubai au avut parte de o noapte care părea interminabilă. Atacurile iraniene au băgat în sperieți numeroase persoane, care de abia așteaptă să se întoarcă acasă cu bine. S-a dat alertă în miez de noapte, la Dubai!
09:30
Bogdan de la Ploiești, prins în mijlocul exploziilor din Dubai! Mesajul înfiorător transmis de manelist # SpyNews
Bogdan de la Ploiești trece prin momente cumplite! Manelistul se află în vacanță, în Dubai, însă ceea ce se voia concediul perfect s-a transformat într-un coșmar. Artistul a postat un mesaj înfiorător, direct din mijlocul exploziilor din Orient. Iată mai multe detalii!
Acum 24 ore
01:10
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma atacurilor combinate ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, potrivit declarațiilor făcute de el și de oficiali israelieni.
01:00
Situație de urgență la Aeroportul Internațional Dubai după ce o dronă iraniană a lovit terminalele seara trecută, 28 februarie seara, forțând evacuarea imediată a pasagerilor și personalului. Incidentul vine după ce un incendiu puternic a izbucnit la hotelul Fairmont The Palm, lovit de o rachetă iraniană, soldându-se cu patru răniți.
00:00
Cine a câștigat jocul de imunitate la Survivor. Lupta dintre cele două triburi a fost crâncenă # SpyNews
O nouă ediție Survivor a venit cu emoții puternice! Atât concurenții, cât și telespectatorii au trăit cu sufletul la gură fiecare moment al ediției de sâmbătă seara. În joc a fost pusă imunitate, iar ambele triburi au tras cu dinții pentru obținerea ei. Iată, totuși, cine a câștigat!
28 februarie 2026
23:30
Cătălin Vișănescu și-a prezentat iubita fiului său. Cât de fericit e fostul soț al lui Betty Salam # SpyNews
Cătălin Vișănescu trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața lui. Fostul soț al lui Betty Salam și-a prezentat fiului său iubita, iar momentul a fost unul special, plin de emoții și de bucurie.
23:00
Zodiile care primesc un mesaj important de la Univers pe 1 martie 2026. Ce trebuie să știe nativii # SpyNews
Pe 1 martie 2026, Universul le transmite un semnal special unor zodii norocoase. Acești nativi vor primi mesaje importante care le pot influența deciziile, relațiile și oportunitățile din perioada următoare.
23:00
Marina Almășan trece prin momente dificile! Ce i-a spus fiului ei, aflat în mijlocul exploziilor din Dubai # SpyNews
Numai mamă să nu fii! Marina Almășan trece prin momente grele, deoarece fiul ei, Victor, se află chiar în mijlocul exploziilor din Dubai. Jurnalista a făcut publice câteva dintre mesajele pe care le-a schimbat cu băiatul ei. Iată ce și-au spus aceștia!
22:20
Momente tensionate în echipa Faimoșilor. Naba Salem nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi după problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Vizibil afectată, concurenta a făcut o declarație sinceră, spunând că simte că este un handicap pentru echipă.
22:20
Ce vedete din România au rămas blocate în mijlocul ostilităților din Orient! Așteaptă cu înfrigurare să vadă ce fac # SpyNews
Situația tensionată din Orientul Mijlociu le-a dat bătăi de cap multor vedete din România. Numeroasele zboruri au fost anulate, iar planurile le-au fost date peste cap cât ai clipi. Nume cunoscute din țara noastră sunt, în prezent, captive peste hotare. Iată despre cine este vorba!
22:20
Situație macabră în dosarul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în propriul cabinet! Document # SpyNews
Situație sinistră, în cazul doctoriței Ștefania Szabo, găsită moartă în propriul cabinet, în urmă cu exact patru luni: fostul soț continuă procesul de divorț, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, iar judecătorii au chemat-o pe decedată la tribunal, pe 12 mai a.c.
22:20
Îndrăgita artistă de muzică populară, Elena Merișoreanu, ajunge din nou pe masa de operație! Artista a „făcut-o lată”! Spynews.ro are toate detaliile. Cu ce probleme se confruntă cântăreața, dar și care este greșeala pe care a făcut-o.
22:20
Olguța Berbec, declarații exclusive despre scandalurile în care a fost implicată în muzica populară! # SpyNews
Să fii de atâția ani pe scenă nu este deloc ușor, iar Olguța Berbec ne dezvăluie secretul longevității sale în muzica populară. Artista nu a fost ferită nici de conflicte cu alți colegi de breaslă și, în exclusivitate pentru Spynews.ro, vorbește deschis despre scandalurile prin care a trecut. Chiar dacă situația a ajuns până în instanță, Olguța Berbec spune lucrurilor pe nume.
22:20
Gabi Tamaș și Cristian Boureanu, la cuțite! Concurenții din tribul Faimoșilor și-au aruncat cuvinte grele # SpyNews
Tensiunile au atins cote maxime la Survivor! Concurenții rezistă tot mai greu în condițiile dificile ale testului din Republica Dominicană, iar înțepăturile dintre ei au început să fie tot mai frecvente. În ediția de sâmbătă seară, Gabi Tamaș și Cristian Boureanu și-au aruncat cuvinte grele. Iată mai multe detalii!
22:00
Liliana și Teo de la Mireasa au dezvăluit sexul bebelușului. Cei doi foști concurenți sunt în culmea fericirii # SpyNews
Liliana și Teo de la Mireasa trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi foști concurenți ai sezonului 11 au făcut marele anunț și au dezvăluit sexul bebelușului, spre bucuria fanilor care le-au urmărit povestea încă din timpul show-ului.
21:40
Situația conflictuală dintre Israel și Iran a atins cote înalte! Panica s-a instaurat printre oameni și toată lumea speră ca acest coșmar să se încheie cât mai curând. În Dubai, cetățenii și turiștii au început să își facă provizii, iar Andreea Bostănică a explicat exact ce a văzut în supermarket. Iată mai multe detalii!
21:10
Faimoșii au pus tunurile pe Războinici! Gabi Tamaș, revoltat pe tribul advers. Cristian Boureanu este de acord cu el # SpyNews
Faimoșii nu se mai pot abține! Gabi Tamaș a pus tunurile pe tribul Războinicilor, iar colegul său, Cristian Boureanu, împărtășește aceeași părere cu el. La Survivor, tensiunile au escaladat, iar noi avem cele mai noi informații!
Ieri
20:00
Bogdan de la Ploiești, panicat din cauza situației din Dubai! Manelistul se teme pentru viața lui: „Au fost două bubuituri mari” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești trece prin momente cumplite! Manelistul se află în Dubai, alături de familia sa. Artistul și Vanessa sunt în vacanță, însă nu s-ar fi gândit, înainte să plece, că vor apuca să trăiască astfel de clipe. Iată ce s-a întâmplat în apropiere de locul în care se află cântărețul!
19:50
Dubaiul este în flăcări! Un incendiu de proporții a izbucnit într-o zonă celebră din Emirate, iar în urma incidentului au fost raportați patru răniți. Autoritățile au confirmat că o clădire din emblematicul cartier Palm Jumeirah a fost cuprinsă de flăcări, după ce, în urmă cu ceva timp, au fost sesizate bubuituri.
19:30
Liviu Vârciu a transmis un mesaj pentru toți fanii săi! Artistul se află în Dubai, alături de soția lui. În Orientul Mijlociu, situația nu este deloc roz și atât el, cât și alte nume cunoscute din România trec prin momente tensionate din cauza conflictului de proporții dintre Israel și Iran. Iată ce a spus cântărețul!
