TAROM organizează curse speciale pentru a aduce în țară cetățenii români aflați în zona de conflict a Orientului Mijlociu
Financial Intelligence, 1 martie 2026 21:20
În contextul situației tensionate în zona Orientului Mijlociu, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM este pregătită pentru […]
Acum 30 minute
21:20
21:10
EAU închide ambasada din Teheran și retrage ambasadorul după atacurile iraniene Iran # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite au anunțat duminică închiderea ambasadei sale din Teheran și retragerea ambasadorului său din Iran, a […]
21:10
Ca răspuns la atacul comun al SUA și Israelului, Iranul a lansat lovituri asupra bazelor germane din Iordania […]
21:10
Miniștrii de externe Serghei Lavrov din Rusia și Wang Yi din China își exprimă disponibilitatea de a promova stabilizarea în Orientul Mijlociu; Cei doi miniștri „au convenit să continue contactele strânse cu privire la toate problemele internaționale urgente” # Financial Intelligence
Cei doi diplomați de rang înalt au condamnat atacurile masive ale Statelor Unite și Israelului asupra teritoriului iranian, […]
Acum o oră
21:00
Prețul petrolului crește cu 10% din cauza conflictului cu Iranul și ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril, spun analiștii # Financial Intelligence
Brentul sare la 80 de dolari pe baril în tranzacțiile extrabursiere Fluxurile de petrol din Golf sunt întrerupte […]
20:50
EAU afirmă că un atac cu rachete iraniene a provocat un incendiu la baza care găzduiește forțele franceze # Financial Intelligence
Un atac cu drone iraniene asupra unei baze navale din Abu Dhabi care găzduiește forțele franceze a provocat […]
20:40
MAE: Operațiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în această etapă imposibile # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat, duminică seară, că operațiunile de repatriere din […]
20:40
EAU închide bursele din Dubai și Abu Dhabi, pentru două zile pe fondul tensiunilor regionale crescânde # Financial Intelligence
Autoritatea pieței de capital a anunțat că piețele bursiere ale țării vor fi închise luni, 2 martie, și […]
20:40
Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că un avion Typhoon al Forțelor Aeriene Regale a doborât duminică […]
20:40
NATO urmărește îndeaproape evoluțiile din Iran și Orientul Mijlociu, comandantul său suprem în Europa ajustând forțele după cum […]
Acum 4 ore
18:30
Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica în zilele următoare, a anunţat duminică premierul Benjamin Netanyahu, în a […]
18:30
Iran: Moartea lui Khamenei este o ‘speranţă’, în opinia nepotului său opozant Mahmoud Moradkhani # Financial Intelligence
Moartea ghidului suprem iranian Ali Khamenei constituie o "speranţă", a afirmat duminică nepotul şi opozantul său Mahmoud Moradkhani, […]
18:10
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump declară duminică unei jurnaliste de la Fox News că "48 de lideri" iranieni au […]
18:10
Criza iraniană ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze de după 2022 # Financial Intelligence
O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze […]
17:50
Emiratele Arabe Unite declară că vor plăti cazările prelungite la hoteluri pentru turiștii blocați în Abu Dhabi # Financial Intelligence
Departamentul de Cultură și Turism din Abu Dhabi, o entitate guvernamentală a Emiratelor Arabe Unite (EAU), a declarat […]
17:50
Trei soldaţi americani, ucişi în cadrul operaţiunii contra Iranului (Pentagon) # Financial Intelligence
Trei soldaţi americani au fost ucişi şi alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul operaţiunii împotriva Iranului, […]
17:40
MApN: Nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național; Facilitatea de la Deveselu asigură protecția antibalistică # Financial Intelligence
Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are în acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate […]
Acum 6 ore
17:10
Armatorul danez Maersk anunţă suspendarea tranzitului maritim prin strâmtoarea Ormuz # Financial Intelligence
Al doilea armator mondial, grupul danez Maersk, a anunţat duminică suspendarea tuturor trecerilor de nave prin strâmtoarea Ormuz, […]
16:50
Fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # Financial Intelligence
Mahmoud Ahmadinejad, care a fost președinte al Iranului din 2005 până în 2013, a fost ucis într-un atac […]
16:50
China a "condamnat ferm" duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, […]
16:50
Gardienii Revoluţiei iranieni au declarat că au ţintit portavionul american USS Abraham Lincoln aflat în Golf, după ce […]
16:30
Informare pentru turiștii și persoanele aflate în tranzit pe teritoriul Emiratele Arabe Unite (Consulatul României în Dubai) # Financial Intelligence
În contextul evoluțiilor recente din regiune și al închiderii temporare a spațiului aerian din EAU și din zona […]
16:00
Războiul din Iran riscă să declanșeze un șoc economic la nivel mondial (analiză) # Financial Intelligence
Escaladarea războiului din Iran și extinderea sa la nivel regional riscă să declanșeze un șoc economic de proporții, […]
16:00
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 18%, în ianuarie 2026 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 17,66%, în ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, până la 706,1 […]
16:00
Israel: Nouă persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă # Financial Intelligence
Nouă persoane au fost ucise duminică în centrul Israelului din cauza prăbuşirii unei clădiri "lovite direct" de o […]
15:50
Trei persoane au murit și 58 au fost rănite în urma interceptării de către Emiratele Arabe Unite a unor drone iraniene care vizau țara # Financial Intelligence
Sistemele de apărare aeriană au interceptat 165 de rachete balistice și 541 de drone în cadrul atacului în […]
Acum 8 ore
14:10
Bahrainul afirmă că hotelul Crowne Plaza din capitala Manama a fost avariat în urma unui atac # Financial Intelligence
Ministerul de Interne al Bahrainului afirmă că hotelul Crowne Plaza din capitală a fost ținta unui atac. Atacul […]
14:00
Sute de nave blocate pe ambele părți ale Strâmtorii Hormuz, arată datele din domeniul transportului maritim # Financial Intelligence
Cel puțin 150 de tankere, inclusiv nave care transportă țiței și gaze naturale lichefiate, au aruncat ancora în […]
13:40
Surse militare: Este puțin probabil ca Iranul să atace Baza de la Deveselu; lovirea ei ar echivala cu declanșarea unei escaladări majore cu NATO # Financial Intelligence
Este puțin probabil ca Iranul să atace Baza de la Deveselu, potrivit surselor noastre din domeniul militar. […]
Acum 12 ore
13:10
Alireza Arafi, numit în triumviratul care asigură tranziţia după moartea lui Ali Khamenei # Financial Intelligence
Alireza Arafi, demnitar religios membru al Adunării Experţilor şi Consiliului Gardienilor Revoluţiei, a fost numit duminică în triumviratul […]
13:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei şi a unor membri ai […]
12:40
CIA a aflat informaţia care a permis eliminarea ayatollahului Khamenei (New York Times) # Financial Intelligence
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune de […]
12:20
Dependența de petrolul din Golf expune China la riscuri în cazul în care conflictul cu Iranul se agravează (Al Jazeera) # Financial Intelligence
Dacă Strâmtoarea Hormuz ar fi închisă, acest lucru ar constitui un șoc major pentru China. Acest risc este […]
12:20
Resturile unei drone lovesc Etihad Towers după interceptarea acesteia în Abu Dhabi # Financial Intelligence
Autoritățile din Abu Dhabi se ocupă de un incident după ce resturile unei drone, doborâte de sistemele de […]
12:20
Iran: Răzbunarea morţii lui Khamenei este un ‘drept şi o datorie legitimă’, afirmă preşedintele ţării # Financial Intelligence
Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat, duminică, că răzbunarea morţii ghidului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în lovituri […]
12:10
Două rachete au fost lansate către Cipru, afirmă ministrul britanic al Apărării, Healey – BBC # Financial Intelligence
Două rachete au fost lansate de Iran către Cipru, a declarat duminică dimineață ministrul britanic al Apărării, John […]
10:30
IRGC susţine: O rchetă iraniană a lovit o parte a unei clădiri asociate cu Agenția Centrală de Informații (CIA) din Dubai # Financial Intelligence
O rchetă iraniană a lovit o parte a unei clădiri asociate cu Agenția Centrală de Informații (CIA) din […]
10:20
CNAB: 34 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Un număr de 34 de zboruri spre și dinspre cinci destinații au fost anulate duminică, pe Aeroportul Internațional […]
10:10
Două persoane au fost rănite în Dubai după ce resturile unei drone interceptate au căzut în curtea a […]
10:10
Compania aeriană Qatar Airways a anunțat că zborurile sale vor rămâne suspendate din cauza închiderii spațiului aerian al […]
10:10
Portul comercial Duqm din Oman a fost ținta a două drone, rănind un muncitor, a raportat duminică dimineață […]
10:00
Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că Iranul a lansat 137 de rachete și 209 drone […]
09:20
Iranul s-a pregătit pentru “toate scenariile”, inclusiv pentru moartea lui Khamenei (preşedintele Parlamentului) # Financial Intelligence
Iranul s-a pregătit pentru "toate scenariile", inclusiv pentru moartea ghidului suprem Ali Khamenei, a declarat duminică preşedintele Parlamentului, […]
09:20
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă o reuniune extraordinară luni # Financial Intelligence
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică va organiza luni o reuniune extraordinară la solicitarea Rusiei, în urma loviturilor militare […]
08:40
Petrolul, războiul și nota de plată, Cât ne poate costa escaladarea din Golf – Dumitru Chisăliţă # Financial Intelligence
28 februarie 2026 ar putea rămâne o dată de referință pentru piețele energetice. Atacarea Iranului și riposta ulterioară […]
08:40
Procesul de tranziție al lui Khamenei va începe astăzi, afirmă un oficial iranian din domeniul securității # Financial Intelligence
Șeful securității iraniene, Ali Larijani, a declarat că procesul de tranziție după uciderea liderului suprem Ali Khamenei va […]
Acum 24 ore
08:30
CEO-ul Berkshire Hathaway, Greg Abel, promite să mențină cultura de investiții disciplinate a lui Warren Buffett # Financial Intelligence
Greg Abel, CEO-ul Berkshire Hathaway, succesorul miliardarului Warren Buffett, a folosit prima sa scrisoare anuală pentru acționari în […]
08:20
Atacurile americane asupra Iranului ar putea duce la creșterea prețurilor petrolului cu 10 până la 20 de dolari sau mai mult, în lipsa unei detensionări (analist) # Financial Intelligence
SUA și Israelul au atacat Iranul sâmbătă dimineață devreme, într-o încercare pe care președintele Trump a numit-o de […]
07:40
Trump avertizează: Iranul tocmai a afirmat că vor lovi foarte tare astăzi, mai tare decât au lovit vreodată. MAI BINE SĂ NU FACĂ ASTA # Financial Intelligence
Iranul tocmai a afirmat că vor lovi foarte tare astăzi, mai tare decât au lovit vreodată. MAI BINE […]
07:30
Flydubai suspendă zborurile către și dinspre Dubai până astăzi la ora 15:00 # Financial Intelligence
Toate zborurile flydubai către și dinspre Dubai au fost suspendate până la ora 15:00 (ora Emiratelor Arabe Unite) […]
