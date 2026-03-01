TAROM organizează curse speciale pentru a aduce în țară cetățenii români aflați în zona de conflict a Orientului Mijlociu

08:20

SUA și Israelul au atacat Iranul sâmbătă dimineață devreme, într-o încercare pe care președintele Trump a numit-o de […] The post Atacurile americane asupra Iranului ar putea duce la creșterea prețurilor petrolului cu 10 până la 20 de dolari sau mai mult, în lipsa unei detensionări (analist) appeared first on Financial Intelligence.