În ce stadiu este tranzacția prin care Bonafarm va prelua proprietatea Napolact
Economica.net, 1 martie 2026 21:50
Soarta Napolact, brandul românesc intrat în portofoliul olandezilor de la FrieslandCampina în 2004, ar putea fi tranșată în primul semestru al acestui an. Acum, tranzacția prin care producătorul de lactate ar putea fi preluat de Bonafarm Zrt, cel mai important producător agricol și de alimente din Ungaria este pe masa Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD).
• • •
Acum 15 minute
21:50
Război în Iran. Ministrul de externe al României, Oana Țoiu, primele infomații despre românii prinși în conflict: Anxietate crescută. Românii sunt în siguranță # Economica.net
Război Iran. Ministrul de externe al României, Oana Țoiu, a făcut primele declarații în legătură cu situația românilor afectați de conflictul din Iran. Conform oficialului,mcetîțenii români sunt în siguranță șințin legătura cu ambasadele și consulatele.
21:50
Pensiile de serviciu militare au costat 13,8 miliarde de lei în 2024 din bugetul de stat, cu 14% mai mult decât în 2023. Peste 180.000 de oameni le-au încasat – analiză exclusivă # Economica.net
Pensiile de serviciu militare au costat 13,8 miliarde de lei brut în anul 2024, cu aproape 14% mai mult decât în anul 2023, arată o analiză exclusivă Economica.net pe baza datelor obţinute de la cele trei Case de Pensii Sectoriale care le plătesc.
21:50
21:50
Premieră în retail. Avem trei lanțuri alimentare cu peste 1.000 de magazine. Mega Image a trecut pragul # Economica.net
Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image și Profi, a ajuns la o rețea de peste 1.000 de magazine operate de fiecare dintre cele două companii pe care le controlează în momentul de față. Concurează la număr de unități cu franciza grupului german Metro, LaDoiPași.
21:50
DOCUMENT RCA mai ieftin de la PPC, Electrica sau Poștă? Brokerii au scris ASF: Risc de concurență neloială. Consumatorul ar pierde # Economica.net
Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare (PRBAR), organizația care reunește intermediari care comtrolează peste 50% din piața de profil, scrie Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), "cu îngrijorare", în legătură cu măsurile pregătite pentru schimbarea legislației și anunțate deja în premieră de Economica. Este vorba, în primul rând, despre introducerea unei noi forme de intermediar, multiagentul, schimbare care ar da posibilitatea companiilor cu mari baze de clienți care activează în alte domenii decât asigurările să vândă ca și brokerii de profil. PPC, Electrica, eMAG sau Poșta sunt doar câteva posibile exemple.
21:50
Alin Șerban, General Manager, Wolt Romania: Piața locală este încă departe de maturitate, la sub 50% din potențialul său real # Economica.net
Piața locală de curierat rapid este încă departe de maturitate, la sub 50% din potențialul său real, a declarat, într-un interviu pentru Economica.net, Alin Șerban, General Manager, Wolt Romania, care a precizat că potențialul de creștere a unei localități nu mai este definit doar de mărimea populației, ci de felul în care livrarea rapidă devine parte integrantă din infrastructura orașului.
Acum 2 ore
21:00
MG, BYD și Chery continuă să consolideze poziția mărcilor chineze în Europa. În ianuarie, 7 din 100 de mașini noi vândute au provenit din China # Economica.net
Cererea tot mai mare pentru vehicule hibride Chery și BYD, alături de poziția deja solidă deținută de MG, au majorat puternic cota de piață a mașinilor chinezești vândute în Europa în prima lună a lui 2026.
20:50
Bolt Food: Valoarea medie a comenzii a crescut cu peste 10 lei ca efect al scumpirilor din economie, în 2025 față de anul anterior # Economica.net
În 2025, costurile din aplicația de livrări Bolt Food au crescut pe tot lanțul (de la restaurante la utilizatori), iar valoarea medie a comenzii a urcat cu peste 10 lei față de anul anterior, ca efect al scumpirilor din economie.
20:10
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, duminică seară, că operaţiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt "imposibile în această etapă".
Acum 4 ore
19:30
Trebuie regândite regulile de pe piața energiei – Nicolas Richard, CEO ENGIE România # Economica.net
Pentru ca tranziția energetică să aibă succes, ea trebuie să vină cu prețuri accesibile, iar prețurile pot scădea și în România dacă am avea niște reguli de piață schimbare și va crește flexibilitatea sistemului energetic, este de părere Nicolas Richard, CEO al Engie România.
19:30
Peste SUA, UK și Germania. Românii ocupă locul 3 în lume la consumul de conținut online pe TV # Economica.net
România se află în top 3 la nivel global în ceea ce privește consumul de conținut digital pe televizor, potrivit celor mai recente date publicate de DataReportal, pe baza analizei GWI pentru semestrul doi al anului trecut. Aproape 47% dintre utilizatorii de internet cu vârsta de peste 16 ani din România accesează lunar conținut online pe TV, plasând țara noastră pe locul al treilea în clasamentul mondial, după Brazilia (49,7%) și Norvegia (48,6%).
Acum 6 ore
18:00
Prețul petrolului a sărit brusc cu 10%, până la 80 de dolari barilul, în primele tranzacții de după atacul asupra iranului. Piețele nu exclud atingerea pragului de 100 de dolari # Economica.net
Cotația țițieului Brent, de referință pentru Europa, a sărit cu 10% până la aproximativ 80 de dolari pe baril pe piața OTC duminică, au spus traderii de petrol, în timp ce analiștii au prezis că prețurile ar putea urca până la 100 de dolari după loviturile SUA și Israel asupra Iranului care au aruncat Orientul Mijlociu într-un nou război, scrie Reuters.
17:10
ANAF:Aproape 34.000 de controale fiscale în 2025; creanţe suplimentare de 2,66 miliarde lei din acţiuni antifraudă # Economica.net
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a efectuat 33.839 de controale fiscale în anul 2025, în creştere cu 7,2% faţă de cele 31.562 de verificări derulate în 2024, potrivit datelor transmise la solicitarea AGERPRES.
17:10
Armatorul danez Maersk anunţă suspendarea tranzitului maritim prin strâmtoarea Ormuz # Economica.net
Al doilea armator mondial, grupul danez Maersk, a anunţat duminică suspendarea tuturor trecerilor de nave prin strâmtoarea Ormuz, din cauza deteriorării situaţiei securităţii în Orientul Mijlociu în a doua zi a atacurilor atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, transmite AFP.
16:30
Nicuşor Dan: România este în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă. Prioritară în prezent este siguranţa cetăţenilor români din zonele de conflict/ Mesajul preşedintelui pentru aceştia # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, în contextul conflictului din Orinetul Mijlociu, că România este „în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă”. Şeful statului adaugă că, în prezent, prioritară este siguranţa cetăţenilor români din zonele de conflict, cărora le transmite să rămână calmi şi să urmeze instrucţiunile şi mesajele transmise de către Ministerul de Externe şi de autorităţile locale din statele în care se află, arată news.ro.
16:10
Un număr de 6.312 de firme au fost radiate la nivel naţional în ianuarie 2026, cu 0,24% mai puţine comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Acum 8 ore
16:00
Tronsonul Suceava – Siret ar fi costat cu peste 40% mai mult ca autostradă decât ca drum expres # Economica.net
Retrogradarea tronsonului Suceava - Siret la rangul de drum expres de la autostradă a stârnit nemulțumiri în rândul policienilor din Bucovina. Iată cum calmează spiritele ministrul Transporturilor Ciprian Șerban.
15:10
Turcii de la AC&CO, unul dintre cei mai mari producători de textile din Europa, aduc 1,9 milioane de euro în România # Economica.net
Retailerul de fashion pentru bărbați AC&CO, originar din Turcia și prezent în mai multe centre comerciale din București precum Sun Plaza, și-a capitalizat compania cu 1,9 milioane de euro. Brandul are în spate pe unul dintre cei mai mari producători de textile din Europa.
14:10
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 17,66%, în ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, până la 706,1 milioane de lei, de la 600,1 milioane de lei, în decembrie 2025, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
Acum 12 ore
13:00
Iran: Alireza Arafi, ayatollah interimar, numit în triumviratul care asigură tranziţia după moartea lui Ali Khamenei # Economica.net
Alireza Arafi, demnitar religios membru al Adunării Experţilor şi Consiliului Gardienilor Revoluţiei, a fost numit duminică în triumviratul însărcinat cu asigurarea tranziţiei după decesul ghidului suprem iranian Ali Khamenei, relatează agenţiile internaţionale de presă.
12:40
Bursa de la Bucureşti a pierdut în această săptămână 24,7 miliarde de lei din capitalizare # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut în această săptămână 24,7 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 4,18%, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 169,4 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
12:30
Compania RELOC Craiova a anunțat săptămâna aceasta finalizarea probelor și predarea locomotivei ELASMO 12. Amintim că această companie ar urma să modernizeze în total 19 locomotive CFR Călători, prin PNRR.
11:50
Chisăliţă (AEI): Dacă ţiţeiul se stabilizează la 90 – 100 dolari, depăşirea pragului de 9 – 10 lei/litru la carburanţi devine realistă # Economica.net
Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 - 100 de dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce aduce costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanţurile logistice, scumpirea alimentelor şi inflaţie persistentă, atenţionează preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.
10:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă care vizează zece judeţe din Dobrogea şi Moldova.
10:20
Reportul la categoria I a jocului Joker a ajuns la 54,93 milioane de lei (aproximativ 10,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a depăşeşte 423.900 de lei (peste 83.200 de euro), a anunţat Loteria Română.
09:30
Iran: Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă o reuniune extraordinară luni # Economica.net
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică va organiza luni o reuniune extraordinară la solicitarea Rusiei, în urma loviturilor militare ale SUA şi Israelului asupra Iranului, care contestă programul nuclear al Teheranului, a anunţat organizaţia sâmbătă seară, relatează AFP.
09:20
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti – 34 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut, Damasc, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # Economica.net
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 34 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut, Damasc au fost anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit news.ro.
Acum 24 ore
08:20
Germania pune filialele Rosneft sub administrare specială, pentru a controla activele companiei din ţară # Economica.net
Guvernul german a plasat filialele din Germania ale grupului rus Rosneft sub administrare fiduciara, a anunţat sâmbătă Ministerul Economiei, într-un nou pas prin care Berlinul urmăreşte să exercite control pe termen lung asupra activelor locale ale gigantului petrolier rus, transmite Reuters, citat de news.ro
07:30
Potențial de 1,3 miliarde de euro pentru România: comunitățile de energie intră în etapa de aplicare, finanțarea a fost deschisă. Valea Jiului, posibil primul proiect-pilot național # Economica.net
România se află într-un moment decisiv pentru dezvoltarea comunităților de energie. Cadrul legislativ este adoptat, fondurile europene sunt alocate, iar sectorul financiar confirmă disponibilitatea de finanțare. Acestea au fost concluziile unei conferinte oraganzate de ALTREAL, platformă de validare tehnică, transparenţă şi educaţie pentru piaţa energiei regenerabile.
07:00
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit, confirmă președintele Statelor Unite, Donald Trump, într-o postare sâmbătă pe rețeaua sa Truth Social, preluată și de agențiile internaționale de presă. Confirmarea vine după ce, în cursul serii, au circulat informații contradictorii despre moartea lui Khamenei.
Ieri
21:50
Semiluna Roşie iraniană: 201 morţi şi 747 răniţi în urma atacurilor israeliene şi americane; 24 de provincii afectate # Economica.net
Semiluna Roşie iraniană a anunţat sâmbătă seara că până la ora pâna la ora 20:45 locală (17:15 GMT) a înregistrat cel puţin 201 morţi şi 747 răniţi în urma unei serii de atacuri israeliene şi americane împotriva Iranului, transmit France Presse şi EFE.
21:40
Bolojan, în contextul situaţiei din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan afirmă, sâmbătă seară, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităţilor este siguranţa fiecărui cetăţean român.
21:30
Cel mai bine plătit executiv din imobiliare românești este Rüdiger Dany, CEO-ul NEPI Rokcastle, cel mai mare investitor de pe acest segment în România. Dany conduce un gigant cu active de peste 8,2 miliarde de euro în regiune, din care aproape trei miliarde de euro doar în România.
21:00
MAE anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu la acest moment # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă, sâmbătă seară, în contextul evoluţiilor de securitate din Orientul Mijlociu, că nu există cetăţeni români răniţi în regiune la acest moment.
19:30
Giganţi din petrol şi gaze, precum şi case de trading, suspendă transporturile prin Strâmtoarea Ormuz după atacurile SUA asupra Iranului # Economica.net
Mai mulţi armatori, companii petroliere majore şi case de trading au suspendat transporturile de ţiţei, produse rafinate şi gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului şi după ce Teheranul a anunţat închiderea navigaţiei, au declarat sâmbătă surse din piaţă, citate de Reuters.
18:40
Pieţele globale se pregătesc pentru volatilitate, pe fondul atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului; reacţiile analiştilor # Economica.net
Analiştii financiari avertizează că pieţele vor deschide săptămâna sub presiunea riscurilor geopolitice crescute, după loviturile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului. Evaluările lor converg către aceeaşi concluzie: pieţele petrolului, gazelor, aurului şi monedelor sensibile la risc vor intra într-o perioadă de volatilitate accentuată, alimentată de riscul unor noi escaladări şi al posibilelor perturbări în Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters, citat de news.ro.
17:30
Bilanțul victimelor unui atac americano-israelian asupra unei școli de fete din Iran a ajuns la 57. Aproximativ 170 de eleve se aflau în unitate când a fost lovită # Economica.net
Cel puţin 57 de eleve au fost ucise într-un atac aerian în sudul Iranului, după ce Israelul şi Statele Unite au început să atace această ţară sâmbătă, potrivit presei de stat iraniene, informează DPA, transmite Agerpres.
17:30
Compania românească Parapet, contractor EPC în sectorul energiei regenerabile, este pe cale să finalizeze un nou parc fotovoltaic din Italia, unde mai are în lucru alte patru.
17:20
Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU sâmbătă seara, după atacurile asupra Iranului # Economica.net
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni sâmbătă la ora 21:00 GMT (16:00 la New York) pentru a discuta despre "situaţia din Orientul Mijlociu" după operaţiunea militară lansată de Washington împotriva Iranului, a anunţat ONU.
17:00
Companiile aeriene din toată lumea și-au anulat zborurile spre zona Orientului Mijlociu după atacarea Iranului de către Israel și SUA # Economica.net
Companii aeriene din toată lumea au anunţat anularea zborurilor către Israel şi ale destinaţii din Orientul Mijlociu, ca urmare a atacurilor lansate sâmbătă dimineaţa de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.
16:50
OPEC+ ia în calcul să crească agresiv producția de petrol după atacul americano-israelian asupra Iranului – surse Bloomberg # Economica.net
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, va lua în considerare opţiunea unei creşteri mai mari a producţiei la reuniunea de duminică a unor importanţi membri ai grupului, după ce Israelul şi SUA au lansat atacuri aeriene asupra unor ţinte din Iran, informează Bloomberg citând un delegat, transmite Agerpres.
16:40
România a primit avizele OCDE pentru piețe financiare și pentru guvernanță publică: 22 de avize din 25 sunt gata # Economica.net
România a primit Avizul Formal pentru piețe financiare și, la doar o zi distanță, pe cel pentru guvernanță publică, ajungând la un total de 22 de avize din cele 25 necesare aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), arată o analiză realizată de Termene.ro.
16:30
TAROM suspendă temporar zborurile comerciale către şi dinspre Tel Aviv, Beirut şi Amman, în perioada 28 februarie - 2 martie 2026, inclusiv, în contextul situaţiei tensionate din zona Orientului Mijlociu şi al restricţiilor impuse asupra spaţiilor aeriene şi aeroporturilor din regiune, a anunţat operatorul aerian naţional, relatează Agerpres.
16:20
Rusia condamnă „atacul neprovocat” asupra Iranului, într-o convorbire telefonică dintre minstrul de Externe Serghei Lavrov și omologul său iranian # Economica.net
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a condamnat sâmbătă atacurile lansate mai devreme în cursul zilei asupra Iranului de SUA şi Israel, în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, organizată la cererea Teheranului, a anunţat Moscova, potrivit AFP, transmite Agerpres.
16:00
Norvegia, Finlanda, Spania și ONU consideră atacurile SUA și Israel asupra Iranului ca fiind în afara dreptului internațional și fac apel la diplomație # Economica.net
Atacurile împotriva Iranului, prezentate de Israel drept "preventive", "nu sunt conforme" cu dreptul internaţional, a declarat sâmbătă ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, făcând apel la o soluţie diplomatică, a consemnat AFP, transmite Agerpres.
15:40
Primul tren regional PESA a fost recepționat pentru punerea în circulație cu călători # Economica.net
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, vineri, 27 februarie 2026, la invitația furnizorului PESA BYDGOSZCZ, o echipă de proiect a ARF a finalizat recepția preliminară și recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice regionale RE-R PESA 655-5 030, acțiune care s-a desfășurat la Atelierele CFR Grivița SA. În total, 62 de trenuri regionale PESA trebuie să ajungă în România.
15:40
Theodor Postelnicu (CNAB): Circa 1.500 de pasageri sunt afectaţi numai astăzi de anularea zborurilor spre Orientul Mijlociu # Economica.net
Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă, iar oamenii trebuie să înţeleagă că situaţia este intempestivă, nu a fost ceva programat, iar anularea zborului este pentru siguranţa lor, a declarat purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Theodor Postelnicu.
15:20
Ministerul Transporturilor sfătuiește cetățenii români care au planificate călătorii în Orientul Mijlociu să le anuleze sau reprogrameze # Economica.net
Cetăţenii români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict trebuie să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară, recomandă Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), relatează Agerpres.
15:10
Sorin Grindeanu: Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. E momentul ca PSD să evalueze ce a mers bine și ce a mers prost (VIDEO) # Economica.net
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie, adăugând că este momentul să se evalueze "ce a mers bine şi ce a mers prost" în cele nouă luni de guvernare.
15:00
Iranul a lansat rachete împotriva bazelor americane din Qatar și Emiratele Arabe unite # Economica.net
Forţele armate iraniene au confirmat că au atacat baze americane din "întreaga regiune" şi au dat asigurări că vor continua atacurile "fără întrerupere până la înfrângerea definitivă a inamicului", transmite EFE, relatează Agerpres.
